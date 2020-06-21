ГлавнаяБлогиДно пробито

Коронавирус атакует клубы РПЛ. Матч «Сочи» — «Ростов» надо переиграть!

21 июня 2020, 10:37
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Нобоа Кристиан
Нобоа Кристиан
Полузащитник
Бакаев Зелимхан
Бакаев Зелимхан
Полузащитник
00:00 / 00:00

Иностранцы удивлены, что РПЛ пошла на антирекламу, а «Соккер.ру» предлагает выход.

Почему в регламенте снова дыра?

Отправной точкой этого цирка стало желание крутить законом, как удобно. Кто-то посоветовал главам РФС и РПЛ отказаться от четкого пункта в регламенте, который подразумевал бы полную ответственность для союза и лиги за матчи команд, где будут зараженные.

Кто-то не сильно умный сказал: давайте перекинем ответственность на клубы, сможем их винить, манипулировать, ведь одним матч перенесем, а других заставим играть юношами. Но в мясорубку ожидаемо попали те, кто собирался вертеть в ней других.

А пострадают команды. Например, основа «Динамо» не вылетела в Краснодар, у нескольких игроков положительный тест. И если весь «Ростов» отправили «в тюрьму», как сказал Карпин, то надо теперь сажать на 14-дневный карантин все команды с новыми случаями. А что, если их будет 8-10 через две недели?

РФС важно озвучить четкую схему действий, иначе откроется путь к манипуляциям. Например, если в составе соперника заболевший игрок, то три опции. Первая – по-мужски перенести игру, усложнив себе жизнь (но чуть позже не останется дней для переноса). Вторая – разгромить юниоров. Третья – получить техническую победу.

Есть и четвертый путь – отрицать единичный случай заражения. Уже где-то так делали? Классика двойных стандартов. Но чемпионат с технарями и избиением детей — бред. Бредом все зарубежные фанаты и журналисты, мнение которых довелось прочитать, назвали само решение играть в Сочи. Не поспоришь.

Сезон можно и нужно прервать?

Бессмысленное действие. Ведь возобновление продиктовано не желанием заработать – лига всегда убыточная. Дело в понимании, что Россия (и весь мир — тоже) не будет год на паузе. Даже пусть больных на миллион населения пока в 4-5 раз больше, чем в соседних странах — Украине и Польше.

В данном случае «здоровье важнее» — демагогия. Конечно, важнее, но тогда надо срочно отменять все мероприятия, закрывать абсолютно все и сидеть дома по Широкову еще года полтора. Но это невозможно и не спасает. Н’Жи и Каборе не играли, а заразились, причем не обязательно на тренировке. Зобнин и Бакаев дома заразились, а теперь играют.

Одновременно немцы постоянно рубятся без заражений. Остановка РПЛ бессмысленная, коронавирус не уничтожат ровно 7 августа – примерно тогда стартует новый сезон. Во всем мире врачи говорят одно: важно адаптироваться, прописывая жесткие общие правила. Стоило просто вписать в регламент те же пункты, что появились в топ-5.

Коронавирус – болезнь, которая будет с человечеством определенное время, надо изолировать заболевших, а не целые клубы. Как ангина, которой заболело сразу 10 футболистов «Сочи» — и матч с «Оренбургом» перенесли. Ангина, как знаете, тоже заразная и тоже опасная для здоровья. Юридически инфекционная болезнь в клубе – форс-мажор.

Изначально стоило предложить изоляцию заболевших, тем более в клубах, как в «Динамо», есть возможность тестировать каждый день. Игроки защищены лучше, чем любой человек с обычной работой, что весь карантин развозил продукты, работал в аптеке или больнице. Футболисты вне опасности, если следуют рекомендациям.

Изоляция на 14 дней нужна, ведь нет возможности проводить тесты постоянно. У игроков такая возможность имеется, и очень странно запирать здоровых мужчин на карантин, если их коллеги в других странах продолжат играть, изолируют лишь заболевших, часто без симптомов – их жизням ничего не угрожает. 

Почему не вмешались европейцы?

