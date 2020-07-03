ГлавнаяБлогиКомандный дух

«Ливерпуль» разгромлен 4:0. Команда Клоппа – «мыльный пузырь»?

вчера, 10:00
00:00 / 00:00

«Соккер.ру» находит особенность «красных», сравнивая футболистов Юргена с другими королями топ-5.

Линекер пошутил, что начинает считать «Ливерпуль» «вспышкой на сковороде» — по смыслу можно перевести как «мыльный пузырь» или «однодневка». Гарри, конечно, понимает, что поражение 0:4 от «Манчестер Сити» предсказуемое и скорее наоборот полезное. Чемпионов Англии спустили на грешную землю. Клопп получил возможность припомнить погром после чемпионского коридора. Но тут важнее посмотреть на сам «Ливерпуль».

Оцените заявку. Там есть дублер бывшего голкипера «Арсенала» — звучит, как диагноз. Ещё парень, что дебютировал в сборной неудачников лишь в 24 года. Уроженец Европы, которого не приняли в сборную его фактической родины. Пацан, который вылетал во вторую лигу. Неизвестный публике школьник, что даже после первых успехов в основу сборной не проходил. Мужичок, над которым насмехались фанаты его же клуба.

Ещё надо добавить парня, которого ставили в защите на фланге, поскольку в предыдущей команде его в центре поля не видели. В атаке сразу два человека, которые могли оказаться в «Спартаке» — один прилетел в Москву и был согласен на переход. А завершить схему можно форвардом, который не нападающий вовсе. И до появления в Англии играл за деревенский клуб.

А ведь это все футболисты основы «Ливерпуля» Клоппа последних лет. Алиссон был резервистом Щесны в «Роме». Ван Дейк играл в Шотландии, затем за середняка АПЛ, в сборную попал не в возрасте Де Лигта, намного позже. Матип родился в Бохуме, но об основе сборной Германии речь не шла, согласился играть за Камерун. Робертсон встречался с Ван Дейком в Шотландии, а потом вылетел с «Халл Сити» из АПЛ перед трансфером в «Ливерпуль».

Мане и Салаха их агенты пытались пристроить в «Спартак». Причем если Садьо не спешил соглашаться, то Мохамеда легко могли увидеть в «красно-белой» форме московского клуба. Фирмино до «Ливерпуля», куда приехал в качестве атакующего хавбека, буквально играл за деревенский клуб – владелец «Хоффенхайма» построил стадион в городишке рядом, но сама одноименная деревня на 3-4 тысячи жителей.

Хендерсона сейчас, похоже, назовут лучшим игроком АПЛ, что не очень разумно – Де Брюйне, конечно, ярче выступил как боевая единица и герой, и нет никакого правила, что награду может получить только футболист чемпионов Англии. Но раньше над Джорданом прикалывались сами фанаты «Ливерпуля». Фабиньо в «Монако» играл на фланге защиты, да и в Англии не сразу нашли место в основе в центре поля и поверили в его важность.

В принципе, из привычной основы команды, где также важную роль занял вчерашний школьник Александр-Арнольд, что в 2018-м году оказался резервистом сборной Англии на чемпионате мира, только Вейналдум был успешным игроком со стабильными вызовами в состав национальной сборной до того, как Клопп включил свою магию. Вчера Гвардиола перехватил рубильник и «Манчестер Сити» сыграл против «Ливерпуля», словно те – клуб РПЛ, но в этом и разница. 

Если возьмете составы «Реала», «Барселоны», старого «Манчестер Юнайтед» или «Милана», то увидите истории развития. Но одновременно концентрация людей, которые давно были звездами и долго шли к вершине, будет выше, чем в «Ливерпуле». Кто знал Алиссона в 2017-м году, когда у него было три матча за сборную Бразилии и статус запасного в «Роме»? А буквально через два года Бекер первым награжден «Призом Яшина» — лучший голкипер прошлого года.

