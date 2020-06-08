Помогите найти Роналду! Топ-100 самых дорогих футболистов «Большой пятёрки»

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вчера, 20:00

CIES Football Observatory назвала сотню самых дорогих футболистов из пятерки ведущих чемпионатов. Месси не попал в десятку, Роналду промазал мимо топ-50!

Раз в год Центр футбольных исследований CIES по своему собственному алгоритму вычисляет текущую трансферную стоимость футболистов пяти ведущих лиг. Формула подсчета заслуживает внимания, ведь учитывается больше 20 параметров в несколько этапов. Сначала определяют возраст, позицию, лигу, в которой выступает игрок, активность в клубе и сборной (число игровых минут, углубленная статистика), результаты команд с этим футболистом в составе, экономический уровень и текущее финансовое положение клуба, владеющего контрактом игрока.

Затем принимают в расчет срок действующего контракта, предыдущие трансферы, если таковые имелись, а также их стоимость, национальность (футболисты с паспортом ЕС и без него схожего уровня могут стоить по-разному). Вообще-то, оценивается еще и экономический уровень клуба-покупателя, если исследуются конкретные трансферы, но для футболистов в топ-100 это значение усреднено, их стоимость оценена безотносительности потенциального перехода в тот или иной клуб. Впрочем, довольно вступлений, ведь вы пришли сюда за конкретными цифрами. Оглашаем весь список!

100 место. Мартин Эдегор («Реал Сосьедад» — «Реал»; Норвегия; 21 год) — 48.4 млн евро

99 место. Томас Партей («Атлетико»; Гана; 26 лет) — 48.5 млн евро

98 место. Тангай Н`Домбеле («Тоттенхэм»; Франция; 23 года) — 48.8 млн евро

97 место. Сергей Милинкович-Савич («Лацио»; Сербия; 25 лет) — 49 млн евро

96 место. Жонатан Иконе («Лилль»; Франция; 22 года) — 49.1 млн евро

95 место. Давинсон Санчес («Тоттенхэм»; Колумбия; 23 года) — 49.3 млн евро

94 место. Вилфред Ндиди (Лестер»; Нигерия; 23 года) — 49.5 млн евро

93 место. Милан Шкриньяр («Интер»; Словакия; 25 лет) — 49.7 млн евро

92 место. Рубен Невеш («Вулверхэмптон»; Португалия; 23 года) — 50 млн евро

91 место. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»; Германия; 28 лет) — 50.2 млн евро

Открывает топ-100 Мартин Эдегор — возмужавший норвежский вундеркинд принадлежит «Реалу», а нынешний сезон проводит на правах аренды в «Реале Сосьедад». Самый статусный футболист в последней десятке — основной страж ворот «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

90 место. Рауль Хименес («Вулверхэмптон»; Мексика; 29 лет) — 50.3 млн евро

89 место. Поль Погба ( МЮ ; Франция; 27 лет) — 50.6 млн евро

88 место. Марко Верратти ( ПСЖ ; Италия; 27 лет) — 50.8 млн евро

87 место. Федерико Вальверде («Реал»; Уругвай; 21 год) — 51.1 млн евро

86 место. Ян Облак («Атлетико»; Словения; 27 лет) — 52.7 млн евро

85 место. Маттео Гендузи («Арсенал»; Франция; 21 год) — 53 млн евро

84 место. Конрад Лаймер («РБ Лейпциг»; Австрия; 23 года) — 53.2 млн евро

83 место. Альваро Мората («Атлетико»; Испания; 27 лет) — 53.6 млн евро

82 место. Мусса Дембеле («Лион»; Франция; 23 года) — 54.2 млн евро

81 место. Лука Йович («Реал»; Сербия; 22 года) — 56.6 млн евро

Поль Погба год назад оценивался в 130 млн евро и занимал 17-е место, а сейчас идет почти вровень с мексиканским бомбардиром «Вулверхэмптона» Раулем Хименесом. Пора срезать пару десятков миллионов и с чудака Йовича, который проваливает тесты на адекватность один за другим.

