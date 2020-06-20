1:10. Когда стыдно за всех, кроме пацанов

«Соккер.ру» не щадит всех замазавшихся в грязном деле.
Ростовские мальчишки, которые по воле судьбы, кривого регламента и циничных соперников вчера дебютировали в РПЛ, в одночасье стали чуть ли не народными любимцами. Конечно, это продлится недолго, к концу лета их имена забудутся, но сейчас эти ребята — единственные безусловные жертвы паршивой и гадкой ситуации.
Их отправили на заклание, и не будем преувеличивать — они не сумели вылезти из шкуры агнцев, проиграли 1:10, но все-таки забили гол в ворота команды мастеров, а вратарь Денис Попов отразил пенальти, установил рекорд РПЛ по сэйвам и даже был признан игроком матча.
За Дениса и его партнеров по команде ни капельки не стыдно, каким бы ни был счет, чего не скажешь обо всех остальных причастных к этому безумию. РФС и РПЛ, футбольный клуб «Сочи» и его футболисты, даже руководство «Ростова» занимает место в черном списке. Одни в очередной раз бессовестно и беззаботно отнеслись к своим обязанностям, «забыли» об угрозе коронавируса, хотя возникновение подобной ситуации было более чем вероятно.
Другие проявили верх цинизма и полное отсутствие морали, заслужили место в футбольных анекдотах и вопросы об избиении младенцев до конца жизни. Третьи лицемерили, когда говорили о том, что здоровье — это приоритет №1. Здоровье мастеров из первой команды — может быть, но не пацанов, которых бросили на амбразуру даже без тренировок.
Обвиняются РПЛ и РФС, а также руководители этих организаций
Прядкин Сергей Геннадьевич, ваш уровень заботы о клубах РПЛ как президента РПЛ зашкаливает выше отметки «Бог». Глава Премьер-Лиги любит избираться на новые сроки, толкать программные речи и создавать видимость работы, но как только доходит до настоящего дела, впору кричать ляписовское: «Ау! Ау! Ау! Эге-гей!» Когда клубу РПЛ нужна реальная помощь от лидера организации, Прядкин или делает вид, что ничего не происходит, или становится сочувствующим и эмпатичным, но со связанными руками. Сейчас второй вариант:
Произошедшее в «Ростове» — большая проблема, и мне хочется пожелать здоровья футболистам и членам тренерского штаба, которые сдали положительный тест. Мне поступило письмо от «Ростова» с просьбой рассмотреть варианты, но мы не можем самостоятельно перенести матч: календарь утвержден исполкомом РФС. У нас есть полномочия обратиться в бюро с просьбой рассмотреть вопрос, но самостоятельно идти вразрез с утвержденным регламентом мы не можем.
Как хорошо, что Сергей Геннадьевич вспомнил о регламенте! Регламент — это такая хорошая штука, которая должна давать ответы практически на все вопросы. Если его грамотно составить. Как можно было в «пандемической» редакции регламента не учесть ситуацию заражения футболистов в одной из команд? Почему хотя бы не убрали пункт об исключении клуба из числа участников чемпионата после двух технических поражений? Впрочем, стоп.
В регламенте УЕФА, принятом во время пандемии есть пункт о том, что выявление зараженных игроков или членов клуба является форс-мажором и не должно вести к каким-либо санкциям. УЕФА настаивает на том, чтобы спортивный принцип соблюдался, а матчи переносились. Прецеденты уже были: в Германии переносили матчи дрезденского «Динамо», в Украине — игры «Карпат». Никому не достался «технарь», никому не пришлось выставлять наспех собранную команду 17-летних пацанов.
В нынешних обстоятельствах организатор соревнования должен быть наделен чрезвычайными полномочиями, чтобы заботиться о главном — о соблюдении спортивного принципа, а у «Сочи» в принципе не должно было быть права голоса, но вы все видели сами и сами все слышали. Единственный, кого мы не слышали за эти пару дней — президента РФС. Александр Дюков, первое лицо российского футбола, не счел нужным выйти в информационное поле и все объяснить. Не царское это дело, ситуация же рядовая, правда?
Обвиняется футбольный клуб «Сочи» и все причастные к «избиению младенцев»
К сожалению, мы живем в стране, где институт репутации располагается в хибаре с глиняными стенами и прохудившейся крышей. О какой репутации «Сочи» можно говорить, если даже ведущие и популярные клубы, которые у всех на виду не стесняются покупать кандидатов в сборную России за 50 тысяч рублей или участвовать в мутных сделках, покупая итальянских вратарей-ноунеймов за 3 млн евро. Принцип один: не кусай руку, которая кормит, а на всех остальных можешь плевать и испражняться.
А еще есть менталитет, сформированный вековыми традициями кнута, кандалов и мозолей, когда сама жизнь заставляет искать радости в чужом горе: не так сладок свой рекордный урожай, как весть о смерти коровы соседа. Сочувствовали в «Сочи» «Ростову»? Нет, конечно, за закрытыми дверями если не злорадствовали, то потирали руки в ожидании легких трех очков. Пусть прагматизм в этой ситуации выше солидарности, тем более «Сочи» вообще не должен был принимать никаких решений и даже вякать, но, оказавшись внутри ситуации, тренерский штаб и футболисты могли не повышать градус недовольства.
