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Избиение младенцев. Итальянский аналог матча «Сочи» — «Ростов»

вчера, 23:13
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Если вы думаете, что матч «Сочи» — Ростов» — явление уникальное и исключительно наше, то вы заблуждаетесь. «Соккер.ру» вспоминает, как нечто подобное случилось в Серии А.

Самое скандальное Дерби Италии

В истории противостояния двух великих итальянских клубов случалось всякое. Но один матч всё же стоит особняком. Его несложно заметить, просматривая статистику Дерби Италии. Самая крупная победа была одержана «Ювентусом» 10 июня 1961 года. «Юве» разгромил миланцев со счётом 9:1.

Вызов брошен

У нас, не заставших это событие, непременно возникнут вопросы. Как такое могло произойти? Неужели выигравший в тот год Скудетто «Ювентус» был настолько сильнее «Интера»? Ведь в итоговой таблице соперников разделили всего пять очков.  Посмотрим внимательно и увидим, что встреча «бьянконери» и «нерадзурри» состоялась уже по завершении всего чемпионата, хотя и относилась к 28-му туру (всего 34). Первый матч в Милане уверенно выиграли хозяева поля 3:1. Но больше всего вас удивит состав «чёрно-синих» в той самой, вынесенной за скобки игре. Алессандро Маццола и больше ни одной знакомой фамилии. Так произошло с «Интером», оборона которого всегда славилась прочностью. А при Эленио Эррере – особенно.

Довольно интересно развивались события в чемпионате-1960/61. «Интер», к работе в котором приступил аргентинский специалист Эленио Эррера, сразу обозначил претензии на Скудетто. Но и «Ювентус» Карло Паролы не собирался складывать своих чемпионских полномочий. Соперники потеряли очки только в пятом туре – миланцы сыграли вничью с «Лацио» в Риме, а туринцы были биты «Фиорентиной» 0:3. После 7-го тура вперёд вырвалась «Рома», через пять туров «Интер» догнал «джаллоросси», а ещё через неделю обогнал. «Старая синьора» держалась недалеко, наступала на пятки вместе с «Миланом». «Интер» выиграл первый круг, оторвавшись от туринцев на четыре очка.

Но убежать не удалось. Более того, дистанция сокращалась. Пусть медленно, но верно. «Интер» был тяжёл по весне, и в конце марта, в 25-м туре, «Ювентус» вырвался вперёд. Команда Карло Паролы шла впереди всех, а рядышком в борьбе за право быть вторым толкались два соседа из Милана. К скандальному 28-му туру ситуация была такова.

Турнирное положение
1. «Ювентус» 40
2. «Милан» 38
3. «Интер» 36

 

Несложно догадаться, что проигрыш в Турине означал для «нерадзурри» прощание с мечтами о Скудетто. Выигрыш же, напротив, обострял борьбу за чемпионство. Поэтому Эленио Эррера готовил команду к главному матчу сезона.

Ловкость рук

16 апреля 1961 года в Турине шёл дождь. Во время игры он и вовсе стал проливным, однако это обстоятельство не помешало собрать весьма внушительную аудиторию. И на тридцатой минуте толпа вдруг высыпала на поле. Формальным поводом стала ошибка судьи. Он не заметил, что вратарь «Интера» Лоренцо Буффон (двоюродный дедушка Джиджи) коснулся пальцами мяча, и вместо углового назначил удар от ворот. В течение нескольких минут вся штрафная гостей была забита правдоискателями. А потом на газон устремились промокшие зрители с других трибун. Команды ушли в раздевалку и больше на поле не появлялись. «Интер» быстро написал жалобу в Итальянскую футбольную ассоциацию, в которой обвинил «Ювентус» в неспособности обеспечить порядок на матче. Вердикт последовал довольно быстро. «Старой синьоре» присудили техническое поражение с результатом 0:2, и это решение более чем удовлетворило «нерадзурри».

Но в «Интере» не учли, что владелец «Ювентуса» и президент Футбольной ассоциации Умберто Аньелли – один и тот же человек. Тот выразил несогласие с решением собственного ведомства и пообещал пересмотреть инцидент. Чемпионат тем временем продолжался. И перед заключительным 34-м туром верхушка таблицы Серии А выглядела так. «Ювентус» и «Интер» — по 46 очков, причём у «нерадзурри» и лучшая разница мячей, и преимущество в личных встречах. 44 очка набрал шедший третьим «Милан». И вот тут-то Футбольная ассоциация под нажимом Аньелли изменила решение, принятое ранее. Матч постановили переиграть уже после завершения чемпионата. На практике это означало, что 46 очков «Интера» превратились в 44 и для защиты чемпионского титула «Ювентусу» было достаточно сыграть вничью в домашнем матче с «Бари». Что он и сделал. Расстроенные «нерадзурри» проиграли «Комо». Чемпионство было вне зоны доступа, медалей в Италии не давали, а с какого места выходить в Кубок Ярмарок — особого значения не имело. После 34 туров 47 очков у «Юве», 45 – у «Милана» и 44 — у «Интера».