Самый популярный комментарий-вопрос в западной прессе после матча в Сочи. УЕФА надо было реагировать, когда в РФС возникла «гениальная» идея нарушить целую пачку принципов «фэйр-плей», а заодно и медицинских регламентов – юноши «Ростова» не тренировались долгое время, у врачей не было права допускать их до матча взрослой лиги.

РФС и РПЛ уже осудили за игру «Сочи» и «Ростова» во всем мире. В самой России на орехи получили сочинцы, хотя ежу понятно – приказ играть пришел из столицы, поскольку унижение команды Карпина выгодно сразу нескольким клубам, что также претендуют на сытые места в ЛЧ и ЛЕ.

А вот клубы из Казани, Сочи и Грозного не вылетят. Даже если кто-то займет последнее место, то вдруг окажется, что у «Крыльев Советов» нет денег. Или есть вариант проще – не выдать «Ротору» лицензию на участие в РПЛ, или отобрать ее, сославшись на отсутствие финансирования.

Дюкову и Прядкину надо выйти к футбольным болельщикам и честно сказать, что ситуация беспрецедентная, юристы в союзе и лиге ужасные – в регламенте дыра на дыре, поэтому позволили сыграть в Сочи. Пора признать большую ошибку, которую еще можно исправить.

Проведение матча «Сочи» и «Ростова» нарушает принципы честной игры УЕФА и ФИФА, поэтому важно переиграть тот поединок. И впредь, если в составе одной из команд будет инфицированный участник, надо работать по схеме АПЛ и Бундеслиги, а не выдумывать российский велосипед с квадратными колесами.

Зачем аннулировать результат в Сочи?

Нельзя допускать, чтобы для «Ростова» были одни правила, для остальных – другие. Одновременно нельзя на основании той глупости заставлять «Динамо» и любой другой клуб играть юношами – не выход. В стратегию играть не умеют, все тактику выстраивали, чтобы Карпин сдуру не финишировал на второй строчке.

Но тактики в итоге часто проигрывают настоящим стратегам. И уже нет варианта сдавать назад. Будет парад, будет референдум, глупо останавливать футбольные матчи, если не останавливают все остальное и заявили, что «коронавирус начал отступать». Значит, надо признать ошибку РПЛ, аннулировать результаты матча «Сочи» и «Ростова».

Другого мудрого варианта нет. А дальше стоит действовать по четкому регламенту: заболевшие – лечатся, здоровые — играют в футбол. Иначе придется смотреть через два-три тура много матчей подростков против взрослых мужиков, и такой репутационный удар РПЛ не переживет.

Лига пытается продавать права на показ за рубеж, а иностранцы в недоумении, что бросили детей под танк. А ведь могли взять паузу, договориться с властями и разрешить Карпину сыграть во вторник, например, уже имея на руках по два негативных теста для каждого участника матча.

Ради «Ростова» о честной игре не подумали. Но мысленно представьте, что заболело шесть футболистов «Зенита» после спарринга с «Зенитом-2» — крепкого им здоровья, но никто не застрахован, можно на заправке поймать вирус или в магазине. Как думаете, разрешили бы ЦСКА вынести 10:1 юношей под руководством Зырянова?

Ответ знаете. Если бы заболели игроки «Зенита», то все сразу вспомнили бы о правилах честной игры, заявили бы, что в регламенте техническая ошибка, даже невозможность перенести матч на дату полуфинала Кубка – «Зениту» ведь играть со «Спартаком», не помешала бы принять стратегически верное решение.

Новые правила действеннее переноса?

Перенос матча «Краснодара» и «Динамо» глобальную проблему не решит. Как не решал матч юношей в Сочи. Пока лишь замазали навечно целый клуб «Сочи» за исключением Нобоа – похоже, бывший игрок «Ростова» отказался сыграть, ведь исчез из заявки.

Уже перешли в фазу абсурда, поскольку пока есть куда перенести 1-2 матча, а через пару туров возможности не будет. Значит, надо действовать так, как другие лиги, а не жевать сопли. Надо быть рациональными, собранными и смелыми. И не повторять чушь, что бедных футболистов заставляют рисковать жизнью.

