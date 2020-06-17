Класс Зидана vs школа Роналдо. Узнайте сильнейший выпуск семидесятых!

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17 июня 2020, 12:31

Если родились в 70-х или уважаете легенд поколения Зизу и Феномена – вам сюда. «Соккер.ру» собирает великие футбольные команды.

Продолжаем искать сборные одногодок для наших читателей. На очереди после 80-х, где сражались между собой команды Роналду и Месси, семидесятые. Весь цвет футбола с середины девяностых по середину первого десятилетия нового века.

Перечислять всех звезд, которых собрали, не имеет смысла – увидите всех лучших на поле, а чтобы поколение 70-х могло узнать, с кем именно родились в один год, помимо одиннадцати игроков, представляем запас. Есть команды, где на две позиции сразу двенадцать мощных претендентов!

10 место. Сборная 1971 года

Три прекрасных вратаря – Бартеза ставим, поскольку в кубковых турнирах он умел приворожить удачу, а так Тольдо – тоже мастер. Защита не самая звездная и мощная, конечно, но Рой Кин, Гвардиола и Альбертини – трио полузащитников, которых хотелось бы увидеть вместе, могли бы сыграться. Запас у команды крутой, как и атака – Ларссон, Йорк и Литманен умели повести за собой, а универсальный финн еще и в тройке «Золотого мяча» бывал – форвард экстра-класса.

Резерв: Тольдо, Никополидис, Мельбю, Жорже Кошта, Хельвег, Сержиньо, Финиди Жорже, Ди Бьяджо, Загоракис, Захович, П. Андерсон, Шукюр, Энди Коул, Бобич.

9 место. Сборная 1979 года

Самые младшенькие в списке. Это не крутейшая команда в списке, однако собрана из уважаемых игроков. Есть вратарь мирового класса – вообще урожайный был год на голкиперов. Защитники приличные, для своих стран — нерядовые. Пирло – легенда, Анелька – анфан террибль французского футбола, Форлан – топовый снайпер, Оуэн – с «Золотым мячом». Только наличие составов из одних легенд вынуждает поставить этих «одноклассников» так низко.

Резерв: Хорвард, Ландро, Малафеев, Хильдебранд, Робинсон, Плетикоса, Рафаэль Маркес, Жуан, Овомойела, Тимощук, Калиниченко, Воронин, Микколи, Булыкин, Муту, Кежман, Беллами, Карью, Гову, Фрай, Олич.

8 место. Сборная 1975 года

Середина семидесятых радовала появлением на свет тех, кого нельзя включить в списки величайших из величайших, но сложно не заметить. Шовковский – титулованный голкипер, старший Невилл, Эльгера или ван Бронкхорст – игроки уровня финала Лиги чемпионов. Бекхэм – тоже, как и Валерон с Жуниньо, пускай испанец и бразилец в финале не играли, в отличие от Дэвида. Верон, Креспо и Макай тоже хороши, и лавка команды «одноклассников» Смертина тоже хорошая.

Резерв: Яаскелайнен, Иларио, Ким, Колинько, Сальгадо, Исмаэл, Смертин, Марселиньо, Таккинарди, Батт, Бараха, Фиоре, Гальярдо, Лоран Робер, Фаулер, Дерлей, Хартсон, Видука.

7 место. Сборная 1974 года

Количественно не самый продуктивный год – футболисты с мировым именем в соседних годах рождались чаще. Но речь о добротных исполнителях, а если оценивать карьеру Скоулза или Зе Роберто – о недооцененных. Зато их всех уважали за качество футбола, а Дель Пьеро – очень любили, когда Алессандро был на пике формы. Хороший состав, разве что в обороне Кэмпбелл предпочел бы более именитых напарников. Но в целом команда классная.

Резерв: Рома, Х. Якин, Крстаич, Хеншос, Новотны, Нуну Валенте, Рамелов, Йеремис, Олисе, Коштинья, Яннакопулос, Савио, Томмази, Лоськов, Солано, Сэвидж, Ортега, Консейсау, Монтелла, Аморузо, Пршо, Хулио Рикардо Крус, Клаудио Лопес.

6 место. Сборная 1970 года

Отличный год, который подарил массу крепких футболистов. Ван дер Сар, Кафу, Симеоне, Луис Энрике и Ширер – очень крепкие ребята. В этом году родились многие сильные голкиперы – Перуцци, Молина, Овчинников и Джеймс, это год появления на свет Тихонова, Тугая Керимоглу или Сфорцы. Конечно, по звездности до многих сборных детей 70-х недотягивают, но состав солидный.

Резерв: Перуцци, Молина, Овчинников, Дэвид Джеймс, Жуниор Байано, Богард, Линке, Лалас, Сфорца, Джалминья, Тугай Керимоглу, Кирьяков, Тихонов, Р. Де Бур, Бокшич.

5 место. Сборная 1977 года

Атака роскошная – Рауль, Трезеге и Анри являются легендами футбола, невероятно результативные в Ла Лиге, Серии А и АПЛ . В центре поля тоже выбор между крепкими разрушителями и хитрыми созидателями. Наконец, в обороне два чемпиона мира – Гроссо и Дзамбротта, и два вице-чемпиона того же 2006 года – Галлас и Сильвестр. Конечно, тут не все главные легенды, Аббьятти не Буффон, но людей с трофеями в списке полно, да и в запасе очень яркие люди. Хороший состав, хотя и не лучший здесь.

