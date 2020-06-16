Несбыточные мечты. Суперфутболисты, которые никогда не играли в АПЛ

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вчера, 17:00

Возможно, АПЛ — самое популярное внутреннее соревнование в мире, но далеко не все лучшие игроки планеты хотят играть на Туманном Альбионе.

Вратарь

Оливер Кан (Германия)

Английские болельщики с радостью посмотрели бы вблизи и на Касильяса с Буффоном, но элегантных испанца с итальянцем вы найдете в альтернативных сборных, а вот Оливер Кан с его животной энергией и бочкообразной грудью идеально подходил для британского футбола. Олли предпочел всю карьеру провести на родине, полтора десятка лет защищал ворота великого клуба, так что ни о чем не жалеет. А вот в Англии наверняка предпочли бы Кана поигравшему за «Арсенал» Йенсу Леманну, будь у публики возможность выбирать между двумя немецкими вратарями.

Защитники

Лилиан Тюрам (Франция)

Дани Алвесу передаем привет, но первый в очереди на позицию правого защитника мускулистый обладатель научных степеней Лилиан Тюрам, побеждавший со сборной Франции на чемпионатах мира и Европы. Мощный и агрессивный защитник поиграл в Италии за «Парму» и «Ювентус», отметился в «Барселоне», но до Британских островов не доехал, хотя предложения были. Заманчиво представлять, как Тюрам мог процветать в АПЛ , но эту главу в своей блестящей карьере Лилиан не написал.

Серхио Рамос (Испания)

Человек, выигравший все возможные трофеи с клубом и сборной, невероятно результативный и харизматичный защитник мог отжигать в АПЛ , но капитана «Реала» из солнечной и вкусной Испании сложно заинтересовать британским дриззлом и фиш-энд-чипс, хотя «Манчестер Юнайтед» несколько раз настойчиво пытался. Впрочем, переговоры с английским грандом каждый раз только помогали Серхио продлить контракт с «Реалом» на выгодных условиях. Иногда Рамосу взбредет в голову сказать, что он хотел бы поиграть в АПЛ , но испанцу уже 34, и он собирается подписать новый контракт со «сливочными».

Фабио Каннаваро (Италия)

А это был бы интересный эксперимент! Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» не обладает выдающимися габаритами для центрального защитника, рост Фабио — всего лишь 175 сантиметров, зато он прыгучий, умный, чертовски хорошо чувствовал позицию и обладал лидерскими качествами. Не сомневаюсь, что Каннаваро покорил бы английских фанатов своей харизмой, а вот на поле мог бы стать объектом насмешек, как другой чемпион мира Лоран Блан. Помните, как МЮ проигрывал исключительно соперникам, чьи названия начинались с букв из фамилии француза?

Роберто Карлос (Бразилия)

Бразильцы в АПЛ — это тема для отдельного разговора, но ведь лучшие из лучших до Туманного Альбиона и не доезжали, предпочитая держать ноги в тепле, а лысины — на солнце. Роберто Карлос гордится, что стал частью «Галактикос» и принес большую радость на улицы родной страны, но я уверен, что «квадратный» бразилец с сенсационными ударами с левой не затерялся бы в Англии.

Полузащитники

Андреа Пирло (Италия)

Божественные передачи Пирло, его изумительное понимание игры, умение читать код футбола и на ходу принимать стратегически верные решения сделали итальянца одним из лучших диспетчеров современного футбола, а в Англии Андреа проклинали за победы с «Миланом» и паненку в 1/4 финала Евро-2012 в ворота Джо Харта. Кто-то скажет, что в АПЛ Пирло «убили» бы прессингом, но тафгаев-соратников никто не отменял, да и разве в Англии не было великих игроков-тихоходов?

Хави (Испания)

Хави — олицетворение вполне определенного стиля игры, такого футболиста в любую команду АПЛ не внедришь с пользой для дела, но плох тот чемпионат, где нельзя найти достойного применения футболисту, способному отдавать по 100% точных передач за матч и без устали работать в прессинге. Хави — великий, единицы игравших в АПЛ полузащитников могут хотя бы заглянуть на его уровень, не говоря о том, чтобы повторить.

Зинедин Зидан (Франция)

Зидан один из тех футболистов, что вдохновляют следующие поколения. Зизу добился мировой известности в «Ювентусе», впервые в истории привел Францию к победе не чемпионате мира, а потом связал свою судьбу с «Реалом» и забил потрясающий гол в финале Лиги чемпионов. Конечно, эта великая «десятка» разорвала бы английский футбол, где даже Жинола были рады, на британский флаг. А как иначе-то?

Нападающие

Роналдиньо (Бразилия)

Можно долго рассуждать о том, приспособился бы Роналдиньо к АПЛ или нет, загрустил бы в непривычном климате или нашел бы мотивацию стать еще сильнее, но никто не будет спорить, что перед нами Волшебник. Получилось бы или нет — другой вопрос, хотеть такого игрока в свой любимый чемпионат — законное желание. Да и разве мало Роналдиньо обыгрывал английские клубы в еврокубках? Помните его шедевр в ворота «Челси» на «Стэмфорд Бридж»?

Лионель Месси (Аргентина)

Несколько лет назад говорили, что футбол Гвардиолы подходит только для чемпионатов без конкуренции вроде Ла Лиги и Бундеслиги, а потом Пеп приехал в «Манчестер Сити» и поставил АПЛ на колени, набрав 100 очков и установив кучу рекордов. Про Месси любят говорить так же: мол, какой-нибудь беззубый Джонс съездит ему по ногам разок-другой, и Лионель закончится как футболист. При этом почти каждый мечтает проверить это спорное утверждение на практике, вот только Месси и в «Барселоне» неплохо кормят.

Роналдо (Бразилия)

Роналдо — живая футбольная сила природы, заключенная в тело человека. Я вспоминаю чудесный матч в Манчестере, в котором Роналдо оформил хет-трик за «Реал» и был заменен под овацию «Олд Траффорд». В АПЛ играли большие форварды: Руни, ван Нистелрой, Ширер, ван Перси, но никто из них не может сравниться с бразильцем. Что бы Роналдо сделал с английским футболом? Наверное, просто сжег бы все его устои до основания.

Альтернативный состав: Икер Касильяс — Филипп Лам, Карлес Пуйоль, Алессандро Неста, Паоло Мальдини — Кларенс Зеедорф, Андрес Иньеста, Кака — Роберто Баджо, Ромарио, Рауль.

И еще один: Джанлуиджи Буффон — Дани Алвес, Маттиас Заммер, Диего Годин, Хавьер Дзанетти — Микаэль Лаудруп, Луиш Фигу, Павел Недвед — Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Габриэль Батистута.