При этом «Ливерпуль», где есть Ловрен – защитник с сомнительной репутацией, где в финале ЛЧ играл Кариус, выиграл буквально всё. Это чудо. Когда «Реал» взял Лигу чемпионов после длительного перерыва, но в основе были чемпионы мира Касильяс, Рамос и Арбелоа, был будущий чемпион мира Хедира, вице-чемпион Ди Мария, дорогущий Бэйл, Роналду – многократный обладатель «Золотого мяча». У вечного чемпиона «Баварии» классический состав напичкан чемпионами мира.

У «Ювентуса» в основе в финале ЛЧ в 2015-м было полно коронованных легенд. Конечно, если вдруг Англия выиграет Евро-2021, но Трент, Джо и Джордан тоже станут победителями крупного турнира, но часто британцы выигрывают такие кубки? Сам «Ливерпуль» тридцать лет ждал чемпионства, а 14 лет – победы в финале Лиги чемпионов. И Клопп добился успеха не с таким звездным и дорогим составом, как у многих чемпионов крупных лиг последнего десятилетия.

Конечно, это не второй «Лестер», где основу Раньери собрали за копейки по меркам АПЛ, но потенциал «Ливерпуля» выше, чем у той команды. Юрген не потеряет ключевых игроков, сможет приобрести тех, кого посчитает усилением, да и потенциал для роста у его коллектива имеется. «Ливерпуль» построен на командном духе, поэтому это чемпионы Европы – обладатели ЛЧ, мира – клубный ЧМ и Англии – впервые в истории АПЛ.

Это история успеха Робертсона, который начинал в низших лигах Шотландии. Это история Ван Дейка, который однажды так заболел, что писал завещание – врачи не гарантировали его матери, что Вирджил выживет. Алиссон тихо принчал на гитаре, а его взрывная игра в основе «Ромы» стала сюрпризом – не ждали, что парень, который поначалу грубо ошибался, выдаст футбол уровня Облака. О том, что Ван Дейк из «Саутгемптона» настолько крут, мир узнал уже после его перехода в «Ливерпуль».

Салаха списал «Челси», как знаете, а когда за него отдали «Роме» солидные деньги, то были справедливые сомнения – знаем героев одного сезона в Серии А, которые  позже себя не показывали, особенно за пределами итальянской лиги. Но «Ливерпуль» заслужил чемпионский коридор как раз потому, что там на всю основу только один стартовал с места в карьер – Трент Александр-Арнольд. И то история у парня интересная, ведь играл в центре поля, а раскрылся в роли, которую аналитики изучают и будут применять в командах, где найдется человек, что может быть настолько важным в атаке защитником.

Клопп собрал необычный коллектив, и именно такой оказался нужен, чтобы опередить «Манчестер Сити» Гвардиолы на дистанции. Вчерашняя игра была товарищеской для двух команд – ни выше, ни ниже не сместятся в таблице, поэтому результат ничего не рассказывает о главных фаворитах этого и следующего сезонов. Могли сыграть 2:2, 4:0 или 5:2 – без разницы. Зато личные истории роста важны, особенно в мире, где создана иллюзия, что все трофеи можно купить на трасферном рынке.

Что ж никто из АПЛ не догадался, что Робертсон так выстретил, никто не увидел в Фабиньо чемпионскую силу, или не поверил в Мане с Салахом, которых по цене себе даже «Лестер» мог позволить? Клопп и его помощники – спортивный и генеральный директоры, проделали изумительную работу. Но разницу между «Ливерпулем» и «стандартными» победителями великих лиг надо подчеркивать, особенно когда это сделал «денежный мешок» «Манчестер Сити».

Например, у прошлогоднего чемпиона Испании на поле было три чемпиона мира и семь победителей ЛЧ. Но когда встретились лицом к лицу, то «красные» победили Месси со счетом 4:3. У «Ливерпуля» коллектив, собранный для того, чтобы создавать чудеса. Более того – коллектив, что не исчерпал себя и показывает силу духа в футболе в официальных играх. «Ливерпуль» крут не потому, что там есть Салах, что попадет в штангу в игре против МС, а именно тем, что важны все – и Робертсон, и Фабиньо, и Фирмино.