80 место. Стевен Бергвейн («Тоттенхэм»; Нидерланды; 22 года) — 57 млн евро

79 место. Джованни Ло Чельсо («Тоттенхэм»; Аргентина; 24 года) — 57.3 млн евро

78 место. Торган Азар («Боруссия Д»; Бельгия; 27 лет) — 57.3 млн евро

77 место. Харри Магуайр ( МЮ ; Англия; 27 лет) — 57.9 млн евро

76 место. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»; Германия; 29 лет) — 60.2 млн евро

75 место. Максимилано Гомес («Валенсия»; Уругвай; 23 года) — 61 млн евро

74 место. Антони Марсьяль ( МЮ ; Франция; 24 года) — 61 млн евро

73 место. Тэмми Абрахам («Челси»; Англия; 22 года) — 61.6 млн евро

72 место. Исмаила Сарр («Уотфорд»; Сенегал; 22 года) — 62 млн евро

71 место. Эдер Милитао («Реал»; Бразилия; 22 года) — 62.7 млн евро

По два игрока МЮ и «Тоттенхэма», а во главе десятка резервный защитник мадридского «Реала». Пристальнее присмотритесь к Исмаиле Сарру — относительно новое имя в большом футболе.

70 место. Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия; 35 лет) — 62.8 млн евро

69 место. Виктор Линделеф ( МЮ ; Швеция; 25 лет) — 63 млн евро

68 место. Рафаэль Варан («Реал»; Франция; 27 лет) — 63.5 млн евро

67 место. Карлос Каземиро («Реал»; Бразилия; 28 лет) — 63.6 млн евро

66 место. Виктор Осимхен («Лилль»; Нигерия; 21 год) — 64.3 млн евро

65 место. Деклан Райс («Вест Хэм»; Англия; 21 год) — 64.5 млн евро

64 место. Джеймс Мэддисон («Лестер»; Англия; 23 года) — 64.8 млн евро

63 место. Эден Азар («Реал»; Бельгия; 29 лет) — 65.5 млн евро

62 место. Жоржиньо («Челси»; Бразилия; 28 лет) — 65.9 млн евро

61 место. Кристиан Эриксен («Интер»; Дания; 28 лет) — 66 млн евро

Старина Криштиану только 70-й! Год назад Роналду был 19-м и стоил в два раза дороже, но возраст берет свое: португальцу уже 35 лет. Кстати, он самый возрастной в топ-100.

60 место. Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг»; Германия; 24 года) — 66.4 млн евро

59 место. Николо Барелла («Интер»; Италия; 23 года) — 67.2 млн евро

58 место. Кингсли Коман («Бавария»; Франция; 23 года) — 68.4 млн евро

57 место. Уссем Ауар («Лион»; Франция; 21 год) — 69.2 млн евро

56 место. Пауло Дибала («Ювентус»; Аргентина; 26 лет) — 70.1 млн евро

55 место. Николо Дзаньоло («Рома»; Италия; 20 лет) — 70.1 млн евро

54 место. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия; 28 лет) — 70.2 млн евро

53 место. Артур («Барселона»; Бразилия; 23 года) — 71.5 млн евро

52 место. Николя Пепе («Арсенал»; Кот-д`Ивуар; 25 лет) — 73.1 млн евро

51 место. Дэниэл Джеймс ( МЮ ; Уэльс; 22 года) — 73.9 млн евро

Только мы с Джеком Грилишем считаем, что Кевина Де Брюйне недооценивают? Похоже, даже чудесный алгоритм CIES не ставит бельгийца вровень с признанными суперзвездами.

50 место. Родриго Бентанкур («Ювентус»; Уругвай; 22 года) — 74.2 млн евро

49 место. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша; 31 год) — 75.6 млн евро

48 место. Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»; Южная Корея; 27 лет) — 75.6 млн евро

47 место. Филиппе Коутиньо («Бавария» — «Барселона»; Бразилия; 27 лет) — 75.7 млн евро

46 место. Кристиан Пулишич («Челси»; США ; 21 год) — 76.1 млн евро

45 место. Юлиан Брандт («Боруссия Д»; Германия; 24 года) — 76.2 млн евро

44 место. Бенжамен Павар («Бавария»; Франция; 24 года) — 76.2 млн евро

43 место. Кепа Аррисабалага («Челси»; Испания; 25 лет) — 76.4 млн евро

42 место. Деле Алли («Тоттехэм»; Англия; 24 года) — 77.9 млн евро

41 место. Юри Тилеманс («Лестер»; Бельгия; 23 года) — 78.2 млн евро

Филиппе Коутиньо год назад был в топ-10, а теперь едва попал в топ-50, хотя и это кажется подарком. А вот самый дорогой вратарь планеты Кепа Аррисабалага остался на прошлогоднем уровне: вот так стабильность! Ха-ха.

