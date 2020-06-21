Сборная 23-го тура: водопад голов, погромщики из «Зенита» и рекорд дебютанта

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21 июня 2020, 22:30

Тур получился запоминающимся! «Соккер.ру» нашел лучших среди авторов ценных голов и сэйвов.

Странные времена заставляют принимать необычные решения. К сожалению, один матч в туре перенесли, а второй плохо, что не перенесли. Но семеро одного не ждут – с пылу-жару представляем героев долгожданного футбольного уикенда в РПЛ .

Но с одной оговоркой. Ребята из Краснодара правильно сформулировали: ждали взрослых профессиональных соперников из «Динамо», а детей бить не нанимались. Так что кто победил команду юниоров – тот на статус общепризнанного героя тура не тянет. Остаемся верными футбольному «фэйр-плей».

Вратарь

Денис Попов («Ростов») – герой тура

Если бы 17-летнего Попова защищали взрослые оборонцы и хавбеки первой команды Карпина, то вратарь с такой реакцией избежал бы расстрелов. А с простыми и средними ударами справился, что показал в 15 случаях. В том числе после удара Заболотного с пенальти – талантливый парень. Уникальный случай, когда голкипер, что пропустил десять мячей, заслужил место в сборной тура. Но необычные времена дарят неожиданных героев. Плюс Попов побил рекорд РПЛ по сэйвам – попал в историю.

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Заика отдал три ассиста против юношей из «Ростова», но выделять победителей такого сомнительного матча – себя не уважать. Причем от названия клуба решение не зависит. Так что лучшим правым латералем тура в матчах взрослой РПЛ выбираем Караваева. Защитники ЦСКА в важной игре притворились любителями, но даже без учета их провала воспитанник «армейцев» показал класс на фланге – у Вячеслава отборы, прорывы и ассист.

Бранислав Иванович («Зенит») – солидность тура

Сложно спорить с Аршавиным и Широковым, что Иванович – герой большого матча в Москве. Уже на второй минуте задал тон повествованию, когда забил в ворота ЦСКА , а потом заставил «армейцев» бить мимо ворот два десятка раз. И Ракицкий, и Иванович солидно смотрелись. Капитан показал руководству «Зенита», что лучше выдать ему новый контракт, нежели рисковать с подписанием Давида Луиса. Конечно, если найдут молодого гения – с Бано попрощаются, но нельзя менять его на футбольных циркачей.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

В семи матчах не пропустили только две команды – «Зенит» и «Локомотив». У ЦСКА не получилось правильно атаковать, а вот «Оренбург», когда оказался в большинстве, классически надавил на «железнодорожников». И Чорлука был ведущим центральным защитником команды Николича. Капитан снял весь воздух – семь выигранных единоборств, отлично пасовал и даже удары по чужим воротам наносил. Чорлука в хорошей форме, хорватские каникулы пошли ему на пользу.

Айртон («Спартак»)

Ровненько прошли 90 минут в Туле «спартаковцы». В рациональном стиле, похожем на подход «Зенит» по цифрам. Однако у Лунева защита в концовке не включила режим «Спартака», а вот Максименко пропустил, хотя взял пенальти. Но когда «Арсенал» забил два мяча в дополнительное время, на поле уже не было Айртона, а вот за 77 минут на поле бразилец сыграл цепко – четыре отбора, помог в атаке – один удар и голевая передача. А наберет форму – станет еще важнее.

Полузащитники

Малком («Зенит»)

Если отдельные фанаты ЦСКА пытались оскорбить Малкома из-за цвета кожи, то пусть смотрят на табло. Дивееву, Васину, Карпову, Облякову, Бистровичу и Набабкину должно быть стыдно, что Малком их так легко обыгрывал, скрестив позиции плеймейкера и правого инсайда. Хотя бы потому, что у бразильца слегка видно пузо – не успел набрать форму. Не являлся самым активным на поле, нечасто виделся с мячом, но подкупил эффективностью – забил два мяча после трех ударов по воротам, причем все попытки были точными. Бразилец обживается в «Зените».