Во-первых, никого не заставляют играть. Во-вторых, юношей из «Ростова» не тестировали каждый день. Среди них легко может быть зараженный в инкубационном периоде, но о здоровье детей никто не подумал, верно? На первой минуте обнимались, а после матча жевали одну пиццу в раздевалке! В-третьих, будут ложноположительные тесты.

Сложная ситуация требует решительности, а ее пока не видим. Нельзя закрывать на карантин целые клубы, если там не 20 положительных тестов, поскольку эта ситуация разрешает манипуляции. Например, есть врачебная тайна, теоретически любой клуб может проиграть любому по сговору – просто заявив, что у неназванного игрока вирус.

Британские и немецкие врачи одобрили одну схему: изоляция для заболевших игроков и персонала, здоровые – на поле. Россия ничем не отличается. Причем точечная изоляция может пригодиться и в августе, и осенью, и даже в начале следующего года.

Но для начала важно исправить позорную ошибку с игрой в Сочи. Впрочем, можно еще развить маразм — заставить «Динамо» отправить в Краснодар юношей. Но лучше услышать Романцева, что предложил аннулировать результат матча «Сочи» — «Ростов» и назначить переигровку.

Верная мысль, но ее нужно развить: чтобы единичные случаи заболевания не срывали футбол в России в 2020 году, нужны другие правила. Фанаты отмены всего на свете или адепты игр с юношами не понимают двух вещей. Первая – пересидеть не получится, единогласное мнение лучших вирусологов планеты. Вторая – подростки тоже могут заболеть.

Кто будет играть, когда вирус найдут у игроков юношеских составов? Дети, главные тренеры? Остановка РПЛ тоже не спасет – команды продолжат тренироваться, ведь в августе новый сезон. И чемпионат с десятком технических поражений не предлагать – два технаря означают снятие клуба, тоже не выход.  

РФС и РПЛ облажались, расплата последовала сразу же, но пора признать ошибку и написать правила, что позволят играть в футбол в ближайший год. Переносы не помогут, когда станут массовыми – некуда пихать матчи, осенью будут еврокубки и матчи сборной – дополнительные риски единичного заражения, значит, нужен новый медицинский протокол.

Изначально было ясно, что именно так надо работать, но пожелали оставить себе лазейку для манипуляций и давления на отдельные клубы. Не сработало, и пора не хитрить, а действовать в интересах здравого смысла. А он велит заботиться о заболевших, но не мешать здоровым работать.

