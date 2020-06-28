«Боже, какая глупость!» 5 аргументов против возвращения Ганчаренко в ЦСКА

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вчера, 18:31

То у ЦСКА есть тренер, то нет, то снова есть — он же. «Соккер.ру» комментирует возвращение Виктора Михайловича к своим обязанностям.

Неделю назад Ганчаренко сбежал из ЦСКА после поражения от «Зенита», но белорусскому специалисту не дали уйти из клуба. У «армейцев» снова есть тренер, Виктор Михайлович вернулся к исполнению своих обязанностей и сегодня провел восстановительную тренировку в Ватутинках после матча с «Динамо».

Уже во вторник у ЦСКА дерби со «Спартаком». Болельщики и ветераны «красно-синих» скептически относятся к возвращению Ганчаренко, а «Соккер.ру» попробует сформулировать этот скепсис в очевидных претензиях к тренеру, которого мы не раз хвалили и защищали раньше.

1. Провалы в Европе

В первый свой полноценный сезон у руля ЦСКА Ганчаренко сумел прервать серию Леонида Слуцкого из последних мест в группах Лиги чемпионов: ЦСКА стал третьим в квартете с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой», набрал 9 очков и отправился в Лигу Европы, где был остановлен в четвертьфинале лондонским «Арсеналом». Потом были две победы над «Реалом», которые надолго застили глаза всем, хотя справедливее вспоминать не успехи в матчах с худшим за 10 лет «Мадридом», а неудачи в играх с «Викторией» и последнее место в группе. И еще одно последнее место — уже в квартете Лиги Европы в нынешнем сезоне.

При этом нужно вспомнить, что прямые путевки в групповые стадии турниров УЕФА «армейцам» два года подряд дарил «Спартак» в последних турах РПЛ . Спасибо ему огромное, что давал команде Ганчаренко возможность проваливаться в основных сетках Лиги чемпионов и Лиги Европы, зарабатывать приличные деньги просто за участие. А если бы пришлось играть в квалификации? Учитывая, что в Европе за последние два года ЦСКА был хуже таких клубов, как «Виктория Пльзень», «Ференцварош», «Эспаньол» и «Лудогорец», вряд ли их ждал успех в отборе. Победы над «Реалом» и подарки «Спартака» отчасти сглаживают углы, реальное положение вещей еще хуже.

2. Ошибки при комплектации команды и стагнация талантов

Ганчаренко любят преподносить как сильного кадровика: знает, какие футболисты ему нужны, умело подгоняет их под игровую модель, развивает таланты. Лучше всего Виктору Михайловичу удалось подгонять и развивать, когда в его распоряжении были такие таланты, как братья Березуцкие, Игнашевич и Вернблум. С молодыми и «сырыми» приходится сложнее. Вы видите очевидный и планомерный прогресс Облякова, Ахметова, Дивеева при Ганчаренко? У всех был всплеск, белорусский тренер умеет взбодрить и вдохновить, однако на дистанции его подход не работает, и самый яркий пример — загнувшийся после мощного сезона Чалов.

Главный тренер — ведущий футбольный инженер команды, он должен посылать сигналы руководству, советовать и даже требовать. Ганчаренко не смог раскрутить руководство на опытного опорного полузащитника, хотя сам считает, что это краеугольный элемент, которого не хватает системе. Виктор Михайлович не отследил состояние Чалова и не настоял на его продаже, когда такая возможность была — клуб получил бы деньги, а тренер потребовал бы потратить часть из них на опытных футболистов. Молодые игроки в стагнации, при этом кандидатуры Абеля Эрнандеса, Лукаса Сантоса, Ильи Шкурина и Седрика Гогуа, выше которого через пару недель стал котироваться молодой Карпов, одобрял сам Ганчаренко. Радовался подачкам, плыл по течению, гнался за пресловутой «командной химией».

3. Не подкрепленная вера в свой тактический гений

Когда Ганчаренко получил ЦСКА из рук Слуцкого зимой 2017-го и наиграл на сборах схему 3-5-2, это было тем самым свежим импульсом, который был так необходим тогда «армейцам». ЦСКА преобразился, прибавил в качестве и запрыгнул на вторую строчку, опередив «Зенит». Находка была своевременная и мудрая, учитывая, что в центре обороны могли играть Березуцкие и Игнашевич, а Марио Фернандес получал больше свободы на правом фланге. В центре поля было мощное трио Вернблум-Натхо-Головин, и система помогала нивелировать проблемы в линии атаки.

Что бы ни происходило в дальнейшем, Ганчаренко продолжал придерживаться схемы, которую уже выучили и стали пускать под откос даже команды уровня «Ференцвароша», «Эспаньола» (20-е место в Ла Лиге) и «Крыльев Советов». Да, иногда Виктор Михайлович менял пластинку, но обычно делал это по ходу матчей и совершал настолько неосторожные и неподготовленные ходы, что только усиливал страдания команды.

Настрадались «армейцы» и из-за бесконечных пертурбаций в обороне: состав защитников менялся, как и их позиции, а заигравшийся в «Футбольный менеджер» Ганчаренко негодовал из-за ошибок запутавшихся подопечных. Считающий себя сильным тактиком Виктор Михайлович не раз оказывался слабым практиком, а прямо сейчас есть большие сомнения в надежности фундаментальных основ его команды. В принципе, сейчас очень удачное время, чтобы начать все заново. Но, может быть, лучше доверить это кому-то другому?

4. Высокомерие, неуважение, хамство

Виктор Михайлович — человек настроения. Светит солнышко — и это милейший в мире человек, который очень интересно рассказывает о футболе и своей работе, но стоит светилу спрятаться за тучки, брызнет дождь — кругом враги. Не страшно, когда речь о футбольных эмоциях, но Ганчаренко не удовлетворяется обычными для тренеров на бровке выплесками недовольства, он становится раздраженно-высокомерным, ведет себя так, будто все вокруг ему должны.

У арбитров слишком сложные лица, собственные футболисты могут быть обвинены в глупости и неумелости, сопернику можно отказать в рукопожатии, если он слишком сильно радовался, журналисты задают неправильные вопросы. Причем это приобретенные качества, до работы в ЦСКА Ганчаренко был скромнее. Тренер — это лицо клуба, и если «армейцы» заботятся об имидже, то нужен человек, который умеет выражать уважение окружающим и заслуживает уважения сам.

5. Бегство, которое не простят

После матча с «Динамо» Никола Влашич искренне похвалил Сергея Овчинникова, исполнявшего обязанности главного тренера:

Он очень хорошо работает с командой, общается с нами. Перед игрой он сказал, что мы должны забыть про то разгромное поражение от «Зенита». Овчинников был великолепным вратарем и обладает харизмой. Он нужен нам сейчас, мы впитываем его рекомендации, он очень нам нравится.

Тут же Николе задали прямой вопрос: ждет ли команда возвращения Виктора Ганчаренко? Ответ лидера ЦСКА не получился настолько же прямым:

Я не знаю, ничего не могу сказать.

Почувствуйте контраст. Никола не сказал, мол, ждем, крепкого здоровья Виктору Михайловичу (официальная версия паузы в работе — проблемы со здоровьем), мы долго работаем вместе и хотелось бы продолжить, но решать руководству. Ответ был другим: «Не знаю, ничего не могу сказать». И я тоже не знаю, как Ганчаренко будет смотреть в глаза футболистам, как они будут реагировать на его приказы после того, как тренер наорал на всех и сбежал в Беларусь.