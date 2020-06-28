«Боже, какая глупость!» 5 аргументов против возвращения Ганчаренко в ЦСКА

То у ЦСКА есть тренер, то нет, то снова есть — он же. «Соккер.ру» комментирует возвращение Виктора Михайловича к своим обязанностям.
Неделю назад Ганчаренко сбежал из ЦСКА после поражения от «Зенита», но белорусскому специалисту не дали уйти из клуба. У «армейцев» снова есть тренер, Виктор Михайлович вернулся к исполнению своих обязанностей и сегодня провел восстановительную тренировку в Ватутинках после матча с «Динамо».
Уже во вторник у ЦСКА дерби со «Спартаком». Болельщики и ветераны «красно-синих» скептически относятся к возвращению Ганчаренко, а «Соккер.ру» попробует сформулировать этот скепсис в очевидных претензиях к тренеру, которого мы не раз хвалили и защищали раньше.
1. Провалы в Европе
В первый свой полноценный сезон у руля ЦСКА Ганчаренко сумел прервать серию Леонида Слуцкого из последних мест в группах Лиги чемпионов: ЦСКА стал третьим в квартете с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой», набрал 9 очков и отправился в Лигу Европы, где был остановлен в четвертьфинале лондонским «Арсеналом». Потом были две победы над «Реалом», которые надолго застили глаза всем, хотя справедливее вспоминать не успехи в матчах с худшим за 10 лет «Мадридом», а неудачи в играх с «Викторией» и последнее место в группе. И еще одно последнее место — уже в квартете Лиги Европы в нынешнем сезоне.
При этом нужно вспомнить, что прямые путевки в групповые стадии турниров УЕФА «армейцам» два года подряд дарил «Спартак» в последних турах РПЛ. Спасибо ему огромное, что давал команде Ганчаренко возможность проваливаться в основных сетках Лиги чемпионов и Лиги Европы, зарабатывать приличные деньги просто за участие. А если бы пришлось играть в квалификации? Учитывая, что в Европе за последние два года ЦСКА был хуже таких клубов, как «Виктория Пльзень», «Ференцварош», «Эспаньол» и «Лудогорец», вряд ли их ждал успех в отборе. Победы над «Реалом» и подарки «Спартака» отчасти сглаживают углы, реальное положение вещей еще хуже.
2. Ошибки при комплектации команды и стагнация талантов
Ганчаренко любят преподносить как сильного кадровика: знает, какие футболисты ему нужны, умело подгоняет их под игровую модель, развивает таланты. Лучше всего Виктору Михайловичу удалось подгонять и развивать, когда в его распоряжении были такие таланты, как братья Березуцкие, Игнашевич и Вернблум. С молодыми и «сырыми» приходится сложнее. Вы видите очевидный и планомерный прогресс Облякова, Ахметова, Дивеева при Ганчаренко? У всех был всплеск, белорусский тренер умеет взбодрить и вдохновить, однако на дистанции его подход не работает, и самый яркий пример — загнувшийся после мощного сезона Чалов.
Главный тренер — ведущий футбольный инженер команды, он должен посылать сигналы руководству, советовать и даже требовать. Ганчаренко не смог раскрутить руководство на опытного опорного полузащитника, хотя сам считает, что это краеугольный элемент, которого не хватает системе. Виктор Михайлович не отследил состояние Чалова и не настоял на его продаже, когда такая возможность была — клуб получил бы деньги, а тренер потребовал бы потратить часть из них на опытных футболистов. Молодые игроки в стагнации, при этом кандидатуры Абеля Эрнандеса, Лукаса Сантоса, Ильи Шкурина и Седрика Гогуа, выше которого через пару недель стал котироваться молодой Карпов, одобрял сам Ганчаренко. Радовался подачкам, плыл по течению, гнался за пресловутой «командной химией».
