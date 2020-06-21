Коронавирус атакует клубы РПЛ. Матч «Сочи» — «Ростов» надо переиграть!

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21 июня 2020, 10:37

Иностранцы удивлены, что РПЛ пошла на антирекламу, а «Соккер.ру» предлагает выход.

Почему в регламенте снова дыра?

Отправной точкой этого цирка стало желание крутить законом, как удобно. Кто-то посоветовал главам РФС и РПЛ отказаться от четкого пункта в регламенте, который подразумевал бы полную ответственность для союза и лиги за матчи команд, где будут зараженные.

Кто-то не сильно умный сказал: давайте перекинем ответственность на клубы, сможем их винить, манипулировать, ведь одним матч перенесем, а других заставим играть юношами. Но в мясорубку ожидаемо попали те, кто собирался вертеть в ней других.

А пострадают команды. Например, основа «Динамо» не вылетела в Краснодар, у нескольких игроков положительный тест. И если весь «Ростов» отправили «в тюрьму», как сказал Карпин, то надо теперь сажать на 14-дневный карантин все команды с новыми случаями. А что, если их будет 8-10 через две недели?

РФС важно озвучить четкую схему действий, иначе откроется путь к манипуляциям. Например, если в составе соперника заболевший игрок, то три опции. Первая – по-мужски перенести игру, усложнив себе жизнь (но чуть позже не останется дней для переноса). Вторая – разгромить юниоров. Третья – получить техническую победу.

Есть и четвертый путь – отрицать единичный случай заражения. Уже где-то так делали? Классика двойных стандартов. Но чемпионат с технарями и избиением детей — бред. Бредом все зарубежные фанаты и журналисты, мнение которых довелось прочитать, назвали само решение играть в Сочи. Не поспоришь.

Сезон можно и нужно прервать?

Бессмысленное действие. Ведь возобновление продиктовано не желанием заработать – лига всегда убыточная. Дело в понимании, что Россия (и весь мир — тоже) не будет год на паузе. Даже пусть больных на миллион населения пока в 4-5 раз больше, чем в соседних странах — Украине и Польше.

В данном случае «здоровье важнее» — демагогия. Конечно, важнее, но тогда надо срочно отменять все мероприятия, закрывать абсолютно все и сидеть дома по Широкову еще года полтора. Но это невозможно и не спасает. Н’Жи и Каборе не играли, а заразились, причем не обязательно на тренировке. Зобнин и Бакаев дома заразились, а теперь играют.

Одновременно немцы постоянно рубятся без заражений. Остановка РПЛ бессмысленная, коронавирус не уничтожат ровно 7 августа – примерно тогда стартует новый сезон. Во всем мире врачи говорят одно: важно адаптироваться, прописывая жесткие общие правила. Стоило просто вписать в регламент те же пункты, что появились в топ-5.

Коронавирус – болезнь, которая будет с человечеством определенное время, надо изолировать заболевших, а не целые клубы. Как ангина, которой заболело сразу 10 футболистов «Сочи» — и матч с «Оренбургом» перенесли. Ангина, как знаете, тоже заразная и тоже опасная для здоровья. Юридически инфекционная болезнь в клубе – форс-мажор.

Изначально стоило предложить изоляцию заболевших, тем более в клубах, как в «Динамо», есть возможность тестировать каждый день. Игроки защищены лучше, чем любой человек с обычной работой, что весь карантин развозил продукты, работал в аптеке или больнице. Футболисты вне опасности, если следуют рекомендациям.

Изоляция на 14 дней нужна, ведь нет возможности проводить тесты постоянно. У игроков такая возможность имеется, и очень странно запирать здоровых мужчин на карантин, если их коллеги в других странах продолжат играть, изолируют лишь заболевших, часто без симптомов – их жизням ничего не угрожает.

Почему не вмешались европейцы?

Самый популярный комментарий-вопрос в западной прессе после матча в Сочи. УЕФА надо было реагировать, когда в РФС возникла «гениальная» идея нарушить целую пачку принципов «фэйр-плей», а заодно и медицинских регламентов – юноши «Ростова» не тренировались долгое время, у врачей не было права допускать их до матча взрослой лиги.

РФС и РПЛ уже осудили за игру «Сочи» и «Ростова» во всем мире. В самой России на орехи получили сочинцы, хотя ежу понятно – приказ играть пришел из столицы, поскольку унижение команды Карпина выгодно сразу нескольким клубам, что также претендуют на сытые места в ЛЧ и ЛЕ .

А вот клубы из Казани, Сочи и Грозного не вылетят. Даже если кто-то займет последнее место, то вдруг окажется, что у «Крыльев Советов» нет денег. Или есть вариант проще – не выдать «Ротору» лицензию на участие в РПЛ , или отобрать ее, сославшись на отсутствие финансирования.

Дюкову и Прядкину надо выйти к футбольным болельщикам и честно сказать, что ситуация беспрецедентная, юристы в союзе и лиге ужасные – в регламенте дыра на дыре, поэтому позволили сыграть в Сочи. Пора признать большую ошибку, которую еще можно исправить.