Разве это нормально, что после одного матча «Сочи» врывается в тройку самых результативных команд РПЛ, а «Ростов» становится самой пропускающей. Федотов и Заболотный после игры высказались: «Мы люди подневольные, не нам решать, играть или нет». Да, но как играть — решать именно вам. Кстати, если бы перед матчем с «Ростовом» у кого-то из лидеров «Сочи» внезапно открылся понос, как перед прошлогодней игрой с «Оренбургом», это было бы симптомом совести, но желающих отказаться от участия в цирковом представлении не обнаружилось, так что можем брать всех под одну гребенку без исключений.
Была ли необходимость у тренера Федотова выставлять основной состав против ростовских детей, учитывая, что впереди плотный календарь, и расход сил у лидеров придется нормировать? Ротация была бы нормальным решением в такой ситуации. Была ли необходимость у Заболотного, Кокорина, Полоза и других славных парней куражиться и забивать 10 голов в ворота талантливого ребенка или можно было остановиться на счете 3:1 и показать тем самым свое отношение к созданной чужими руками клоунаде? Нет, они решили издеваться и вписали свои имена в список авторов мерзости.
Думаю, футболисты «Сочи» к утру сегодняшнего дня начали потихоньку прозревать, ведь они не на облачке живут. Уверен, сотни разгневанных мужчин пришли в их соцсети, чтобы высказать свое «фи!» по поводу избиения мальчишек. И этот поток не скоро иссякнет, градус возмущения очень высок. А еще все опытные футболисты «Сочи» во всех своих будущих интервью должны отвечать на вопрос об избиении ростовских мальчишек. Пусть объясняют, пусть оправдываются, пусть злятся или каются из раза в раз, в каждом разговоре.
Обвиняется руководство ФК «Ростов» за трусость и наплевательское отношение к здоровью юнцов
Не будем обелять и «Ростов», к которому тоже есть претензии. После установленных случаев заражения коронавирусом в первой команде, президент клуба Арташес Арутюнянц сказал правильные слова:
Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию. Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушел на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее.
Жизни и здоровье людей. Нужно ли пояснять, какой опасности подвергалось здоровье молодых футболистов? На уровне РПЛ против здоровых лосей с костяными ногами они до этого не играли, но речь даже не о риске получить травму из-за контакта с кем-то из соперников. Юноши «Ростова» не тренировались 2.5 месяца, их экстренно собрали два дня назад, провели полторы тренировки и бросили в бой, в котором они были обречены страдать. О здоровье этих парней клуб не переживал? Не представляю, чтобы в той же Германии в подобной ситуации разрешили играть детям, которые даже не тренировались. У нас — пожалуйста.
Говорят, что «Ростов» выпустил команду 17-летних, чтобы избежать технического поражения, ведь два «технаря» ведут к автоматическому сходу с дистанции. Даже не самое сообразительное и справедливое руководство российского футбола наверняка вычеркнуло бы это правило до конца сезона, и никто не стал бы с этим спорить. Но главное — «Ростову» не хватило духа проверить, как повели бы себя РПЛ и РФС в критической ситуации. Напоминаю, что «пандемический» регламент УЕФА настоятельно рекомендует не наказывать команды в таких ситуациях.
Думаю, если бы «Ростов» встал в позу, резервную дату для матча с «Сочи» нашли бы, чтобы не нарваться на подзатыльник от УЕФА, но вместо этого «Ростов» замял проблему РПЛ, рискнув здоровьем детей. Теперь спортивный принцип формально соблюден, техническим поражением никто не угрожает, но никого не волнует, что в футболках «Ростова» играла наспех собранная команда 17-летних пацанов. Ребята собрали лайков, однако эксплуатировавший их клуб не совершал подвига. Скорее тут пахнет малодушием. «Ростов» побоялся обострять отношения с РПЛ и РФС, хотя мог привлечь внимание УЕФА к ситуации демаршем, вместо этого сыграл в игру, после которой «никто никому ничего не должен».
Вы настоящие МУЖИКИ!!!
"Сочи" полный отстой, у вас был шанс остаться мужиками и выпустить молодёжный состав, но боязнь потерять три очка, вам затмило всё.
Молодёжка "Ростова", посмотрите как они радовались забитым голам, как жаловались судьям на вас, они вас боялись. Ребята за вами будущее Донского футбола!
Когда смотрю Матч ТВ всегда выключаю звук на телеке, ибо слушать пургу, которую несут дикторы, мне, человеку слушавшему Озерова, Маслаченко, Махарадзе просто невыносимо. В этом матче звук не трогал, ибо хотел послушать о своей молодёжке. Эти попугаи у микрофонов, на полном серьёзе обсуждали тему об установлении рекорда крупного счёта в РПЛ. Воспитанный человек бы рта не открыл... Сами понимаете, звук я выключил...
