Забракованный Романцевым меломан и наследник королей. Лучшие вратари Африки девяностых

1592668800

20 июня 2020, 19:00

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях конца ХХ века. Новая глава посвящена африканским голкиперам.

Сразу предупреждаю, что в список не вошли два знаменитых камерунца Тома Н’Коно и Жозеф-Антуан Белл, а также примкнувший к ним соотечественник Жак-Селестен Сонго’О. Во-первых, вы могли прочитать про них не раз, не два и не три. Во-вторых, в девяностые они играли вдалеке от родного континента. Поэтому держите трёх камерунских голкиперов в уме. А пока переходим к другим личностям. Но позвольте начать с ещё одного представителя Камеруна.

Вильям Андем (1968). Камерун. «Юнион» (Дуала). 1990-92, «Олимпик» (Мволие) 1992-93, «Крузейро» 1994-96, «Байя» 1997, «Боавишта» 1997-2008

Тем временем в Камеруне подрос новый вратарский талант. Который, заработав приличную репутацию на родине, уехал не в Европу, а в Бразилию. Два года он был дублёром Диды в «Крузейро», а потом получил практику в «Байе». А потом отправился покорять Европу и надолго связал себя контрактом с португальской «Боавиштой». Помог занять второму клубу из Порту второе место. Вслед за соседями. Да и первому историческому чемпионству «клетчатых» тоже посодействовал. В сборной Камеруна Вильям играл в региональных турнирах, но на чемпионате мира-1998 он был дублёром Сонго’О.

Алиум Букар (1972). Камерун. «Канон» 1992-95, «Самсунспор» 1995-2002

Ещё один представитель самой вратарской страны Африки. Алиум отыграл несколько лет на родине, после чего отбыл в Турцию, где отыграл 15 сезонов. В нулевые Букар принял ислам и стал турецким гражданином по имени Али Уянык. Постепенно вытеснил Андема из ворот «неукротимых львов» и выиграл два Кубка африканских наций.

Питер Руфаи (1963). Нигерия. «Локерен» 1987-91, «Беверен» 1991-93, «Гоу Эхэд Иглз» 1993-94, «Фаренсе» 1994-97, «Эркулес» 1997, «Депортиво» 1997-99, «Жил Висенте» 1999-2000

Да простят меня читатели за некоторое отступление от правил. Питер Руфаи ещё в середине восьмидесятых уехал из Нигерии в Европу, где отыграл 15 лет. В Африку он приезжал только на матчи сборных. Но раз Руфаи не был представлен в главах, посвящённых странам, где он выступал, то позвольте рассказать про него сейчас. Тем более что Питер не просто многолетний страж ворот сборной Нигерии, одной из сильнейших на континенте, но и особа королевских кровей.

Предки Руфаи были королями одного из племён, населяющих Нигерию. Но принц избрал несколько иную специальность, даром что родственники говорили — не царское это дело мячи ловить. Но, как видим, его Высочество решил по-своему и стал одним из лучших вратарей Африки своего времени.

Уилфред Агбонавбаре (1999-2015). Нигерия. «Райо Вальекано» 1990-96, «Эсиха» 1996-97

Как и Руфаи, его дублёр в сборной Нигерии тоже провёл девяностые вдали от родины. Играл за мадридский «Райо Вальекано» и был одной из легенд «пчёл». Славился умением отбивать пенальти и гасить выходы один на один. «Райо» набрал немало очков благодаря игре своего голкипера. В составе «суперорлов» Уильфред выиграл Кубок африканских наций и был участником чемпионата мира-1994. Когда у Уилфреда было выявлено тяжёлое заболевание, небогатый «Райо Вальекано» взял на себя лечение ветерана. Но спасти бывшего вратаря не удалось.

Ике Шорунму (1967). Нигерия. «Стейшнери Сторз» 1990-93, «Конкорд» 1993-94, «Шутинг Старз» 1994-95, «Базель» 1995-97, «Цюрих» 1997-99, «Бешикташ» 1999-2001

Прежде чем отправиться покорять Европу, Шорунму дважды выиграл чемпионат Нигерии и заслужил приглашение в сборную. Потом доказывал швейцарцам, что в Африке тоже имеются хорошие вратари. Ну а период выступлений за «Бешикташ» стал венцом карьеры Ике. В сборную Нигерии он пробился не сразу. Долгое время был на вторых-третьих ролях. Первым номером стал, перешагнув тридцатилетний барьер.

