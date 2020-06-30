Без пенальти и с удалением. «Спартак» сам себя закопал против ЦСКА

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вчера, 23:04

«Соккер.ру» предупреждал – хотя футболистов Тедеско называли фаворитами, в итоге они сыграли за соперника.

Во Владивостоке в начале августа планировали провести турнир по скоростному копанию могил. Это не чей-то британский юмор, реальный конкурс, который авторы идеи назвали «развлекательным мероприятием».

Из-за карантина турнир перенесли в Омск на конец лета, но сама новость остается гомерически смешной, глубокой и одновременно прекрасно ложится на футбольную действительность и конкретный матч.

Турнир по копанию могил собственным надеждам в этом сезоне – это про ЦСКА и «Спартак» на футбольном поле. Но поскольку сегодня столкнулись лбами, то нашелся победитель в конкурсе на скоростное погружение.

5 выводов об игре ЦСКА

1. Новое сочетание в центре защиты работает

Овчинников считал, что ЦСКА должен играть иначе в защите. Получается, появление тройки Набабкина, Дивеева и Магнуссона – его вариант. Ганчаренко после дерби с «Динамо» с ним согласился, предсказуемо сохранив сочетание. За первый тайм «Спартак» ни разу не попал в створ ворот Акинфеева, а за весь матч собралось две попытки – мало, да и не вина центральных беков.

2. ЦСКА пользовался удобным стилем «Спартака»

Не сказать, что «армейцы» показывали невиданный доселе класс в дерби, но футболисты ЦСКА играли смело, поскольку «Спартак» делал ровно всё, что нужно, чтобы команде Ганчаренко легче жилось. Магнуссон смело ходил вперед, опорная зона не испытывала давления, Марио хорошо бежал вперед, Влашич провел крутой первый тайм. «Спартак» словно специально себя закапывал, ведь не мешал ЦСКА играть, а встречал без контактов.

3. Когда Влашич в ударе – «армейцы» преображаются

Сначала важно отметить, что с Марадишвили баланса в игре стало больше. Следовательно, Влашич получил больше свободы в созидании, поскольку Обляков и Марадишвили у него за спиной справлялись с отбором и разрушением. Никола, когда у него идёт игра, как сегодня, точно среди лучших игроков РПЛ . Дело не в голе – там вратарь привез, а в умении побыть Азаром – человеком, что все может сделать сам. Автор дубля – герой дерби!

4. Акинфеев в концовке вытащил мертвый мяч

Игорь спас и после первого точного удара «Спартака» в матче – Зобнина, и после второго – Умяров мог сравнять счет в самом конце, однако Акинфеев решил, что сегодня тот вечер, когда можно не пропускать. И стоит отметить, что второй выстрел был невероятно сложным – мяч уходил от голкипера, снижался. Блестящий сэйв, разные действия голкиперов определили результат.

5. Овчинников лучше подготовился к поединку

Заслуженно ругали Виктора Михайловича на неделе – главные тренеры не уезжают в отпуск посреди сезона в другую страну. И вообще, только влияние владельцев ЦСКА позволило тренеру вообще быть на бровке, ведь не прошло 14 дней карантина. Однако если говорим о настоящем, а не прошлом – Ганчаренко и Овчинников лучше подготовились к дерби, чем Тедеско. Доменико поверил футболистам, а соперники поставили на качество приказов. Многие фишки взяли с дерби с «Динамо» — Марадишвили, состав защиты, добавили голы Влашича – сработало.

5 выводов об игре «Спартака»

1. «Красно-белые» провалили весь поединок

Дело не в счете даже, а в действиях «Спартака» — вяло, беззубо, медленно, с провалами на левом фланге и левом полуфланге, где Фернандес и Влашич делали всё, что нужно было ЦСКА . Ни одного удара в створ ворот «армейцев», пропущенный мяч и потерянная нить игры – первый тайм «Спартаку» не удался, да и второй не был намного лучше.

2. Максименко – спаситель, но опыта не хватает

Часто Александр играет так, что в сборную можно. А потом напоминает ошибками, насколько молодой. Конечно, любой вратарь может неудачно отразить мяч после хлесткого удара, но голкипер допустил досадную ошибку – прекрасно видел мяч, собирался его легко отразить, но забросил в сетку.

