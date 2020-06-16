Футбольные наркоманы. Диего Марадона и его друзья по несчастью

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вчера, 22:30

«Соккер.ру» — о футболистах, которые встали на кривую дорожку.

Вчера вспоминали знаменитых футбольных алкоголиков, и хотя там тоже много сломанных судеб и укороченных жизней, истории не умеющих останавливаться наркоманов часто сложнее и печальнее. В эту сомнительную компанию затесался даже один из лучших футболистов всех времен, а чтобы дону Диего не было одиноко, мы подобрали для него спутников.

Диего Марадона (Аргентина)

Диего Марадона впервые попробовал наркотики в 24 года, когда играл за «Барселону», и называет это самой большой ошибкой в своей жизни. Это дверь, которую стоит держать закрытой, несмотря ни на что. Бывший президент «Наполи» Коррадо Ферлаино рассказывал, что у клуба была отработанная схема по подмене допинг-проб Марадоны: во внутреннем кармане трусов пряталась бутылочка с чужой мочой, ее-то и сдавали на анализы. Если бы не это, карьера Диего завершилась бы гораздо раньше. Впервые его поймали в 1991-м, когда обнаружили в пробах кокаин, потом был «залет» на ЧМ -1994, а после окончания карьеры Марадона несколько лет провел, изучая параллельные измерения, что едва не свело его в могилу.

Адриан Муту (Румыния)

Муту выдал шикарный старт карьере, переехал в Италию, где продолжил бомбить в «Вероне» и «Парме», а в 2003-м принял предложение «Челси», где продержался всего сезон до прихода Жозе Моуриньо. Отношения с португальцем не сложились, но хуже всего то, что в допинг-пробе румына обнаружили кокаин и уволили его из клуба по статье. Адриан отбыл семимесячную дисквалификацию, всю оставшуюся карьеру работал в поте лица, чтобы выплатить «Челси» компенсацию в размере 17.2 миллионов евро — это самый большой штраф, когда-либо наложенный ФИФА на футболиста.

Марк Боснич (Австралия)

Австралиец в 90-е мощно играл за «Астон Виллу», а потом мог стать преемником Петера Шмейхеля в «Манчестер Юнайтед», но вместо этого пустил свою карьеру под откос, подсев на кокаин на фоне проблем со здоровьем. Из МЮ Боснич перебрался в «Челси», где сыграл считанное количество матчей за три года, был пойман за руку на употреблении наркотиков и получил дисквалификацию на 9 месяцев, во время которой был арестован за избиение своей девушки. Футбольной карьере талантливого вратаря в 30 лет пришел конец. Несколько лет спустя он пытался вернуться в спорт, но безуспешно.

Пол Гаскойн (Англия)

Талантливый человек талантлив во всем. Гаскойн не только завоевал славу одного из главных алкоголиков в футболе, но и наркотиками не брезговал. Однажды Пол признался, что перед важными матчами любил запить «дорожку» несколькими стаканами бренди. После ухода из футбола Газза пустился во все тяжкие, а в 2010 году даже был арестован за хранение наркотиков.

Энди ван дер Мейде (Нидерланды)

Не пойман — не наркоман? Наркотики — один из соблазнов для футболистов, которые часто не знают, куда деть деньги, но попадаются далеко не все. Голландец ван дер Мейде, поигравший за «Аякс», «Интер» и «Эвертон», уже после ухода из футбола чистосердечно признался, что на протяжении нескольких лет был наркоманом. Проблемы начались после переезда в Ливерпуль в 2005-м: Энди начал пить, а вскоре пристрастился к кокаину. Только спустя четыре года до голландца дошло:

Я понял, что пребывание в Ливерпуле убьёт меня и мне нужно возвращаться домой. Я бросил всё и уехал в Нидерланды, где через три дня подписал контракт с ПСВ .

Впрочем, футбольной карьеры у ван дер Мейде после 24 лет уже не было.

Александр Панов (Россия)

«Колпинская ракета» и Покоритель французов мог закончить не только футбольную карьеру, но и жизнь в раннем возрасте. Панов рос в неблагополучном районе, с юных лет пил, курил и употреблял наркотики. Александр рассказывал, что впервые укололся героином в 15-16 лет:

Прилив кайфа — а потом одни проблемы.

Панов был на краю — передозировка, мог пополнить длинный список подростков, умерших в 90-х от наркотиков, но выкарабкался в тот раз и сумел вырваться из болота, в котором рос, с помощью футбола. Спасла командировка в Китай, где форвард поиграл за клуб «Баокан». А потом был «Зенит» и сборная России, в составе которой Александр сыграл главный матч своей жизни на «Стад де Франс» против действующих чемпионов мира.

Пол Мерсон (Англия)