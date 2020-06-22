Чемпионская гонка в Испании. «Реал» — команда с характером, «Барселона» чаще сдаётся

1592841647

вчера, 19:00

Вечные короли играют закономерно странно, но «Соккер.ру» находит то, что позволит Рамосу быть выше Месси.

Серхио Рамос – символ «Реала». С репутацией костолома и подлого игрока, но в идеальной физической форме. В этом сезоне без грубых ошибок в защите, но с 68-ю голами только в Ла Лиге – теперь на один больше, чем у Кумана. И поскольку Фернандо Йерро играл также в полузащите, то его показатель результативности некорректно сравнивать с рекордами Серхио и Рональда.

Так что Рамос теперь – самый результативный защитник в истории Примеры после гола в ворота «Реал Сосьедада». Причем важно отметить, если говорим об особенностях рекорда, что у Серхио не все голы с пенальти, как вчера – всего 12 «точек» против 46 с игры. Одновременно с рекордами у бородатого испанца есть и плохая репутация, как и у всего «Реала». И она идет впереди клуба.

Например, вчера арбитр увидел пенальти в штрафной хозяев в Сан-Себастьяне, но отменил их гол в ворота Куртуа, а также не назвал плечо Бензема рукой. Сразу 3 эпизода, но если посмотреть спокойно – судья не ошибался. Хотя репутация у «Реала» и испанских арбитров такая, что даже когда все по правилам, то найдутся недовольные. Впрочем, разговор не о знаменитом испанском судействе, а о разнице между претендентами.

«Реал» — команда о победах под любым соусом, Зидан обошел по количеству викторий самого Дель Боске (134 против 133). А «Барселона» — команда о набивании удобной статистики. Заметьте, что «Мадрид» потерял очки в 11 матчах Примеры, а каталонцы – в 10, но у столичного клуба меньше поражений. А не было бы ошибки с Йовичем – могли оторваться в таблице, забивая по голу в ничейных матчах.

У «Реала» время от времени возвращается чемпионский дух – в основном благодаря Лиге чемпионов, но и в Примере у Зидана второй сезон, когда лидирует и может взять титул. А «Барселона», хотя выигрывала Ла Лигу не раз, даже собственными фанатами не будет названа волевой командой – из-за понятных провалов в Европе. Последний раз командный дух победителей был в 2015-м, когда трио Неймара, Суареса и Месси позволило выиграть ЛЧ .

Сейчас возникает ощущение, что догорает эпоха, а что делать дальше – понятия не имеют. Кем менять Месси, если крупнее и важнее, чем целая «Барселона» имени Бартомеу? Семеду хорошо заменил Алвеша, Ленгле – Пуйоля, Де Йонг – Иньесту, а Артур – Хави? Из дорогущего Дембеле получился правофланговый Неймар? Все ответы отрицательные, единственная удачная замена – вратарская, поскольку Тер Штеген талантливее, чем Вальдес.

Но голкипер может взять максимум «сухарь», для побед нужны усилия в атаке. Нулевая ничья «Барселоны» против «Севильи» с учетом их поражения «Реалу» по личным встречам – 0:0 и 2:0, ставит Месси и Сетьена в неудобное положение. Теперь чемпионство зависит от «Реала». И поскольку у Зидана опытная команда, где остались чемпионы – Рамос, Варан, Марсело, Карвахаль, Кроос, Модрич и Бензема, то при не всегда яркой и легкой игре могут собрать ровно столько пунктов, как каталонцы.

И это будет означать чемпионство «Реала» по личным встречам. Причем цена этого нечастого для «сливочных» испанского титула растет, поскольку если «Барселона» параллельно снова не заберется в финал Лиги чемпионов – получат моральный удар. Сегодня каталонцы пишут о том, что Месси и Гризманна пришлось разнимать на тренировке – Лионель на взводе, не только соперников из «Севильи» готов толкать.

А «сливочные» успокоились. Они вернули Зидана, им не так уж сложно стать еще лучше – достаточно увидеть Азара в режиме лидера, как в «Челси» или сборной Бельгии, и сразу будет легче. Эден обычно забивает под 20 мячей за сезон, и в Мадриде так сможет. Плюс «Реал» уже успешные в защите. Выше Облака по пропущенным мячам (21 против 22), не говоря о линии Тер-Штегена.

В атаке «Мадриду» нужно прибавить, хотя персонально Бензема в этом сезоне делает все, что может – 17 голов в Ла Лиге, 3 после карантина. Есть «Реал», куда вернули Зидана, и Зинедин привез обратно чемпионскую уверенность – с Лопетеги и Солари были теми, кого ЦСКА может хлопнуть. И есть «Барселона», где серия скандалов, где многие футболисты ненавидят собственного руководителя Бартомеу, и ждут выборов.