Резерв: Энке, Кэрролл, Де Санктис, Саньоль, Мельберг, Крис, Лаурсен, Салихамиджич, Лорен, Янкуловски, Манише, Ф. Невилл, Альбельда, Карагунис, Ли Бойер, Амброзини, Мэрфи, Перротта, Наката, Денилсон, Гронкьяер, Кануте, Ди Натале, Тони, Хакан Якин, Кириченко, Тамудо.

4 место. Сборная 1973 года

В этой основе семь чемпионов мира! А Дзаннетти, Давидс, Гиггз и Вьери, не имея такого титула, остаются легендами мирового футбола. Да и вообще – посмотрите на количество известных футболистов, что не прошли в основу, но родились в 1973-м. Получается один из самых продуктивных годов, который подарил звезд разных стран на различных континентах. Да и основа собрана из бойцов. Такой состав легко представить победителем Лиги чемпионов. Собственно, многие в списке ее и выигрывали.

Резерв: Маркос, Дудек, Сени, Кудичини, Речбер, Рост, Палоп, Райцигер, Пануччи, Шнайдер, Хююпя, Айала, Поуп, Кандела, Каранка, Нойвиль, Клаудио Рейна, Парлор, Хаманн, Шмицер, Жуниньо Паулиста, Бергер, Мику, Галашек, Реднапп, Окоча, Айлтон, Сульшер, Паулета, Арвеладзе, Саттон, Куатемок Бланко, Боргетти, Саво Милошевич, Ян Коллер, Ковачевич, Фло, Жардел, Дельвеккио.

3 место. Сборная 1972 года

Когда у тебя в сборной Зидан, Фигу, Ривалдо и Недвед – четыре обладателя «Золотого мяча», то сомневаться в силе команды нельзя. Особенно если в защите игроки «Баварии», «Лацио» и «Ювентуса». Конечно, если бы в воротах здесь был не Купе, а кто-то более знаменитый, то придраться к составу одногодков Аленичева было бы сложнее, однако кто сказал, что Грегори – плохой голкипер? Защита, атака и особенно полузащита у этой команды сказочные! 1973-й продуктивнее, да и команда там равнее, но тут Зидан – это фактор.

Резерв: Шварцер, Раме, Поом, Ниеми, Негро, Почеттино, Гусин, МакМанаман, Андертон, Поборски, Предраг Джорджевич, Аленичев, Санд, Хассельбайнк, Макбрайд, Джованни.

2 место. Сборная 1978 года

Еще одна команда, с которой можно выиграть в финале Лиги чемпионов. Тут не все добирались до такой вершины, однако многие справились, а Буффон, которому пока не везло в ЛЧ , выиграл чемпионат мира, как и Лусио, Гаттузо и Клозе. Речь о команде, где Каррагер оказывается на лавке, поскольку остальные центральные защитники на пике реже допускали ошибки. Тут и запас очень, очень крепкий. С такой заявкой можно легко претендовать на чемпионство в любой лиге из топ-5, а на трио Гаттузо, Лэмпарда и Рикельме хотелось бы посмотреть в живую – могли сыграться.

Резерв: Элтон, Капдевила, Хайнце, Баума, Мейра, ван Бюйтен, Шимунич, Жорже Андраде, Тудор, Самуэль, Каррагер, Уйфалуши, Бабаяро, Нджитап, Эду, Папа Диоп, Роммедаль, Ротен, Баштюрк, Накамура, Кьюэлл, Луис Гарсия, Хески, Гудйонсен, Саа, Калу.

1 место. Сборная 1976 года

Фантастический год для футбола. Схему «3-5-2» выбрали, чтобы не оставить в запасе легенд центра поля и атаки. И резерв у этой команды невероятный. Оцените список нападающих – Роналдо, Шевченко, Клюйверт, Морьентес, ван Нистелрой, Томассон, Кану, Нуну Гомеш, Ан Джун Хван, Пандиани, Тристан, Корради, Симеоне Индзаги и Ди Вайо родились в один год! Это один из самых мощных составов полузащиты и атаки в сборных семидесятых, и даже отсутствие великих защитников, за исключением Несты, не мешает поставить эту команду на первое место, хотя бы потому, что Эдмилсон и Роке Жуниор – основные защитники великолепной Бразилии-2002, и оба сыграли в победном финале чемпионата мира. Команда, где на лавке Сенна, Гути и Каморанези, а в основе Неста, Зеедорф, Тотти, Шевченко и Роналдо – очень крутая.

Резерв: Соренсен, Гивен, Оддо, Финнан, Р. Сонг, И. Кордоба, Евсеев, Йепес, Деллас, Куффур, Бету, Зенден, Беллетти, Сорин, Риксен, Солари, Рикен, Сенна, Рекоба, Эмерсон, Пардо, Фрингс, Гути, Жюли, Де Ла Пенья, Басинас, Каморанези, Ван Нистелрой, Ди Вайо, Томассон, Клюйверт, Кану, Гомеш, Ан Джун Хван, Морьентес, Пандиани, Тристан, Симоне Индзаги, Корради.