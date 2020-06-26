«Для Кенни, Стиви и фанатов». 30 лет ожидания чемпионства «Ливерпуля»

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сегодня, 09:50

У Клоппа слезы на глазах, фанаты у «Энфилда», даже футбольные враги поздравляют! О большом счастье – на «Соккер.ру».

«А, вот где ты. Ты забыл свое бухло», — Джордан Хендерсон.

«Мы в прямом эфире», - Вирджил ван Дейк.

Это искренняя радость, поэтому по волнам счастья миллионов фанатов «Ливерпуля» легко следовать, приятное чувство, напоминающее, почему мы любим футбол. И редко титулы бывают более заслуженными. Юрген в 2015-м, когда пришел, сразу заговорил о большом трофеев за четыре года, а теперь специально подчеркнул – управился за четыре с половиной.

Немец сказал, вытирая скупую мужскую слезу, что это титул для фанатов, Кенни и Стиви – Далглиша и Джеррарда, что ждали десятилетиями. Сказал, что команду легко мотивировать, когда у клуба такая великая история. Юрген прав – настрой был идеальным, прошлогоднее второе место не сломало коллектив морально, готовность и сейчас близка к идеальной.

«Ливерпуль» стал одновременно самым ранним – за 7 туров до конца сезона, и самым поздним – выиграли титул в ночь с 25 на 26 июня, чемпионом АПЛ в истории турнира. Это первый титул в новой лиге, но всего у «красных» теперь 19 званий чемпионов Англии, и если собрать все трофеи вместе, то «Ливерпуль» Клоппа сократил до минимума отрыв от МЮ – 66:65 по кубкам за всю историю. Знаменитая стена требует апдейта:

UPDATE THAT WALLLLLLLLLLLLL pic.twitter.com/SaxGuXuJCW — Luke Walsh (@lukewalshdesign) June 25, 2020

Как именно «Ливерпуль» стал чемпионом, вряд ли стоит повторять – знаете. Команда смотрела матч «Челси» и «Манчестер Сити», и поскольку у ребят Лэмпарда есть мотивация – ведут борьбу за путевку в ЛЧ , а у подопечных Гвардиолы ее нет – понимали, что «Ливерпуль» станет чемпионом, поэтому все завершилось ошибками в защите «горожан» и победой Фрэнка 2:1.

Учитывая, что именно в матче против «Челси» оступился Джеррард, когда «Ливерпуль» в прошлый раз надеялся на титул, вышло символично – кто отобрал надежду, тот спустя годы вернул титул. Учитывая, что «Челси» также лишал шансов на чемпионство «Тоттенхэм» в сезоне с победой «Лестера», «аристократов» можно назвать специалистами по передаче трофеев тем, кто их заслуживает и выигрывает редко.

Поскольку команда и так в тренировочном процессе, то получили возможность вместе смотреть игру «Челси» против «Манчестер Сити», праздновать голы и беситься после финального свистка:

I love this club man 😭😭❤️ pic.twitter.com/n1KR890K7r — the unbearables (@MT_Futbol) June 25, 2020

Разумеется, дальше посыпались поздравления. Стивен Джеррард упомянул не только тренера и команду, но и не забыл также о руководстве и владельцах – «Ливерпулю» повезло попасть в руки корпорации, что не мешает играть в футбол на победу, не только требует ставить рекорды по чистой прибыли!

Ну, а самый бурный праздник – под стадионом «Энфилд Роуд». Будь возможность, то почти весь Ливерпуль вышел бы на улицы, но и так были салюты и счастливые люди, что ждали не просто долго, а невероятно долго. Дети, семьи, фанаты, которые десятилетиями ходят на матчи, поют и празднуют вместе:

There fireworks, flares and songs of joy at Anfield last night as Liverpool were crowned the Premier League champions pic.twitter.com/INzkzvNs7u — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) June 26, 2020

Не стоит забывать, сколько фанатов у «Ливерпуля» в других странах и на разных континентах. И сегодня у них тоже очень личный, долгожданный праздник, дарящий новые эмоции. Вот этот танец фаната «Ливерпуля» не после титула, но подходит идеально:

С учетом, что на данный момент «Ливерпуль» является одновременно обладателем кубка Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА , клубным чемпионом мира и чемпионом Англии, речь о первой команде планеты здесь и сейчас:

Конечно, соперники подкалывают «Ливерпуль», что они выиграли АПЛ после «Блэкберна» и «Лестера» — мол, не такая уж это великая задача, многие справлялись неоднократно, но ведь круг был заколдованным, а теперь цепи порваны. Даже враг Гарри Невилл, хотя испугался злить фанатов МЮ , сподобился на поздравление из одного смайла – аплодисментов:

👋 — Gary Neville (@GNev2) June 25, 2020

Рио Фердинанду футбольная религия – все-таки он «молотобоец», игрок «Лидса», не только легенда МЮ , позволила сказать словами:

Поздравляю «Ливерпуль» с победой в Премьер-Лиге. 28 побед в 31 матче... Ничего кроме похвалы! Абсолютно заслуженно. Неутолимый аппетит. Особенно после того, как вы упустили титул в прошлом сезоне, несмотря на столь хорошую игру. Вот это психология!

