Русский в Португалии и несостоявшийся Король. Лучшие вратари Южной Европы конца ХХ века

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11 июня 2020, 14:22

«Соккер.ру» продолжает рассказ о сильнейших вратарях Южной Европы 90-х. На очереди голкиперы бывшей Югославии и Португалии.

В 1991 году распалась на несколько частей Югославия. На карте образовалось несколько стран со своими сборными, несколько чемпионатов, куда менее представительных, нежели единый югославский. Однако футбольные таланты продолжали появляться на Балканах. В их числе и немало сильных голкиперов.

В Португалии существовала интересная ситуация. С одной стороны, были и свои кадры, и очень даже приличные. Но с другой, в стране не слишком доверяли своим вратарям. Отсюда и большое количество легионеров. Далеко не все из них смогли прижиться в португальской лиге.

Звонко Милоевич (1971). Югославия. «Црвена Звезда» 1990-97, «Андерлехт» 1997-2002

Звонко сумел достойно заменить в воротах «Црвены Звезды» Стевана Стояновича и несколько лет успешно защищал ворота самого популярного клуба. Играл и в сборной унижаемой и гонимой Югославии. Мог поехать на чемпионат Европы 1992 года, но вмешались политики. Потом уехал в Бельгию, где пытался заиграть в «Андерлехте», но так и не заиграл. Уже после завершения карьеры Милоевич попал в страшную аварию. Выжил, но остался прикованным к инвалидному креслу.

Ивица Краль (1973). Югославия. «Партизан» 1992-98, «Порту» 1998-99, «Раднички» (Краугевац) 1999, ПСВ 1999-2002

Вратарь с недюжинным талантом, который он смог продемонстрировать в «Партизане». И больше нигде. Ни в «Порту», ни в ПСВ , ни в Ростове. Возможно, «Король» (так переводится с сербского фамилия голкипера) поспешил с отъездом в Португалию и переездом в Голландию. Оторвался от корней и стал засыхать. Да ещё проблемы с алкоголем появились. Однако Ивица с ними справился. Но на крупных турнирах — чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000-го Краль сыграл слабо.

Александар Кочич (1969). Югославия. «Войводина» 1990-96, «Леванте» 1996, «Перуджа» 1996-97, «Эмполи» 1997-98, «Црвена Звезда» 1998-2002

Сильный, фактурный вратарь, который так же, как и Краль, не смог заиграть толком в Италии. Зато в «Црвене Звезде» Александар смотрелся очень прилично. На чемпионат Европы 2000 года он должен был ехать первым номером. Но в самый последний момент получил травму и выпал из обоймы. Основным стал редко игравший Краль, который «рассыпался» в игре с голландцами.

Дражен Ладич (1963). Югославия/Хорватия. «Динамо» (Загреб) 1984-2000

Скромный, трудолюбивый, надёжный. Три слова, которыми можно охарактеризовать вратаря сборной Хорватии. Если бы Югославия сохранилась, то именно Ладич был бы её основным вратарём в девяностые. Тем более что он успел сыграть за единую команду. Не обладая габаритами и талантом других соотечественников, Дражен крайне редко ошибался. Поэтому и завоевал две медали чемпионата мира — бронзовую как игрок, и серебряную как один из тренеров сборной в 2018 году.

Тончи Габрич (1961). Хорватия. «Риека» 1988-91, ПАОК 1991-93, «Пазинка» 1993-94, «Хайдук» 1994-99

Сильный, прыгучий, яркий вратарь, который почти всегда проигрывал спор Ладичу. И в сборной, и в чемпионате Хорватии, где столичное «Динамо» было более успешным, чем «Хайдук». Постепенно Тончи сдал свои позиции в клубе молодому Стипе Плетикосе, а затем и ушёл на покой. Бронзовые медали в девяносто восьмом «шахматные» выиграли без него. Но чемпионский титул и Кубок Хорватии Тончи всё же выиграл.

Марко Симеунович (1967). Словения. «Олимпия» 1991-96, «Марибор» 1996-97 и 1999-2002, «Шекерспор». 1997-2000

Это позже в одной из югославских республик появился Самир Ханданович, а потом и Ян Облак. А в девяностые словенцы были рады немолодому, заметно хромавшему Марко Симеуновичу. Именно он защищал ворота словенцев в отборочном цикле чемпионата Европы-2000 и в стыковых матчах со сборной Украины. Марко достойно играл в воротах «Марибора» в Лиге чемпионов, а также на чемпионате мира 2002 года.