Абиодун Барува (1974). Нигерия. «Кано Пилларс» 1991-92, «Ивуануанву Нейшонал» 1993-94, «Шутинг Старз» 1995-97, «Сьон» 1997-98, «Штурм» 1997-2001

Зимой 1997 года на просмотр в «Спартак» приехал вратарь сборной Нигерии Абиодун Барува. Африканец был преподнесён как суперзвезда и потенциальный первый номер «красно-белых». А ещё агенты Барувы утверждали, что это он защищал ворота нигерийцев на золотой для них Олимпиаде в Атланте. Но скоро выяснилось несколько истин. Во-первых, на Олимпиаде Барувы не было, ворота чемпионов защищал старший брат Селестена Бабаяро Эммануэль. Который сразу после Игр решил, что достиг пика карьеры и закончил выступления. Во-вторых, Абиодун выходил на тренировку с плейером в наушниках, через которые слушал какие-то народные песни. Мало того что слушал, так ещё и подпевал. Что не могло понравиться ни потенциальным товарищам, ни Олегу Романцеву. Да и африканец провалил просмотр, допустив немало ошибок в двух контрольных матчах. Как приехал, так и уехал. Дальнейшая европейская карьера Абиодуна — сидение в глубоком запасе «Сьона» и «Штурма» — подтвердила правоту тренерского штаба москвичей.

Однако при этом Барува не был каким-то котом в мешке. Он неплохо играл у себя на родине, выигрывал чемпионат Нигерии, привлекался в первую сборную и даже сыграл в ней несколько встреч. Даже после неудачного просмотра в «Спартаке» и годичного сидения в «Сьоне» он поехал на чемпионат мира во Францию. Бора Милутинович предпочёл поющего вратаря опытному Шорунму.

Ричард Кингсон (1978). Гана. «Грейт Олимпикс» 1995-97, «Галатасарай» 1996-98, «Сакарьяспор» 1998-99, «Гёзтепе» 1999-2001

В восемнадцать лет Ричард был уже вратарём сборной Ганы и футболистом «Галатасарая». Он сделал прекрасную карьеру в национальной команде. И на клубную карьеру Кингсону жаловаться не стоит. Конечно, лучший отрезок пришёлся на следующее десятилетие, но и в конце 90-х было видно, что из ганца вырастет приличный вратарь. Младший брат Ричарда Ларри Кингстон (разница в фамилиях — заслуга паспортиста) стал полузащитником. Когда-то очень неплохо смотрелся в «Локомотиве».

Саймон Аддо (1974). Гана. «Обуаси Голдфилдс» 1991-95, «Грейт Маринерс» 1995-97 и 1999-2001, «Каламата» 1997-99

Но Ричард Кингсон пришёл в сборную Ганы, когда та была вполне крепкой командой. Становлению «чёрных звёзд» способствовал его предшественник Саймон Аддо, участник двух Олимпиад и трёх Кубков Африканских наций. Однако переход в греческую «Каламату» не принёс Саймону ничего хорошего. Клуб, где помимо Аддо играли ещё четверо его соотечественников, неудачно выступил в чемпионате. Как раз в это время Саймон потерял свои позиции и в составе «чёрных звёзд».

Сэмми Аджей (1980). Гана. «Хартс оф Оук» 1997-2005

Едва получив известность, африканские вратари стремились в Европу или в Бразилию, как камерунец Вильям Андем. Сэмми Аджей большую часть карьеры провёл дома. Выиграл шесть чемпионских титулов и Кубок африканских чемпионов. Однако в 2001-м второй на тот момент вратарь сборной Ганы едва не оказался в ЦСКА . Прошёл сбор с армейцами, но потом «красно-синие» отказались от услуг африканца. Однако Сэмми успел поговорить с автором этих строк, в то время корреспондентом «Советского спорта».

