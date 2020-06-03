Малафеев разнес работу Давыдова и Радимова. Школа «Зенита» погибла

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сегодня, 21:38

Раньше радовали, а теперь «Соккер.ру» согласен с обидчивым Вячеславом – подход пора менять.

Плохо, что у «Зенита» нет мощной продуктивной для первой команды клуба школы. А что нужно для создания работающей успешной академии? Футбольный город и регион. Имеется, Санкт-Петербург и окружающая область могут поставлять талантливых детей.

Второе – инфраструктура с иголочки. С этим тоже не может быть особых проблем, поскольку есть третий фактор – деньги, нет маленьких стадионов по городкам — постройте. «Бенфика» вкладывает в свою школу около 10 млн евро в год, академии по всему миру, а получила за воспитанников в районе полумиллиарда.

«Зенит» о таком и не мечтает. Но у клуба точно есть 10 млн евро в год на академию клуба. Во-первых, целых 5 миллионов дарит спонсорский контракт австрийской нефтегазовой корпорации – это невероятно щедрое вложение в будущее российского футбола со стороны европейцев. Во-вторых, «Краснодар» может себе позволить с их бюджетом примерно такие траты на академию.

Петербуржцам с куда более высокими доходами и спонсорским контрактом не стоит даже заикаться, что нет денег на воспитание молодых игроков. В-третьих, в «РБ-Спорт» узнали, что руководство клуба получило за 2019-й год вознаграждение за свою работу в размере 347.2 млн рублей (около 4.5 млн евро). А в 2018-м речь шла о 215.3 млн рублей (2.8 млн евро).

Разумеется, «Зенит» отписался по поводу появления этой новости в лучших традициях не убиенной советской журналистики – с приходом Медведева клуб чаще стал действовать в стиле «старой школы». Но есть одна деталь в «опровержении»: «Зенит» лишь напомнил, что платит много налогов и заявил, что присутствие в совете директоров не подразумевает наличие зарплаты. Охотно верю.

Но там речь шла о руководстве клуба, не обязательно совете директоров. Во всем мире много платят именно начальству, а как иначе? У «Барселоны», помимо Бартомеу, было тринадцать директоров, и у каждого – огромные оклады. Нормально, если есть заработки и отдача. Поэтому стеснительная социалистическая реакция «Зенита» удивляет. Ну, получают Медведев и компания за труды 4.5 млн евро суммарно с различными премиями за чемпионство, что в этом такого?

У одного Мамманы зарплата, как сообщали ранее СМИ — 2.5 млн евро, а ведь аргентинец почти не играл из-за серии травм, а теперь не проходит в основу, ведь там Иванович и Ракицкий. Если все руководство клуба в 2018-м получило 2.8 млн евро, а в год чемпионства и попадания в ЛЧ – 4.5, где здесь место для стеснения? Нет его, зато есть понимание, что в одной из сфер деятельности «Зенит» проваливается полностью, имея огромные средства для развития.

Речь о работе с молодыми футболистами, так что именно о них надо говорить, а не обтекаемо отвечать на информацию СМИ . Плюс догадайтесь, кто мог слить в прессу цифры по «Зениту» именно сейчас? Подсказка – на днях клуб покинул один менеджер, и покинул со скандалом. Вячеслав Малафеев сейчас много чего расскажет под запись и без нее. На нем тоже часть ответственности, не стал Эдвином Ван Дер Саром для «Зенита», но серьезный разговор на тему академии и молодежной команды остается.

Ведь школа в ужасном состоянии, причем это доказано на всех фронтах. Молодежное первенство России завершено досрочно после 22-х туров, и чемпионом стало «Динамо» — тренер Новиков, перешедший в первую команду, выиграл титул с юными игроками. На втором месте финишировал ЦСКА , дальше – «Локомотив» и «Спартак», а «Зенит» приземлился на скромной 7-й позиции, отстав от первого на целых десять пунктов. Не лучший показатель для молодежи чемпионского клуба.

Год назад петербуржцы были четвертыми, но отстали от чемпионов «армейцев» на 14 пунктов – снова и близко не воевали за титул. Чуть раньше были шестыми, третьими и десятыми. Молодежку «Зенита» тренирует Зырянов, и хотя средние результаты не значат, что из молодого тренера ничего не получится – «Кастилья» Зидана тоже не всех разрывала, мы говорим о воспитанниках, а не о наставнике. Из тех 17-18-летних ребят некого взять в основу.

С другой стороны, Малафеев правильно определил одну из проблем – юные игроки должны много играть и быстро переходить на более высокий уровень конкуренции, а в России так не получается. Поэтому наличие у Зырянова в команде ребят, которым нет двадцати – хороший знак и правильная тактика. Впрочем, есть ведь еще «Зенит-2», там народ старше, но все тоже очень печально для петербуржцев. Клуб в ПФЛ , по итогам 17-ти туров заняли третье место в группе «Запад», но кому там было проигрывать?

Причем у тренера Радимова, который на год старше Семака, выступают в основе как раз те, кто уже должен стучаться в первый состав – 20-22-летние футболисты. При этом в РПЛ светились двое – Шамкин, которому всего семнадцать, и Мусаев, но Леон и в двадцать лет не проходит в первый состав. А когда Радимов начинает рассказывать, что сейчас в «Зените» «четверо петербуржцев», то интересно, он считает таковыми этих ребят?