Младен Дабанович (1971). Словения. «Марибор» 1990-95, «Рудар» 1995-99, «Локерен» 1999-2004

Многолетний соперник и оппонент Симеуновича. И его напарник в сборной. Примечательно, но в отборочных матчах чаще играл Марко. Зато все встречи чемпионата Европы 2000 года провёл Младен. Он же начинал групповой турнир на ЧМ -2002. Спор этот выиграл Симеунович, но не со столь убедительным преимуществом, как Ладич у Габрича.

Витор Байя (1969). Португалия. «Порту» 1988-96 и 1998-2007. «Барселона» 1996-98

Один из сильнейших вратарей в истории Португалии, победитель трёх европейских кубков, многократный чемпион своей страны. Два раза признавался лучшим футболистом на родине. Провёл отличный сезон в «Барселоне» Бобби Робсона, но угодил в немилость к Луи ван Галу. А ещё Витор был ярким представителем того золотого поколения португальских футболистов, которое сделало сборную Португалии постоянным участником крупных турниров и бронзовым призёром Евро-2000.

Нену (1962). Португалия. «Бенфика» 1990-95, «Витория» (Гимарайнш) 1995-99

Аделину Аугушту да Граса Барбоза Барруш или просто Нену сменил в воротах «Бенфики» Силвиньо Лоуру. На протяжении пяти лет этот темнокожий голкипер защищал последний рубеж «орлов». Когда надёжно, когда не очень. Но фигурой был яркой и заметной. Болельщики «Бенфики» обожали Нену. «Нену — очень добрый, дружелюбный парень. Всё время приглашал меня в гости к себе на родину — в Кабо-Верде. У нас в команде существовали разные группировки, но Нену оставался вне их, он старался нас объединить, сгладить все противоречия», — рассказывал мне Сергей Юран, игравший в «Бенфике» начала девяностых.

Могу вспомнить случай из собственной журналистской практики. Во второй половине десятилетия мне понадобился португальский журнал A Bola. Номер с заявками команд на сезон. Удалось достать почтовые адреса редакции, нескольких клубов. Я отослал несколько писем с просьбой прислать журнал. Одно из писем было направлено и Нену, перешедшему из «Бенфики» в «Виторию». Шансы получить журнал были близки к нулю. Авантюра. Велико же было моё удивление, когда из Португалии пришла бандероль. Нену прислал тот самый журнал, своё фото с автографом и пометку — подарок. Через несколько лет, во время традиционного Кубка легенд, я напомнил вратарю португальских ветеранов эту историю и поблагодарил его за подарок.

Мишель Прюдомм (1959). Бельгия. «Мехелен» 1984-94, «Бенфика» 1994-99

К 35 годам Мишель добился очень многого. Можно было завершить карьеру в зените славы. Тем более что его признали лучшим вратарём чемпионата мира-94. Или доиграть где-нибудь спокойно. Но Прюдомм принял новый вызов и согласился перейти в «Бенфику». И Мишель провёл четыре ярких сезона в Лиссабоне. Из трофеев взял только Кубок страны, но при этом заслужил огромную любовь лиссабонских болельщиков.

Энрике Илариу (1975). Португалия. «Навал» 1994-95, «Академика» 1995-96, «Порту» 1996-2004, «Эштрела» 1998-99

Когда Витор Байя ушёл в «Барселону», «Порту» довольно мучительно подыскивал нового вратаря. Швед Ларс Эрикссон, поляк Анджей Возняк, югослав Ивица Краль, дублёры Байи в сборной Паулу Коштинья и Руй Корреа. Всё не то. Единственным, у которого получилось заиграть в воротах «драконов», стал голкипер молодёжной сборной Португалии Энрике Илариу. Весьма одарённый вратарь оказался вполне успешен. С ним «Порту» подтвердил свой чемпионский статус. Когда вернулся Байя, Илариу отпросился в аренду в «Эштрелу» из Амадоры. Отыграл вполне приличный сезон и... вернулся в «Порту». На лавочку. Но по ходу сезона 1999-2000 получил травму Витор Байя, и Энрике снова занял место в воротах. «Порту» не стал чемпионом, и, возможно, это обстоятельство предопределило судьбу Илариу. Он смирился с ролью резервного вратаря «Порту». Выиграл в этом статусе Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Отыграл два года на «Насионале», после чего пополнил скамейку запасных «Челси». Играл редко, что немудрено при Петре Чехе, но трофеи в руках подержал. В том числе и европейские. Осуществил Илариу и свою мечту — в 35 лет сыграл за сборную Португалии.

