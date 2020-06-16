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Несбыточные мечты. Суперфутболисты, которые никогда не играли в АПЛ

вчера, 17:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
Хави
Хави
Полузащитник
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Возможно, АПЛ — самое популярное внутреннее соревнование в мире, но далеко не все лучшие игроки планеты хотят играть на Туманном Альбионе.

Вратарь

Оливер Кан (Германия)

Английские болельщики с радостью посмотрели бы вблизи и на Касильяса с Буффоном, но элегантных испанца с итальянцем вы найдете в альтернативных сборных, а вот Оливер Кан с его животной энергией и бочкообразной грудью идеально подходил для британского футбола. Олли предпочел всю карьеру провести на родине, полтора десятка лет защищал ворота великого клуба, так что ни о чем не жалеет. А вот в Англии наверняка предпочли бы Кана поигравшему за «Арсенал» Йенсу Леманну, будь у публики возможность выбирать между двумя немецкими вратарями.

Защитники

Лилиан Тюрам (Франция)

Дани Алвесу передаем привет, но первый в очереди на позицию правого защитника мускулистый обладатель научных степеней Лилиан Тюрам, побеждавший со сборной Франции на чемпионатах мира и Европы. Мощный и агрессивный защитник поиграл в Италии за «Парму» и «Ювентус», отметился в «Барселоне», но до Британских островов не доехал, хотя предложения были. Заманчиво представлять, как Тюрам мог процветать в АПЛ, но эту главу в своей блестящей карьере Лилиан не написал.

Серхио Рамос (Испания)

Человек, выигравший все возможные трофеи с клубом и сборной, невероятно результативный и харизматичный защитник мог отжигать в АПЛ, но капитана «Реала» из солнечной и вкусной Испании сложно заинтересовать британским дриззлом и фиш-энд-чипс, хотя «Манчестер Юнайтед» несколько раз настойчиво пытался. Впрочем, переговоры с английским грандом каждый раз только помогали Серхио продлить контракт с «Реалом» на выгодных условиях. Иногда Рамосу взбредет в голову сказать, что он хотел бы поиграть в АПЛ, но испанцу уже 34, и он собирается подписать новый контракт со «сливочными».

Фабио Каннаваро (Италия)

А это был бы интересный эксперимент! Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» не обладает выдающимися габаритами для центрального защитника, рост Фабио — всего лишь 175 сантиметров, зато он прыгучий, умный, чертовски хорошо чувствовал позицию и обладал лидерскими качествами. Не сомневаюсь, что Каннаваро покорил бы английских фанатов своей харизмой, а вот на поле мог бы стать объектом насмешек, как другой чемпион мира Лоран Блан. Помните, как МЮ проигрывал исключительно соперникам, чьи названия начинались с букв из фамилии француза?

Роберто Карлос (Бразилия)

Бразильцы в АПЛ — это тема для отдельного разговора, но ведь лучшие из лучших до Туманного Альбиона и не доезжали, предпочитая держать ноги в тепле, а лысины — на солнце. Роберто Карлос гордится, что стал частью «Галактикос» и принес большую радость на улицы родной страны, но я уверен, что «квадратный» бразилец с сенсационными ударами с левой не затерялся бы в Англии.

Полузащитники

Андреа Пирло (Италия)

Божественные передачи Пирло, его изумительное понимание игры, умение читать код футбола и на ходу принимать стратегически верные решения сделали итальянца одним из лучших диспетчеров современного футбола, а в Англии Андреа проклинали за победы с «Миланом» и паненку в 1/4 финала Евро-2012 в ворота Джо Харта. Кто-то скажет, что в АПЛ Пирло «убили» бы прессингом, но тафгаев-соратников никто не отменял, да и разве в Англии не было великих игроков-тихоходов?

Хави (Испания)

Хави — олицетворение вполне определенного стиля игры, такого футболиста в любую команду АПЛ не внедришь с пользой для дела, но плох тот чемпионат, где нельзя найти достойного применения футболисту, способному отдавать по 100% точных передач за матч и без устали работать в прессинге. Хави — великий, единицы игравших в АПЛ полузащитников могут хотя бы заглянуть на его уровень, не говоря о том, чтобы повторить.

Зинедин Зидан (Франция)

Зидан один из тех футболистов, что вдохновляют следующие поколения. Зизу добился мировой известности в «Ювентусе», впервые в истории привел Францию к победе не чемпионате мира, а потом связал свою судьбу с «Реалом» и забил потрясающий гол в финале Лиги чемпионов. Конечно, эта великая «десятка» разорвала бы английский футбол, где даже Жинола были рады, на британский флаг. А как иначе-то?

