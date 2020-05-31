Игроки, которые разочаровали. От «нового Зидана» до «нового Дрогба»

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31 мая 2020, 10:08

Очень часто мы говорим о том, что тот или иной молодой игрок крайне перспективен. К сожалению, нередко потенциал не реализуется. «Соккер.ру» и TalkSport – о тех, кто поймал хайп и угас.

В футболе всегда хочется чего-то нового, хочется, чтобы вспыхнула новая звезда, появился яркий талант, который затмит все предыдущие и раздвинет границы возможного. Именно поэтому возникло целое направление «боления» — против Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые заполнили собой все рейтинги и троны, став символами нынешней футбольной эпохи. Именно поэтому люди так жадно вцепились в Килиана Мбаппе – это как раз та свежая волна. И он, как сейчас уже видно, не стал звездой на час. Француз взрослеет, а его игра по-прежнему ярка.

И именно поэтому столько восхищений Эрлингом Холандом из дортмундской «Боруссии». Хотя тут еще слишком короткий отрезок для того, чтобы говорить о его месте у трона. В Англии, где ждут возобновления чемпионата, решили вспомнить как раз неудачные примеры. Собрали наиболее запомнившиеся случаи из относительно недавнего прошлого, когда молодой да ранний обращал на себя внимание чуть ли не всего футбольного мира, обещал стать звездой топовой команды, а в итоге сошел с радаров, ничего не добившись.

И такие исходы тоже, к сожалению, не редкость. Не всем становиться Мбаппе. Слава и успех – это еще и большое испытание, которое молодым игрокам переносить еще тяжелее. Не все справляются. Кто-то закрепляется на взрослом уровне и становится суперзвездой, а другим нужны аренды, их возвращают в резерв, они пытаются отчаянно вернуться на тот уровень блеска, которого вроде достигали. И все тщетно.

Этот полузащитник, которого Алекс Фергюсон назвал «лучшим ребенком, которого вы хотели бы видеть», был неотъемлемой частью молодежной команды «Манчестер Юнайтед» в начале прошлого десятилетия. И его футбольные способности не ставились под сомнения. Но отношение к работе было далеко не образцовым. МЮ вынужден был разорвать связь с когда-то перспективным парнем в 2012 году. Он перешел в «Вест Хэм», но и там не смог запустить карьеру. Две аренды. А потом расторжение контракта. И помотало Моррисона по миру. Был «Лацио», потом Мексика и Швеция, попытка вернуться в Англию в «Шеффилд Юнайтед», где сыграл всего раз, «Мидлсбро». И вряд ли кто-то теперь вспомнит, что Равеля называли одним из самых талантливых воспитанников Фергюсона.

Он устроил впечатляющую серию из девяти голов, включая хет-трик в ворота сборной Бразилии на юношеском чемпионате мира в 2011 году. На молодого ивуарийца сразу устремили взор все в мире. Разумеется, его прозвали «новым Дидье Дрогба» — СМИ пестрели заголовками. Топ-клубы устремились за ним, а «Тоттенхэм» опередил всех. Но большие надежды не оправдались. Тут тоже начались аренды, он уехал в Италию, попытался вернуться в Англию, причем в какие-то совсем слабые клубы. А теперь играет в Тунисе. И ему всего 25 лет.

Любят СМИ и даже многие специалисты вешать ярлыки. Вот и Шейру бывший главный тренер «Ливерпуля» назвал «новым Зинедином Зиданом». Улье, подписывая молодого француза в 2002 году из «Лилля», был уверен, что Зидан скоро закончит, а вот Шейру полностью его место займет в пантеоне лучших полузащитников мира. Ему удалось убедить в этом многих. Пока Бруно не разочаровал, не закрепившись толком в составе «Ливерпуля», где провел всего два сезона.

Юноша стал знаменитым, получив статус чуть ли не первого со времен Джона Терри перспективного игрока из системы «Челси», который совершил прорыв в основную команду. Но на него обрушилась суровая реальность. МакИкран дебютировал в 17 лет в 2010 году. Дебют был впечатляющим, его закрепили за основной командой – в таком-то возрасте. Но яркое развитие застопорилось, когда был уволен Карло Анчелотти из «Челси». Андре Виллаш-Боаш не видел в Джошуа такого потенциала и отправил его в аренду в «Суонси». Затем был трип по «Мидлсбро», «Уотфорду», «Уигану» и даже «Витессу». И всего в 22 года МакИкрана уже, по сути, списали. Пылит теперь в Чемпионшипе.

Да, и для Мериды находились сравнения у метких журналистов и экспертов, которые сглазили парня, называя «новым Сеском Фабрегасом». Потому что он тоже в 2005 году отправился в «Арсенал» из «Барселоны». Арсен Венгер, который знает толк в талантливой молодежи, а также раскрыл миру не одну звезду, называл Мериду «совершенно потрясающим игроком». Однако шум, который поднимал в молодости Фран, не оправдал себя. Он не стал постоянным игроком основного состава. В 2010 году Мерида попытался перезапустить карьеру в «Атлетико», но сейчас уже пробует себя в скромной «Осасуне».

Все топ-клубы хотели заполучить Айба, когда тот дебютировал в составе «Уикомба» в 2011 году в возрасте всего 15 лет и 311 дней, став рекордсменом лиги. Два месяца спустя «Ливерпуль» выполнил задачу, подписав его. В молодежной команде «красных» Айб смотрелся достойно и в сезоне-2014/15 смог пробиться в первую команду. В первом же матче с «Эвертоном» он был признан лучшим игроком игры. В конце сезона его контракт был обновлен, на него сделали ставку, нахваливая изо всех сил. Как минимум в Айбе видели преемника ушедшего из команды Рахима Стерлинга. Но уже в 2016 году Джордона отправили в «Борнмут» — он не оправдал надежд. За почти четыре сезона в составе «вишенок» он забил три мяча.

Ох, сколько слов было сказано и букв написано в честь этого бельгийца, который унаследовал от Райана Гиггза в «Манчестер Юнайтед» игровой номер «11» и провел прорывной сезон под руководством Дэвида Мойеса в чемпионате-2013/14. Янузай много говорил в СМИ , о нем много говорили, пытаясь поднять до ранга новой звезды МЮ и английского футбола. Но игра Аднана тут же пошла на спад. Последовала неудачная перезагрузка в дортмундской «Боруссии», потом аренда в «Сандерленд». Кажется, что более-менее восстановить репутацию ему удалось в «Реале Сосьедад». Но про Янузая уже так не говорят, как раньше. Широкое футбольное сообщество о нем забыло.