40 место. Ашраф Хакими («Боруссия Д» — «Реал»; Марокко; 21 год) — 79 млн евро

39 место. Фабиан Руис («Наполи»; Испания; 24 года) — 81 млн евро

38 место. Родриго («Реал»; Бразилия; 19 лет) — 81.4 млн евро

37 место. Неймар ( ПСЖ ; Бразилия; 28 лет) — 82.7 млн евро

36 место. Клеман Ленгле («Барселона»; Франция; 24 года) — 82.9 млн евро

35 место. Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»; Испания; 23 года) — 83.2 млн евро

34 место. Алиссон («Ливерпуль»; Бразилия; 27 лет) — 83.2 млн евро

33 место. Эдерсон («Манчестер Сити»; Бразилия; 26 лет) — 86.8 млн евро

32 место. Маркиньос ( ПСЖ ; Бразилия; 26 лет) — 89.2 млн евро

31 место. Тимо Вернер («РБ Лейпциг»; Германия; 24 года) — 90.3 млн евро

Два года назад Неймар был первым, в 2019-м занял третью строчку, уступив только Килиану Мбаппе и Харри Кейну, а теперь находим бразильца в четвертом десятке между защитником «Барселоны», куда Неймар по-прежнему мечтает вернуться, и талантливым бразильцем из «Реала». А что, разве не по делу?

30 место. Ромелу Лукаку («Интер»; Бельгия; 27 лет) — 90.3 млн евро

29 место. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»; Шотландия; 26 лет) — 94.2 млн евро

28 место. Кай Хаверц («Байер»; Германия; 20 лет) — 94.7 млн евро

27 место. Йозуа Киммих («Бавария»; Германия; 25 лет) — 96.7 млн евро

26 место. Ришарлисон («Эвертон»; Бразилия; 23 года) — 97.6 млн евро

25 место. Сауль Ньигес («Атлетико»; Испания; 25 лет) — 97.7 млн евро

24 место. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды; 28 лет) — 98.5 млн евро

23 место. Лаутаро Мартинес («Интер»; Аргентина; 22 года) — 98.9 млн евро

22 место. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина; 32 года) — 101.1 млн евро

21 место. Родри («Манчестер Сити»; Испания; 23 года) — 101.5 млн евро

Лионель Месси в аналогичном рейтинге за 2019 год был седьмым, теперь у аргентинца только 22-е место, а по соседству соотечественник и вероятный партнер по линии атаки «Барсы» в следующем сезоне.

20 место. Фрэнки де Йонг («Барселона»; Нидерланды; 23 года) — 102.1 млн евро

19 место. Мэйсон Маунт («Челси»; Англия; 21 год) — 102.5 млн евро

18 место. Матийс де Лигт («Ювентус»; Нидерланды; 20 лет) — 104.7 млн евро

17 место. Бруну Фернандеш ( МЮ ; Португалия; 25 лет) — 104.9 млн евро

16 место. Серж Гнабри («Бавария»; Германия; 24 года) — 106.8 млн евро

15 место. Эрлинг Холанд («Боруссия Д»; Норвегия; 19 лет) — 107.3 млн евро

14 место. Жоау Фелиш («Атлетико»; Португалия; 20 лет) — 107.9 млн евро

13 место. Габриэл Жезус («Манчестер Сити»; Бразилия; 23 года) — 113.1 млн евро

12 место. Бернарду Силва («Манчестер Сити»; Португалия; 25 лет) — 115 млн евро

11 место. Роберто Фирмино («Ливерпуль»; Бразилия; 28 лет) — 118.5 млн евро

Эрлинг Холанд бодрым норвежским ветром ворвался в число самых дорогих футболистов планеты, а ведь год назад его не было даже в топ-100!

10 место. Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия; 26 лет) — 118.7 млн евро

9 место. Альфонсо Дэвис («Бавария»; Канада; 19 лет) — 133.5 млн евро

8 место. Антуан Гризманн («Барселона»; Франция; 29 лет) — 136.4 млн евро

7 место. Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал; 28 лет) — 139.2 млн евро

6 место. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет; 27 лет) — 144.9 млн евро

5 место. Маркус Рэшфорд ( МЮ ; Англия; 22 года) — 152.3 млн евро

4 место. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»; Англия; 21 год) — 171.1 млн евро

3 место. Джейдон Санчо («Боруссия Д»; Англия; 20 лет) — 179.1 млн евро

2 место. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»; Англия; 25 лет) — 194.7 млн евро

1 место. Килиан Мбаппе ( ПСЖ ; Франция; 21 год) — 259.2 млн евро