Нападающие

Роналдиньо (Бразилия)

Можно долго рассуждать о том, приспособился бы Роналдиньо к АПЛ или нет, загрустил бы в непривычном климате или нашел бы мотивацию стать еще сильнее, но никто не будет спорить, что перед нами Волшебник. Получилось бы или нет — другой вопрос, хотеть такого игрока в свой любимый чемпионат — законное желание. Да и разве мало Роналдиньо обыгрывал английские клубы в еврокубках? Помните его шедевр в ворота «Челси» на «Стэмфорд Бридж»?

Лионель Месси (Аргентина)

Несколько лет назад говорили, что футбол Гвардиолы подходит только для чемпионатов без конкуренции вроде Ла Лиги и Бундеслиги, а потом Пеп приехал в «Манчестер Сити» и поставил АПЛ на колени, набрав 100 очков и установив кучу рекордов. Про Месси любят говорить так же: мол, какой-нибудь беззубый Джонс съездит ему по ногам разок-другой, и Лионель закончится как футболист. При этом почти каждый мечтает проверить это спорное утверждение на практике, вот только Месси и в «Барселоне» неплохо кормят.

Роналдо (Бразилия)

Роналдо — живая футбольная сила природы, заключенная в тело человека. Я вспоминаю чудесный матч в Манчестере, в котором Роналдо оформил хет-трик за «Реал» и был заменен под овацию «Олд Траффорд». В АПЛ играли большие форварды: Руни, ван Нистелрой, Ширер, ван Перси, но никто из них не может сравниться с бразильцем. Что бы Роналдо сделал с английским футболом? Наверное, просто сжег бы все его устои до основания.

Альтернативный состав: Икер Касильяс — Филипп Лам, Карлес Пуйоль, Алессандро Неста, Паоло Мальдини — Кларенс Зеедорф, Андрес Иньеста, Кака — Роберто Баджо, Ромарио, Рауль.

И еще один: Джанлуиджи Буффон — Дани Алвес, Маттиас Заммер, Диего Годин, Хавьер Дзанетти — Микаэль Лаудруп, Луиш Фигу, Павел Недвед — Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Габриэль Батистута.

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Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 01:40
Дзюбы нет в списке, потому что скоро всё же поиграет в АПЛ или не такой уж великий?;)
Рефери
Рефери ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
сегодня в 01:00
поправили, спасибо
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 00:32
а в Англии Андреа проклинали за победы с «Миланом» и паненку в полуфинале Евро-2012 в ворота Джо Харта.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1187313/messi-lionel-ramos-serhio
********
С Англией они в 1/4 Финала играли. В полуфинале Балотелли Германии дубль забил
Migelito
Migelito ответ BDA8181 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Ты тут немножечко неправ) Бекс и Роналду стали мегаигроками именно в АПЛ. А насчет того, что АПЛ стала чуть менее брутальной, так это даже хорошо. Вон условный чем Шотландии как был брутальным. так и остался. И кто ее толком смотрит? А в Англии зато играют, как здесь было сказано, технари, вроде Салаха того же. Если бы их сломали в первом матче - нам, поклонникам АПЛ разве было бы лучше?)
Migelito
Migelito ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 23:53
Согласен, в данное время по уровню брутальности АПЛ чуть сдала по сравнению с самой собой образца 90-х и начала нулевых. Чемпионшип разве что. Вот там я бы на Месси посмотрел)
DXTK
DXTK
вчера в 22:46
АПЛ есть тоже кем утереть нос другим клубам ....... Сол Кэмпбелл, Рио Фердинанд, Стив Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Райан Гиггз, Рой Кин, Руни легенды АПЛ которые никуда не уезжали из Англии.......... МЛС считать не будем.

скажем Роналдо феномен, но он был подвержен травмам, из-за чего он мог не выйти на пик, может сезон 1 второй и провел бы на пике но потом его бы замучали травмы а зная как в АПл любят рубить, закончил бы карьеру раньше.

Кан играл в Баварии по пробуйте у них отобрать лучшего вратаря...........

вот скажем Шмейхель, Ван Дер Сар в АПЛ перезапустили свою карьеру на новый уровень, дачанин до игры в МЮ не был супер вратарем, ван дер сара вообще продали в фулхэм так как оказался не нужен Юве, ......... касильяс бы согласился бы играть за Блэкберн?

