Охота на «спартаковцев». Фанатам грозят тюрьмой за перфоманс

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сегодня, 16:00

«Соккер.ру» — за правосудие. Нельзя доводить до маразма после обычной акции футбольной поддержки.

Что вообще случилось в Москве?

Накануне матча «Спартака» в Туле фанаты «красно-белых» собрались у стадиона – на дороге, которой пользуется клуб. Это выезд из арены, не шоссе. Народу было немного, развернули один баннер с надписью: «Победа или смерть». На самом автобусе красуется девиз «Больше, чем жизнь». Короче, на три минуты собрался кружок фанатов Нестора Ивановича Махно.

Сама акция мирная, приободряющая команду, видим тысячи таких в футболе. А дальше началась чертовщина. К фанатам, которые за месяцы пандемии отметились только тем, что собирали продукты для возрастных фанатов «Спартака» — по аналогии с акцией «Зенита», где участие принимал тот же Аршавин, пришли с обысками. Ребятам шьют серьезную уголовную 213-ю статью «хулиганство», а в личных беседах пугают тюремным сроком.

Что говорят правозащитники?

Юристы единогласно высказались против преследования по названной статье, которая не имеет ничего общего со случившимся. Как легко поймет даже студент юридического вуза, не говоря о правозащитниках с опытом – в статье о хулиганстве важно наличие потерпевшего или уголовно наказуемое действие.

Вам этот нюанс описывать не нужно – по той же статье судили Мамаева и Кокорина. Причем и после легких телесных у водителя и чиновника Пака нельзя было железно бросать в тюрьму – в РФ тысячи драк за год, чаще дают штраф и условный срок. А фанаты «Спартака» никого не били, где жертвы? Команда довольна, имущество не вредили, максимум – наказать за нарушение карантина.

Но на пустой дороге была полицейская машина сопровождения автобуса «Спартака» — из нее никто не выходил, не считали поведение фанатов клуба нарушением закона, не делали замечания, акция длилась секунды – баннер растянули, файеры зажгли, кортеж пропустили. Фанаты позже стояли на траве у дороги. Нет состава преступления по серьезной статье, как и потерпевших – оценка 100% юристов, которые высказались.

Почему видим двойные стандарты?

В этом сезоне фанаты «Зенита» трижды упоминались в мировой прессе. Первый раз – из-за расизма по отношению к Малкому, но их быстро утихомирил сам клуб по своим каналам. Третий раз недавно – когда порадовали изображением врача с коронавирусом, что заменили на мяч. А второй раз устроили грандиозное огненное шоу по дороге автобуса «Зенита» на матч.

Если сравнивать с тем, что на карантине выдали фанаты «Спартака», то это как спичку и костер приравнять. Сколько уголовных дел в Санкт-Петербурге полиция завела по уголовной статье на фанатов «Зенита»? Ноль. Получается, поклонникам чемпиона можно поддерживать команду в ночное время, нарушая общественный порядок и еще парочку административных правил, а фанатам «Спартака» за скромную акцию грозит до 7 лет? Что-то здесь нечисто.

Кому выгоден весь этот скандал?

Исторически трусость объединяет тех, кто бросает в тюрьму без малейшего юридического обоснования. Футбольных фанатов, особенно хулиганов, а не ультрас, всегда боялись. С 2002-го года есть животный страх, что спортивные ребята в результате станут ударной силой на случай несогласия. Некоторых купили, запугали, приручили, разогнали, контролируют – вспомните провокацию в Марселе.

Одновременно во Франции фанаты поняли, что их используют и «кинут». Поэтому некоторые стали умнее – в международных конфликтах участвуют редко, провокации на трибунах пресекают силовыми методами. Разные сомнительные флаги пробовали разворачивать на секторах, но получали отпор ультрас. Для фанатов важно оставаться субкультурой вне политических процессов.

Их первыми отправят в тюрьму, было бы желание – статья найдется. Но в этом конкретном случае проблема в карантине. Откуда возьмутся звездочки на погонах, если страна на паузе? Нужно ловить страшных преступников, а если их нет – назначить. Кроме того, посмотрите, что происходит вокруг — российским футбольным властям надо отвлечь общественность от серии провалов.

Запустить сезон без эксцессов не вышло. Судейство в РПЛ может остаться таким, как было. Фанатов оставили без выездов даже в дерби, как-то надо это обосновать – 10 % не пускают, хотя видели нарушения. Также нарушают правила карантина разные футболисты – Кокорин пошел на день рождения, Азмун несколько раз подряд грубо подставлял «Зенит», рискуя заразить потом половину команды. Видим провалы, от которых нужно отвлекать. Но это лишь одна сторона истории.

