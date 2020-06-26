Форвард «Гвадалахары» Мачиас отказал «Краснодару»

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сегодня, 12:22

Российский клуб был готов начать переговоры с окружением 20-летнего нападающего. Однако игрок и его агент Алан Барон приняли решение, что РПЛ — не лучший вариант для продолжения карьеры футболиста.

Отмечается, что сейчас Мачиас и его представитель подыскивают варианты для переезда в Англию, Испанию или Италию. Форвардом интересуются несколько клубов, но до переговоров дело пока не доходило.

В нынешнем сезоне Мачиас сыграл за «Гвадалахару» 9 матчей и забил 4 мяча. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 9 млн евро.

В составе сборной Мексики Мачиас сыграл 5 матчей и забил 4 мяча.