Победители ЛЧ и самый титулованный футболист в мире. Символическая сборная каталонской «Севильи»

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вчера, 18:50

В ожидании матча «Севилья» — «Барселона» «Соккер.ру» вспоминает футболистов, которые перебрались из Андалусии в Каталонию.

Сегодня первая и третья команды Испании проведут матч, к которому будет приковано внимание всех поклонников испанского футбола, а мы под шумок вспоминаем футболистов, которые добились успехов после перехода из «Севильи» в «Барселону». Такие найдутся и в текущем составе каталонцев, а скоро может случиться пополнение!

Вратарь

Позиция вакантна

Много футболистов сменили «Севилью» на «Барселону» в разные годы, но вот вратарей среди них не было. В обратном направлении уезжал Хуан Карлос Унсуэ, а в «Барселоне» играл Хосе Мануэль Пинту, начинавший карьеру в севильском «Бетисе», но голкиперы «Севильи» не отправлялись в столицу Каталонии и даже не пытались покорять «Камп Ноу». Любопытный пробел, но обещаем, что последний.

Защитники

Дани Алвес (Бразилия)

Бразильский защитник ассоциируется с «Барселоной», за которую он провел почти 400 матчей и забил 21 гол, выиграл с каталонцами 23 трофея, в том числе трижды побеждал в Лиге чемпионов. Но первым испанским клубом Алвеса была «Севилья», за которую он тоже долго играл — 6 сезонов и 250 матчей, да и побеждать случалось — два Кубка УЕФА , Суперкубок УЕФА , Кубок Короля и Суперкубок Испании. Почти три десятка трофеев завоевал бразилец с двумя испанскими командами, а в «Барселоне» стал королем правого фланга и образцом атакующего крайнего защитника.

Нандо (Испания)

Фернандо Муньос, более известный как Нандо — уроженец Севильи, в одноименном клубе из родного города он начал футбольную карьеру, и после трех успешных сезонов молодой защитник заслужил приглашение в «Барселону», с которой в 1992-м выиграл первый в истории «сине-гранатовых» Кубок чемпионов. Нандо вышел в стартовом составе на финальный матч против «Сампдории», играл рядом с Феррером, Гвардиолой и Куманом, праздновал победу и обнимался с Йоханом Кройфом, а всего через пару недель оказался… в мадридском «Реале».

Франсиско Гальего (Испания)

Франсиско Фернандес Родригес прославился под псевдонимом Пако Гальего, а наибольшую известность он получил благодаря десяти сезонам в составе «Барселоны», в которую перешел из «Севильи» в 21 год. С «Барселоной» Гальего выиграл чемпионат Испании, два Кубка Короля и два Кубка Ярмарок, а еще Пако — чемпион Европы 1964 года, хотя на том Евро он не сыграл ни минуты, да и вообще дебютировал за «Красную Фурию» только два года спустя. И так бывает!

Адриано (Бразилия)

На левом фланге еще один бразилец, чьим первым европейским клубом стала «Севилья». Адриано появился на «Рамон Санчес Писхуан» на пару лет позже Алвеса, и на те же пару лет позже переехал в Каталонию, где его сразу же ждала победа в Лиге чемпионов и чемпионский титул. Легендой калибра Дани этот бразилец не стал, но свою охапку трофеев с «Камп Ноу» увез. Если заменить Гальего на Рикардо Серну, то получится вся линия обороны с Кубками чемпионов.

Полузащитники

Сейду Кейта (Мали)

Малиец Кейта после восьми лет во Франции перебрался в Испанию, где ему хватило всего лишь одного сезона в «Севилье», чтобы подорожать на 10 миллионов евро и привлечь внимание нового тренера «Барселоны». Гвардиола сделал Кейта важной частью успехов каталонского клуба: за четыре года под руководством Пепа африканец сыграл 188 матчей (22 гола и 15 результативных передач) и выиграл 14 трофеев. Экс-футболисты «Севильи» в «Барселоне» не остаются с пустыми руками.

Иван Ракитич (Хорватия)

Вот и Иван Ракитич в своем первом же сезоне за «Барселону» выиграл Лигу чемпионов, последовав примеру Дани Алвеса, Сейду Кейта и Адриано, которым тоже удавался этот трюк. Первый матч после возобновления сезона в Ла Лиге против «Мальорки» стал для хорватского полузащитника юбилейным — 300-м в футболке «Барсы», а в игре с «Леганесом» Иван разменял четвертую сотню. Мощно! Какой сюрприз Ракитич приготовил для бывшего клуба? После перехода в «Барселону» хавбек уже трижды забивал в ворота «Севильи».

Хесус Переда (Испания)

Хесус Мария Переда играл в футбол в середине XX века, и у него была весьма насыщенная карьера. В сезоне 1958/59 он безуспешно пытался закрепиться в звездном «Реале», за который даже забил один гол, но в основном тренировался с Ди Стефано, Копа, Риалем, Хенто. Из Мадрида полузащитник рванул в «Севилью», откуда через два сезона отправился в «Барселону», чтобы задержаться в каталонском клубе на 8 лет. Во время выступлений в Каталонии Переда стал основным игроком сборной Испании и выиграл Евро-1964. За «Барселону» Хосе Мария отыграл 293 официальных матча, в которых забил 104 гола.

Алейш Видаль (Испания)

Редкий футболист, которому переход из «Севильи» в «Барселону» не принес счастья. «Красно-белые» в 2014 году пригласили вингера из «Альмерии» за 3 миллиона евро, за год прокачали его до вызова в сборную Испании и продали «Барселоне» втрое дороже, однако уровень «блаугранас» Видаль так и не потянул. Только потерял три года, после чего вернулся в «Севилью», но уже и здесь оказался не у дел. Сейчас выступает на правах аренды за «Алавес».

Нападающие

Ансу Фати (Гвинея-Бисау/Испания)

Сейчас Ансу — восходящая звезда «Барселоны», а ведь мог сейчас играть за «Севилью», в академии которой провел пару лет в детстве. Талант Фати был заметен уже в 10 лет, когда по его душу пришли «Барселона» и «Реал», несмотря на все усилия «Севильи» и лично Рамона Мончи, удержать талантливого паренька андалусийцы не смогли.

Марти Вентольра (Испания)

Уроженец Барселоны начал карьеру в «Эспаньоле», из которого перебрался в «Севилью», чтобы играть во втором испанском дивизионе. Из Сегунды Вентольра периодически ездил в сборную Испанию, в конце концов, привлек внимание «Барселоны», за которую результативно играл с 1933-го по 1937-й год, когда решил остаться в Мексике после тура с «сине-гранатовыми» по этой стране. Многие футболисты «Барсы» тогда отказались возвращаться в охваченную гражданской войной Испанию.

Запасные: Клеман Ленгле (Франция), Рикардо Серна (Испания), Оливейрос (Испания), Рубио (Испания), Тибор Салай (Венгрия), Хосе Падрон (Испания).