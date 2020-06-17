Класс Зидана vs школа Роналдо. Узнайте сильнейший выпуск семидесятых!

Если родились в 70-х или уважаете легенд поколения Зизу и Феномена – вам сюда. «Соккер.ру» собирает великие футбольные команды.
Продолжаем искать сборные одногодок для наших читателей. На очереди после 80-х, где сражались между собой команды Роналду и Месси, семидесятые. Весь цвет футбола с середины девяностых по середину первого десятилетия нового века.
Перечислять всех звезд, которых собрали, не имеет смысла – увидите всех лучших на поле, а чтобы поколение 70-х могло узнать, с кем именно родились в один год, помимо одиннадцати игроков, представляем запас. Есть команды, где на две позиции сразу двенадцать мощных претендентов!
10 место. Сборная 1971 года
Три прекрасных вратаря – Бартеза ставим, поскольку в кубковых турнирах он умел приворожить удачу, а так Тольдо – тоже мастер. Защита не самая звездная и мощная, конечно, но Рой Кин, Гвардиола и Альбертини – трио полузащитников, которых хотелось бы увидеть вместе, могли бы сыграться. Запас у команды крутой, как и атака – Ларссон, Йорк и Литманен умели повести за собой, а универсальный финн еще и в тройке «Золотого мяча» бывал – форвард экстра-класса.
Резерв: Тольдо, Никополидис, Мельбю, Жорже Кошта, Хельвег, Сержиньо, Финиди Жорже, Ди Бьяджо, Загоракис, Захович, П. Андерсон, Шукюр, Энди Коул, Бобич.
9 место. Сборная 1979 года
Самые младшенькие в списке. Это не крутейшая команда в списке, однако собрана из уважаемых игроков. Есть вратарь мирового класса – вообще урожайный был год на голкиперов. Защитники приличные, для своих стран — нерядовые. Пирло – легенда, Анелька – анфан террибль французского футбола, Форлан – топовый снайпер, Оуэн – с «Золотым мячом». Только наличие составов из одних легенд вынуждает поставить этих «одноклассников» так низко.
Резерв: Хорвард, Ландро, Малафеев, Хильдебранд, Робинсон, Плетикоса, Рафаэль Маркес, Жуан, Овомойела, Тимощук, Калиниченко, Воронин, Микколи, Булыкин, Муту, Кежман, Беллами, Карью, Гову, Фрай, Олич.
8 место. Сборная 1975 года
Середина семидесятых радовала появлением на свет тех, кого нельзя включить в списки величайших из величайших, но сложно не заметить. Шовковский – титулованный голкипер, старший Невилл, Эльгера или ван Бронкхорст – игроки уровня финала Лиги чемпионов. Бекхэм – тоже, как и Валерон с Жуниньо, пускай испанец и бразилец в финале не играли, в отличие от Дэвида. Верон, Креспо и Макай тоже хороши, и лавка команды «одноклассников» Смертина тоже хорошая.
Резерв: Яаскелайнен, Иларио, Ким, Колинько, Сальгадо, Исмаэл, Смертин, Марселиньо, Таккинарди, Батт, Бараха, Фиоре, Гальярдо, Лоран Робер, Фаулер, Дерлей, Хартсон, Видука.
7 место. Сборная 1974 года
Количественно не самый продуктивный год – футболисты с мировым именем в соседних годах рождались чаще. Но речь о добротных исполнителях, а если оценивать карьеру Скоулза или Зе Роберто – о недооцененных. Зато их всех уважали за качество футбола, а Дель Пьеро – очень любили, когда Алессандро был на пике формы. Хороший состав, разве что в обороне Кэмпбелл предпочел бы более именитых напарников. Но в целом команда классная.
Резерв: Рома, Х. Якин, Крстаич, Хеншос, Новотны, Нуну Валенте, Рамелов, Йеремис, Олисе, Коштинья, Яннакопулос, Савио, Томмази, Лоськов, Солано, Сэвидж, Ортега, Консейсау, Монтелла, Аморузо, Пршо, Хулио Рикардо Крус, Клаудио Лопес.
6 место. Сборная 1970 года
Отличный год, который подарил массу крепких футболистов. Ван дер Сар, Кафу, Симеоне, Луис Энрике и Ширер – очень крепкие ребята. В этом году родились многие сильные голкиперы – Перуцци, Молина, Овчинников и Джеймс, это год появления на свет Тихонова, Тугая Керимоглу или Сфорцы. Конечно, по звездности до многих сборных детей 70-х недотягивают, но состав солидный.
Резерв: Перуцци, Молина, Овчинников, Дэвид Джеймс, Жуниор Байано, Богард, Линке, Лалас, Сфорца, Джалминья, Тугай Керимоглу, Кирьяков, Тихонов, Р. Де Бур, Бокшич.
5 место. Сборная 1977 года
Атака роскошная – Рауль, Трезеге и Анри являются легендами футбола, невероятно результативные в Ла Лиге, Серии А и АПЛ. В центре поля тоже выбор между крепкими разрушителями и хитрыми созидателями. Наконец, в обороне два чемпиона мира – Гроссо и Дзамбротта, и два вице-чемпиона того же 2006 года – Галлас и Сильвестр. Конечно, тут не все главные легенды, Аббьятти не Буффон, но людей с трофеями в списке полно, да и в запасе очень яркие люди. Хороший состав, хотя и не лучший здесь.