Андре Арендсе (1967). ЮАР . «Аякс» (Кейптаун) 1992-98, «Фулхэм» 1998-2000

В девяностые годы сборная ЮАР вернулась на международную арену и сразу стала одной из ведущих на континенте. В 1996-м «бафана-бафана» выиграла звание чемпиона Африки. Ворота южноафриканцев защищал мощный мулат Андре Арендсе. Но на чемпионатах мира ему сыграть не довелось. В 1998 году Андре получил травму. А вскоре южнофариканцы сделали ставку на голландца Ханса Вонка.

Брайан Балойи (1974). ЮАР . «Кайзер Чифс» 1993-2004

За свою пластику и умение справляться с самыми сложными ударами Балойи получил прозвище «Человек-Паук». Возможно, Брайан часто хотел сыграть на радость публики, и это могло отразиться на надёжности. Поэтому в сборной он играл не так часто. Хотя 25 матчей за 13 лет набежало. Но для болельщиков «Кайзер Чифс», а потом и «Мамелоди Сандаунз» Брайан был фигурой культовой.

Ален Гуамене (1966). Кот д’Ивуар. «Раджа» (Касабланка) 1991-92, АСЕК «Мимозас» 1993-95, «Тулуза» 1995-2000

Когда в сборной Кот д’Ивуара не было ни Дидье Дрогба, ни братьев Калу, ни братьев Туре, игра «слонов» во многом держалась на мастерстве их вратаря. Гуамене семь раз представлял свою страну на Кубке африканских наций и один раз — в 1992 году стал победителем. При этом Гуамене не пропустил на турнире ни одного мяча с игры и взял решающий пенальти в финале.

Шокри Эль-Уайер (1996). Тунис. «Эсперанс» 1986-2001

Легенда тунисского футбола. Одних только титулов чемпиона средиземноморской страны в его послужном списке восемь. Девяносто восемь матчей в сборной Туниса, серебро Кубка африканских наций-1996. За своё хладнокровие получил прозвище «Змея». Действительно, Шокри был очень спокоен в воротах и его уверенность передавалась полевым игрокам. Которые в свою очередь старались облегчить работу своему голкиперу. Но и со своими прямыми обязанностями Эль-Уайер справлялся превосходно.

Ахмед Шобаир (1960). Египет. «Аль-Ахли» 1980-96

С Ахмедом вы уже встречались в рассказе о лучших африканских вратарях 80-х. Не лишним будет ещё раз вспомнить хорошего голкипера. Ведь Шобаир достойно играл и в следующем десятилетии. Выигрывал чемпионат и Кубок страны, выступал за «фараонов» на крупных турнирах и признавался лучшим арабским вратарём.

Хуссейн Эль-Сайед (1964). Египет. «Замалек» 1987-99

Достойный представитель египетской вратарской школы. На протяжении двенадцати лет защищал ворота «Замелека», трижды выигрывал чемпионат страны. Выступал в сборной страны на Кубке африканских наций. Но сыграть на чемпионате мира Хуссейну не довелось.

Халил Азми (1964). Марокко. «Видад» (Касабланка) 1984-92 «Раджа» (Касабланка) 1992-94, «Нью-Гемпшир Рэмблерс» 1995, «Колорадо Рэпидз» 1996, «Чарльстоун Баттери» 1997, «Херши Уайлдкэтс» 1998-99

Преемник великого Заки Баду в воротах сборной Марокко. Причём достойный преемник. Выиграл спор у другого сильного голкипера Абделькадера Эль-Брази. Стал капитаном «атласских львов» и получил хорошую прессу. После появления МЛС марокканец был избран на драфте клубом «Колорадо Рэпидз». Но заиграть в североамериканской профессиональной лиге Халил не смог, играл за любительские команды, а потом и вовсе переключился на «мини».

Абделькадер Эль-Брази (1964-2014). Марокко. ФАР 1988-98, «Исмаили» 1998-2000

Многолетний оппонент Азми в чемпионате Марокко и сборной страны. Но этот очень талантливый вратарь остался на вторых ролях в национальной команде. Для марокканского ЦСКА девяностые годы были не лучшим периодом. Один Кубок и всё. Уже потом стало известно, что марокканский армеец мог стать армейцем московским. В девяностые годы ЦСКА искал вратаря и просматривал Эль-Брази. Но Абделькадера решили не брать. Может быть, ростом не вышел.