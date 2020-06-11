Балотелли стал изгоем. Последние дни Марио в «Брешии»

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11 июня 2020, 11:00

Пока в Италии в футбол не играли, Марио Балотелли все равно успел отличиться. «Соккер.ру» — о том, как скандальный нападающий остался без клуба во время пандемии.

Активно прожигающий свой талант скандальными, эксцентричными, нелепыми и даже глупыми выходками Балотелли в очередной раз отличился. Даже с «Брешией», которая в целом лояльно готова была относиться к его поведению, у Марио не сложилось. Хотя в какой-то момент они выступали в едином пуле – против возобновления чемпионата Италии. До пандемии Балотелли и «Брешиа» ладили. Но не зря психологи говорят, что карантин является серьезным испытанием для любых отношений. Видимо, карантин больно ударил и по отношениям между клубом и форвардом, который как раз на режим ограничений жаловался:

Несколько последних недель я сходил с ума, потому что был абсолютно один. Моя дочь находится в Неаполе, сын – в Цюрихе, моя мама уже в таком возрасте, что ей требуется помощь, а мои братья проводили карантин со своими детьми, так что я был один. Было тяжело. Трудно нормально тренироваться, если у тебя нет беговой дорожки, так что, хоть это и не было полностью разрешено, я ходил в ближайший парк, чтобы делать пробежки. В первые три дня я в основном ел картон и пытался откусывать куски от стены, потому что я вообще не умею готовить. Потом, к счастью, я смог заказывать еду.

Ну, эти страдания выглядели скорее как еще одна занятная история из жизни футболистов на карантине. Оказалось, что параллельно развивается более неприятная история. На поверхность все всплыло в конце мая, когда кто-то заметил, что Балотелли тренируется отдельно от «Брешии». Он проводил занятия индивидуально на поле для молодежной команды, причем в клубе изначально не хотели комментировать ситуацию.

Пытливые итальянские журналисты, острота языка и буйство фантазии которых возросли без футбольных матчей, выяснили, что Балотелли решил заниматься отдельно от команды из-за проблем с болью в животе. Причем клубу это очень не понравилось, и руководство «Брешии» задумалось о расторжении контракта, рассчитанного до 2022 года. Марио фактически не появлялся в клубе десять дней, а потом заявился и сказал, что у него болел живот. И это в мире, где без справки шагу сделать нельзя.

Даже школьник понимает, что прогулять занятия без уважительной причины и сказать просто потом о том, что у тебя болел живот – это, мягко говоря, выглядит подозрительно. Инфантильно и несерьезно. Как и многое, что связано с Балотелли. Поднявшуюся волну обсуждений попытался погасить брат футболиста:

Это все чепуха, я не понимаю, почему журналисты пишут такие вещи. Марио тренируется как профессионал каждый день. Я не хочу говорить за него, но он спокоен, сегодня он также тренировался. У него есть действующий контракт с клубом, и это все, что имеет значение.

Но забавно, что ровно в тот же день прервало молчание руководство «Брешии». Президент клуба Массимо Челлино, который тоже славится резкими высказываниями, решил выложить все, что думает про Балотелли:

Я стараюсь избегать судебных исков. Пока рано о чем-то говорить. Он странный парень, он больше не думает о нас, и я принимаю его отъезд как должное. Это не сильно отличается от того, что он всегда делал в своей карьере, он просто немного анархичен. Его контракт автоматически аннулируется в случае вылета в Серию B, поэтому, по всей вероятности, он будет свободным агентом в следующем сезоне, учитывая наше положение. Бывший тренер Корини заботился о нем, но мы разочарованы в нем. Мы не подписывали Балотелли просто для пиара, мы действительно верили, что он мог бы дать нам важный вклад на поле. Я думал, что раз он мне нравится, то он может создать что-то новое в «Брешии». Мы разочарованы.

После этого Балотелли осознал всю серьезность происходящего, если уж Челлино, который был его фанатом, так заговорил. Марио попытался встретиться с президентом клуба лично, рассчитывая своим покаянием растопить сердце вспыльчивого, но отходчивого босса. Челлино, видимо, понимая, что может растаять и вспомнить о своих чувствах к Марио при очной встрече, попросту от нее отказался.

Более того, «Брешиа» не стала дожидаться, когда вылетит в Серию В, что лишило бы ее любых проблем с Марио, поскольку контракт разорвался бы автоматически. Было решено обсудить расторжение договора досрочно. А общение было переведено в контакт адвокатов, которых успели нанять обе стороны. При этом Балотелли понял, что договориться мирно уже не получится, поэтому грозит требованием огромной компенсации за разрыв контракта. В публику же просачиваются лишь отдельные слухи, хотя директор «Брешии» Диего Лопес позицию клуба подтвердил, добавив в общую картину, что форвард игнорировал обязательные собрания команды в режиме видеосвязи:

В жизни важны факты, а не слова. Мы то, что мы делаем, а не то, что мы говорим или пишем. Здесь есть только одна правда: команда пошла по одному пути, Марио — по другому. Я думал, что он мог бы дать многое, играя в городе, где он родился. Есть конкретные факты. Поэтому это нормально, что присутствует разочарование. Я много на него потратил. Он даже не появлялся в Zoom во время карантина.

Словом, Балотелли наплевал на клуб, прикрываясь пандемией, которая, видимо, не только доставила ему дискомфорт, но и дала какое-то право не выполнять обязательств перед клубом. От «нерабочих дней» порой уносит далеко от реальности. Интересно, что пару дней назад он предпринял еще одну попытку вернуться на базу клуба. Но его на тренировку просто не пустила охрана, причем на глазах у журналистов. Балотелли потоптался у ворот, сделал несколько звонков и ушел. Вероятно, это были его последние действия у базы «Брешии».