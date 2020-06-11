Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду

Голландская компания SciSports, занимающаяся поставкой информации для профессиональных футбольных организаций, футболистов и СМИ, совместно с Лёвенским университетом в Бельгии провела исследование игровых качеств капитана «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Согласно отчёту, аргентинский футболист в два раза эффективнее португальского форварда.
Исследование подразумевает анализ большого числа игровых параметров. В частности, анализируются все действия, которые совершал футболист на поле, и их влияние на конечный результат матча.
Стоит отметить, что статистические данные, взятые для исследования, относились к периоду с 2013 по 2018 год, то есть самому успешному отрезку карьеры Роналду (за это время португалец выиграл с «Реалом» 4 Лиги чемпионов и получил 4 «Золотых мяча», а также стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии).
Итоговый показатель эффективности игровых действий Месси составил 1,21 против 0,61 у Роналду. Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду.
Недавно 35-летний португалец заявил, что является лучшим футболистом в истории.
это смешно. ваш соматропиновый гном, если отбросить сектанство, ни чем не лучше пеналды)
Что гном, что дельфин два сапога пара. Увязли в коррупции и липовых наградах. Но Роналду хоть и в Испании и в Англии и в Италии поиграл и становился чемпионом. Со сборной в том числе, а чего добился Месси? В купленной Ла-Лиге Лев Толстой, а на Энфилде ....... простой. В звёздной сборной тоже ноль без палочки. Позорник, одним словом
Эта эффективность притянута за уши. Если посмотреть на титулы, в том числе и со сборной, а так же результативность в плейоф ЛЧ, то это исследование кроме смеха ничего не вызывает.
Да сам Месси за теже два матча больше 4 моментов запорол)) К тому же не все его созданные моменты были такими как в случае с Дембеле... вы должны понимать что не со всех позиций хорошо бить. Одно дело бить находясь по центру и совершенно другое например бить с позиции Суареса, тоесть с острого угла (при первом голе). Момент моменту рознь... а вы все моменты сваливаете в кучу и кричите о запарывании... хотя там сам Месси во многих моментах тоже не реализовал бы.
Ну а возраст это конечно. При этом хейтеры не учитывают что и тот же Роналду тоже уже сильно в возрасте и естественно уже не может того что раньше)
Протаскивание мяча ничего бы не дало, если бы мяч после удара Суареса отскочил бы не к Месси,а к игроку Реала или вообще вышел бы. Это было везение.
Момент Дембеле? Да, неплохой момент. Вот только вы когда ругаете игроков Барсы, забываете что даже Месси далеко не каждый момент реализует в гол и часто даже не каждый второй-третий.
Первый гол - Суарес бьёт, мяч попадает в перекладину и отлетает на неприкрытого Месси, который расстреливает кипера.(везение в том что такой отскок произошел)
Второй гол - выдуманный штрафной, когда сам Лео налетел на спину игрока Ливерпуля)) Как после таких точек можно говорить о том что судьи других тащат...(о, я ничего не говорю в защиту Реала, судьи действительно не редко им помогали... вот только не им единственным)
Почему мало забивал в молодые? О это очень просто, если знать тактику МЮ тех годов. Игра шла на других игроков, от Роналду(и от других фланговиков) требовалось совершенно иное). А вот когда в последние сезоны тактика изменилась на 4-3-3, вот тогда как раз и начал Роналду немало забивать.
Ну а левые пенали есть у практически любой команды. Симуляции давно уже убили мужской футбол прошлых десятилетий.
Пенальти - у Лео не намного меньше, а если взять соотношение с матчами, окажется что Месси забивает пенали не реже португальца ;)
Разница в возрасте кстати особо не причём, в молодом возрасте Роналду особо не забивал, в том числе в ЛЧ.
А может тогда Лео дутая легенда?? Ведь в ЛЧ блистали когда партнёры по Барсе были хороши, а в последние сезоны как только подсдули - сразу же влёты в ЛЧ и Месси не вытягивает почему-то...
(Как видишь так можно о любой команде и игроке написать)
В минус Роналду говорит тот факт что с именитыми партнерами по Реалу он выигрывал ЛЧ. А вот перешёл в Юве и получил дырку от бублика. С такими дятлами в команде даже Пеле нифига не выиграет. Старую синьору в ЛЧ изнасилует любой дебютант =D
П.С. Вывод: Рон лично ни как на матч не влияет.
А напомните пожалуйста, когда это Месси что-то выигрывал без именитых партнёров??)))))
В этом параметре они как раз одинаковы, и тот и другой играли в сильных клубах с сильными партнёрами.
Потому что не понятно, как при в два раза большей эффективности Лео, в ЛЧ именно Роналду является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом... неувязочка какая-то...
Смысл в том, что кроме стату набить это не клуб сделать гегемоном