«Спартак» сможет защитить фанатов?

Есть также локальный уровень. ФК «Спартак» с радостью бы заменил непокорных ультрас на трибунах, что почти всегда критикуют руководство, на лояльных «кузьмичей». Письмо Федуна в поддержку фанатов от имени клуба в адрес чина из МВД – обязательная программа, как заявление «Сочи», что оштрафуют Кокорина. Но не факт, что «Спартак» реально будет драться за своих ультрас в судах.

И не факт, что многочисленные советники Федуна не рады, что фанатов избили в Ростове-на-Дону, закрыли в клетку в Набережных Челнах, арестовывали в Санкт-Петербурге и проводят обыски с задержаниями в Москве. Понятно, что на общероссийском уровне это акция, чтобы отчитаться, что напугали «неблагонадежных элементов». Но какое отношение запугивание имеет к правосудию?

Нет такого в законе - шить левое дело в качестве акции устрашения на случай будущих возможных конфликтов с толпой. В чем, например, суть изъятия атрибутики «Спартака» при обысках, ее наличие запрещено или что-то доказывает? Впрочем, дело настолько слабо слеплено, что если клуб хочет защитить фанатов – справится. Главное, чтобы за закрытыми дверями не потирали руки: «Как хорошо, что Дзюба наябедничал на „сектантов“, как хорошо, что над ультрас весь сезон издеваются».

Понятно, что фанаты и сами создали себе репутацию, и им активно приписывают чужие грехи. Вот только тут вопрос не отношения, а затасканной, но правдивой цитаты немецкого пастора Мартина Нимёллера – о том, что важно не молчать, если беззаконие творят по отношению к тем, кто не нравится и к тебе не относится. Зачем? Потому что когда придут за тобой – не останется тех, кто потребует правосудия.

Федун и ФК «Спартак» должны сделать все, что их фанатов судили по закону. А по закону там статья 20.2.2 КоАП РФ , штраф до 20 тысяч рублей вместо 7 лет лишения свободы. Нарушения карантина тоже можно приписать, но там тоже лишь штраф. С фанатами «Спартака» весь сезон обращаются жестко, несправедливо, агрессивно, хотя огненное шоу фанатов «Зенита» или расистские выкрики на матче с ЦСКА не привели к аналогичным массовым задержаниям.

Фанаты не верят в искренность клуба?

Чем опасна ситуация? Если нет следования букве закона, то всегда много случайных жертв и нет развития в целом. И если приучат, что можно шить дела, то все последующие акции против фанатов «Зенита», ЦСКА , «Динамо» и остальных подвяжут под приговоры «спартаковцам». «Так им и надо», — напишут милые боты в комментариях.

Но нельзя называть преступниками тех, кто не совершал уголовный проступок, это клевета. Особенно если фанатов «Зенита» за аналогичную, но бурную акцию всем миром хвалили. Ужасно, что находятся люди, которые начинают радоваться чужому горю. Хорошо лишь, что поскольку юридически обвинения слабые, есть надежда, что статью изменят – впаяют штрафы. Но сама история выглядит глупо.

И версий несколько. Первая – нужно за что-то отчитываться в карантин. Вторая — в самом худшем случае видим, как «Спартак» пытается чужими руками наказать фанатов за то, что ультрас поддержали команду в Тарасовке в начале июня, не оповестив клуб. Утверждать ничего пока нельзя, но если директор по безопасности Шумилов и отдельные люди из окружения Федуна настолько мелочные, что непублично одобряют произвол, чтобы показать фанатам их место и заставить «сотрудничать» – история печальная.

Факт, что Дзюба спокойно смотрел, как случайных людей винтили в Санкт-Петербурге, многое рассказал лично об Артеме. А тут на кону репутация всего «Спартака». Могут и должны юридически защитить фанатов, которые в этом конкретном случае ничего не сделали. Ситуация настолько абсурдная, что похожа на попытку приручить. Именно поэтому фанатов «Спартака» поддержали враги, РПЛ (такое видим, похоже, впервые) и юристы.

Свободу слова и презумпцию невиновности никто не отменял, поэтому повторяем очевидную истину: «фанат» и «преступник» – не слова-синонимы. А все люди в клубах, что думают иначе и мечтают оставить трибуны немыми и пустынными, вредят российскому футболу.