1:10. Когда стыдно за всех, кроме пацанов

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20 июня 2020, 12:00

«Соккер.ру» не щадит всех замазавшихся в грязном деле.

Ростовские мальчишки, которые по воле судьбы, кривого регламента и циничных соперников вчера дебютировали в РПЛ , в одночасье стали чуть ли не народными любимцами. Конечно, это продлится недолго, к концу лета их имена забудутся, но сейчас эти ребята — единственные безусловные жертвы паршивой и гадкой ситуации.

Их отправили на заклание, и не будем преувеличивать — они не сумели вылезти из шкуры агнцев, проиграли 1:10, но все-таки забили гол в ворота команды мастеров, а вратарь Денис Попов отразил пенальти, установил рекорд РПЛ по сэйвам и даже был признан игроком матча.

За Дениса и его партнеров по команде ни капельки не стыдно, каким бы ни был счет, чего не скажешь обо всех остальных причастных к этому безумию. РФС и РПЛ , футбольный клуб «Сочи» и его футболисты, даже руководство «Ростова» занимает место в черном списке. Одни в очередной раз бессовестно и беззаботно отнеслись к своим обязанностям, «забыли» об угрозе коронавируса, хотя возникновение подобной ситуации было более чем вероятно.

Другие проявили верх цинизма и полное отсутствие морали, заслужили место в футбольных анекдотах и вопросы об избиении младенцев до конца жизни. Третьи лицемерили, когда говорили о том, что здоровье — это приоритет №1. Здоровье мастеров из первой команды — может быть, но не пацанов, которых бросили на амбразуру даже без тренировок.

Обвиняются РПЛ и РФС , а также руководители этих организаций

Прядкин Сергей Геннадьевич, ваш уровень заботы о клубах РПЛ как президента РПЛ зашкаливает выше отметки «Бог». Глава Премьер-Лиги любит избираться на новые сроки, толкать программные речи и создавать видимость работы, но как только доходит до настоящего дела, впору кричать ляписовское: «Ау! Ау! Ау! Эге-гей!» Когда клубу РПЛ нужна реальная помощь от лидера организации, Прядкин или делает вид, что ничего не происходит, или становится сочувствующим и эмпатичным, но со связанными руками. Сейчас второй вариант:

Произошедшее в «Ростове» — большая проблема, и мне хочется пожелать здоровья футболистам и членам тренерского штаба, которые сдали положительный тест. Мне поступило письмо от «Ростова» с просьбой рассмотреть варианты, но мы не можем самостоятельно перенести матч: календарь утвержден исполкомом РФС . У нас есть полномочия обратиться в бюро с просьбой рассмотреть вопрос, но самостоятельно идти вразрез с утвержденным регламентом мы не можем.

Как хорошо, что Сергей Геннадьевич вспомнил о регламенте! Регламент — это такая хорошая штука, которая должна давать ответы практически на все вопросы. Если его грамотно составить. Как можно было в «пандемической» редакции регламента не учесть ситуацию заражения футболистов в одной из команд? Почему хотя бы не убрали пункт об исключении клуба из числа участников чемпионата после двух технических поражений? Впрочем, стоп.

В регламенте УЕФА , принятом во время пандемии есть пункт о том, что выявление зараженных игроков или членов клуба является форс-мажором и не должно вести к каким-либо санкциям. УЕФА настаивает на том, чтобы спортивный принцип соблюдался, а матчи переносились. Прецеденты уже были: в Германии переносили матчи дрезденского «Динамо», в Украине — игры «Карпат». Никому не достался «технарь», никому не пришлось выставлять наспех собранную команду 17-летних пацанов.

В нынешних обстоятельствах организатор соревнования должен быть наделен чрезвычайными полномочиями, чтобы заботиться о главном — о соблюдении спортивного принципа, а у «Сочи» в принципе не должно было быть права голоса, но вы все видели сами и сами все слышали. Единственный, кого мы не слышали за эти пару дней — президента РФС . Александр Дюков, первое лицо российского футбола, не счел нужным выйти в информационное поле и все объяснить. Не царское это дело, ситуация же рядовая, правда?

