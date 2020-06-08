Помогите найти Роналду! Топ-100 самых дорогих футболистов «Большой пятёрки»

CIES Football Observatory назвала сотню самых дорогих футболистов из пятерки ведущих чемпионатов. Месси не попал в десятку, Роналду промазал мимо топ-50!
Раз в год Центр футбольных исследований CIES по своему собственному алгоритму вычисляет текущую трансферную стоимость футболистов пяти ведущих лиг. Формула подсчета заслуживает внимания, ведь учитывается больше 20 параметров в несколько этапов. Сначала определяют возраст, позицию, лигу, в которой выступает игрок, активность в клубе и сборной (число игровых минут, углубленная статистика), результаты команд с этим футболистом в составе, экономический уровень и текущее финансовое положение клуба, владеющего контрактом игрока.
Затем принимают в расчет срок действующего контракта, предыдущие трансферы, если таковые имелись, а также их стоимость, национальность (футболисты с паспортом ЕС и без него схожего уровня могут стоить по-разному). Вообще-то, оценивается еще и экономический уровень клуба-покупателя, если исследуются конкретные трансферы, но для футболистов в топ-100 это значение усреднено, их стоимость оценена безотносительности потенциального перехода в тот или иной клуб. Впрочем, довольно вступлений, ведь вы пришли сюда за конкретными цифрами. Оглашаем весь список!
100 место. Мартин Эдегор («Реал Сосьедад» — «Реал»; Норвегия; 21 год) — 48.4 млн евро
99 место. Томас Партей («Атлетико»; Гана; 26 лет) — 48.5 млн евро
98 место. Тангай Н`Домбеле («Тоттенхэм»; Франция; 23 года) — 48.8 млн евро
97 место. Сергей Милинкович-Савич («Лацио»; Сербия; 25 лет) — 49 млн евро
96 место. Жонатан Иконе («Лилль»; Франция; 22 года) — 49.1 млн евро
95 место. Давинсон Санчес («Тоттенхэм»; Колумбия; 23 года) — 49.3 млн евро
94 место. Вилфред Ндиди (Лестер»; Нигерия; 23 года) — 49.5 млн евро
93 место. Милан Шкриньяр («Интер»; Словакия; 25 лет) — 49.7 млн евро
92 место. Рубен Невеш («Вулверхэмптон»; Португалия; 23 года) — 50 млн евро
91 место. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»; Германия; 28 лет) — 50.2 млн евро
Открывает топ-100 Мартин Эдегор — возмужавший норвежский вундеркинд принадлежит «Реалу», а нынешний сезон проводит на правах аренды в «Реале Сосьедад». Самый статусный футболист в последней десятке — основной страж ворот «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.
90 место. Рауль Хименес («Вулверхэмптон»; Мексика; 29 лет) — 50.3 млн евро
89 место. Поль Погба (МЮ; Франция; 27 лет) — 50.6 млн евро
88 место. Марко Верратти (ПСЖ; Италия; 27 лет) — 50.8 млн евро
87 место. Федерико Вальверде («Реал»; Уругвай; 21 год) — 51.1 млн евро
86 место. Ян Облак («Атлетико»; Словения; 27 лет) — 52.7 млн евро
85 место. Маттео Гендузи («Арсенал»; Франция; 21 год) — 53 млн евро
84 место. Конрад Лаймер («РБ Лейпциг»; Австрия; 23 года) — 53.2 млн евро
83 место. Альваро Мората («Атлетико»; Испания; 27 лет) — 53.6 млн евро
82 место. Мусса Дембеле («Лион»; Франция; 23 года) — 54.2 млн евро
81 место. Лука Йович («Реал»; Сербия; 22 года) — 56.6 млн евро
Поль Погба год назад оценивался в 130 млн евро и занимал 17-е место, а сейчас идет почти вровень с мексиканским бомбардиром «Вулверхэмптона» Раулем Хименесом. Пора срезать пару десятков миллионов и с чудака Йовича, который проваливает тесты на адекватность один за другим.
80 место. Стевен Бергвейн («Тоттенхэм»; Нидерланды; 22 года) — 57 млн евро
79 место. Джованни Ло Чельсо («Тоттенхэм»; Аргентина; 24 года) — 57.3 млн евро
78 место. Торган Азар («Боруссия Д»; Бельгия; 27 лет) — 57.3 млн евро
77 место. Харри Магуайр (МЮ; Англия; 27 лет) — 57.9 млн евро
76 место. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»; Германия; 29 лет) — 60.2 млн евро
75 место. Максимилано Гомес («Валенсия»; Уругвай; 23 года) — 61 млн евро
74 место. Антони Марсьяль (МЮ; Франция; 24 года) — 61 млн евро
73 место. Тэмми Абрахам («Челси»; Англия; 22 года) — 61.6 млн евро
72 место. Исмаила Сарр («Уотфорд»; Сенегал; 22 года) — 62 млн евро
71 место. Эдер Милитао («Реал»; Бразилия; 22 года) — 62.7 млн евро
По два игрока МЮ и «Тоттенхэма», а во главе десятка резервный защитник мадридского «Реала». Пристальнее присмотритесь к Исмаиле Сарру — относительно новое имя в большом футболе.
