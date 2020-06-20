«Самый лучший тренер в мире» и Богданыч. Кто объединяет ЦСКА и «Зенит»?

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20 июня 2020, 18:01

«Соккер.ру» собрал команду из тех, кто защищал цвета и ЦСКА , и «Зенита».

Вратарь

Юрий Окрошидзе

В августе уроженцу Ленинграда Окрошидзе исполнится 50 лет, сейчас он тренирует молодых вратарей «Зенита», а в 1987-м начал свою профессиональную карьеру в клубе из родного города, за который играл почти 10 лет, побывал в первой лиге и отпраздновал возвращение в высший свет. В середине 90-х Окрошидзе проиграл конкуренцию Роману Березовскому, а в 1997-м отправился обратно в первую лигу, где играл за «Сокол» и «Рубин». В ЦСКА Юрий оказался в 2000 году по приглашению Павла Садырина, но задержался в Москве всего на сезон.

Защитники

Воспитанник ЦСКА не сумел заиграть в родном клубе из-за оккупировавшего правую бровку Марио Фернандеса и отправился в Европу, где добился ощутимого прогресса сначала в Чехии, а потом в Нидерландах. Прошлым летом «Зенит» вернул Вячеслава в Россию, Караваев выиграл конкуренцию у Смольникова и сейчас является основным защитником чемпионов России. Между прочим, у Славы есть титул в РПЛ с ЦСКА (сезон 2013/14), сейчас близок к чемпионству уже с «Зенитом».

Владимир — не единственный Быстров, поигравший за «Зенит» и за московский клуб. Дмитрий родом из столицы, он начинал в «Локомотиве», откуда вскоре перебрался в ЦСКА . За армейцев играл и в чемпионате СССР , и в первые годы российского первенства, а в «Зенит» перешел в середине 90-х и провел на берегах Невы пару лет. Увы, Быстров не сможет сегодня увидеть игру своих бывших команд: в 2005 году он ушел из жизни, организм не справился с двусторонним воспалением легких. Дмитрию было всего лишь 37 лет.

Лучшие годы своей карьеры Максим Боков разделил между «Зенитом» и ЦСКА . Ленинградец начал карьеру в сине-бело-голубых цветах, а после семи лет в составе «Зенита» перебрался в Москву и стал красно-синим. За ЦСКА отыграл 5 лет, стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Через некоторое время после окончания карьеры Боков вернулся в ЦСКА , где вот уже почти 10 лет тренирует детишек.

Этот заслуженный мастер спорта и один из лучших футболистов России XXI века не нуждается в представлениях. ЦСКА нашел 20-летнего Юрия в тамбовском «Спартаке» и сделал из него футболиста, который заинтересовал один из сильнейших клубов АПЛ . Жирков уехал в «Челси», но через несколько лет вернулся в «Анжи», потом играл за «Динамо», а с 2016 года защищает цвета «Зенита», где и в преклонном по футбольным меркам возрасте приносит реальную пользу.

Полузащитники

ЦСКА не чужой клуб для нынешнего главного тренера «Зенита», Семак был армейцем 10 лет и ушел за полгода до победы команды Валерия Газзаева в Кубке УЕФА . Ушел в ПСЖ , откуда всего через год вернулся в Россию и подписал контракт с ФК «Москва», потом было знакомство с Бердыевым и чемпионства с «Рубином», а последние годы карьеры Сергей Богданович провел в «Зените», с которым выиграл еще несколько трофеев.

Радимов занимался в петербургской школе «Смена», но первым его профессиональным клубом стал ЦСКА . Уже к 20 годам Владислав сыграл 78 матчей за армейцев и забил 16 голов, принял предложение «Сарагосы» и махнул в Испанию. Были в его карьере «Динамо», болгарский «Левски» и «Крылья Советов», но уже опытным мастером Радимов оказался в «Зените» и принял участие в завоевании первого российского чемпионства и Кубка УЕФА .

Известный мастер стандартных положений является воспитанником туркменского футбола, потом Хомуха играл в Украине, а в середине 90-х присоединился к «Зениту», где за пару лет зарекомендовал себя и пошел на повышение — в ЦСКА . За армейцев сыграл около полутора сотен матчей и запомнился голами со штрафных.

Воспитанник ЦСКА едва не оставил свою карьеру на дне бутылки по молодости, а за главную команду родного клуба сыграл всего несколько матчей на финише карьере, зато стал чемпионом России. С «Зенитом», где Роман провел свои лучшие годы, у него два таких титула, а еще победы в европейских кубках. Широков дважды признавался футболистом года в России, на протяжении нескольких лет был лидером сборной. Роман укоротил свою карьеру дурными привычками, но когда играл — был крут.

Нападающие

Сергей Дмитриев тоже становился чемпионом и с «Зенитом», и с ЦСКА , причем выигрывал первенства СССР , где конкуренция была гораздо выше. Дмитриев начинал карьеру в начале 80-х в ленинградском «Динамо», где его разглядел Павел Садырин и пригласил в «Зенит». В ЦСКА Сергея пригласил тоже Садырин и тоже из «Динамо», только на этот раз московского. В 1991 году Дмитриев сделал с армейцами «Золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок СССР . В 1984-м форвард был близок к аналогичному достижению в составе «Зенита», но тогда «сине-бело-голубые» проиграли в финале кубка московскому «Динамо».

Владимир Кулик

«Зенит» и ЦСКА — главные клубы в карьере Владимира Кулика. Начинал форвард в команде второй лиги «Кировец», но вскоре получил приглашение из «Зенита», где за семь лет наколотил под сотню голов, а ушел в ЦСКА к Павлу Садырину и от Анатолия Бышовца, который был невысокого мнения о Кулике. Ох, и доставалось же «Зениту» от нападающего с оскорбленным самолюбием: Владимир забил пять голов в ворота бывшего клуба и вообще был неудержим в этих матчах.

Тренер

Павел Федорович Садырин