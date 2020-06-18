Команда имени Давида Луиса. Циркачи из «Спартака», «Зенита», ЦСКА и других клубов РПЛ

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вчера, 15:57

Раз чемпионы РПЛ присматриваются к «канониру», а «красно-белые» выгоняют легенду – «Соккер.ру» расскажет об игроках-мемах.

В прошлом году датский клуб «Виборг» подписал и представил парня, который даже не был профессиональным футболистом – чистое мошенничество, готовый мем, который показывает, что в 21-м веке обмануть можно даже профессиональных скаутов и тренеров.

Но куда страшнее, хотя одновременно весело, если похожие на фэйковых футболистов настоящие и обходятся в миллионы евро. Вчерашнее представление Давида Луиса – пример, что мемом в футболе может стать чемпион трех известных футбольных стран с 57 матчами за сборную Бразилии.

Шпион «Челси» в составе «Арсенала» порадовал Гвардиолу. И пока Давид Луис не оказался в «Зените», не добавил в коллекцию новые ошибки, вспомним ребят, что стали ходячими мемами в РПЛ .

Вратарь

На этом посту в свое время была парочка вратарей «Спартака», вроде Джанаева, который жестко чудил в воротах «красно-белых». Но если вспомните главные негативные «подвиги» Жевнова и Лодыгина в футболке «Зенита», то поймете, что одному из них тут самое место. Так вышло, что «грек» Юрий заработал больше сомнительных комплиментов от фанатов петербуржцев, чем его тезка из Беларуси, поэтому остановимся на Лодыгине – подходит на роль российского Кариуса.

Защитники

Был бы Романцев тренером «Спартака», мог процитировать себя времен Мукунку: «Но он хороший!» Легендарным героем мемов Баду стал как раз с подачи самих фанатов «Спартака». Тут нет вмешательства соперников, ведь немецкого защитника в деле видели те, кто следит за игроками второго состава или спаррингами. Тедеско не видит в Баду человека для первого состава, сегодня появилась новость, что москвичи могут расстаться с легендой. Конечно, финансово воспитанник школы «Вольфсбурга» москвичей не сильно «наказал», но играет парень «феноменально», даже уровень ФНЛ не осилил.

Себастьян Пюигренье

Эммануэль Маммана не может стать мемом, поскольку парню не везет – дважды рвал «кресты» в России. Как видите, народ не насмехается, если есть «смягчающий фактор». Тут мог быть Бруну Алвеш – и привозил, и денег хороших стоил, но раз есть Пюигренье, то место защитника-мема в сердцах фанатов «Зенита» занято. Кстати, удивительно, но факт – Себастьян до сих пор в топ-25 самых дорогих оборонцев в истории РПЛ , ведь за него отвалили 6 млн евро в 2008 году – огромные деньги с учетом инфляции.

Странно не включить в состав игрока, что был частью великой обороны «Спартака». 3.3 млн евро отдали в 2012 году за футболиста из «Бока Хуниорс», однако в Москве Хуан сразу казался парнем из второй лиги. В честь его назван «Привоз» в Одессе, Карпин так и не смог понять, о чем и зачем этот футболист. Инсаурральде получил зарплату от «Спартака» за очки, подаренные соперникам, и ушел бесплатно. У москвичей в Боккетти, Макеева, Родри, Кутепова и многих других вселялся дух Давида Луиса, но Хуан, пожалуй, самый яркий пример.

Джозеф Энакархире

Также в топ-25 самых дорогих защитников, один из самых странных центрбеков в истории российского чемпионата. Нигериец, который даже за сборную умудрился провести два десятка матчей каким-то непостижимым образом, приехал в Россию из «Спортинга», где сыграл не так уж много поединков, но его продавцы оценили в 6 млн евро, как и Пюигренье. В «Динамо» Энакархире успешно отворачивался от нападающих соперника, сыграл пару матчей и уехал. После московского позора нигде не заиграл.