70 место. Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия; 35 лет) — 62.8 млн евро
69 место. Виктор Линделеф (МЮ; Швеция; 25 лет) — 63 млн евро
68 место. Рафаэль Варан («Реал»; Франция; 27 лет) — 63.5 млн евро
67 место. Карлос Каземиро («Реал»; Бразилия; 28 лет) — 63.6 млн евро
66 место. Виктор Осимхен («Лилль»; Нигерия; 21 год) — 64.3 млн евро
65 место. Деклан Райс («Вест Хэм»; Англия; 21 год) — 64.5 млн евро
64 место. Джеймс Мэддисон («Лестер»; Англия; 23 года) — 64.8 млн евро
63 место. Эден Азар («Реал»; Бельгия; 29 лет) — 65.5 млн евро
62 место. Жоржиньо («Челси»; Бразилия; 28 лет) — 65.9 млн евро
61 место. Кристиан Эриксен («Интер»; Дания; 28 лет) — 66 млн евро
Старина Криштиану только 70-й! Год назад Роналду был 19-м и стоил в два раза дороже, но возраст берет свое: португальцу уже 35 лет. Кстати, он самый возрастной в топ-100.
60 место. Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг»; Германия; 24 года) — 66.4 млн евро
59 место. Николо Барелла («Интер»; Италия; 23 года) — 67.2 млн евро
58 место. Кингсли Коман («Бавария»; Франция; 23 года) — 68.4 млн евро
57 место. Уссем Ауар («Лион»; Франция; 21 год) — 69.2 млн евро
56 место. Пауло Дибала («Ювентус»; Аргентина; 26 лет) — 70.1 млн евро
55 место. Николо Дзаньоло («Рома»; Италия; 20 лет) — 70.1 млн евро
54 место. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия; 28 лет) — 70.2 млн евро
53 место. Артур («Барселона»; Бразилия; 23 года) — 71.5 млн евро
52 место. Николя Пепе («Арсенал»; Кот-д`Ивуар; 25 лет) — 73.1 млн евро
51 место. Дэниэл Джеймс (МЮ; Уэльс; 22 года) — 73.9 млн евро
Только мы с Джеком Грилишем считаем, что Кевина Де Брюйне недооценивают? Похоже, даже чудесный алгоритм CIES не ставит бельгийца вровень с признанными суперзвездами.
50 место. Родриго Бентанкур («Ювентус»; Уругвай; 22 года) — 74.2 млн евро
49 место. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша; 31 год) — 75.6 млн евро
48 место. Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»; Южная Корея; 27 лет) — 75.6 млн евро
47 место. Филиппе Коутиньо («Бавария» — «Барселона»; Бразилия; 27 лет) — 75.7 млн евро
46 место. Кристиан Пулишич («Челси»; США; 21 год) — 76.1 млн евро
45 место. Юлиан Брандт («Боруссия Д»; Германия; 24 года) — 76.2 млн евро
44 место. Бенжамен Павар («Бавария»; Франция; 24 года) — 76.2 млн евро
43 место. Кепа Аррисабалага («Челси»; Испания; 25 лет) — 76.4 млн евро
42 место. Деле Алли («Тоттехэм»; Англия; 24 года) — 77.9 млн евро
41 место. Юри Тилеманс («Лестер»; Бельгия; 23 года) — 78.2 млн евро
Филиппе Коутиньо год назад был в топ-10, а теперь едва попал в топ-50, хотя и это кажется подарком. А вот самый дорогой вратарь планеты Кепа Аррисабалага остался на прошлогоднем уровне: вот так стабильность! Ха-ха.
40 место. Ашраф Хакими («Боруссия Д» — «Реал»; Марокко; 21 год) — 79 млн евро
39 место. Фабиан Руис («Наполи»; Испания; 24 года) — 81 млн евро
38 место. Родриго («Реал»; Бразилия; 19 лет) — 81.4 млн евро
37 место. Неймар (ПСЖ; Бразилия; 28 лет) — 82.7 млн евро
36 место. Клеман Ленгле («Барселона»; Франция; 24 года) — 82.9 млн евро
35 место. Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»; Испания; 23 года) — 83.2 млн евро
34 место. Алиссон («Ливерпуль»; Бразилия; 27 лет) — 83.2 млн евро
33 место. Эдерсон («Манчестер Сити»; Бразилия; 26 лет) — 86.8 млн евро
32 место. Маркиньос (ПСЖ; Бразилия; 26 лет) — 89.2 млн евро
31 место. Тимо Вернер («РБ Лейпциг»; Германия; 24 года) — 90.3 млн евро
Два года назад Неймар был первым, в 2019-м занял третью строчку, уступив только Килиану Мбаппе и Харри Кейну, а теперь находим бразильца в четвертом десятке между защитником «Барселоны», куда Неймар по-прежнему мечтает вернуться, и талантливым бразильцем из «Реала». А что, разве не по делу?