Пике подумывал закончить карьеру и устроить революцию? Но это будущее, а сейчас волевой каталонская команда не является. А «Реал» — другое дело. Можно вспомнить много грехов Переса, но если и предрекать ему попадание в футбольный ад, то откажется сидеть там с нынешней «Барселоной» — слишком скучной и предсказуемой. Даже успехи на классе, после которых часто следуют серые ничьи или минимальные поражения, всегда читаются.

Команда Месси и Пике не демонстрирует чемпионский характер, команда Бензема и Рамоса его показывает, даже когда просто не проигрывает. А если переходим на уровень командных взаимодействий, то крепкие Варан и Кроос по уровню формы оказываются выше, чем Бускетс или Суарес, например. Также «Реал» обыграл «Барселону» в очном бою, где Месси провалил матч и был бесполезным.

И хотя оба лидера испанского футбола имеют за плечами в Ла Лиге унизительные для команд их класса поражения средним соперникам (7 штук на двоих, не считая Эль Класико), даже в Каталонии понимают – нынешнее равенство уже в пользу Мадрида. Чемпионская борьба точно не завершена, плотный график еще может сказаться на будущем трофея, но у «Барселоны» впереди есть неудобные соперники.

А вот возможный успех Зидана против Сетьена можно объяснить наперед. «Реал» — команда с характером и без такого количества внутренних клубных противоречий, а «Барселона» — монстр, класс которого не обсуждается, но без чемпионской хватки. По очкам у них равенство, но у команды Месси 5 поражений против 3 у команды Рамоса. У Лионеля коллектив, что пропустил 31 мяч – у «Реала» всего 21 ошибка в защите.

Впереди восемь матчей за короткое время, перестановки еще будут, но сами представители «Барселоны» понимают, что произошло – моральное преимущество в борьбе за титул отдали «Реалу». У каталонцев за сезон мало волевых побед, а Зидану они нужны реже – потому что не пропускают так часто первыми. «Барселона» сейчас как плохой фильм с хорошими актерами, который смотришь зачем-то снова и снова, наперед зная сюжет.

Там или погром на автомате, или осечка, как только соперник любого класса жестко сопротивляется, как «Севилья». А вот «Реал» пока как боевик с престарелыми актерами и парочкой молодых, но еще непопулярных. Тоже далеко не шедевр, но агрессии больше, медленные отрезки разбавлены яркими, сама команда у Зидана очевидно злее, чем у Сетьена. «Мадрид» может покрасоваться, а у «Барселоны» легкости нет.

Безупречного чемпиона в этом сезоне в Испании точно не будет, но поскольку «Севилья» и «Атлетико» отстали на 13 пунктов, то выбирать придется между Рамосом и Месси. С нынешним футболом титул не заслужили ни те, ни другие, но может сработать как раз ключевая разница. Банду Зидана сложнее сломать морально – слишком большой опыт выгрызенных побед в плей-офф ЛЧ , а Сетьен ищет и никак не найдет свою «Барселону» — свежую и чемпионскую.

Не исключено, что агрессивность победит – тогда Рамос станет чемпионом Испании в 5-й раз в карьере. А что же титул «Барселоны»? Зависит именно от «Реала». Если «сливочные» повторят путь конкурента по набранным очкам – а осечки ждем, лидеры в каждом третьем матче теряют очки, то при равенстве пунктов получите чемпионство Мадрида. Плохое функциональное состояние грандов было предсказуемым – простой, возраст, берегут силы, ведь впереди жесткий график.

Но при стилистических различиях очевидна цифровая и моральная разница. «Реал» — команда, которой непросто забить и которая может перевернуть неудачный матч. «Барселона» — коллектив, что чаще сдается, если пропустил первым. В створ ворот «Реала» нанесли лишь 76 ударов, в створ ворот «блаугранас» — 90. Разница есть, ведь Зидан в 46.7 % не видит ошибок в защите, а «Барселона» лишь недавно благодаря сэйвам Марка-Андре добралась до «сухарей» в 36.7 % матчей, раньше показатель был намного хуже.

Скрещиваем объективную статистику, преимущество по личным встречам и очевидно разное моральное состояние команд – получаем разницу. «Реал» агрессивнее к соперникам, но хладнокровнее и увереннее. «Барселона» более вялая тактически, а игрокам сложнее держать себя в руках, поскольку футболисты фантастического уровня всегда понимают, когда у них мало что получается.