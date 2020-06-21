Торпедовец, ставший Шин Уй Соном, и аравиец-гандболист. Сильнейшие вратари Азии девяностых

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21 июня 2020, 17:30

«Соккер.ру» продолжает рассказ о лучших вратарях девяностых годов прошлого столетия. На очереди топ-вратари из Азии.

Самая большая часть света долгое время оставалась не самой футбольной территорией. Нет, нельзя сказать, что азиатский футбол был каким-то никчёмным. Сборные Южной Кореи и Ирана пробивались в финальные стадии чемпионатов мира. Успехов не добивались, но выглядели достойно. А сборная Северной Кореи в 1966 году и вовсе устроила сенсацию, когда вышла из группы, опередив итальянцев, и дала бой португальской команде. Появлялись в Азии и звёзды. Пусть немного, но были футболисты, востребованные в сильных чемпионатах.

Бурное развитие азиатского футбола началось в девяностые. Появились профессиональные лиги в Японии и Южной Корее, потекли нефтедоллары в клубы Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов. В азиатские лиги устремились сильные европейские и южноамериканские игроки. В том числе и вратари.

Предвижу вопрос, а немного ли чести всем этим вратарям с труднопроизносимыми именами и зачастую внешне похожими? Ведь на фоне коллег из Европы и обеих Америк они заметно слабоваты. Нет, не много. Без упоминания этих корейцев, китайцев, японцев, арабов рассказ о голкиперах конца века будет не полон.

Азиатские вратари — случай особенный. Дело в том, что люди, населяющие самую большую часть света в большинстве своём не отличаются высоким ростом. А для голкипера рост не последнее дело. Но благодаря селекции удавалось находить талантливых ребят. Корейцы, например, не стеснялись перенимать опыт у сильных вратарей-легионеров. В К-Лиге славно потрудились и наши — Валерий Сарычев, Алексей Прудников, Александр Подшивалов, Юрий Шишкин. Но корейцы потом решили позаботиться о своих кадрах. Был введён запрет на привлечение иностранных голкиперов. Появилась возможность проявить себя у корейских вратарей, среди которых оказались и способные футболисты. О них чуть позже. Но для одного русского вратаря было сделано исключение. Правда, наш первый герой принял гражданство Южной Кореи.

Валерий Сарычев / Шин Уй Сон (1960). СССР /Южная Корея/Таджикистан. «Торпедо» 1982-1991, «Ильва Чунма» 1992-98, «Сеул» 1999-2004

Про то, как Валерий Константинович играл в нашем чемпионате, вы уже читали. И ещё прочитаете в сериале про вратарей «Торпедо». В 1991 году Сарычев получил приз «Огонька», оказавшись таким образом лучшим вратарём последнего первенства СССР . Но в чемпионате России он уже не играл. В 1992-м Валерий уехал в Южную Корею. Поиграть пару сезонов, заработать перед завершением карьеры. Но на Дальнем Востоке Валерий Константинович задержался на долгих двенадцать лет, став легендой южнокорейского футбола. К Сарычеву пришла вторая молодость. Так вдохновенно он не играл даже в лучшие сезоны. Корейцы были в восторге от игры непохожего на них голкипера. И даже прозвали его Шин Уй Сон, что означает Рука Бога. Валерий же выучил корейский язык, весьма непростой для европейца. Когда в К-Лиге ввели запрет на иностранных вратарей, Сарычев остался, получив гражданство Южной Кореи. А прозвище Шин Уй Сон стало его корейским именем. Более того, корейцы предлагали почти сорокалетнему Сарычеву играть за сборную их страны, но Валерий Константинович отказался — он уже был заигран за сборную Таджикистана и сыграл несколько встреч в середине девяностых.

Цой Ин Ён (1962). Южная Корея. «Ульсан Хёнде» 1984-96

Цой Ин Ён сформировался как вратарь ещё в «старые времена», до притока иностранцев в корейский футбол. Отлично действовал на линии ворот, но на выходах его бывало заносило. Однако Цой был довольно везуч и всегда мало пропускал. Про него говорили, что он владеет тайнами гипноза и может воздействовать на соперника. Ерунда, конечно, но Цой Ин Ён нередко выходил победителем в сложнейших ситуациях. Мяч избегал попадания в ворота, даже когда ему деваться было некуда. Выступал на двух чемпионатах мира, а под занавес карьеры стал чемпионом К-Лиги и ушёл чемпионом. Но в чемпионском сезоне ветеран практически не играл.

Ли Ун Чже (1973). Южная Корея. «Сувон Самсунг Блювингз». 1996-2001

Самый титулованный южнокорейский вратарь — 132 матча в сборной, четыре чемпионата мира, в том числе и самого удачного для них — 2002 года. Ли не отличался какой-то сверхпрыгучестью или молниеносной реакцией. Он просто грамотно выполнял свою работу. Предельная концентрация с первой минуты до последней, ни одного лишнего движения, полный контакт с обороной. Поэтому Ли Ун Чже оказался успешнее своих коллег.

Ким Бён Чжи (1970). Южная Корея. «Ульсан Хёнде» 1992-2000

Полная противоположность предыдущему персонажу. Ким любил играть эффектно и красиво, совершать головокружительные броски, идти на перехваты. Мог поймать мяч одной рукой. Кроме того он хорошо играл ногами, далеко выходил из штрафной и часто начинал атаки своих команд. В середине девяностых вытеснил из ворот Цой Ин Ёна и выиграл с «Ульсаном» чемпионат и два Кубка лиги. Часто привлекался в сборную. Но тренеры, в том числе Гус Хиддинк, в решающих матчах предпочитали спокойного и дисциплинированного Ли Ун Чже.

