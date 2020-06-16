«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:58

В перенесенном поединке 28 тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграет дома с «Арсеналом». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Манчестер Сити»

Еще до наступления карантина было понятно, что «Горожане» в текущем сезоне не отстоят чемпионский титул АПЛ . Пропасть в 25 от «Ливерпуля» не оставляет шансов «Сити» в борьбе за первую строчку.

Перед длительной паузой команда Хосепа Гвардиолы провела два провальных матча, в которых уступила «Тоттенхэму» и «Манчестер Юнайтед» с одинаковым счетом 0:2. Эти конфузы были разбавлены спокойными победами над «Лестером» (1:0) и «Вест Хэмом» (2:0).

«Арсенал»

«Канониры» в 2020 году еще знают горечи поражений. Пришедший на пост главного тренера Микель Артета постепенно стабилизировал игру команды, которая провалилась в первой части сезона.

Существенный недобор очков сыграл злую шутку с «Арсеналом», который сейчас идет девятым и отстает от ТОП-4 на восемь зачетных пунктом. Перед паузой лондонцы взяли три победы кряду, обыграв «Ньюкасл» (4:0), «Эвертон» (3:2) и «Вест Хэм» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» — 1.341

Ничья – 5.810

Победит «Арсенал» — 9.220

Статистика

Ставка на ТМ(2,5) сыграла в 5 предыдущих матчах «Сити» в АПЛ .

. «Арсенал» не проигрывал в гостях в 11 матчах подряд во всех турнирах.

В 4 последних встречах соперников в Манчестере команды обменивались забитыми голами.

Прогноз

Выбыв из чемпионской гонки «Манчестер Сити» окончательно расклеился. В текущем сезоне команда Гвардиолы не свойственно для себя теряет очень много очков.

«Арсенал» ушел в перерыв явно на подъеме, и от амбиций в виде зоны еврокубков клуб из Лондона точно не отказался. Полагаем, что гости, как минимум, избегут крупного поражения при пустых трибунах стадиона «Этихад».

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф2(+2) можно разместить с коэффициентом 1.621.