3. Не подкрепленная вера в свой тактический гений
Когда Ганчаренко получил ЦСКА из рук Слуцкого зимой 2017-го и наиграл на сборах схему 3-5-2, это было тем самым свежим импульсом, который был так необходим тогда «армейцам». ЦСКА преобразился, прибавил в качестве и запрыгнул на вторую строчку, опередив «Зенит». Находка была своевременная и мудрая, учитывая, что в центре обороны могли играть Березуцкие и Игнашевич, а Марио Фернандес получал больше свободы на правом фланге. В центре поля было мощное трио Вернблум-Натхо-Головин, и система помогала нивелировать проблемы в линии атаки.
Что бы ни происходило в дальнейшем, Ганчаренко продолжал придерживаться схемы, которую уже выучили и стали пускать под откос даже команды уровня «Ференцвароша», «Эспаньола» (20-е место в Ла Лиге) и «Крыльев Советов». Да, иногда Виктор Михайлович менял пластинку, но обычно делал это по ходу матчей и совершал настолько неосторожные и неподготовленные ходы, что только усиливал страдания команды.
Настрадались «армейцы» и из-за бесконечных пертурбаций в обороне: состав защитников менялся, как и их позиции, а заигравшийся в «Футбольный менеджер» Ганчаренко негодовал из-за ошибок запутавшихся подопечных. Считающий себя сильным тактиком Виктор Михайлович не раз оказывался слабым практиком, а прямо сейчас есть большие сомнения в надежности фундаментальных основ его команды. В принципе, сейчас очень удачное время, чтобы начать все заново. Но, может быть, лучше доверить это кому-то другому?
4. Высокомерие, неуважение, хамство
Виктор Михайлович — человек настроения. Светит солнышко — и это милейший в мире человек, который очень интересно рассказывает о футболе и своей работе, но стоит светилу спрятаться за тучки, брызнет дождь — кругом враги. Не страшно, когда речь о футбольных эмоциях, но Ганчаренко не удовлетворяется обычными для тренеров на бровке выплесками недовольства, он становится раздраженно-высокомерным, ведет себя так, будто все вокруг ему должны.
У арбитров слишком сложные лица, собственные футболисты могут быть обвинены в глупости и неумелости, сопернику можно отказать в рукопожатии, если он слишком сильно радовался, журналисты задают неправильные вопросы. Причем это приобретенные качества, до работы в ЦСКА Ганчаренко был скромнее. Тренер — это лицо клуба, и если «армейцы» заботятся об имидже, то нужен человек, который умеет выражать уважение окружающим и заслуживает уважения сам.
5. Бегство, которое не простят
После матча с «Динамо» Никола Влашич искренне похвалил Сергея Овчинникова, исполнявшего обязанности главного тренера:
Он очень хорошо работает с командой, общается с нами. Перед игрой он сказал, что мы должны забыть про то разгромное поражение от «Зенита». Овчинников был великолепным вратарем и обладает харизмой. Он нужен нам сейчас, мы впитываем его рекомендации, он очень нам нравится.
Тут же Николе задали прямой вопрос: ждет ли команда возвращения Виктора Ганчаренко? Ответ лидера ЦСКА не получился настолько же прямым:
Я не знаю, ничего не могу сказать.
Почувствуйте контраст. Никола не сказал, мол, ждем, крепкого здоровья Виктору Михайловичу (официальная версия паузы в работе — проблемы со здоровьем), мы долго работаем вместе и хотелось бы продолжить, но решать руководству. Ответ был другим: «Не знаю, ничего не могу сказать». И я тоже не знаю, как Ганчаренко будет смотреть в глаза футболистам, как они будут реагировать на его приказы после того, как тренер наорал на всех и сбежал в Беларусь.
В мужских коллективах, где отношения держатся на доверии и уважении, а у лидера обязательно должен быть стержень, такого не прощают. В нынешних обстоятельствах оставлять Ганчаренко у руля, пусть даже до конца сезона — ошибка, с тем же Овчинниковым, которого приняла команда, может получиться лучше. ЦСКА не раз всех удивлял, выкарабкиваясь из самых непростых ситуаций, однако происходящее сейчас напоминает скачки на мертвой лошади. Иногда лучше вылезти из уютного седла и пойти пешком.