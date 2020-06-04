Капитан «Спартака», звезда ЦСКА и легенда «Зенита». Топ-10 чехов в РПЛ

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04 июня 2020, 13:00

«Соккер.ру» добрался до лучших чешских легионеров чемпионата России. Кто оставил самый глубокий след?

Четыре десятка легионеров из Чехии выступали в российской Премьер-Лиге, из них мы отбираем 10 представителей — самых успешных, самых именитых, лучших по сумме параметров.

10-е место. Ян Голенда («Анжи», «Ростов», «Томь») — 98 матчей, 20 голов

Голенда стал первым чешским футболистом, которому удалось оформить хет-трик в РПЛ : выступая за «Ростов», Ян трижды огорчил «Аланию», причем все голы забил головой. До переезда на берега Дона чешский форвард два года провел в звездном «Анжи», поиграл рядом с Самуэлем Это`О и Роберто Карлосом, а завершил свое почти пятилетнее пребывание в России Голенда в «Томи». 20 голов и три клуба спустя Ян вернулся на родину, где завершил карьеру в прошлом году.

9-е место. Томаш Чижек («Рубин», «Москва», «Сибирь») — 169 матчей, 24 гола

Чижек отыграл в России почти 10 лет, причем не только на уровне РПЛ , у него и в ФНЛ солидный опыт вместе с «Сибирью» и «Аланией». А первым клубом Чижека стал казанский «Рубин», с которым чешский полузащитник в первом сезоне команды Бердыева в высшем свете заскочил на третью строчку в турнирной таблице, что было настоящей сенсацией. Потом чех играл под руководством Леонида Слуцкого в «Москве», а с «Сибирью» дошел до финала Кубка России и играл в квалификации Лиги Европы.

8-е место. Ян Коллер («Крылья Советов») — 46 матчей, 16 голов

Известный на весь мир гигант и легенда чешского футбола Ян Коллер на старости лет решил поиграть в России, причем не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Самаре. 35-летний Коллер приехал на берега Волги не отбывать номер: он стал настоящим лидером «Крыльев Советов» и подтвердил свой звездный статус прекрасной статистикой, забивая в РПЛ в каждом третьем матче.

7-е место. Марек Сухи («Спартак») — 110 матчей, 5 голов

Марек — толковый защитник, что подтверждает его карьера в сборной Чехии и в «Базеле», куда он перешел из «Спартака». В Швейцарии Сухи выиграл четыре чемпионства и стал капитаном самого успешного клуба страны. Марек и в «Спартаке» не портил общей картины, другое дело, что Валерий Карпин тогда не умел ставить оборону, а проблемы в защите пытался решать покупками новых защитников. В итоге новички выдавили Сухи из команды, хотя он точно мог принести больше пользы, чем Пареха, Рохо и Инсаурральде.

6-е место. Томаш Нецид ( ЦСКА ) — 109 матчей, 30 голов

Избалованные Вагнером Лавом и Сейду Думбия болельщики ЦСКА порой смотрели на Нецида сквозь пальцы, однако Томаш прилежно делал свою работу и свой вклад в успехи армейцев при Леониде Слуцком внес. Нецид выиграл и чемпионат, и Кубок с Суперкубком, также он принял участие в лигочемпионской кампании, которую ЦСКА завершил в четвертьфинале турнира. Томаш тогда забил в ворота «Вольфсбурга» на групповой стадии и в гостевом матче 1/8 финала «Севилье».

5-е место. Радек Ширл («Зенит») — 184 матча, 7 голов

Ширл отыграл за «Зенит» семь лет, а суровые парни с «Виража» провожали Радека в 2010-м со скупыми слезами на глазах. Радек выиграл с «сине-бело-голубыми» чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА , а в 2007-м чех стал героем всего Санкт-Петербурга: именно он забил единственный и победный мяч в «золотом» матче против «Сатурна».

4-е место. Антонин Кински («Сатурн») — 200 матчей

Раменский «Сатурн» — клуб, который занял место на кладбище российского футбола, останется главным в карьере чешского вратаря. Антонин сыграл за «инопланетян» 200 матчей — красивая цифра. Любопытно, что в «Сатурн» Кински приехал по приглашению Олега Романцева, а потом не захотел променять подмосковный клуб ни на «Спартак», ни на «Локомотив», куда его звали. 20 ноября 2010 года Антонин провел 200-й матч за «Сатурн» и на этой красивой ноте завершил карьеру.

3-е место. Радослав Ковач («Спартак») — 140 матчей, 13 голов

Ковач был неотъемлемой частью симпатичной спартаковской команды «вечно вторых» в середине «нулевых»: у Радослава три серебряных медали РПЛ , он проигрывал в финалах Кубка и Суперкубка России. Но в то же время забивал памятный гол в ворота «Баварии» и Оливера Кана в Лиге чемпионов после обработки мяча… мужским достоинством. Наверное, это самый памятный эпизод с участием чеха во время его выступлений в «Спартаке». Свой солидный уровень Ковач подтвердил уже после отъезда из России: Радо провел больше полусотни матчей в АПЛ за «Вест Хэм».

2-е место. Иржи Ярошик ( ЦСКА , «Крылья Советов») — 124 матча, 20 голов

Ярошик играл в РПЛ в два этапа: в 2003-2004 годах он выступал за ЦСКА , стал чемпионом России и выиграл Суперкубок, после чего уехал в «Челси» и следующие пять лет провел на британских островах, выступая за «синих», «Селтик» и «Бирмингем». Пять лет спустя Иржи вернулся в Россию и поиграл за «Крылья Советов», которые, как выяснилось позже, не потянули контракт полузащитника и остались ему должны около миллиона долларов.

1-е место. Мартин Йиранек («Спартак», «Ахмат», «Томь») — 239 матчей, 5 голов

Йиранек — рекордсмен по количеству матчей в России среди чешских легионеров. Мартин начинал в «Спартаке», с которым четырежды был вице-чемпионом страны, Йиранек носил капитанскую повязку в московском клубе и стал рекордсменом среди легионеров из дальнего зарубежья по количеству матчей за «красно-белых». После «Спартака» чешский защитник поиграл в Грозном и Томске, а за «Терек», который теперь стал «Ахматом», забил один из самых запоминающихся голов за всю историю РПЛ .

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