Резерв: Энке, Кэрролл, Де Санктис, Саньоль, Мельберг, Крис, Лаурсен, Салихамиджич, Лорен, Янкуловски, Манише, Ф. Невилл, Альбельда, Карагунис, Ли Бойер, Амброзини, Мэрфи, Перротта, Наката, Денилсон, Гронкьяер, Кануте, Ди Натале, Тони, Хакан Якин, Кириченко, Тамудо.
4 место. Сборная 1973 года
В этой основе семь чемпионов мира! А Дзаннетти, Давидс, Гиггз и Вьери, не имея такого титула, остаются легендами мирового футбола. Да и вообще – посмотрите на количество известных футболистов, что не прошли в основу, но родились в 1973-м. Получается один из самых продуктивных годов, который подарил звезд разных стран на различных континентах. Да и основа собрана из бойцов. Такой состав легко представить победителем Лиги чемпионов. Собственно, многие в списке ее и выигрывали.
Резерв: Маркос, Дудек, Сени, Кудичини, Речбер, Рост, Палоп, Райцигер, Пануччи, Шнайдер, Хююпя, Айала, Поуп, Кандела, Каранка, Нойвиль, Клаудио Рейна, Парлор, Хаманн, Шмицер, Жуниньо Паулиста, Бергер, Мику, Галашек, Реднапп, Окоча, Айлтон, Сульшер, Паулета, Арвеладзе, Саттон, Куатемок Бланко, Боргетти, Саво Милошевич, Ян Коллер, Ковачевич, Фло, Жардел, Дельвеккио.
3 место. Сборная 1972 года
Когда у тебя в сборной Зидан, Фигу, Ривалдо и Недвед – четыре обладателя «Золотого мяча», то сомневаться в силе команды нельзя. Особенно если в защите игроки «Баварии», «Лацио» и «Ювентуса». Конечно, если бы в воротах здесь был не Купе, а кто-то более знаменитый, то придраться к составу одногодков Аленичева было бы сложнее, однако кто сказал, что Грегори – плохой голкипер? Защита, атака и особенно полузащита у этой команды сказочные! 1973-й продуктивнее, да и команда там равнее, но тут Зидан – это фактор.
Резерв: Шварцер, Раме, Поом, Ниеми, Негро, Почеттино, Гусин, МакМанаман, Андертон, Поборски, Предраг Джорджевич, Аленичев, Санд, Хассельбайнк, Макбрайд, Джованни.
2 место. Сборная 1978 года
Еще одна команда, с которой можно выиграть в финале Лиги чемпионов. Тут не все добирались до такой вершины, однако многие справились, а Буффон, которому пока не везло в ЛЧ, выиграл чемпионат мира, как и Лусио, Гаттузо и Клозе. Речь о команде, где Каррагер оказывается на лавке, поскольку остальные центральные защитники на пике реже допускали ошибки. Тут и запас очень, очень крепкий. С такой заявкой можно легко претендовать на чемпионство в любой лиге из топ-5, а на трио Гаттузо, Лэмпарда и Рикельме хотелось бы посмотреть в живую – могли сыграться.
Резерв: Элтон, Капдевила, Хайнце, Баума, Мейра, ван Бюйтен, Шимунич, Жорже Андраде, Тудор, Самуэль, Каррагер, Уйфалуши, Бабаяро, Нджитап, Эду, Папа Диоп, Роммедаль, Ротен, Баштюрк, Накамура, Кьюэлл, Луис Гарсия, Хески, Гудйонсен, Саа, Калу.
1 место. Сборная 1976 года
Фантастический год для футбола. Схему «3-5-2» выбрали, чтобы не оставить в запасе легенд центра поля и атаки. И резерв у этой команды невероятный. Оцените список нападающих – Роналдо, Шевченко, Клюйверт, Морьентес, ван Нистелрой, Томассон, Кану, Нуну Гомеш, Ан Джун Хван, Пандиани, Тристан, Корради, Симеоне Индзаги и Ди Вайо родились в один год! Это один из самых мощных составов полузащиты и атаки в сборных семидесятых, и даже отсутствие великих защитников, за исключением Несты, не мешает поставить эту команду на первое место, хотя бы потому, что Эдмилсон и Роке Жуниор – основные защитники великолепной Бразилии-2002, и оба сыграли в победном финале чемпионата мира. Команда, где на лавке Сенна, Гути и Каморанези, а в основе Неста, Зеедорф, Тотти, Шевченко и Роналдо – очень крутая.
Резерв: Соренсен, Гивен, Оддо, Финнан, Р. Сонг, И. Кордоба, Евсеев, Йепес, Деллас, Куффур, Бету, Зенден, Беллетти, Сорин, Риксен, Солари, Рикен, Сенна, Рекоба, Эмерсон, Пардо, Фрингс, Гути, Жюли, Де Ла Пенья, Басинас, Каморанези, Ван Нистелрой, Ди Вайо, Томассон, Клюйверт, Кану, Гомеш, Ан Джун Хван, Морьентес, Пандиани, Тристан, Симоне Индзаги, Корради.
Фигу на месте своего партнера по Реалу Бекхема.
Пирес левый атакующий полузащитник уехал направо.
Пуйоль правый латераль...
По именам собрана конечно.
Фигу на месте своего партнера по Реалу Бекхема.
Пирес левый атакующий полузащитник уехал направо.
Пуйоль правый латераль...
По именам собрана конечно.
Не в обиду остальным конечно!
Не в обиду остальным конечно!
2) 1977
3) 1977
2) 1977
3) 1977
Мондрагон не тянет типо
Мондрагон не тянет типо