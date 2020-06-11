Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду

11 июня 2020, 07:14

Голландская компания SciSports, занимающаяся поставкой информации для профессиональных футбольных организаций, футболистов и СМИ, совместно с Лёвенским университетом в Бельгии провела исследование игровых качеств капитана «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Согласно отчёту, аргентинский футболист в два раза эффективнее португальского форварда.

Исследование подразумевает анализ большого числа игровых параметров. В частности, анализируются все действия, которые совершал футболист на поле, и их влияние на конечный результат матча.

Стоит отметить, что статистические данные, взятые для исследования, относились к периоду с 2013 по 2018 год, то есть самому успешному отрезку карьеры Роналду (за это время португалец выиграл с «Реалом» 4 Лиги чемпионов и получил 4 «Золотых мяча», а также стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии).

Итоговый показатель эффективности игровых действий Месси составил 1,21 против 0,61 у Роналду. Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду.

Недавно 35-летний португалец заявил, что является лучшим футболистом в истории.

КюнваГ
КюнваГ ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
14 июня 2020 в 19:38
да плевать мне на пеналду. вы его днищем называете, но блоху свою сопостовляете с тем же днищем))
это смешно. ваш соматропиновый гном, если отбросить сектанство, ни чем не лучше пеналды)
КюнваГ
КюнваГ ответ Керосинщик против Князя (комментарий удален) (раскрыть)
13 июня 2020 в 20:39
ахаха-хаха
КюнваГ
КюнваГ ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
13 июня 2020 в 18:32
За него другие лошадки бегают, а гении - свистуны)
Что гном, что дельфин два сапога пара. Увязли в коррупции и липовых наградах. Но Роналду хоть и в Испании и в Англии и в Италии поиграл и становился чемпионом. Со сборной в том числе, а чего добился Месси? В купленной Ла-Лиге Лев Толстой, а на Энфилде ....... простой. В звёздной сборной тоже ноль без палочки. Позорник, одним словом
КюнваГ
КюнваГ
13 июня 2020 в 18:28
Сколько сил тратят на глупые исследования и статистику)
Эта эффективность притянута за уши. Если посмотреть на титулы, в том числе и со сборной, а так же результативность в плейоф ЛЧ, то это исследование кроме смеха ничего не вызывает.
Brooklyn888
Brooklyn888
11 июня 2020 в 22:02
Hamman
Hamman
11 июня 2020 в 20:40
О да! Голландцы славятся своими исследованиями по наркоте растительного происхождения...
Valerii
Valerii
11 июня 2020 в 20:39
Юрген Клоппр сказал,.. Я видел в своей жизни всех футболистов включая Пеле и Марадону. Так вот. Месси лучший из всех кого я видел * Ван Бастен сказал * Кто говорит что Роналду лучше чем Месси тот в футболе вообще ничего не понимает * Бэкхем сказал * так как я играл вместе с Криштиану я вроде как должен сказать что Роналду лучше, но я говорю что лучше Месси потому что это просто очевидно. *
Brooklyn888
Brooklyn888 ответ Александр Валяев 1 (раскрыть)
11 июня 2020 в 19:43
Недавно кстати вспоминали,его выход на поле с травмой,когда он обещал '' Мой сын увидит меня на поле''
Brooklyn888
Brooklyn888
11 июня 2020 в 19:41
А помоему одинаковые ) Не знаю народ,но помоему были игроки намного круче аргентинца и португальца !)
Александр Валяев 1
Александр Валяев 1 ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
11 июня 2020 в 18:22
Что Месси лучше это бесспорно, но не стоит забывать что Роналду только с переходом в реал стал играть форварда, а до этого он был, в большей степени, вингером в Манчестере
Александр Валяев 1
Александр Валяев 1
11 июня 2020 в 14:34
Для меня Зубастик лучший, и хз чтоб было бы если б не его травмы
dino-hsv
dino-hsv
11 июня 2020 в 14:06
какая разница, если в решающий момент месси не может забить даже пенальти
Naimi Nabi
Naimi Nabi ответ 25процентный клоун (раскрыть)
11 июня 2020 в 12:41
по слезам точно в ЛЧ безоговорочный лидер всех времен
Artuom
Artuom ответ Бесполезность 51 (комментарий удален) (раскрыть)
11 июня 2020 в 12:38, ред.
Лео врубается в спину игрока на скорости, а не игрок врубается в Месси. В Ютубе полно видео, так что не нужно отсебятину писать, проверить же легко в наш то век)

Да сам Месси за теже два матча больше 4 моментов запорол)) К тому же не все его созданные моменты были такими как в случае с Дембеле... вы должны понимать что не со всех позиций хорошо бить. Одно дело бить находясь по центру и совершенно другое например бить с позиции Суареса, тоесть с острого угла (при первом голе). Момент моменту рознь... а вы все моменты сваливаете в кучу и кричите о запарывании... хотя там сам Месси во многих моментах тоже не реализовал бы.
Artuom
Artuom ответ Царский трон (комментарий удален) (раскрыть)
11 июня 2020 в 12:32
Бенз и до этого был незаменим, при той тактике именно такого формата форвард нужен был.

