Исследование показало, что Месси в два раза эффективнее Роналду

1591848850

11 июня 2020, 07:14

Голландская компания SciSports, занимающаяся поставкой информации для профессиональных футбольных организаций, футболистов и СМИ , совместно с Лёвенским университетом в Бельгии провела исследование игровых качеств капитана «Барселоны» и нападающего «Ювентуса» .

Согласно отчёту, аргентинский футболист в два раза эффективнее португальского форварда.

Исследование подразумевает анализ большого числа игровых параметров. В частности, анализируются все действия, которые совершал футболист на поле, и их влияние на конечный результат матча.

Стоит отметить, что статистические данные, взятые для исследования, относились к периоду с 2013 по 2018 год, то есть самому успешному отрезку карьеры Роналду (за это время португалец выиграл с «Реалом» 4 Лиги чемпионов и получил 4 «Золотых мяча», а также стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии).

Итоговый показатель эффективности игровых действий Месси составил 1,21 против 0,61 у Роналду. Исследование приходит к выводу, что Месси чаще работает с мячом, создаёт больше моментов и оказывает большее влияние на итоговый результат матча, чем Роналду.

Недавно 35-летний португалец заявил, что является лучшим футболистом в истории.