Даниил Фомин («Уфа»)

«Тамбов» играл в Уфе в меньшинстве после удаления Тетрашвили – позволил лишнее в общении с арбитром, но умудрились сравнять счет, имея за всю игру всего два точных удара. Команда Евсеева полностью вела, ведь сначала Кротов хитро заработал пенальти, а Фомин его мастерски реализовал, но с 8 ударами в створ могли заработать всего один пункт. Вот тут и пригодились подачи Даниила. Хавбек, что в опорной зоне трудился левее центра, в атаке пригодился подачами справа. Гол плюс пас – заслуженное место среди героев тура.

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Тур получился строго об атаке – забито 22 гола в шести матчах, не считая сочинский поединок, и для РПЛ это очень высокая результативность. Логично оставить геройские места игрокам нападения. Например, Алексей Миранчук не только заработал пенальти – и зря отдал право удара Эдеру, но и забил единственный победный засчитанный матч сложного дебюта Николича. Алексей сыграл классно, в меру активно, учитывая непривычные за долгие месяцы нагрузки, а главное – пробил в цель.

Хвича Кварацхелия («Рубин») – бисиклета тура

Теперь понятно, почему Семин так бесился, что грузина отдали «Рубину» — «Локомотив» упустил очень талантливого 19-летнего вингера, что обладает лидерскими качествами, не только техникой. В Екатеринбурге матч для «Рубина» начался плохо, «Урал» быстро получил автогол соперника, но сначала Кварацхелия после углового жахнул в падении через себя – очень красиво, а потом накрутил всех кого мог во втором тайме и добавил в послужной список ассист на Солтмурада Бакаева.

Нападающие

Артем Дзюба («Зенит») – король воздуха

Пусть Артем и не любимец толпы, но когда заходит речь строго о футболе, никогда не игнорируем Дзюбу при выборе героев тура, если заслужил. Лидер «Зенита» наработал на комплименты после многочисленного количества правильных ударов и передач за сезон. Но против ЦСКА работа Артема была глубже – боролся, выбирал позицию, запутывал, отвлекал внимание на себя. Дзюба выиграл 10 верховых дуэлей и заслуживает место в этом составе.

Владимир Ильин («Ахмат»)

Даже рикошеты помогали! «Крылья Советов» остановились в начале второго тайма, а гости забили четыре мяча за пятнадцать минут. В очередной раз «Ахмат» выиграл в Самаре, и если выбирать человека, который доминировал, то это однозначно Ильин. У форварда девять ударов – шесть в створ ворот, два заблокированных и всего один мимо. Владимир забил два мяча, выигрывал воздух, обыгрывал защитников, оказался классическим центральным нападающим в успешном для аутсайдера матче. Благодаря его усилиям «Ахмат» покинул последнюю строчку.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

В первом же матче решил показать руководству, что может меняться. Конечно, Семаку помогла пауза – давно разрабатывал новый подход, но гибрид английского «ромба» и бразильской схемы «4-2-2-2» сработал. Все было именно так, чтобы ЦСКА стало максимально неудобно. «Зенит» не стремился владеть мячом – «армейцы» возили круглого чаще, гости спокойно ошибались в передачах, но выиграли весь воздух и только дважды пробили мимо ворот. Результат прекрасной тренерской работы — «Зенит» разнес ЦСКА в гостях с разницей в четыре мяча.

Акция тура. Спасибо врачам!

Как раз сегодня день медицинского работника – поздравляем всех причастных. Хочется пожелать, чтобы им создали идеальные условия для работы, ведь квалифицированные врачи нужны в критических ситуациях. К тем, кто занят борьбой с коронавирусом, благодарность – на войне за будущее, причем генералы не всегда впечатляют, а рядовые солдаты – герои.

Герои тура. Юноши из «Ростова»

Если абстрагироваться от решения РФС , РПЛ и «Сочи», то сама история трогательная. Парни, которых мы не знаем – для части матч высшей лиги был первым и последним в карьере, забили гол профессиональному клубу с немаленьким бюджетом. А если тренировались бы недели три, то даже счет мог быть лучше – проиграли бы 5:2, например.