Ну а возраст это конечно. При этом хейтеры не учитывают что и тот же Роналду тоже уже сильно в возрасте и естественно уже не может того что раньше)
Artuom
Artuom ответ Бесполезность 51 (комментарий удален) (раскрыть)
11 июня 2020 в 12:24
О блокировке слышал конечно, но конкретно это была не блокировка))

Протаскивание мяча ничего бы не дало, если бы мяч после удара Суареса отскочил бы не к Месси,а к игроку Реала или вообще вышел бы. Это было везение.

Момент Дембеле? Да, неплохой момент. Вот только вы когда ругаете игроков Барсы, забываете что даже Месси далеко не каждый момент реализует в гол и часто даже не каждый второй-третий.
Artuom
Artuom ответ Бесполезность 51 (комментарий удален) (раскрыть)
11 июня 2020 в 12:08
Вспомни первую игру.

Первый гол - Суарес бьёт, мяч попадает в перекладину и отлетает на неприкрытого Месси, который расстреливает кипера.(везение в том что такой отскок произошел)

Второй гол - выдуманный штрафной, когда сам Лео налетел на спину игрока Ливерпуля)) Как после таких точек можно говорить о том что судьи других тащат...(о, я ничего не говорю в защиту Реала, судьи действительно не редко им помогали... вот только не им единственным)
Artuom
Artuom ответ Бесполезность 51 (комментарий удален) (раскрыть)
11 июня 2020 в 11:59, ред.
Он не пропал в Юве, а естественно хуже выглядит с худшими партнёрами. Тоже самое сейчас с Меси происходит когда партнёры уже не так хороши. Но вы почему-то пишете только в одну сторону...

Почему мало забивал в молодые? О это очень просто, если знать тактику МЮ тех годов. Игра шла на других игроков, от Роналду(и от других фланговиков) требовалось совершенно иное). А вот когда в последние сезоны тактика изменилась на 4-3-3, вот тогда как раз и начал Роналду немало забивать.

Ну а левые пенали есть у практически любой команды. Симуляции давно уже убили мужской футбол прошлых десятилетий.
dzvinka
dzvinka
11 июня 2020 в 11:58
это исследование по полезности равно серии постов Кержакова в инсте)))
Artuom
Artuom ответ Бесполезность 51 (комментарий удален) (раскрыть)
11 июня 2020 в 11:39
Ассисты как к этому относятся?? А ну да, конечно же все ассисты в незамеченные офсайды наверно)))

Пенальти - у Лео не намного меньше, а если взять соотношение с матчами, окажется что Месси забивает пенали не реже португальца ;)

Разница в возрасте кстати особо не причём, в молодом возрасте Роналду особо не забивал, в том числе в ЛЧ.

А может тогда Лео дутая легенда?? Ведь в ЛЧ блистали когда партнёры по Барсе были хороши, а в последние сезоны как только подсдули - сразу же влёты в ЛЧ и Месси не вытягивает почему-то...

(Как видишь так можно о любой команде и игроке написать)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Царский трон (комментарий удален) (раскрыть)
11 июня 2020 в 11:27
Согласен, Реал без него полностью разрушен, и до сих пор даже не приблизился к тому Реалу
Artuom
Artuom ответ Царский трон (комментарий удален) (раскрыть)
11 июня 2020 в 11:26
Ну в прошлом сезоне почему не смогли не только выиграть, а даже более того - полностью про76и сезон все тобой перечисленные игроки, с которыми якобы не трудно)))
Artuom
Artuom
11 июня 2020 в 11:24
Funny_SmailikFunny_Smailik 350 / 467сегодня в 07:50
В минус Роналду говорит тот факт что с именитыми партнерами по Реалу он выигрывал ЛЧ. А вот перешёл в Юве и получил дырку от бублика. С такими дятлами в команде даже Пеле нифига не выиграет. Старую синьору в ЛЧ изнасилует любой дебютант =D

П.С. Вывод: Рон лично ни как на матч не влияет.


А напомните пожалуйста, когда это Месси что-то выигрывал без именитых партнёров??)))))

В этом параметре они как раз одинаковы, и тот и другой играли в сильных клубах с сильными партнёрами.
Artuom
Artuom
11 июня 2020 в 11:20
Какие турниры просматривались в исследовании??

Потому что не понятно, как при в два раза большей эффективности Лео, в ЛЧ именно Роналду является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом... неувязочка какая-то...
Санчо Панса
Санчо Панса
11 июня 2020 в 10:55
Лео может за это погладить себя по головке! А его личные персофаны и хейтеры Криштиану возрадоваться.
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан
11 июня 2020 в 10:52
оба - величайшие игроки этой эпохи. И эта эпоха подходит к завершению)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Царский трон (комментарий удален) (раскрыть)
11 июня 2020 в 10:50
Это тоже надо уметь, забивать мужикам.
Смысл в том, что кроме стату набить это не клуб сделать гегемоном
Pervomaez
Pervomaez
11 июня 2020 в 10:35
Как сказал сер роналду заиграет везде и будет лидером, а с месси не факт этому подтверждение игра за сборную с такими звёздами как сборная Аргентины
Naimi Nabi
Naimi Nabi
11 июня 2020 в 10:12
мда месси два раз подряд вылетил из лиги чемпионов с позорным счетом а Рон три раз подряд победитель вот вам статистика
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
11 июня 2020 в 10:07
😂😂😂😂😂🤣🤣🤣
Гость