Брошенные на алтарь

Но оставался несыгранным ещё один матч. Который должен был стать центральным, а превратился в никому не нужное мероприятие. «Интер» проигнорировал его, отпустив всех игроков в отпуск. Но не играть было нельзя, поэтому миланцы отправили на заклание к чемпиону воспитанников своей футбольной школы, самым старшим из которых было по 19. Никто из них ещё не выходил на поле в Серии А. И тут сразу бросили в бой с чемпионом.

«Я готовился к сдаче экзамена и не собирался никуда ехать. Вдруг меня вызвали в клубный офис и объявили, что надо ехать. Пришлось сдавать экзамен досрочно. Не о таком дебюте я мечтал», — вспоминал потом Алессандро Маццола, впоследствии звезда «Интера».

Было бы логично, если б «Ювентус» тоже выставил молодёжь. Но у чемпионов были иные планы. Не только больно щёлкнуть по носу своего конкурента, но и помочь своему лучшему бомбардиру Омару Сивори забить как можно больше. Он и забил шесть штук, повторив тем самым рекорд результативности в одном матче.

«Ювентус» избивал миланских младенцев с каким-то садизмом. Можно было забить штучки три в первом тайме и на этом успокоиться. Нет, туринцы продолжили издеваться и после перерыва. В итоге 9:1, причём последний мяч Сивори забил на 90-й минуте с пенальти. У «нерадзурри» отличился Маццола, тоже реализовав 11-метровый. В итоге 9:1 – рекорд во всех отношениях.

«Ювентус» — «Интер» 9:1 (3:0)

Голы: Сивори 11, 12, 17, 54, 67, 90 (пенальти), Риефоло 52 (автогол), Николе 64, Мора 79 - А. Маццола 78 (пенальти).

«Ювентус»: Карло Маттрель — Флавио Эмоли, Бенито Сарти — Джампьеро Бониперти, Серджо Червато, Умберто Коломбо — Бруно Мора, Джон Чарльз, Бруно Николе, Омар Сивори, Джино Стаккини.

Главный тренер: Карло Парола.

«Интер»: Антонио Аннибале — Франческо Риефоло, Роберто Таккини — Джузеппе Морози, Франко Масетто, Франко Даль Масо — Роберто Манини, Алессандро Маццола, Антонио Фузари, Клаудио Джульельмони, Роберто Гелли.

Главный тренер: Эленио Эррера.

Унижение молодых миланцев отбило у большинства из них желание играть футбол. Из 11 участников матча только трое стали профессиональными футболистами – Маццола, несчастный вратарь Антонио Аннибале и полузащитник Клаудио Джульельмони. Причём двое последних играли недолго и неважно. А июньское избиение вошло в историю противостояния двух итальянских грандов, которое через шесть лет получит название «Дерби Италии».

Болельщики «Интера» тоже запомнили этот матч. Они долго ждали, когда же отольются кошке мышкины слёзки. И это случилось. В 2006 году в итальянском футболе грянул скандал кальчополи, ударивший по всем большим клубам, кроме «Интера». Больше всех пострадал «Ювентус». Его и Скудетто лишили, и в Серию С выпроводили. Потом, правда, сжалились и ограничились высылкой в Серию В. В Турине случившееся называли происками «Интера», указывая на главного бенефициара случившегося. Скудетто перешел от «бьянконери» к «нерадзурри» — раз. «Ювентус» впервые в истории вылетел из элиты, и в Серии А остался один бессмертный клуб — два. Златан Ибрагимович и Патрик Виейра сменили чёрно-белые футболки на чёрно-синие — три. Наконец, «Интер» на несколько лет лишился главного конкурента и смог собрать урожай трофеев – четыре. И хотя в Турине до сих пор видят за кальчополи торчащие сине-чёрные уши, доказать причастность миланцев к данной каверзе не получается. Поэтому нельзя утверждать о вендетте сорок шесть лет спустя, можно только о ней догадываться.