Полузащитники

Рафаэл Кариока

Не каждое имя в российском футболе становится нарицательным, но у Кариоки получилось вписать себя в фольклор. Кстати, самый сильный футболист в этом списке, наравне со следующим персонажем. Но Рафаэл в начале прошлого десятилетия был великим мемом! Кариока мог выдать один сильный матч, второй – ужасный, потом миксовать фатальные ошибки с удачными действиями, окончательно запутывая всех. В «Спартаке» с капризным Кариокой намучились. Но поскольку это игрок с явными минусами, то ему было суждено стать не легендой «красно-белых», а одним из главных мемов.

Тут мастера троллинга сочинили целую легенду, что Де Зеув – гомосексуалист, и от нее плясали. Первопричина связана с фотосессией, ведь Франк де Бур, Евгений Левченко и Деми снялись для гей-журнала в Нидерландах. Скорее всего, превращение вице-чемпиона мира Де Зеува в мем остановилось бы, играй Деми на своем пиковом уровне в Москве. Но парень из «Аякса» полностью провалился в чемпионате России и в матчах за «Спартак», поэтому и соперники, и даже фанаты «красно-белых» не сильно защищали Де Зеува и тоже глумились над его промашками.

Рамон

У ЦСКА были футболисты-мемы, но в другом смысле – как Вернблум и его репутация костолома, или как Акинфеев с «серией 43». Братья Березуцкие порой тоже были в центре шуток. Но если искать среди неудачных подписаний, то лучше всех в роль ходячего мема впишется «заменитель Карвальо» — Рамон. Проблемы с коленом влияли, но карьеру бразильца загубил скорее алкоголь и хороший аппетит к вредным для спортсмена продуктам. Парень весил за девяносто килограммов, годами ездил по арендам, но потом даже на родине не заиграл.

У парня есть прижизненный памятник. Но не такой, как у Иньесты – скульптор сделал голого Андреса, а в одежде. Педро Роша на постаменте больше похож на себя, чем Роналду на знаменитый бюст в аэропорту. Но на кого похожи бывшие менеджеры «Спартака», что полетели в Бразилию за Луаном, а притащили за огромные для «красно-белых» деньги Рошу? Бывают неудачные трансферы, которые не становятся мемами – например, Карлос Эдуардо в «Рубине» просто провал, но Педро еще и герой эпоса, ведь не играл, а деньги на него потрачены заметные.

Нападающие

Байе Джиби Фалль

У «Локомотива» есть «один из десяти лучших хавбеков Европы» Ибричич, есть экономный испанец Сапатер, что заработал миллионы в Москве, не переживая, что их не отрабатывает. Но все-таки форвард из Сенегала в команду имени Давида Луиса пройдет без очереди. «Локомотив» заплатил за переход результативного футболиста в чемпионате Дании в составе «Оденсе» Фалля 3.5 млн евро. Еще хорошо, что подписали контракт всего на три года – хотя нет сомнений, что зарплата у сенегальца была самой большой в его карьере, подарили ему много денег. Разумеется, не заиграл, не забивал, злил и смешил фанатов. Футболист не уровня «Локомотива» и РПЛ .

Александр Бухаров поправил репутацию, когда заиграл в «Ростове», и у Заболотного в «Сочи» будет шанс. Вообще, Антон не такой уж плохой футболист, подойдет для середняков и аутсайдеров РПЛ , для команд, где достаточно быть физически крепким. Однако когда средний нападающий почему-то оказывается в сборной России и играет за «Зенит», то возникают вопросы. Конечно, мемом Заболотного сделали благодаря усилиям сетевых троллей, но нельзя сказать, что в этом списке есть невинные жертвы. Заболотный в 44 играх за «Зенит» забил всего 4 мяча, в РПЛ речь об одном точном ударе. Это не показатели форварда основной команды чемпионов России. Знаменитое падение в борьбе с манекеном на тренировке и промахи в матчах добавили истории колорита.