30 место. Ромелу Лукаку («Интер»; Бельгия; 27 лет) — 90.3 млн евро
29 место. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»; Шотландия; 26 лет) — 94.2 млн евро
28 место. Кай Хаверц («Байер»; Германия; 20 лет) — 94.7 млн евро
27 место. Йозуа Киммих («Бавария»; Германия; 25 лет) — 96.7 млн евро
26 место. Ришарлисон («Эвертон»; Бразилия; 23 года) — 97.6 млн евро
25 место. Сауль Ньигес («Атлетико»; Испания; 25 лет) — 97.7 млн евро
24 место. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды; 28 лет) — 98.5 млн евро
23 место. Лаутаро Мартинес («Интер»; Аргентина; 22 года) — 98.9 млн евро
22 место. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина; 32 года) — 101.1 млн евро
21 место. Родри («Манчестер Сити»; Испания; 23 года) — 101.5 млн евро
Лионель Месси в аналогичном рейтинге за 2019 год был седьмым, теперь у аргентинца только 22-е место, а по соседству соотечественник и вероятный партнер по линии атаки «Барсы» в следующем сезоне.
20 место. Фрэнки де Йонг («Барселона»; Нидерланды; 23 года) — 102.1 млн евро
19 место. Мэйсон Маунт («Челси»; Англия; 21 год) — 102.5 млн евро
18 место. Матийс де Лигт («Ювентус»; Нидерланды; 20 лет) — 104.7 млн евро
17 место. Бруну Фернандеш (МЮ; Португалия; 25 лет) — 104.9 млн евро
16 место. Серж Гнабри («Бавария»; Германия; 24 года) — 106.8 млн евро
15 место. Эрлинг Холанд («Боруссия Д»; Норвегия; 19 лет) — 107.3 млн евро
14 место. Жоау Фелиш («Атлетико»; Португалия; 20 лет) — 107.9 млн евро
13 место. Габриэл Жезус («Манчестер Сити»; Бразилия; 23 года) — 113.1 млн евро
12 место. Бернарду Силва («Манчестер Сити»; Португалия; 25 лет) — 115 млн евро
11 место. Роберто Фирмино («Ливерпуль»; Бразилия; 28 лет) — 118.5 млн евро
Эрлинг Холанд бодрым норвежским ветром ворвался в число самых дорогих футболистов планеты, а ведь год назад его не было даже в топ-100!
10 место. Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия; 26 лет) — 118.7 млн евро
9 место. Альфонсо Дэвис («Бавария»; Канада; 19 лет) — 133.5 млн евро
8 место. Антуан Гризманн («Барселона»; Франция; 29 лет) — 136.4 млн евро
7 место. Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал; 28 лет) — 139.2 млн евро
6 место. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет; 27 лет) — 144.9 млн евро
5 место. Маркус Рэшфорд (МЮ; Англия; 22 года) — 152.3 млн евро
4 место. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»; Англия; 21 год) — 171.1 млн евро
3 место. Джейдон Санчо («Боруссия Д»; Англия; 20 лет) — 179.1 млн евро
2 место. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»; Англия; 25 лет) — 194.7 млн евро
1 место. Килиан Мбаппе (ПСЖ; Франция; 21 год) — 259.2 млн евро
Килиан Мбаппе удерживает лидерство второй год подряд, причем его оценочная стоимость выросла с 218.5 млн евро до 259.2 млн. А если вы думали, что стремительнее всех за прошедший год подорожал Эрлинг Холанд, то вы ошибаетесь. По крайней мере, CIES указывает на другого талантливого парня — Альфонсо Дэвиса, который заскочил в десятку самых дорогих футболистов планеты, опередив прошлогоднего вице-лидера Харри Кейна.
Соотношения КПД, цена, возраст-всё в "гармонии".При большом КПД, а у тер Штегена он на высоком уровне, что ни на есть "футбольный возраст"! Реальная цена-в пределах 50 -60 млн евро на игроков топ-уровня. Всё остальное(соотношение цена-качество) и свыше 60 млн евро лишено здравого смысла!!!
Автору спасибо, за предоставленную информацию!
Соотношения КПД, цена, возраст-всё в "гармонии".При большом КПД, а у тер Штегена он на высоком уровне, что ни на есть "футбольный возраст"! Реальная цена-в пределах 50 -60 млн евро на игроков топ-уровня. Всё остальное(соотношение цена-качество) и свыше 60 млн евро лишено здравого смысла!!!
Автору спасибо, за предоставленную информацию!