Перед вами особенная команда, поэтому добились уникального успеха. Особенные, но фирменно босяцкие – Гомес, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Фирмино, Салах и Мане в другой команде и у другого тренера, не Клоппа, могли показать иной футбол, слабее. Тут примером может быть Коутиньо в «Барселоне», то это ещё один повод наслаждаться перепадами в их игре. Тридцать лет ждали титула, но свое начало «Ливерпуль» сохранил – рядом с великими победами у них всегда будут заметные поражения. Но 28 побед в АПЛ расскажут о командном духе «красных» больше, чем два погрома от «Уотфорда» и «Манчестер Сити».

Зато четыре мяча «горожан» напоминают, что не боги горшки обжигают – даже «Ливерпулю», чтобы оставаться на вершине, нужно работать над собой и быть готовым, что соперников не испугает их чемпионский статус. Двукратные финалисты ЛЧ, что после взяли АПЛ, не являются «однодневками», но впечатляет, как совпали во времени и пространстве люди, которые в других клубах могли не создать эту сказку – выиграть четыре больших трофея за полтора года.

Семак — о Галицком: «Благородство никогда не выходит боком»
Сегодня, 17:18 Комментарии14
Широков: «Главная интрига тура — станет „Зенит“ чемпионом или нет»
Сегодня, 16:25 Комментарии15
Калиниченко: «Контратаки — конёк „Спартака“»
Сегодня, 16:05 Комментарии12
Семак: «Сделаем всё возможное, чтобы обыграть „Краснодар“»
Сегодня, 15:45 Комментарии16
Кечинов: «„Спартаку“ будет тяжело в матче против „Тамбова“»
Сегодня, 15:07 Комментарии10
Президент «Урала»: «Команда в полном составе готовится к игре против „Уфы“»
Сегодня, 14:58 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 08:51
когда играют два равных соперника, все 11 игроков должны выложиться на 100%. Сити вышел играть, биться, а у красных этого не было . Титул в кармане это видно сильно расслабило полсостава , Трент и Гомес были сами не свои, Фирмино ходил пешком думал о чем то своем, остальные тоже играли далеко не в полную силу. Отсюда и результат такой Сити заслуженно победил. Юрген конечно был зол, но счас на самом деле не стоит уже слишком усердствовать, в оставшихся матчах наигрывать игроков запаса, пробовать новые схемы и тп. Главное без травм, а через короткое время уже начало нового сезона, вот там надо снова грамотно распределить силы
sergsudak
sergsudak
сегодня в 00:04
Вы уж извините, господа "ливерпулененавистники", но то команда Клоппа выиграла АПЛ потому что конкуренции в ней нет, то сильно слабые они-однодневки! Может в +20 по очкам причина?...а, ну да, Скомина виноват...
Roger Young
Roger Young
вчера в 23:10
интересный исход. Не ожидал
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ Valeriy-48 (раскрыть)
вчера в 19:23
сити был в тройне мотивирован в следующем году по всей видимости не будут в Европе играть и теперь для них каждая игра как последняя они всем хотят показать что чего-то стоят
DXTK
DXTK
вчера в 16:45, ред.
Я вот не понимаю а какая разница от поражения? Ливерпуль чемпион да еще за столько туров до конца чемпионата, они могут хоть 0-10 проиграть, а титул у них никто не отнимет, и МС за победу больше трех очков не получил, разрыв в 20 очков есть, я понимаю, сопли там минимальный разрыв, боязнь очередной бананновой кожуры и тд........... но этого ничего нет.


Если бы я был фанатом Ливерпуля, я бы просто послал бы всех на три буквы с этим порождением, ну бывает, Титул в руках и все!!! и Стерлингу привет, он же сбежал за бабками и кубками в МС, а ливер взял и доказал сначала выиграв ЛЧ, что Стерлингу может лишь снится, даже мой тоттенхэм был в финале, а МС нет. А победа АПЛ это как приятный бонус. для болельщиков. Клопп осуществил их мечту.

PS Линекер пускай за Лестер радуется, что в сезоне 15/16 им удалось выиграть его, а в уже в следующем все увидели, что лисы оказались мыльным пузырем на один сезон.

