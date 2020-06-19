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РБ «Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 08:18

Центральный матч 33 тура Бундеслиги состоится Лейпциге, где местный РБ примет дортмундскую «Боруссию». Представляем прогноз и обзор котировок на этот поединок.

РБ «Лейпциг»

«Быки» после рестарта чемпионата Германии не терпели поражений, но слишком часто играли вничью. В поединке последнего тура «Лейпциг» не смог обыграть дома «Фортуну» (2:2).

Команда Юлиана Нагельсмана за два тура до конца чемпионата идет на третьем месте, уступая «Шмелям» три зачетных пункта, и опережая «Байер» на столько же очков.

«Боруссия» Дортмунд

Матч с участием «Шмелей» в предыдущем туре Бундеслиги стал самым сенсационным. Команда Люсьена Фавра уступила на своем поле «Майнцу» и впервые в сезоне покинула родную арену без забитых голов (0:2).

Эта потеря очков существенно пошатнула позиции Дортмунда, в пассиве которого, теперь шесть поражений.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит РБ «Лейпциг» — 2.410
  • Ничья – 3.710
  • Победит «Боруссию» — 2.940

Статистика

  • «Лейпциг» проиграл только 1 домашний матч в этом сезоне
  • В 5 последних домашних матчах «Лейпцига» фиксировался ничейный результат.
  • «Боруссия» выиграла 5 предыдущих гостевых матча в Бундеслиге.
  • В поединке первого круга команды разделили очки – ничья 3:3.

Прогноз

Даже в случае победы в предстоящей встрече, «Лейпциг» не сможет обойти «Боруссию» и занять вторую позицию. У «Шмелей» существенно лучше дополнительные показатели. Полагаем, что в очной дуэли команды не будут сломя голову идти в атаку, и в итоге вновь разделят очки.

Предлагаем смелую ставку на ничью, за которую БК Pinnacle дает коэффициент 3.710.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 08:23
ждём шикарную игру))
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