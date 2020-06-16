ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

Футбольные наркоманы. Диего Марадона и его друзья по несчастью

вчера, 22:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Панов Александр
Панов Александр
Нападающий
Мерсон Пол
Мерсон Пол
Нападающий
Марадона Диего
Марадона Диего
Полузащитник
00:00 / 00:00

«Соккер.ру» — о футболистах, которые встали на кривую дорожку.

Вчера вспоминали знаменитых футбольных алкоголиков, и хотя там тоже много сломанных судеб и укороченных жизней, истории не умеющих останавливаться наркоманов часто сложнее и печальнее. В эту сомнительную компанию затесался даже один из лучших футболистов всех времен, а чтобы дону Диего не было одиноко, мы подобрали для него спутников.

Диего Марадона (Аргентина)

Диего Марадона впервые попробовал наркотики в 24 года, когда играл за «Барселону», и называет это самой большой ошибкой в своей жизни. Это дверь, которую стоит держать закрытой, несмотря ни на что. Бывший президент «Наполи» Коррадо Ферлаино рассказывал, что у клуба была отработанная схема по подмене допинг-проб Марадоны: во внутреннем кармане трусов пряталась бутылочка с чужой мочой, ее-то и сдавали на анализы. Если бы не это, карьера Диего завершилась бы гораздо раньше. Впервые его поймали в 1991-м, когда обнаружили в пробах кокаин, потом был «залет» на ЧМ-1994, а после окончания карьеры Марадона несколько лет провел, изучая параллельные измерения, что едва не свело его в могилу.

Адриан Муту (Румыния)

Муту выдал шикарный старт карьере, переехал в Италию, где продолжил бомбить в «Вероне» и «Парме», а в 2003-м принял предложение «Челси», где продержался всего сезон до прихода Жозе Моуриньо. Отношения с португальцем не сложились, но хуже всего то, что в допинг-пробе румына обнаружили кокаин и уволили его из клуба по статье. Адриан отбыл семимесячную дисквалификацию, всю оставшуюся карьеру работал в поте лица, чтобы выплатить «Челси» компенсацию в размере 17.2 миллионов евро — это самый большой штраф, когда-либо наложенный ФИФА на футболиста.

Марк Боснич (Австралия)

Австралиец в 90-е мощно играл за «Астон Виллу», а потом мог стать преемником Петера Шмейхеля в «Манчестер Юнайтед», но вместо этого пустил свою карьеру под откос, подсев на кокаин на фоне проблем со здоровьем. Из МЮ Боснич перебрался в «Челси», где сыграл считанное количество матчей за три года, был пойман за руку на употреблении наркотиков и получил дисквалификацию на 9 месяцев, во время которой был арестован за избиение своей девушки. Футбольной карьере талантливого вратаря в 30 лет пришел конец. Несколько лет спустя он пытался вернуться в спорт, но безуспешно.

Пол Гаскойн (Англия)

Талантливый человек талантлив во всем. Гаскойн не только завоевал славу одного из главных алкоголиков в футболе, но и наркотиками не брезговал. Однажды Пол признался, что перед важными матчами любил запить «дорожку» несколькими стаканами бренди. После ухода из футбола Газза пустился во все тяжкие, а в 2010 году даже был арестован за хранение наркотиков.

Энди ван дер Мейде (Нидерланды)

Не пойман — не наркоман? Наркотики — один из соблазнов для футболистов, которые часто не знают, куда деть деньги, но попадаются далеко не все. Голландец ван дер Мейде, поигравший за «Аякс», «Интер» и «Эвертон», уже после ухода из футбола чистосердечно признался, что на протяжении нескольких лет был наркоманом. Проблемы начались после переезда в Ливерпуль в 2005-м: Энди начал пить, а вскоре пристрастился к кокаину. Только спустя четыре года до голландца дошло:

Я понял, что пребывание в Ливерпуле убьёт меня и мне нужно возвращаться домой. Я бросил всё и уехал в Нидерланды, где через три дня подписал контракт с ПСВ.

Впрочем, футбольной карьеры у ван дер Мейде после 24 лет уже не было.

