«Арсеналу» срочно нужен новый вратарь. Кем «канонирам» заменить Лено?

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23 июня 2020, 15:00

«Соккер.ру» рассказывает о беде, постигшей лондонский клуб и его голкипера.

Ужасным выдалось возобновление сезона в английской Премьер-Лиге для столичного «Арсенала». Сначала увесистые 0:3 от пока действующего чемпиона «Манчестер Сити» плюс травмы двух игроков — Гранита Джаки и Пабло Мари. Но это было ещё полбеды. В субботу «канониры» проиграли «Брайтону», пропустив на исходе добавленного времени.

Но самой большой неприятностью стала травма, полученная вратарём лондонцев Берндом Лено в первом тайме встречи с «Брайтоном». Нил Мопе, этот злой гений «Арсенала», не только забил победные для «чаек» голы в обоих матчах этого сезона. Французский нападающий ещё пошёл на жёсткий стык с Лено. Сам не пострадал, а Бернду пришлось покинуть поле на носилках. На прощание вратарь «Арсенала» выдал гневную тираду в адрес Мопе. В стиле Игоря Акинфеева, когда тот получил травму в столкновении с Веллитоном. Возможно, сын переселенцев из Анапы вспомнил и некоторые русские слова.

Нехорошие подозрения подтвердились. У Бернда серьёзно повреждены связки колена. А это означает, что для него потерян не только остаток нынешнего сезона, но и большая часть следующего. Возможно, Лено придётся пропустить и чемпионат Европы, перенесенный на лето 2021 года. Но это уже головная боль для сборной Германии, тем более что Бернд — третий вратарь Манншафт. Для «Арсенала» же его травма грозит стать сложнейшей проблемой.

В настоящее время в распоряжении Микеля Артеты осталось два вратаря. Заменивший Лено в Брайтоне и пропустивший оба мяча аргентинец Эмилио Мартинес и англичанин Мэтт Мэйси. Первому 27 лет, второму — 25. Оба не только родились в начале сентября, но и похожи внешне. Высокие (особенно Мэйси — 201 сантиметр), худые, на вид нескладные. Опыта выступлений в Премьер-Лиге тоже немного — семь и ноль встреч соответственно. Либо кубковые матчи, причём не самые важные, либо аренды. То, что Мартинес — не Лено, показал матч с «Брайтоном». Эмилио хоть и не допустил прямых, результативных ошибок, но волнение аргентинца было заметно невооружённым глазом.

Летом «Арсенал» будет усиленно искать вратаря. Можно не сомневаться, к новому сезону найдут. Но что делать сейчас? До конца первенства осталось восемь туров. «Канониры» уже десятые. Риск финишировать во втором десятке велик. Сейчас трудно вспомнить, когда лондонцы опускались столь низко. Конечно, никто за этот провал Микеля Артету не уволит. Сезон начинал не он, а другой баск Унаи Эмери. Объективные трудности опять же. Травма Лена в том числе. Но приятного будет мало. Есть ещё и Кубок Англии. «Арсенал» дошёл до четвертьфинала, и при удачном исходе кампании может протиснуться в Лигу Европы. Но выиграть Кубок с Мартинесом? Эмилио далеко до соотечественника из «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро. Чикито может месяцами зевать на лавочке, а потом выйти и подтвердить репутацию одного из лучших вратарей в истории аргентинского футбола. А Эмилио Мартинес пока что кот в мешке. Очень чёрный кот в очень большом мешке. С Лено можно было бы побороться за Кубок, с Мартинесом — это проблематично.

Период дозаявок закончен. Однако руководство лиги может учесть сложность положения «Арсенала» и сделать исключение. Например, разрешить играть за лондонцев свободному агенту. Только так. И один свободный агент уже нашёлся.

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт через день расторг контракт с «Бёрнли». 33-летнему Харту надоело сидеть без дела на «Тёрф Мур». Появился ещё один шанс перезапустить карьеру, вернуться в роли спасителя. Ведь Харт был когда-то неплохим вратарём. В сборной Англии сыграл 75 матчей. Два раза выигрывал Премьер-Лигу и четыре раза признавался её лучшим голкипером.

Однако ключевые слова «был когда-то». После ухода Харта из «Манчестер Сити» карьера Джо пошла на убыль. Уехал в «Торино». Там хоть играл, однако «быки» не стали продлевать аренду англичанина. В «Вест Хэме» и «Бёрнли» пошло ещё хуже. В итоге звезда некогда лучшего английского голкипера закатилась. И закатилась далеко. В «Бёрнли» он вчистую проиграл ворота Нику Поупу. В сборной Англии про существование Джо забыли ещё два года назад. И поэтому не факт, что Харт на данный момент сильнее Мартинеса. Как и не факт, что он в состоянии помочь «Арсеналу» на финише сезона. Поэтому лондонцы хорошенько подумают, а надо ли хлопотать за Джо.

30 июня получит вольную в «Манчестер Сити» Клаудио Браво. 37-летний чилиец отказался продлевать с «горожанами» контракт. «Соккер.ру» посвящал перспективам Браво целую статью. Но теперь у Клаудио возник новый вариант. Тем более что Микель Артета, работавший в «Сити», хорошо знает и Браво, и его возможности. В текущем сезоне чилиец помог «горожанам» взять очередной Кубок лиги, и в отличие от Харта, пребывал в хорошей форме. Во всяком случае до паузы в английском первенстве. За Браво стоит побороться. Но опять же, Харт свободен сейчас, а чилийский ветеран освободится через неделю. А в эту неделю уместятся матч чемпионата в Саутгемптоне и четвертьфинал Кубка с «Шеффилд Юнайтед». Особенно важна вторая встреча. И не факт, что Браво сразу будет заявлен. А 1 июля «канонирам» играть с «Норвичем», а 4 числа — с «Вулверхэмптоном». Клаудио может и опоздать.

Вот такая непростая ситуация для «Арсенала». Лондонский клуб подобен витязю на перепутье — три дороги перед ним. Срочно дозаявить Харта, подождать Браво или довериться Мартинесу? Какую из них выберут «канониры»?