Хави и Иньеста никогда бы не ушли бы из Барсы как и Пуйоль, тот же Тотти никогда бы не ушел из Ромы, Мальдини не предал бы Милан........ )))))) по этому ставить их в список не нужно.
Hamman
Hamman ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 20:26
😁😁 всё понятно. Удачи!
BDA8181
BDA8181 ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 19:20
а чём вы говорите?!)))Бэкс ни когда не был главной звездой ни АПЛ . ни МЮ)) В МЮ всегда была главная звезда Ферги!!!)))АПЛ изучи)))
Hamman
Hamman ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 19:07
А что рассказать про Бекхема и Роналду?
Бекс 10 лет отыграл за основную команду МЮ и большую часть был главной звездой как МЮ так и АПЛ. Помог команде выиграть множество внутренних титулов + ЛЧ. Потом появилась возможность перейти в более сильную команду и чемпионат, что он и сделал.
Роналду щуплым пареньком перешёл в МЮ и за 6 лет вырос в отличного игрока. Также как и Бекхэм добился многого с МЮ и внутренние чемпионства и кубки + также ЛЧ. Также появилась возможность перейти на более высший уровень, чем он и воспользовался.
И что с ними не так?
juvenale
juvenale ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 18:54
реально как можно писать,что у бекхема и Роналду не получилось в АПЛ хахаха они были главными звездами этого чемпионата и выиграли все)))реально так лажануть
juvenale
juvenale ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 18:53
хахах Бекхем лучшие годы в апл провел и стал там звездой...Роналду( Игрок сезона английской Премьер-лиги (2): 2007, 2008)был лидером и звездой МЮ,Силва лучший игрок мешка,пока не состарился,Эвра тоже был всегда в топе апл.Ты реально следишь за апл?просто вряд ли бы такое написал фанат этой лиги....даже мне это понятно
BDA8181
BDA8181 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:36
а по поводу любого))извени с Италий кокрас сдуваются многие)) с других чемпов лучше уживаются. а от Сериала наоборот потом бегут ещё быстрей)))Тот же Мората )))
BDA8181
BDA8181 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 18:34
Только быстро сдулись. Тевес единственый кто из них играл. Мората только ныл и сбежал как только возможность появилась.
BDA8181
BDA8181 ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 18:32
ну расскажи мне о Бекхеме и Ронадлу))что то как то у них не попёрло)))А ну да))))сказка про напарников ))) не те были )))Ди Мария и не сверкал как то)))сразу сдулся. Мату тоже долго как то не рассцветал. ну а Сильва и успевает только от травм лечится(не помню чтоб за 50% игр выходил в чемпионате). Да она и не зловеща )))просто интенсивней и играбильней ))
Пендальф
Пендальф
вчера в 18:25
Кандидатура гнома насмешила. Его бы там в первом матче условный Уотфорд в газон закатал бы и не заметил. Ахаха
juvenale
juvenale ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 18:22
любой из этого списка был бы лучшим игроком в апл
juvenale
juvenale ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 18:21
мда.....очередной думает,что в Англии что-то особенное))хоте тот же Эвра,Мората,Тевес и тд,говорили что в Италии гораздо тяжелее,но куда им до местных экспертов
Hamman
Hamman ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 18:18
Можно вспомнить Анхеля Ди Мария, Хуана Мату, Давида Сильву, да и того же Салаха! Вряд ли их назовёшь эталоном мужественности, но вполне комфортно играли(ют) в "зловещей,, АПЛ. Так что повторюсь - слухи о брутальности АПЛ сильно преувеличены.
А по жёсткости защитников Серия А даст фору АПЛ.
BDA8181
BDA8181 ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 17:51
Его бы сломали ещё в первом сезоне. Английский футбол более контактен. Не нужно ровнять по одному матчу в еврокубков где английские футболсты играют более мягче,чем в чемпионате.
Hamman
Hamman ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 17:48
Брутальность АПЛ сильно преувеличена...
Hamman
Hamman
вчера в 17:45
Роналдо — живая футбольная сила природы, заключенная в тело человека
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1187313/messi-lionel-ramos-serhio
Абсолютно согласен с автором. Отлично сказано про Феномено!
BDA8181
BDA8181
вчера в 17:44, ред.
Смелости и здоровья не зхватило. хотя мог бы Каннаваро и Кан заиграть. Остальные бы или сломались бы как хрустальный солдатки или сбежали бы как Бэкхём с Роналду )) что их обидел тренер )))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:43
каждый был на своём месте)))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 17:42
Они и не заиграли бы в Апл
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:24, ред.
То, что топ-футболисты, о которых пишет автор статьи, не жалеют, что они не играли в АПЛ-это факт, так как любой из их, если бы было такое желание, играл бы в АПЛ... А вот АПЛ -жалеет, так как эти "топищи" - "пришлись бы ко двору" любой команде АПЛ. Так как, их профессионализм, самоотдача, любовь к футболу просто "зашкаливает"! И Суперфутболисты, о которых пишет, многоуважаемый автор статьи, вне всякого сомнения, стали бы украшением чемпионата любой страны, а не только АПЛ. Но они сделали свой выбор, и судя по тому, чего они добились в своей футбольной карьере, это правильный выбор!!!
spartach091
spartach091
вчера в 17:17
Кучу таких сборных можно собрать, как говорится коту когда делать нечего, то он начинает.....
Совем нечего придумать чи шо
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:05
Хорошо или плохо, что никогда не играли...
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