Если собирать команду из воспитанников, то получите футболистов, далеких от Санкт-Петербурга. Кержаков и Кузяев на месте, но приезжие – из области и Набережных Челнов. Да и Сутормин родился в Москве, хотя является воспитанником «Зенита». Сергей Петров – в «Краснодаре», а Виктор Васин – в ЦСКА . Чистяков, Бабурин и Ионов играют в «Ростове» у Карпина. Могилевец, Марков, Соснин или Идову тоже не в заявке Семака. Вроде бы хватает людей, но кого реально «Зенит» вывел на уровень игрока основы своей команды?

Даже Кузяева загубили на пару с травмами, а у Кержакова есть солидный конкурент – Лунев, который вряд ли даст Михаилу, если не будет ошибаться, часто играть в ближайшее время. Причем сама постановка вопроса от Радимова – якобы нужны петербуржцы, неправильная. Нужны воспитанники «Зенита», а откуда – не важно, Россия большая. Например, тот же Малафеев сказал, что за последнее время «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» увели у северян восемь воспитанников из академии разных возрастов.

А все почему? Потому что не доверяют родители детей светлым обещаниям «Зенита», ведь успешные случаи перехода в основу – единичные. Тот же Малафеев, хотя явно обиделся, не сказал ничего криминального, когда оценивал именно работу с молодыми ребятами. Методики устарели, директор академии – Анатолий Давыдов, вряд ли готов все менять и переделывать по европейским стандартам. Та же «Бенфика» пользуется услугами качественных детских тренеров, у нее шустрые скауты – 4-5 человек делают работу 40 представителей МЮ .

Кроме того, есть понимание, зачем работают? А «Зенит» много денег получил от расставания с названными выше воспитанниками, вроде Ионова, Чистякова, Васина или Петрова? В основном выпускники школы клуба не нужны – и никто не спорит, что часто не могут подготовить сильного исполнителя. Например, Жирков и Дуглас объективно не слабее, чем Идову, а Дзюба сильнее, чем Шейдаев. Тут все по делу, как и вопрос: а зачем тогда тратятся миллионы евро? Школа «Зенита» получает только от австрийцев 5 млн евро, минимум еще пять нужно доложить клубу.

А где успехи? Тот же «Краснодар» отстает во времени, но у них Уткин, Сулейманов, Сафонов и был Игнатьев. А если московские клубы уводят талантливых ребят из «Зенита», то спрашивать нужно не столько с Медведева, Малафеева или Семака, как с Давыдова, Радимова и Зырянова. Это все – легенды клуба в качестве футболистов, но сейчас уже тренеры и функционеры, причем связанные с молодежью. Это Семак может быть тактиком — вырвать трансферные полномочия, выбить бюджет на новичков, построить сильную команду из восьми иностранцев, которая будет собирать трофеи.

Как только ему из «Зенита-2» или «Зенита» М поступит талантливый футболист уровня основы – Сергей Богданович его поставил на поле. Однако пока даже у Лесового и Кругового, что в арендах в Туле и Уфе, нет качественного футбола, который позволит претендовать на основу. Даже у Мелкадзе – арендованного «Спартаком», в «Тамбове» дела идут так, что у него будет шанс выйти на поле в первом составе Тедеско, а вот выискать среди воспитанников на контракте с «Зенитом» аналог нельзя. Разве что Чистякова вернут за деньги из «Ростова», но вряд ли в основу.

Суммируя все данные и результаты, можно сделать общий вывод – представители «Зенита», вроде Радимова, только годами говорят, что пора бы, нужны бы, важно бы доверять молодым и воспитанникам. Говорят, получают деньги, говорят дальше. На деле нет ни хорошего скаутинга, ни правильной методики. Очевидно ведь, что «Краснодар» учился не у «Спартака» с «Зенитом». Ни даже случайного успеха – не появился новый Аршавин вопреки плохой работе. Недовольство фанатов понять можно, как и насмешки конкурентов.

Тут Сёмина убрали из «Локомотива» под соусом, что не доверяет молодым, а знаете, сколько у «железнодорожников» в этом сезоне воспитанников академии клуба в заявке? Десять человек, причем четверо имеют отношение к основному составу, и только один — ветеран. У «Зенита» играл один Кержаков – ему тридцать три года, а Кузяев и Сутормин были на подхвате. Васютин, Шамкин и Мусаев к основе не имеют отношения, вратарь сидел в запасе, а суммарное игровое время в РПЛ Даниила и Леона – 72 минуты.

У клуба, который имеет миллионы евро на зарплаты Маркизио и Маммане, должен быть более грамотный подход к академии. У клуба, который точно не оставляет руководство с минимальной зарплатой – и стесняться глупо, ведь очевидно, что премии и оклады самые высокие в РПЛ , соразмерны разнице в бюджете «Зенита» и конкурентов, просто должна быть образцовая школа. Не говоря о том, что даже переход из запаса в основу не налажен – если клуб брал «на вырост» молодого парня, вроде Джорджевича, то не получал стабильного футболиста основы, зато платил в районе миллионов евро в год, как говорят открытые источники, Антону Заболотному.