«К зарплате 7 млн в месяц привыкаешь». Откровения бывшего игрока «Ростова» Дьякова

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вчера, 10:01

«Соккер.ру» впечатлен признаниями известного российского футболиста. Что у него в голове?

Дьякову хватило одного эксклюзивного интервью «Чемпионату», чтобы зажечь. Бывший игрок «Ростова» заявил, что гранды привозили его бывшей команде мешок денег, чтобы настроить на победы против конкурентов. По версии Виталия, это обычная практика в концовках сезона. А Дьяков в курсе, что ФИФА и УЕФА называют такие фокусы определением «подкуп»?

Если один клуб напрямую дает второму «мешок денег», как потом доказать, что в сделку входит только победа над ближайшим третьим соперником, а не еще и будущее поражение или ничья в очном матче? Если Дьяков совал в карманы деньги богачей из РПЛ – а сам так сказал, как теперь подтвердить, что «Ростов» проигрывал донорам позже в спортивной борьбе? Конкретно Виталий ошибался случайно?

И если это традиционная практика для всех клубов, где гарантия, что там нет коррупции? В РФС уже заявили, что будут разбираться, ведь человек сознался в нарушении статьи 62 дисциплинарного кодекса ФИФА . Даже взять деньги за победу или ничью над чужим конкурентом – нарушение. А еще нарушением связи с реальностью можно назвать конец вот этого пассажа Виталия:

При солидной зарплате ты живёшь в большом доме, ездишь на хорошей машине, отдыхаешь в лучших местах. Но если ты не дурачок, то не все бабки просадил. Важно, чтобы ума хватило отложить и начать заниматься бизнесом, развивать капитал. Вон Фламини миллиардером стал. Понятно, что привыкаешь к семи миллионам рублей в месяц, но я и на 300 тысяч могу прожить.

Во-первых, Матье не стал миллиардером – это выдуманная история, француз просто вложился в перспективную компанию, но она не стоит реальных денег, там цель – захватить рынок в 30 миллионов евро. Во-вторых, Дьяков назвал свою бывшую зарплату – 7 миллионов рублей в месяц, а потом похвастался, что теоретически протянет на жалкие 300 тысяч.

Надо ему китель с шоколадными медальками подарить за такой мысленный подвиг! Надо же, Виталий выживет на 3.6 миллиона в год уже после всех дорогих покупок в жизни. Герой! Нет вопросов к обеспеченности футболиста в целом – на здоровье, деньги не украл. Есть вопросы к мышлению. Футболисты РПЛ настолько оторваны от жизни россиян, что не понимают – 300 тысяч в месяц не являются примером нищенской зарплаты.

Это не геройство «протянуть» на 4 тысячи евро. «Средний класс» начинается с 17 тысяч рублей в месяц, как вам сказали, но если без сарказма — перед вами классическое «дитя лимита». Не настолько хороший футболист, чтобы его запоминать после ухода из футбола, но при отсутствии работающей системы воспитания мощных футболистов – выпускник академии самого «Локомотива».

А еще играл за «Ростов», «Динамо», «Томь», ездил в Турцию, оказался в Минске, а потом – в «Спартаке-2». Карьера человека, который пытался казаться сильнее, чем есть? У Дьякова были хорошие матчи. Его медленный ленивый стиль старой школы защиты даже импонирует, если честно, вызывает ностальгию. Но является ли Виталий футболистом, которому стоило платить 1 миллион евро в год (или даже больше, ведь рубль обесценился в 2.3 раза)?

Не является. В Серии А сейчас найдете десятки защитников, которые получают меньше, играя мощнее. Например, у Баштуша – игрока «Лацио», который выступал за «Ростов», зарплата именно 1 миллион евро. Но в Италии и России для богатых разные налоги. Получается, защитник из Серии А получает меньше, чем игрок уровня «Спартака-2»? А еще есть некто Буффон, который в «Ювентусе» работает на такие же деньги, как Дьяков – чистыми выходит около 7 млн рублей в месяц.

Джанлуиджи, конечно, не уровня Виталия, но тут вопрос к «Спартаку». А чем им Дьяков был полезен во втором составе? Зачем тратить на человека с таким мышлением любые деньги? Например, 21-летнему Бастони «Интер» предлагает сейчас 1.2 млн евро вместо 300 тысяч в год. Сандро оценивается рынком в 30 млн евро и является одним из самых крутых молодых защитников Италии. Но даже ему в Милане дают меньше, чем имел Виталий в РПЛ .