Обвиняется футбольный клуб «Сочи» и все причастные к «избиению младенцев»

К сожалению, мы живем в стране, где институт репутации располагается в хибаре с глиняными стенами и прохудившейся крышей. О какой репутации «Сочи» можно говорить, если даже ведущие и популярные клубы, которые у всех на виду не стесняются покупать кандидатов в сборную России за 50 тысяч рублей или участвовать в мутных сделках, покупая итальянских вратарей-ноунеймов за 3 млн евро. Принцип один: не кусай руку, которая кормит, а на всех остальных можешь плевать и испражняться.

А еще есть менталитет, сформированный вековыми традициями кнута, кандалов и мозолей, когда сама жизнь заставляет искать радости в чужом горе: не так сладок свой рекордный урожай, как весть о смерти коровы соседа. Сочувствовали в «Сочи» «Ростову»? Нет, конечно, за закрытыми дверями если не злорадствовали, то потирали руки в ожидании легких трех очков. Пусть прагматизм в этой ситуации выше солидарности, тем более «Сочи» вообще не должен был принимать никаких решений и даже вякать, но, оказавшись внутри ситуации, тренерский штаб и футболисты могли не повышать градус недовольства.

Разве это нормально, что после одного матча «Сочи» врывается в тройку самых результативных команд РПЛ , а «Ростов» становится самой пропускающей. Федотов и Заболотный после игры высказались: «Мы люди подневольные, не нам решать, играть или нет». Да, но как играть — решать именно вам. Кстати, если бы перед матчем с «Ростовом» у кого-то из лидеров «Сочи» внезапно открылся понос, как перед прошлогодней игрой с «Оренбургом», это было бы симптомом совести, но желающих отказаться от участия в цирковом представлении не обнаружилось, так что можем брать всех под одну гребенку без исключений.

Была ли необходимость у тренера Федотова выставлять основной состав против ростовских детей, учитывая, что впереди плотный календарь, и расход сил у лидеров придется нормировать? Ротация была бы нормальным решением в такой ситуации. Была ли необходимость у Заболотного, Кокорина, Полоза и других славных парней куражиться и забивать 10 голов в ворота талантливого ребенка или можно было остановиться на счете 3:1 и показать тем самым свое отношение к созданной чужими руками клоунаде? Нет, они решили издеваться и вписали свои имена в список авторов мерзости.

Думаю, футболисты «Сочи» к утру сегодняшнего дня начали потихоньку прозревать, ведь они не на облачке живут. Уверен, сотни разгневанных мужчин пришли в их соцсети, чтобы высказать свое «фи!» по поводу избиения мальчишек. И этот поток не скоро иссякнет, градус возмущения очень высок. А еще все опытные футболисты «Сочи» во всех своих будущих интервью должны отвечать на вопрос об избиении ростовских мальчишек. Пусть объясняют, пусть оправдываются, пусть злятся или каются из раза в раз, в каждом разговоре.

Обвиняется руководство ФК «Ростов» за трусость и наплевательское отношение к здоровью юнцов

Не будем обелять и «Ростов», к которому тоже есть претензии. После установленных случаев заражения коронавирусом в первой команде, президент клуба Арташес Арутюнянц сказал правильные слова:

Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию. Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушел на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее.

Жизни и здоровье людей. Нужно ли пояснять, какой опасности подвергалось здоровье молодых футболистов? На уровне РПЛ против здоровых лосей с костяными ногами они до этого не играли, но речь даже не о риске получить травму из-за контакта с кем-то из соперников. Юноши «Ростова» не тренировались 2.5 месяца, их экстренно собрали два дня назад, провели полторы тренировки и бросили в бой, в котором они были обречены страдать. О здоровье этих парней клуб не переживал? Не представляю, чтобы в той же Германии в подобной ситуации разрешили играть детям, которые даже не тренировались. У нас — пожалуйста.

Говорят, что «Ростов» выпустил команду 17-летних, чтобы избежать технического поражения, ведь два «технаря» ведут к автоматическому сходу с дистанции. Даже не самое сообразительное и справедливое руководство российского футбола наверняка вычеркнуло бы это правило до конца сезона, и никто не стал бы с этим спорить. Но главное — «Ростову» не хватило духа проверить, как повели бы себя РПЛ и РФС в критической ситуации. Напоминаю, что «пандемический» регламент УЕФА настоятельно рекомендует не наказывать команды в таких ситуациях.