Ким (1975). Португалия. «Брага» 1994-2004

Жуакин Мануэл Сампайю Силва, он же Ким, медленно, но верно зарабатывал репутацию одного из сильнейших португальских вратарей. Ким отсидел три сезона на скамейке в «Браге», после чего стал первым номером середняка. А там и приглашение в сборную подоспело. На бронзовом чемпионате Европы Ким был дублёром Байи. Ещё через четыре года коллекцию вратаря пополнило европейское серебро. Но о делах и победах Кима можно будет почитать в главе, которая будет посвящена первому десятилетию нового века.

Рикарду (1976). Португалия. «Боавишта» 1993-2003

В девяностые Рикарду Суариш уже прославился в воротах «Боавишты» и начал свой спор с Кимом за место наследника Витора Байи в сборной Португалии. Рикарду пропустил Евро-2000, но в итоге стал преемником и выиграл с ней серебро домашнего чемпионата Европы. Он же выиграл чемпионат Португалии с «Боавиштой» и решил в «Спортинге» вратарский вопрос. Но это события нулевых. Привычка сбрасывать перчатки при пенальти появилась у Рикарду ещё в девяностые.

Сергей Овчинников (1970). Россия. «Локомотив» 1991-97, «Бенфика» 1997-1999, «Алверка» 1999-2000

Сергей проявил себя с наилучшей стороны в матчах против «Бенфики». Руководители португальского суперклуба искали преемника стареющему Мишелю Прюдомму, вот и остановили свой выбор на русском вратаре. Овчинников решился на переезд в Лиссабон. Но тренер «орлов» Грэм Сунесс по-прежнему доверял Прюдомму, который в свою очередь не спешил с уходом на пенсию. В сезоне 1998-99 Сергей Иванович получил было практику, сыграл с десяток хороших матчей, но потом в ворота вернулся Прюдомм. С уходом Сунесса стало ещё хуже. Юпп Хайнкес сделал ставку на земляка Роберта Энке. Сергей ушёл из славной «Бенфики» в заурядную «Алверку», где уже играл полузащитник Василий Кульков. Босс отыграл отличный сезон и был назван вторым вратарём португальского чемпионата в сезоне 1999-2000 (первый будет следующим в нашем списке). И получил приглашение от «Порту», где очередную травму получил Витор Байя.

Петер Шмейхель (1963). Дания. «Брондбю» 1987-91, «Манчестер Юнайтед» 1991-99, «Спортинг» 1999-2001

После знаменитого финала Лиги чемпионов 1998-99, когда рейд Шмейхеля в штрафную «Баварии» развернул сценарий матча на 180 градусов, Большой датчанин вдруг оказался без работы. «Манчестер Юнайтед» не предложил своему знаменитому вратарю новый контракт. Не обошлось без Алекса Фергюсона. Потом в клубе сто раз пожалели. Шмейхель отправился в солнечную Португалию. «Спортинг» никак не мог решить проблему вратаря. После Витора Дамаша никто не смог толком заиграть в воротах «львов». «Спортинг» взял пример с «Бенфики» и выписал вратаря из Бельгии. Но Филипп де Вильде подтвердил, что он — не Прюдомм.

И вот подвернулся свободный Петер Шмейхель. «Надо брать», — решили в Лиссабоне. Летом девяносто девятого датчанин тренировался в составе «Спортинга». Петер занял место в основном составе и свершилось чудо. «Львы» сместили засидевшихся на вершине «драконов» из «Порту», а после паузы в восемнадцать лет выиграли чемпионат Португалии. Есть ли в этом заслуга Шмейхеля? Риторический вопрос.

На этом заканчивается серия о лучших вратарях Европы девяностых. Впереди голкиперы Южной Америки.