Проведение матча «Сочи» и «Ростова» нарушает принципы честной игры УЕФА и ФИФА , поэтому важно переиграть тот поединок. И впредь, если в составе одной из команд будет инфицированный участник, надо работать по схеме АПЛ и Бундеслиги, а не выдумывать российский велосипед с квадратными колесами.

Зачем аннулировать результат в Сочи?

Нельзя допускать, чтобы для «Ростова» были одни правила, для остальных – другие. Одновременно нельзя на основании той глупости заставлять «Динамо» и любой другой клуб играть юношами – не выход. В стратегию играть не умеют, все тактику выстраивали, чтобы Карпин сдуру не финишировал на второй строчке.

Но тактики в итоге часто проигрывают настоящим стратегам. И уже нет варианта сдавать назад. Будет парад, будет референдум, глупо останавливать футбольные матчи, если не останавливают все остальное и заявили, что «коронавирус начал отступать». Значит, надо признать ошибку РПЛ , аннулировать результаты матча «Сочи» и «Ростова».

Другого мудрого варианта нет. А дальше стоит действовать по четкому регламенту: заболевшие – лечатся, здоровые — играют в футбол. Иначе придется смотреть через два-три тура много матчей подростков против взрослых мужиков, и такой репутационный удар РПЛ не переживет.

Лига пытается продавать права на показ за рубеж, а иностранцы в недоумении, что бросили детей под танк. А ведь могли взять паузу, договориться с властями и разрешить Карпину сыграть во вторник, например, уже имея на руках по два негативных теста для каждого участника матча.

Ради «Ростова» о честной игре не подумали. Но мысленно представьте, что заболело шесть футболистов «Зенита» после спарринга с «Зенитом-2» — крепкого им здоровья, но никто не застрахован, можно на заправке поймать вирус или в магазине. Как думаете, разрешили бы ЦСКА вынести 10:1 юношей под руководством Зырянова?

Ответ знаете. Если бы заболели игроки «Зенита», то все сразу вспомнили бы о правилах честной игры, заявили бы, что в регламенте техническая ошибка, даже невозможность перенести матч на дату полуфинала Кубка – «Зениту» ведь играть со «Спартаком», не помешала бы принять стратегически верное решение.

Новые правила действеннее переноса?

Перенос матча «Краснодара» и «Динамо» глобальную проблему не решит. Как не решал матч юношей в Сочи. Пока лишь замазали навечно целый клуб «Сочи» за исключением Нобоа – похоже, бывший игрок «Ростова» отказался сыграть, ведь исчез из заявки.

Уже перешли в фазу абсурда, поскольку пока есть куда перенести 1-2 матча, а через пару туров возможности не будет. Значит, надо действовать так, как другие лиги, а не жевать сопли. Надо быть рациональными, собранными и смелыми. И не повторять чушь, что бедных футболистов заставляют рисковать жизнью.

Во-первых, никого не заставляют играть. Во-вторых, юношей из «Ростова» не тестировали каждый день. Среди них легко может быть зараженный в инкубационном периоде, но о здоровье детей никто не подумал, верно? На первой минуте обнимались, а после матча жевали одну пиццу в раздевалке! В-третьих, будут ложноположительные тесты.

Сложная ситуация требует решительности, а ее пока не видим. Нельзя закрывать на карантин целые клубы, если там не 20 положительных тестов, поскольку эта ситуация разрешает манипуляции. Например, есть врачебная тайна, теоретически любой клуб может проиграть любому по сговору – просто заявив, что у неназванного игрока вирус.

Британские и немецкие врачи одобрили одну схему: изоляция для заболевших игроков и персонала, здоровые – на поле. Россия ничем не отличается. Причем точечная изоляция может пригодиться и в августе, и осенью, и даже в начале следующего года.

Но для начала важно исправить позорную ошибку с игрой в Сочи. Впрочем, можно еще развить маразм — заставить «Динамо» отправить в Краснодар юношей. Но лучше услышать Романцева, что предложил аннулировать результат матча «Сочи» — «Ростов» и назначить переигровку.

Верная мысль, но ее нужно развить: чтобы единичные случаи заболевания не срывали футбол в России в 2020 году, нужны другие правила. Фанаты отмены всего на свете или адепты игр с юношами не понимают двух вещей. Первая – пересидеть не получится, единогласное мнение лучших вирусологов планеты. Вторая – подростки тоже могут заболеть.

Кто будет играть, когда вирус найдут у игроков юношеских составов? Дети, главные тренеры? Остановка РПЛ тоже не спасет – команды продолжат тренироваться, ведь в августе новый сезон. И чемпионат с десятком технических поражений не предлагать – два технаря означают снятие клуба, тоже не выход.

РФС и РПЛ облажались, расплата последовала сразу же, но пора признать ошибку и написать правила, что позволят играть в футбол в ближайший год. Переносы не помогут, когда станут массовыми – некуда пихать матчи, осенью будут еврокубки и матчи сборной – дополнительные риски единичного заражения, значит, нужен новый медицинский протокол.

Изначально было ясно, что именно так надо работать, но пожелали оставить себе лазейку для манипуляций и давления на отдельные клубы. Не сработало, и пора не хитрить, а действовать в интересах здравого смысла. А он велит заботиться о заболевших, но не мешать здоровым работать.