Йошикацу Кавагучи (1973). Япония. «Йокогама Маринос». 1994-2001

Самый известный японский вратарь, который не только представлял свою страну на четырёх чемпионатах мира, но играл в Англии. Где получил прозвище «Тамагочи». Невысокий, подвижный, смелый. Возможно, по европейским меркам вполне заурядный. Но для Японии Йошикацу был бесспорно хорош. Да и две победы японцев на Кубке Азии состоялись во многом благодаря голкиперу.

Фу Юйбинь (1969). Китай. «Ляонин» 1983-94

В девяностые китайский футбол был слабоват. Но и тогда имелись личности. Например, невысокий вратарь Фу Юйбинь. Его карьера в сборной началась с конфуза. Сборная Китая проиграла в отборочном матче ЧМ -86 команде Гонконга. Китайские болельщики едва не поколотили своих игроков. А заодно рекомендовали участникам позора больше не играть в сборной. Но Фу Юйбинь прекрасной игрой за свой клуб заслужил возвращения в национальную команду.

Оу Чулянь (1969). Китай. «Гуандун Хуньюань». 1988-97, «Шанхай Шэньхуа» 1997-99, «Юньнань Хунта» 1999-2001

Оу Чулянь унаследовал ворота китайской сборной у Фу Юйбиня и защищал довольно продолжительное время. Дебют выдался хуже некуда — пропустил пять мячей от канадцев. Но потом Оу Чулянь действовал вполне уверенно. В итоге он добился своего — помог китайцам впервые пробиться в финальную часть чемпионата мира.

Вачарапонг Самчит (1975-1998). Таиланд. «Бангкок Банк» 1995-98

Таиланд никогда не был футбольной страной и вряд ли ей станет. Но и тут появлялись самородки. Например, вратарь Вачарапонг Самчит, прекрасно защищавший ворота своей сборной на Кубке Азии и Играх Юго-Восточной Азии. Вачарапонг был так увлечён футболом, что не обращал внимания на своё здоровье. Обратился к врачу, когда стало совсем невмоготу. Выяснилось, что у Вачарапонга рак четвёртой стадии, и жить ему оставалось считанные месяцы.

Ахмад-Реза Абедзадех (1966). «Эстегляль» 1990-93, «Сепахан» 1993-94, «Персеполис» 1994-2001

Легенда иранского футбола. Помог своей команде выиграть Азиатские игры, дважды становился бронзовым призёром Кубка Азии, достойно защищал ворота иранцев на чемпионате мира-1998. И, конечно же, Абедзадех превосходно играл в матчах иранского чемпионата. Выдал сухую серию в 802 минуты. Защищал ворота двух непримиримых соперников — «Эстегляля», а потом «Персеполиса». И ни разу не проиграл в тегеранском дерби. Карьера Ахмада-Резы могла быть более длительной, если бы не инсульт, заставивший его закончить выступления в 35 лет.

Эмад Хашим (1969). Ирак. «Аль-Шорла» 1987-1997 и 1998-2003. «Аль-Завраа» 1997-98

А это уже иракская легенда. Здоровый, длиннорукий, мобильный. Эмад был очень хорош не только на линии ворот, он в отличие от большинства азиатских вратарей превосходно играл на выходах. Соперники отлетали от него словно мячики. Двенадцать лет Хашим играл в сборной Ирака, представлял свою страну на трёх крупных турнирах. Эмад собирался играть до сорока лет, но его планы нарушила агрессия США против Ирака. По некоторым сведениям, он покинул родную страну.

Мухсин Мусабах (1964). Объединённые Арабские Эмираты. «Аль-Шариях». 1984-2002

Восемнадцать лет в воротах одного клуба, одиннадцать — в национальной сборной. Менялся состав сборной Эмиратов, одни уходили, другие приходили, и только верный Мусабах всегда был на страже. При разных тренерах, в том числе при Валерии Васильевиче Лобановском. Мухсин играл под семнадцатым номером. Теперь номер 17 в сборной ОАЭ за ним закреплён.

Мохаммед Аль-Деайя (1972). Саудовская Аравия. «Аль-Таи» 1991-99, «Аль-Хилаль» 1999-2010

Четыре чемпионата мира, два Кубка Азии, 178 матчей за сборную. Такова краткая статистика лучшего вратаря Азии ХХ века. За 18 лет клубной карьеры пропустил лишь пять встреч. Начинал гандболистом, но потом перешёл в футбол. Даже в жару играл в шерстяных штанах. Случалось, что Аль-Деайя-младший (старший брат Абдулла Аль-Деайя тоже играл за аравийскую сборную) пропускал немало мячей. Например, восемь штук от немцев на ЧМ -2002. Но, во-первых, это следующее десятилетие, во-вторых, сильных матчей в карьере Мохаммеда было куда больше. Когда аравиец решил завершить карьеру в 38 лет, то в прощальном матче принял участие «Ювентус». Бенефициар пропустил семь мячей, но со стадиона Мохаммеда вынесли на руках.

Вот и закончился длинный сериал о лучших вратарях девяностых. Скоро начнём рассказ о голкиперах первого десятилетия нового века.