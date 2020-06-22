Больше зрителей, меньше зрелища. АПЛ стала скучнее

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вчера, 23:31

Возвращение Английской Премьер-Лиги оказалось не таким ярким, как многие предполагали. «Соккер.ру» — о некоторых цифрах возобновленного чемпионата.

Футбольные фанаты по всему миру чуть ли не больше всего ждали именно возвращения чемпионата Англии, который немного потомил, а на минувшей неделе все-таки возобновился с соблюдением всех противокоронавирусных протоколов. Разумеется, англичане не могли пройти мимо того, чтобы подсчитать, как изменились игры по сравнению с периодом до пандемии. Есть некие очевидные аспекты, например, отсутствие болельщиков на трибунах.

Но британцы же помешаны на футболе, поэтому успели посчитать все нюансы и колебания. Вероятно, выборка из десятка матчей на фоне массы докоронавирусных выглядит не самым убедительным образом, но некоторые моменты для себя можно выделить. Давайте посмотрим, как менялись игровые показатели до паузы и после нее.

Голов в среднем за игру: 2,7 – до, 2,3 – после.

Ударов в среднем за игру: 15,2 – до, 22,2 – после.

Передач в среднем за игру: 912 – до, 875 – после.

Точность передач в среднем за игру: 79,6% — до, 80,6% — после.

Отборов за игру в среднем: 33,7 – до, 31 – после.

Перехватов в среднем за игру: 21,8 – до, 17,9 – после.

Фолов в среднем за игру: 21,2 – до, 23,6 – после.

Процент голов в первых таймах: 46% — до, 22% — после.

Процент домашних побед: 45% — до, 27% — после.

Процент гостевых побед: 30% — до, 36% — после.

Первые послекоронавирусные матчи показали, что командам достаточно тяжело чисто физически вкатываться в режим. Они играют в гораздо менее атакующий футбол. Это связано как сложной подготовкой к возобновлению сезона, так и психологическим аспектом в виде отсутствия страстных болельщиков на трибунах, чье значение тяжело переоценить.

Еще по первой вернувшейся Бундеслиге стали говорить о том, насколько упал процент домашних побед. И Англия только подтверждает этот тезис. Все домашнее преимущество утрачивается без фанатской поддержки. Стены, конечно, помогают, но нет ничего лучше преданных ревущих поклонников. По всем показателям команды стали менее подвижны.

Кто видел мерсисайдское дерби, тот точно может это подтвердить. Это выражается и в уменьшении голов, ударов, даже пасов. Особенно тяжело давались дебюты – отсюда так мало голов именно в первых таймах. Конечно, отрезок слишком короткий, но мы ведь опираться будем не только на конкретные цифры, которые, безусловно, на длинной дистанции могут подровняться, а и на впечатление от игр, от движения и действий команд на поле.

О меньшей подвижности говорит и возросшее число фолов – соперники имеют больше поводов валить друг друга, когда не успевают прикрыть. Следовательно, участились и травмы, причем чаще не связанные с конкретными ударами и стыками. Только в том же мерсисайдском дерби из-за травм «Ливерпуль» потерял Джеймса Милнера и Жоэля Матипа.

Английские специалисты сходятся во мнении, что с улучшением физической готовности футболисты станут играть более динамично, следовательно, и матчи будут получаться более открытыми. Стоит также учитывать, что в некоторых матчах и прогнозировалось мало голов и много борьбы, например, встречи «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и «Ливерпуля». Слишком многое было поставлено на карту, слишком не хотели соперники рисковать. И не факт, что стали бы играть более открыто при наличии многих тысяч болельщиков на трибунах.

Но вот в чем точно прибавили все команды и лига – это телевизионная аудитория. Народ очень соскучился по футболу. И не только болельщики. Спорта в последние месяцы было так мало, что люди жадно были готовы изучать все глубины и нюансы чемпионата Белоруссии. А уж когда им «на блюдечке» принесли смачный чемпионат Англии, который и так продается лучше остальных в мире, то рекорд по телепросмотрам был обеспечен.

В одной только Англии, что логично, сразу два матча из сыгранных после возобновления чемпионата стали рекордными по просмотрам среди игр Премьер-Лиги, транслируемых по телевидению. Совершенно грустную безголевую встречу между «Эвертоном» и «Ливерпулем» в Великобритании по Sky Sports в пике смотрели 5,5 миллиона зрителей.

На втором месте оказался матч между «Борнмутом» и «Кристал Пэлас», который показала ВВС – 4,5 миллиона зрителей в пике. И только потом предыдущий рекордсмен – матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» из сезона-2011/12 – 4,3 миллиона зрителей в пике. Это данные только по Великобритании, но они весьма красноречивы. И снова напомним, что где-то во Франции клубы и лига кусают локти, считают убытки от сорванных спонсорских и телевизионных контрактов, а любители футбола вынуждены смотреть на заграничное зрелище.