Джанаев, Маргасов, Мевля, Полоз вы лишаетесь почётного звания "мужики" и я бы лично вас в Р-н-Д больше видеть не хотел бы.
Ребята молодёжки, спасибо вам, что не спасовали, что отстояли честь Ростова-на-Дону, я горжусь Вами!!!
Вы настоящие МУЖИКИ!!!
"Сочи" полный отстой, у вас был шанс остаться мужиками и выпустить молодёжный состав, но боязнь потерять три очка, вам затмило всё.
Молодёжка "Ростова", посмотрите как они радовались забитым голам, как жаловались судьям на вас, они вас боялись. Ребята за вами будущее Донского футбола!
Когда смотрю Матч ТВ всегда выключаю звук на телеке, ибо слушать пургу, которую несут дикторы, мне, человеку слушавшему Озерова, Маслаченко, Махарадзе просто невыносимо. В этом матче звук не трогал, ибо хотел послушать о своей молодёжке. Эти попугаи у микрофонов, на полном серьёзе обсуждали тему об установлении рекорда крупного счёта в РПЛ. Воспитанный человек бы рта не открыл... Сами понимаете, звук я выключил...
Джанаев, Маргасов, Мевля, Полоз вы лишаетесь почётного звания "мужики" и я бы лично вас в Р-н-Д больше видеть не хотел бы.
Ребята молодёжки, спасибо вам, что не спасовали, что отстояли честь Ростова-на-Дону, я горжусь Вами!!!
"66" У Ростова менять на любого запасного хуже не было бы после первых голов..Смотреть на нападающего, а не на мяч-учат защитников в ДЮСШ, все подачи почти доходили до адресатов! Вратарь реально молодчик, но характер включать надо, руководить защитниками!!Каждый раз руками стукаться с защами после сейва-моветон, когда их столько за матч..Вообщем, Сочи средне, Ростов 3- за игру.. Особенно центрдефы беда..
"66" У Ростова менять на любого запасного хуже не было бы после первых голов..Смотреть на нападающего, а не на мяч-учат защитников в ДЮСШ, все подачи почти доходили до адресатов! Вратарь реально молодчик, но характер включать надо, руководить защитниками!!Каждый раз руками стукаться с защами после сейва-моветон, когда их столько за матч..Вообщем, Сочи средне, Ростов 3- за игру.. Особенно центрдефы беда..
Играть будут работрики команды?
Играть будут работрики команды?
А если бы и этих пацанов не смогли бы послать, что тогда своих детей, жён, а может ветеранов бы пустили на "пушечное мясо"?
В Ростове как и во всей стране понимают, даже если команда снимется до конца чемпионата, то её не исключат, скорее всего чемпионат прекратят!
Так, что Ростов поступил очень низко, как в обвинении других в своих проблемах по своей же вине, так и подставить своих же мальчишек!!!
По поводу матча могу сказать, что болел за мальчишек и они мне понравились своей игрой, а вратарь Денис Попов просто красавец! Уважение пацанам, они единственные к кому нет претензии во всей этой некрасивой истории.
А если бы и этих пацанов не смогли бы послать, что тогда своих детей, жён, а может ветеранов бы пустили на "пушечное мясо"?
В Ростове как и во всей стране понимают, даже если команда снимется до конца чемпионата, то её не исключат, скорее всего чемпионат прекратят!
Так, что Ростов поступил очень низко, как в обвинении других в своих проблемах по своей же вине, так и подставить своих же мальчишек!!!
По поводу матча могу сказать, что болел за мальчишек и они мне понравились своей игрой, а вратарь Денис Попов просто красавец! Уважение пацанам, они единственные к кому нет претензии во всей этой некрасивой истории.
Чистяков зачёт
Чистяков зачёт
Да всё они понимали, и вчера, и сегодня. Не надо им прозревать, они вчера были вполне прозревшими и осознанно устроили беспредел по отношению к юнцам, которые пытались, что-то противостоять мужикам на футбольном поле. Мерзко, подло, гадко- и нет никакого оправдания этому!!!
Да всё они понимали, и вчера, и сегодня. Не надо им прозревать, они вчера были вполне прозревшими и осознанно устроили беспредел по отношению к юнцам, которые пытались, что-то противостоять мужикам на футбольном поле. Мерзко, подло, гадко- и нет никакого оправдания этому!!!
И даже если быть совсем плохими, отказаться от рекомендаций УЕФА и полностью исключить переносы: договоритесь заранее и пропишите в регламенте технические поражения за каждый подобный матч, но отмените лимит "технарей", чтобы клубы не боялись снятия с чемпионата. Это драконовский метод, но он хотя бы логичен и справедлив, ведь все в одинаковых условиях. А еще исключает цирки наподобие вчерашнего.
И даже если быть совсем плохими, отказаться от рекомендаций УЕФА и полностью исключить переносы: договоритесь заранее и пропишите в регламенте технические поражения за каждый подобный матч, но отмените лимит "технарей", чтобы клубы не боялись снятия с чемпионата. Это драконовский метод, но он хотя бы логичен и справедлив, ведь все в одинаковых условиях. А еще исключает цирки наподобие вчерашнего.