«Боруссия» Д, конечно же, поздравила «Ливерпуль» с чемпионством и лично Клоппа. Кстати, Дортмунд приложился к трофею – не только тренера воспитали, но и Пулишича, который вчера огорчил защиту «Манчестер Сити»:

У краеугольного камня чемпионства — ван Дейка, нашлась ванильная цитата в стиле сториз Инстаграма: «В конце шторма видны золотые небеса. Мы сделали это! Мечты сбываются…»

At the end of a storm, there’s a golden sky.. We did it!! Dreams do come true.. pic.twitter.com/9tBvflkHEM — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) June 25, 2020

Рафа Бенитес, как и многие футболисты его состава «Ливерпуля», разумеется, присоединился к поздравлениям:

Поздравляю «Ливерпуль», после 30 лет мечты сбываются! Очень счастлив за всех «Красных»! You’ll never walk alone.

Легендарный Ян Раш вчера ночью не мог дождаться встречи с командой, а вот Ловрен коротким сообщением подтвердил, что Деян не случайно так любим Клоппом – знает кучу языков, общается со всеми в команде, поддерживает не только Салаха, с которым дружит.

Хорват – душевный парень, именно он без пафоса вспомнил 96 жертв трагедии на «Хиллсборо». Впрочем, не стоит забывать, что травмы разной степени тяжести там получили 766 человек, поэтому часть фанатов, что пережили тот кошмар, сегодня тоже празднуют первый чемпионский титул за три десятилетия:

96❤️ 😭

Dream came true — Dejan lovren (@Dejan06Lovren) June 25, 2020

Каррагер не остался в стороне от празднования. Сам открыл бутылку шампанского в прямом эфире, и не забыл ответить Невиллу – Гарри праздновал поражение «Ливерпуля» от «Уотфорда», и Джейми постебал экс-игрока МЮ :

«Ливерпуль» — клуб, где все на своих местах. От Ориги до Александера-Арнольда, от Ловрена до Салаха, от Майка Гордона до Майкла Эдвардса – невероятно важных для становления «Ливерпуля» менеджеров, что поддержали Клоппа. А второй еще и разбирается в футболе – спортивный директор клуба, ответственный за все крутые трансферы.

Их важно упомянуть, поскольку много не совсем публичных людей делали все идеально, чтобы мечта сбылась. Обстоятельства сложились так, что «Ливерпуль» свыкся с мыслью о чемпионстве на карантине, поэтому эмоции немного другого порядка, чем были бы в случае празднования с толпой фанатов на поле «Энфилд Роуд», однако поверьте Салаху, стать чемпионом Англии – очень приятно, это именно ТО чувство:

Yes. It feels THAT good. I want to thank all our supporters watching us from all corners of the world. You made this possible for us and I hope we can keep bringing you the joy you deserve. 🎶 now they’re gonna believe us 🎶 😀 pic.twitter.com/bqkXM1Fjpj — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2020

Чуточку пугает, сколько людей вышло на улицы и под стадион в толпу, поэтому дополнительно желаем им железного здоровья, но вряд ли могло быть иначе – когда ждал десятилетиями, а многие – целых тридцать лет, остаться дома невероятно сложно, даже если об этом попросил лично сам Клопп:

Все молодцы, но очевидно, что это огромная победа лично Юргена Клоппа и его философии взвешенного, уважительного подхода к людям и событиям. Пришел, рассказывая о великой истории, сразу обозначил цель – вернуть «Ливерпуль» на вершину мирового футбола. За четыре года состав изменился, игра стала намного лучше, и даже в мелочах Юрген великолепен.

Его решение запретить футболистам касаться знаменитой таблички на «Энфилде», пока не выиграют первый большой трофей – пример ювелирной психологической работы. Самые нетерпеливые касались – Хендерсон и Окслейд-Чемберлен, но Клопп тихо сделал им замечание и приказал заслужить право. В результате стал первым немецким наставником в истории, что выиграл АПЛ , и заслуженно является всеобщим любимцем – даже тех, кто не болеет за «Ливерпуль».

В первый же день в клубе на пресс-конференции Юрген заявил, что мама им точно гордится в этот момент, но назвал себя «The Normal One» — «Нормальным». Разумеется, подколол «Особенного» Моуриньо, и спустя годы именно «Ливерпуль» колоритного, эмоционального, но вне бровки очень адекватного Клоппа одержал 28 побед в 31 туре и заслуженно прервал тридцатилетнее ожидание.

Великий клуб снова на вершине, и для миллионов фанатов это первый титул любимой команды – сегодня их большой, большой праздник!