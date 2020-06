«Для Кенни, Стиви и фанатов». 30 лет ожидания чемпионства «Ливерпуля»

У Клоппа слезы на глазах, фанаты у «Энфилда», даже футбольные враги поздравляют! О большом счастье – на «Соккер.ру».

«А, вот где ты. Ты забыл свое бухло», — Джордан Хендерсон.

«Мы в прямом эфире», - Вирджил ван Дейк.

Это искренняя радость, поэтому по волнам счастья миллионов фанатов «Ливерпуля» легко следовать, приятное чувство, напоминающее, почему мы любим футбол. И редко титулы бывают более заслуженными. Юрген в 2015-м, когда пришел, сразу заговорил о большом трофеев за четыре года, а теперь специально подчеркнул – управился за четыре с половиной.

Немец сказал, вытирая скупую мужскую слезу, что это титул для фанатов, Кенни и Стиви – Далглиша и Джеррарда, что ждали десятилетиями. Сказал, что команду легко мотивировать, когда у клуба такая великая история. Юрген прав – настрой был идеальным, прошлогоднее второе место не сломало коллектив морально, готовность и сейчас близка к идеальной.

«Ливерпуль» стал одновременно самым ранним – за 7 туров до конца сезона, и самым поздним – выиграли титул в ночь с 25 на 26 июня, чемпионом АПЛ в истории турнира. Это первый титул в новой лиге, но всего у «красных» теперь 19 званий чемпионов Англии, и если собрать все трофеи вместе, то «Ливерпуль» Клоппа сократил до минимума отрыв от МЮ – 66:65 по кубкам за всю историю. Знаменитая стена требует апдейта:

Как именно «Ливерпуль» стал чемпионом, вряд ли стоит повторять – знаете. Команда смотрела матч «Челси» и «Манчестер Сити», и поскольку у ребят Лэмпарда есть мотивация – ведут борьбу за путевку в ЛЧ , а у подопечных Гвардиолы ее нет – понимали, что «Ливерпуль» станет чемпионом, поэтому все завершилось ошибками в защите «горожан» и победой Фрэнка 2:1.

Учитывая, что именно в матче против «Челси» оступился Джеррард, когда «Ливерпуль» в прошлый раз надеялся на титул, вышло символично – кто отобрал надежду, тот спустя годы вернул титул. Учитывая, что «Челси» также лишал шансов на чемпионство «Тоттенхэм» в сезоне с победой «Лестера», «аристократов» можно назвать специалистами по передаче трофеев тем, кто их заслуживает и выигрывает редко.

Поскольку команда и так в тренировочном процессе, то получили возможность вместе смотреть игру «Челси» против «Манчестер Сити», праздновать голы и беситься после финального свистка:

Разумеется, дальше посыпались поздравления. Стивен Джеррард упомянул не только тренера и команду, но и не забыл также о руководстве и владельцах – «Ливерпулю» повезло попасть в руки корпорации, что не мешает играть в футбол на победу, не только требует ставить рекорды по чистой прибыли!

Ну, а самый бурный праздник – под стадионом «Энфилд Роуд». Будь возможность, то почти весь Ливерпуль вышел бы на улицы, но и так были салюты и счастливые люди, что ждали не просто долго, а невероятно долго. Дети, семьи, фанаты, которые десятилетиями ходят на матчи, поют и празднуют вместе:

Не стоит забывать, сколько фанатов у «Ливерпуля» в других странах и на разных континентах. И сегодня у них тоже очень личный, долгожданный праздник, дарящий новые эмоции. Вот этот танец фаната «Ливерпуля» не после титула, но подходит идеально:

С учетом, что на данный момент «Ливерпуль» является одновременно обладателем кубка Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА , клубным чемпионом мира и чемпионом Англии, речь о первой команде планеты здесь и сейчас:

Конечно, соперники подкалывают «Ливерпуль», что они выиграли АПЛ после «Блэкберна» и «Лестера» — мол, не такая уж это великая задача, многие справлялись неоднократно, но ведь круг был заколдованным, а теперь цепи порваны. Даже враг Гарри Невилл, хотя испугался злить фанатов МЮ , сподобился на поздравление из одного смайла – аплодисментов:

Рио Фердинанду футбольная религия – все-таки он «молотобоец», игрок «Лидса», не только легенда МЮ , позволила сказать словами:

«Боруссия» Д, конечно же, поздравила «Ливерпуль» с чемпионством и лично Клоппа. Кстати, Дортмунд приложился к трофею – не только тренера воспитали, но и Пулишича, который вчера огорчил защиту «Манчестер Сити»:

У краеугольного камня чемпионства — ван Дейка, нашлась ванильная цитата в стиле сториз Инстаграма: «В конце шторма видны золотые небеса. Мы сделали это! Мечты сбываются…»

Рафа Бенитес, как и многие футболисты его состава «Ливерпуля», разумеется, присоединился к поздравлениям:

Легендарный Ян Раш вчера ночью не мог дождаться встречи с командой, а вот Ловрен коротким сообщением подтвердил, что Деян не случайно так любим Клоппом – знает кучу языков, общается со всеми в команде, поддерживает не только Салаха, с которым дружит.

Хорват – душевный парень, именно он без пафоса вспомнил 96 жертв трагедии на «Хиллсборо». Впрочем, не стоит забывать, что травмы разной степени тяжести там получили 766 человек, поэтому часть фанатов, что пережили тот кошмар, сегодня тоже празднуют первый чемпионский титул за три десятилетия:

Каррагер не остался в стороне от празднования. Сам открыл бутылку шампанского в прямом эфире, и не забыл ответить Невиллу – Гарри праздновал поражение «Ливерпуля» от «Уотфорда», и Джейми постебал экс-игрока МЮ :

«Ливерпуль» — клуб, где все на своих местах. От Ориги до Александера-Арнольда, от Ловрена до Салаха, от Майка Гордона до Майкла Эдвардса – невероятно важных для становления «Ливерпуля» менеджеров, что поддержали Клоппа. А второй еще и разбирается в футболе – спортивный директор клуба, ответственный за все крутые трансферы.

Их важно упомянуть, поскольку много не совсем публичных людей делали все идеально, чтобы мечта сбылась. Обстоятельства сложились так, что «Ливерпуль» свыкся с мыслью о чемпионстве на карантине, поэтому эмоции немного другого порядка, чем были бы в случае празднования с толпой фанатов на поле «Энфилд Роуд», однако поверьте Салаху, стать чемпионом Англии – очень приятно, это именно ТО чувство:

Yes. It feels THAT good. I want to thank all our supporters watching us from all corners of the world. You made this possible for us and I hope we can keep bringing you the joy you deserve. 🎶 now they’re gonna believe us 🎶 😀 pic.twitter.com/bqkXM1Fjpj