«Ростов»: «РПЛ самоустранилась, столкнув лбами два клуба»
Вчера, 18:35 Комментарии36
Генич извинился перед «Ростовом»
Вчера, 18:30 Комментарии18
ЦСКА осудил агента Селюка, заподозрившего Ганчаренко в расизме
21 июня Комментарии29
Сарри: «Ссора с Пьяничем на тренировке? Это фейковые новости»
21 июня Комментарии11
Стюард «РЖД Арены» ударил журналиста на матче «Локомотива» и был уволен
21 июня Комментарии19
Гогуа: «Впервые слышу об уходе Ганчаренко»
21 июня Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:42
Спасибо автору за статью, во время обозначил проблему, которую сегодня, или по крайней мере до начала следующего тура, ещё можно решить. А надо-то всего лишь собраться представителям клубов и членам исполкома РФС и принять совместное решение о поправках в регламент проведения соревнований с учётом возникшей ситуации. И чем быстрее это будет сделано, тем больше времени будет у клубов на адаптацию к этим поправкам.
Сейчас не важно выяснять, кто виноват? Сегодня важно решить, что делать, чтобы не усугубить проблему, которая может закончиться остановкой чемпионата, который мы так долго все ждали!
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
вчера в 06:41
Больше всего ждала матч Краснодар-Динамо и.... не дождалась... А впереди еще игра с Ростовом под вопросом... Ээх...
112910415
112910415
21 июня в 21:21
маразм безграничен
Persenchik
Persenchik
21 июня в 19:59
Никаких переносов. В каждом клубе трудятся квалифицированные врачи, которые следят за здоровьем игроков. Профессиональный футболист следит за своим здоровьем и соблюдает предписания клубного медицинского персонала. Так что Ростов сам виноват, в том что масса игроков выбыла из строя. Зря отменили матч Динамо и Краснодара.
виктор бочарников
виктор бочарников
21 июня в 18:41
Все что требовалось от чиновников чётко и ясно прописать регламент,не хватает мозгов,посмотри у соседа.Так ведь и до маразма может дойти, прдставте: 19 числа заражается краснодар и просит перенести матч,а уже некуда . И вот она мечта милиардера -команда из своих воспитанников, в свою очередь менты оказываются,вполне порядочными людьми,и выставляют 16летних пацанов, прям прецидент в мировом футболе.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
21 июня в 16:31
В том то и дело что Зенит не отправят игрвть так
praporchik zadov
praporchik zadov
21 июня в 15:03
Не дайте обнулится этому защитнику народа..а то всё останется в стране как было!
stromshik
stromshik
21 июня в 14:46
А не надо переигрывать.
Пусть этот счёт навсегда останется памятником и символом продажности нашего футбола.
И каждый, кто будет и через двадцать и через пятьдесят лет читать, что рекордный счёт чемпионатов России установлен именно в этом матче, будет знать, что победа одержана в борьбе с нетренировавшимися пацанами.
Хотя возможен другой вариант. Кому до этого принадлежал рекордный счёт 8:1? Правильно, Зениту. А вот, чтобы вернуть рекорд, возьмут и прикажут Сочи проиграть Зениту 1:11, и никуда те не денутся.
Vyatcheslav
Vyatcheslav
21 июня в 13:59
Правильно всё автор написал. В любой профессиональной отрасли работают по нормативным документам. И в футболе должно быть всё чётко прописано на любые возможные случаи без перекладывания ответственности на команды. Все должны быть в одинаковых условиях. У чиновников и юристов РПЛ И РФС было 2 месяца, чтобы прописать это. Но лучше же сидеть на карантине и ничего не делать, а потом второпях набросать непонятный регламент и вперед играть. Почему в европе сумели приемлемые правила для всех создать, а у нас нет?? Получается у нас тупее чиновники и юристы или так кому-то надо.... и чёто до их пор не слышно мнения по этому поводу глав РФС и РПЛ....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
21 июня в 13:23
ЛАСК в Австрии лишили 6 очков за то, что они раньше времени начали тренировки и подвергнули игроков риску заразиться.