3. «Спартак» страдает из-за слабости флангов

Схема не подразумевает чистой игры через вингеров – их нет в «3-5-2», но должны по всему краю работать латерали – Айртон и Рассказов. И все видели, что если второй хотя бы пытался обозначить себя в атаке – бил, то бразилец потерялся в борьбе с Фернандесом. В результате после перерыва «Спартак» сделал акцент на игру правым флангом, ведь левому матч не удался.

4. Бакаев после карантина в очень плохой форме

Вот кому перерыв не пошел на пользу. Дело вряд ли в том, что Зелимхан переболел коронавирусом – обошлось без серьезных последствий, а просто в самой паузе как таковой. У Бакаева было много голевых передач, прекрасно бежал в контратаки, ведь «Спартак» был одной из самых опасных команд РПЛ именно по быстрым ответным выпадам. А сегодня Бакаев исчез с радаров, вдевятером обыграть ЦСКА сложно.

5. Смена тактики ничего не дала «Спартаку»

Попытка Тедеско перестроить команду, убрав Рассказова и выпустив вместо него ещё одного форварда – Ларссона, никак не изменила рисунок игры. Понятно, что удаление Зобнина поломало планы Доменико, но и до этого «Спартак» не играл ярко, быстро и правильно. Уже все в РПЛ знают – надо жать на левый фланг ЦСКА , он слабее правого. Нужно часто оказываться перед штрафной – там есть пустые зоны для дальних ударов. Также важно закрыть Марио, но ничто из списка не выполнили.

5 выводов о дерби в целом

1. Решение судьи в дебюте не сломало игру

Дело не в одном эпизоде, ведь у «Спартака» хватало времени, чтобы забегать. Но да, Зобнин на скорости ворвался в чужую штрафную, где Магнуссон встретил его, выставив колено. Легкое касание было, но является ли этот эпизод железным поводом для назначения пенальти? Железным – нет, но справедливо будет добавить – в РПЛ ставили на «точку» и после меньших касаний. Классика «на усмотрение арбитра», и Еськов при поддержке Карасева решил – не пенальти. Но ЦСКА , не получив в свои ворота пенальти, осмелел. А вот по красной карточке Зобнину нет вопросов – глупейшая отмашка, на ровном месте.

2. В центре поля ЦСКА не пришлось побеждать

«Спартак» сам сдался – Зобнин и Умяров плохо встречали Влашича и его коллег, те же хавбеки плюс Бакаев неудачно открывались. Только после перерыва Зобнин пытался показать пример и повести за собой, но это были разовые акции, а закончились красной. ЦСКА не заставили страдать в опорной зоне, поэтому соседи без труда играли и с мячом, и без мяча. Редкий соперник «армейцев» не утюжит их перед штрафной.

3. «Армейцев» останавливала важность победы

Кто-то захочет пнуть ЦСКА , что не спешили забивать второй, но не забывайте, как непросто складываются для «армейцев» матчи в этом году. В дерби им результат был важнее качества футбола, выкладывались, как могли, никаких позорных допущений, что команда хочет увольнения Ганчаренко, не увидели – тренера не «плавили», сыграли, как сейчас умеют. ЦСКА нормально отработал. Это не матч, которым нужно гордиться, но прервали ужасную чёрную серию.

4. Надо быть готовым к перепадам темпа в РПЛ

Поединок доказал, что российские команды, которые и после полноценных сборов не готовы к трём матчам за 7-8 дней, сейчас будут работать на низких скоростях. «Спартак» выкладывался в последних поединках, но даже тогда целые матчи в одном темпе не проводил. ЦСКА тоже не хватало сил на большее против «Зенита» и «Динамо», а сегодня, если бы ни гол после ошибки вратаря, вряд ли команда Ганчаренко смогла взвинтить темп в концовке. Но им помог соперник.

5. «Спартак» не оправдал статус фаворита

В принципе, предсказуемо, ведь речь о «Спартаке», который проигрывает то соперникам, то себе примерно равное количество раз. Говорили до матча, что слишком часто Мостовой и компания обзывали «красно-белых» фаворитами. Объективные причины для того, чтобы «Спартак» сыграл первым номером, были, но провели дерби ужасно. Предсказуемо, вяло, скучно, медленно, без акцента в атаке, без учета слабостей ЦСКА – а те по-прежнему есть. «Армейцы» грамотно воспользовались плохой игрой соперника, но всё-таки в конкурсе по выкапыванию могил победила команда Тедеско – сами себя закопали против соперника, что не выиграл в семи поединках подряд.