А Дьяков стоит по внешней оценке в 100 раз меньше, чем Бастони. Защитник получал миллион евро в год не в «Спартаке-2», конечно, но когда эти деньги отрабатывал? Например, Мюллер и Дэвис, что стали чемпионами Германии, отрабатывают зарплату, поскольку «Бавария» является коммерчески доходным проектом. «Спартак», «Зенит» или «Локомотив» доходные только на бумаге, Гулиев и Дьяков не приносят «красно-белым» сотни миллионов евро.

Очевидно, что без генеральных спонсоров гранды РПЛ в лучшем случае как средний турецкий клуб по реальным заработкам. Но благодаря не совсем работающему лимиту – ничего не дал российскому футболу, только отнимал, хитрые агенты доят большие корпорации, заключая с клубами нерыночные контракты для своих клиентов. Дьяков сидел в «Спартаке-2» с зимы по приглашению гениального тренера Пилипчука. И не пригодился, как и Шишкин.

Причем Виталий сам поднял разговор о том, как клубы РПЛ впустую тратят деньги годами на тех, кто не приносит пользу на поле. И тема стимулирования третьей стороной важна – середняки высшей лиги весь карантин ноют, что не видят смысла в завершении сезона. Как думаете, они за себя будут играть или за «мешок денег» против конкурента донора? А если коронавирус накроет не только «Ростов», то финансовые потери РПЛ будут колоссальными.

А на чьи плечи их повесят? На бюджетные. Но даже если получится сыграть, то увидите, как одна команда будет по-разному смотреться с разным грандам. Одним нос разобьют, а другим ноги ломать не станут. Дьяков ведь не выдумал про «мешки денег» за победы над конкурентами. Но что будет в голове футболиста, который привык к такой практике поведения и не понимает, что это против правил ФИФА , поэтому сознаются в нарушении в интервью?

Знаете, Беленов, который указывает на нищенские пенсии, как-то ближе к реальности. Мама Александра обеспечена сыном, но не у каждой пожилой женщины в России есть футболист РПЛ в семье. И Слуцкий, который случайно прочитал интервью тренера по легкой атлетике Загорулько, ближе к реальности – Леонид Викторович оплатил лечение 77-летнему наставнику, который готовил олимпийских чемпионов по прыжкам в высоту. Говорят, речь о 2 миллионах рублей.

Футболист начинается с головы, не с ног. И если в голове эхо, то надо быть невероятным талантом, чтобы у тебя получилось. Футболисту не нужно быть эрудитом, но важно быть смышленым. Как показывают действия многих игроков «Спартака», из последних – Гулиева и Дьякова, москвичам не везет с приглашением тех, кто четко и ясно соображает. Например, ни один смышленый парень не сознается в нарушении правил ФИФА .

И ни один смышленый человек, живя в России, не ляпнет, что «проживет на 300 тысяч», приводя сумму в пример как крошечную. Но важно, что Дьяков говорит глупости, что Гулиеву подсунули неудачную кампанию по отбеливанию имиджа. И что легионеры «Краснодара» настолько тупые, что в карантин, когда целые бизнесы накрылись, соблюдая общие правила, собирались вместе и бухали, рискуя заразиться коронавирусом.

Важно, чтобы руководители клубов четко понимали, с кем имеют дело. Отдельные футболисты явно считают владельцев богатых команд людьми, которых можно развести на деньги, не работая со всех сил. Агенты считают так же. Почему гранды РПЛ , которые имеют вес и получили Дюкова – с прямой связью с престолом, не инициируют после всех многочисленных созданий и инцидентов полную отмену лимита? Невозможно понять.

Клубы просто кидают на миллионы, сотни, миллиарды рублей годами. Никогда нет вопросов к тем, кто отрабатывает деньги – ни если у них скромные зарплаты, ни если огромные. А ко многим российским футболистам есть претензии, ведь не ценят, что имеют. И редко думают, как живет народ, чьи деньги в основном они получают. Почему им на всех плевать? Как раз потому, что миллионы берут, а не отрабатывают.

Наглость и слепота, которую невозможно понять, возникает как раз при такой комбинации. Если деньги отработал – понимаешь их ценность, если свалились на голову – нет. Во всем мире подобное странное для большинства поведение демонстрируют «золотая молодежь», продажные судьи, прокуроры, полицейские, чиновники, депутаты или министры, замазанные в коррупции. В России в касте еще и отдельные футболисты.