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 01:59
А в чём аналогия то? В том, что Интер сам отказался, а игроки Ростова нарушив правило самоизоляции бухали и перезаражали всю команду?
Желаю победы Сочи
juvenale
juvenale ответ Inquisitor... (раскрыть)
сегодня в 00:12
буффон! ну один испанский кабинет далеок ушел от итальянских клубов...у них свои местячковые разборки,а вот каталонцы главный европейский кабинет с выкормышами вроде эвребе-чакыра и айтенкина
juvenale
juvenale
сегодня в 00:02
автор по поводу этого ----И хотя в Турине до сих пор видят за кальчополи торчащие сине-чёрные уши, доказать причастность миланцев к данной каверзе не получается. Поэтому нельзя утверждать о вендетте сорок шесть лет спустя, можно только о ней догадываться.
Доклад палацци почитай
juvenale
juvenale
сегодня в 00:00
неплохо кабинетных отмудохали хахах
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:58
О чем статья если юве кабинет номер один в европе
bublikyo
bublikyo
вчера в 23:49
Ох уж этот проказник Ювентус :)
Inquisitor...
Inquisitor...
вчера в 23:48
Итальянский чемпионат испокон веков был и есть кабинетный. В разное время наказаниям подвергались даже весьма затрапезные клубы, что тогда говорить о кабинетных интрижках грандов. Причём это касается не только клубов, но и игроков, Паоло Росси, например. Подлая, прогнившая, кабинетная лига, несмотря на множество выдающихся игроков...
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 23:40
интересная история
juvenale
juvenale ответ Dinamikk (раскрыть)
10 декабря 2018 в 22:35
хахха полную импотенцию в еврокубках хахах это пишет человек у команды которого ек меньше чем у Юве))при том,что Юве является единственным клубом выигравшим все ек и сделал первый все значимые ек,команда которого имеет вшивые 3 кубка,два из которых в 60-х годах хахахах,посмотри формат того турнира.А теперь возьми результаты Юве за последние 50 лет,сплошь финалы и еврокубки
juvenale
juvenale ответ Dinamikk (раскрыть)
10 декабря 2018 в 22:33
самый грязный клуб это принтер,не зря вас все мер-ой называют
juvenale
juvenale ответ zim289 (раскрыть)
10 декабря 2018 в 22:32
к-н Ювентус брал современную лч...1996 год,это не 60-е года с тем недотурниром.А ваш случайный кубок ничего не стоит,ведь до него вы даже в финал не выходили 50 лет и после его взятия как типичный середняк растворились и не играли в ЛЧ 6 лет,а если бы не судьи еще бы не поиграли
zim289
zim289 ответ Волшебный Палец Перотти (комментарий удален) (раскрыть)
08 декабря 2018 в 04:18
Когда Ювентус брал ЛЧ? В прошлом веке?
Ювентус брал ЛЧ, когда её брали Ноттингем Форест, Стяуа и Црвена Звезда.
Это был совсем другой турнир.
А Интер взял ЛЧ менее 10 лет назад. Причём прошёл Барселонаугвардиолы, которую многие персонажи считают лучшимклубоммира.
Ислам Керимов
Ислам Керимов
07 декабря 2018 в 20:05
    djaich
    djaich
    07 декабря 2018 в 17:57
    Самый знаменитый инцидент с выбежавшими на поле болельщиками - это финал Кубка Кубков 1972 года "Глазго Рейнджерс" - "Динамо" Москва, когда шотландцы целенаправленно помешали советской команде сравнять счет. И ничего, даже переигровки не назначили, которой добивалась наша сторона. Если подобные фокусы на уровне УЕФА проходили и в 70-е годы, то что уж говорить про матч национального первенства, сыгранного более чем десятилетием ранее, когда подобные случаи и решения были отнюдь не единичными и уникальными.
    Dominators
    Dominators
    07 декабря 2018 в 16:25
    Мне пофигу ,что за гадости про Интер , написали сеньоры ,болеющие за сеньору .Для меня Интер лучший клуб Италии .И я думаю , что у всех итальянских ТОПов , есть свой скелет в шкафу ,причем не взирая на имена .А вспоминать в 10 классе ,как кто плюнул в него в спину в 1 классе , это абсурд .Не уподобляйтесь болелам Барсы и Реала .Просто болейте за свою любимую команду .
    Dinamikk
    Dinamikk
    07 декабря 2018 в 16:09
    Короче пересмотрите полуфинал 2010 с барселоной, кто скажет что это картонный матч, тот полный сектант)
    Dinamikk
    Dinamikk ответ Князю бан по барабану (комментарий удален) (раскрыть)
    07 декабря 2018 в 15:25
    барабан запомни. Наказания без вины не бывает! В своем мирке ты можешь выдумывать что угодно, купленные ЛЧ, рептилоидов, святой ювентус.

    Только ничего не изменит того, что Ювентус был, есть и похоже будет самым грязным клубом Италии. Кальчополли это только малая плата за 100 летнее издевательство над итальянским футболом и полную импотенцию в еврокубках, ведь итальянская мафия не имеет власти в европе
    parallels
    parallels
    07 декабря 2018 в 15:21
    казалось бы - при чём здесь спартак.
    bublikyo
    bublikyo
    07 декабря 2018 в 13:16
    Интересная статья
    амурец
    амурец
    07 декабря 2018 в 12:42
    что тут говорить сейчас в сериАле Ювентусу ни кто не соперник. да сеньора может обгадится в некоторых матчах, но сериАл будет за Ювентусом
    Deville
    Deville
    07 декабря 2018 в 12:34
    Что тут такого, один клуб изнасиловал другой прямо при свидетелях, такие хардкоры есть везде.
    DXTK
    DXTK
    07 декабря 2018 в 12:21
    зачем итальянский футбол пихать в блоги посвященные британскому футболу? Для этих кабинетных картонов существует свои блоги.
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