Александр Панов (Россия)

«Колпинская ракета» и Покоритель французов мог закончить не только футбольную карьеру, но и жизнь в раннем возрасте. Панов рос в неблагополучном районе, с юных лет пил, курил и употреблял наркотики. Александр рассказывал, что впервые укололся героином в 15-16 лет:

Прилив кайфа — а потом одни проблемы.

Панов был на краю — передозировка, мог пополнить длинный список подростков, умерших в 90-х от наркотиков, но выкарабкался в тот раз и сумел вырваться из болота, в котором рос, с помощью футбола. Спасла командировка в Китай, где форвард поиграл за клуб «Баокан». А потом был «Зенит» и сборная России, в составе которой Александр сыграл главный матч своей жизни на «Стад де Франс» против действующих чемпионов мира.

Пол Мерсон (Англия)

Веселенькая же была команда у «Арсенала» на стыке 80-х и 90-х! «Пьяная оборона» с Адамсом, Киоуном, Диксоном и Боулдом, а еще Пол Мерсон, о чьих увлечениях горючими напитками и веселящими порошками знала вся лондонская футбольная тусовка, а в 1994-м Пол и сам в интервью признался, что он не только алкоголик, выпивающий минимум 35 пинт пива в неделю и несколько бутылок крепких напитков, но и наркоман — сидит на кокаине. А еще игроман — просаживал все деньги на ставках. ФА заставила Мерсона пройти трехмесячный курс реабилитации, после чего Пол вернулся в клуб и еще долго играл в футбол, однако ему еще предстояло несколько раз рухнуть на дно и подняться, чтобы побороть свои зависимости. Сейчас отец шестерых детей чист, женат в третий раз и работает экспертом на Sky Sport.

Несбыточные мечты. Суперфутболисты, которые никогда не играли в АПЛ
Вчера, 17:00Александр Чистяков в блоге Символические антисборныеКомментарии30
Одноклассники Акинфеева vs одногодки Аршавина. Самые крутые игроки России, родившиеся в 80-х
15 июняScuderia Ferrаri в блоге Золотая малинаКомментарии17
Одноклассники Месси vs одногодки Роналду. Кто сильнее?
14 июняСтанислав Горин в блоге "Соккер" ХронографКомментарии19
Команда рыдающего Месси. Великие футболисты без титулов со сборными
12 июняАлександр Чистяков в блоге Символические антисборныеКомментарии35
Герои АПЛ сезона 2019/20. Этот состав понравится не всем!
10 июняВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии14
Топ-11 именитых футболистов, что не зажгли в РПЛ. Промахи чемпионов мира и Европы
09 июняВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:33
"Наркоманы все великие футболисты, управленцы, музыканты"

Или тебя взломали?)
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 00:27
Широков наверняка тоже пробовал
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
сегодня в 00:27
А где я писал что великие музыканты все наркоманы?)
Страдание (вдохновение) порой и не через наркотики пр ходит
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
сегодня в 00:19
А Егорка титов с бромантанчиком тоже герой!
Footbolista
Footbolista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:59
Даже не знаю)...хохочет все время без повода...
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:54
А при чём здесь Википедия и Россия-24?
Я сам, прямо скажем, к музыке имею некоторое отношение ;)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 23:51
дзюба ничего не принимает и результат на лицо))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 23:49
Музыканты да, но не исполнители)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
вчера в 23:49
Википедия и россия24 не помогут, увы
Footbolista
Footbolista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:48
Ну не все)...есть великие музыканты не наркоманы...
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:39
Чёта я не слышал, чтобы Чайковский или Рахманинов были наркоманами
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:55
Наркоманы все великие футболисты, управленцы, музыканты
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
вчера в 22:50
Закономерный вопрос:
А где Роман Ерёменко?!
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
вчера в 22:49, ред.
В общем, хвалёное АПЛ - рассадник пьянства, проституции и наркомании. Нынешние Грилиши и Хадсоны достойно продолжают дело Гаскойна и Мерсона.
Брулин
Брулин
вчера в 22:35
Одни наркоманы и картели сдеся
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100