Тут же Горин предлагает поощрить "Ростов", который сначала нарушил режим, а затем послал на игру именно самый младший и нетренированный состав (мог послать и старше), чтобы давить на жалость.
VAN ARM
VAN ARM
21 июня в 13:04
играть было глупо))переигрывать ещё глупее))
Hypnoz
Hypnoz
21 июня в 12:54
    oFANATo
    oFANATo
    21 июня в 12:51
    Однозначно надо переигрывать.
    Все здравомыслящие за переигровку.
    Ноющий модераторам
    Ноющий модераторам
    21 июня в 12:43
    Не надо ничего переигрывать. Заслужили то, что заслужили.
    ДУХ Спартака
    ДУХ Спартака
    21 июня в 12:29
    Когда переигрывать?
    post-navigator
    post-navigator ответ Q-J-G (раскрыть)
    21 июня в 12:25, ред.
    В 90е годы те, кто были у кормушки, только и делали, что думали о том, как бы о нашей стране в европах-америках не подумали плохо! Пресмыкаясь на брюхе перед "забугром" - за рабские кредиты и пайки - разваливали армию и промышленность, распродавали всё, что можно, гнобили науку, культуру превратили в простит...ию. Учителя, врачи и пенсионеры фактически голодали. Зато мнение европы о нас было оооочень-очень важно. Скажешь, не было, сторонник европейских ценностей? Было. И спартак был чемпионом. Раз десять.
    alex spartakovih
    alex spartakovih ответ Q-J-G (раскрыть)
    21 июня в 12:25
    мне кажется в рпл сами не понимают что делать и как с этим поступить!
    post-navigator
    post-navigator
    21 июня в 12:18
    Ростов подставил весь чемпионат. Но больше всего он подставил собственных пацанов. Дядьки погуляли, молодым - расхлебывать. "Ростов-папа" в этом плане город характерный. Но вешать собственный беспредел на Сочи - это уже за гранью! Это даже круче, чем дубинки левбердонского ОМОНа!
    П.Пар
    П.Пар
    21 июня в 12:12
    Я не болельщик Сочей, но считаю, что раз ты по тем или иным причинам вышел на игру, не жди скидок на молодость и прочие отмазки. Отвечай за базар, как мужчина, не ожидая воплей восхищения
    П.Пар
    П.Пар ответ Provodnik (раскрыть)
    21 июня в 12:03
    Тогда только 2 варианта. Гордо сниматься с чемпионата или не пиз***ть, что ваша команда героически слила
    Provodnik
    Provodnik ответ П.Пар (раскрыть)
    21 июня в 12:00
    Проблема в том что по регламенту, если два раза за сезон команда не выйдет на игру, то её снимут с чемпионата. А у Ростова в эти 14 дней как минимум 2 игры попадает.. И в любом случае им надо какие то игры хоть каким то составом играть чтобы не сняли. Если бы регламент проработали на случай коронавируса то может быть и сняли бы эту опцию
    Тарасовские мы
    Тарасовские мы
    21 июня в 11:59
    От Ростова одни проблемы, команда нарушила всё что можно. О какой переигровке может идти речь, только наказание Ростова.
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Брулин (раскрыть)
    21 июня в 11:46
    Лучше технарь Сочи, за несоблюдения правил фейр-плей)
    П.Пар
    П.Пар ответ Аксинья (раскрыть)
    21 июня в 11:29
    Убой в переносном смысле. Когда эти пацаны выходили на поле, результат был известен сразу. Уроки игры с мастерами, конечно, очень важны. Но что теперь пи***ть, о переигровке??? Карпин знал, на что шёл
    Аксинья
    Аксинья ответ П.Пар (раскрыть)
    21 июня в 11:26
    Да какой там убой, хотя честно говоря "деревянный списанный нелеквид из Питера" мог и травмировать ког-нибудь...Зато для Динамо и прочих столичных всегда найдется лазейка
    kts
    kts ответ П.Пар (раскрыть)
    21 июня в 11:24
    Легче никому не стало. А вшивость Сочи и их хозяев показало наглядно.
    П.Пар
    П.Пар ответ Аксинья (раскрыть)
    21 июня в 11:21
    Ну, тогда, давай, Аксинья, посылай пацанов на убой, а потом гордись ими до посинения
    Q-J-G
    Q-J-G
    21 июня в 11:21
    То, что произошло в РПЛ, в Европе уже вызывает "лёгкое недоумение"!
    Но чиновникам, которые непосредственно должны нести за это ответственность,
    Глубоко "наплевать" на чужое мнение, как чужих, так и своих.
    У чиновников свои интересы, свои взгляды на происходящее...
    Им вообще-то, без особой разницы, что думают в Европе о их стране....

    Не понимать, что этот абсурдный случай, лишённый здравого смысла,
    Вызовет абсолютно адекватную оценку европейцев - было-невозможно!!!
    Но свои интересы оказались более важные, чем реакция мировой общественности...
    Аксинья
    Аксинья ответ П.Пар (раскрыть)
    21 июня в 11:18
    Я отвечу за базар...А следующую игру с "Арсеналом" такой же технарь и адью - прощай РПЛ...Если у руководства РПЛ нет мозгов то клубы ответственность нести не должны...
    П.Пар
    П.Пар
    21 июня в 11:07
    Ростовские пацаны, конечно, молодцы. старались, как могли. Но кто виноват? 14ок Карпин, который мог отказаться от игры. Команда получила бы техническое поражение. Это было бы не позорно, учитывая болезнь половины команды и карантин. Но этому понтороезу нужно было принципиально нарезать понты, типа я тренер великий. Кому, блин, от этого легче стало? А "Сочи" играли, как положено. Раз Ростов вышел на игру, значит отвечает за базар
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100