Кстати у Линекера нету не одного титула с командами в качестве игрока.......
Nick Ch
Nick Ch ответ Shineheart (раскрыть)
вчера в 14:49
Сити молодцы, не спорю. Я говорю, что термин "мыльный пузырь" и Ливерпуль - абсолютно разные вещи: Ливерпуль уже далеко не первый сезон выступают на самом высоком уровне (два финала ЛЧ подряд, за малым не взяли чемпионство в прошлом сезоне). А то что игроки в прошлом не из самых сильных клубов, говорит о классе тренера, который сумел разглядеть талант и раскрыть игроков. Короче, наезд на Ливерпуль в этой статейке не обоснованный.
shlifen
shlifen
вчера в 14:26
Ливерпуль не мотивирован - чемпионство в кармане, и могут спокойно готовится к следующему сезону проигрывая хоть все оставшиеся матчи. Ман Сити в целом тоже - но парочка Стерлинг-Фоден таки оказалась замотивированной на матч. Счёт конечно с перебором, но с другой стороны - хитрый Клопп может и выгоду из этого извлечь. Во первых - теперь всегда можно игроков носом тыкать в эти 4-0. А во вторых - сыграй они 2-2, или 1-2, и руководство клуба бы решило что снова можно обойтись без трансферов. Теперь же Юрген начнёт требовать хотя бы парочку крепких новичков для усиления... И как бы Стерлинг не убеждал себя что новый сезон начался вчера, но сезон стартует с нулей. У Ливера уже стартовала "предсезонка" а у Сити ещё впереди матчи ЛЧ (лишь бы запал не потратили сейчас - в матчах которые для сезона ничего не значат) - удачи им, и минимум прохода в финал, команда ведь на ходу. Жаль что сезон так скомканно заканчивается... =(
Valeriy-48
Valeriy-48
вчера в 13:29
Сити действительно достойный соперник, но отсутствие мотивации сыграло свою злую шутку...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:28
вывод статьи прост : каждый по отдельности босяцкий шлак, но вместе под Клоппом они - сила. Одним словом, рукотворная, одноразовая, команда.
pomor 445
pomor 445
вчера в 13:11
Ребята уже отдыхают от трудов праведных. Что касается мыльного пузыря, то это позор не Ливерпуля, а всей АПЛ, позволившей мыльному пузырю стать чемпионом задолго до финиша чемпионата.
Hoyar
Hoyar
вчера в 13:06
Ну в прошлом году мы Барсе тоже летели 3:0 после первого матча, сколько было разговоров, что Ливерпуль сдал. Вообще Сити ничем не уступает Ливерпулю, так что ничего удивительного помню был матч в котором проиграли 5:0 с Клоппом у руля, но были и победы После 4:3, 3:0, 2:1, в начале сезона тоже проиграли в суперкубке Англии 2:1. Так что Сити достойный соперник, просто в защите у них в этом году ушёл Компани, вылетел Лапорт, а когда в защите играет Оттоменди - ничего хорошего, поэтому и разрыв в миллион очков.
Lucky luciano
Lucky luciano ответ KUDE9IR (раскрыть)
вчера в 12:48, ред.
чемпион не может так проигрывать
KUDE9IR
KUDE9IR
вчера в 12:33, ред.
Автор чередует нормальные статьи с бредовыми,эта именно бредовая.Немотивированный чемпион проиграл,это в порядке вещей.
Неуязвимый Князь
Неуязвимый Князь ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 12:13
    alexcc2009
    alexcc2009
    вчера в 12:03
    Мане и Сахал в Спартаке? Не не потянут.
    Shineheart
    Shineheart ответ Nick Ch (раскрыть)
    вчера в 11:34
    Сити тоже хорош. Они уже кубок Лиги Выиграли. Могут ещё и Кубок Англии.
    Nick Ch
    Nick Ch
    вчера в 11:30
    Красные были не мотивированы, Сити наоборот - вот и всё. Кто с одного матча делает глобальные выводы?! Ливерпуль после сезона сможет похвастаться титулом с трофеем, а Сити этим одним матчем...
    Shineheart
    Shineheart
    вчера в 11:23
    Даже Линекер-то просто пошутил. У него голова всё же есть)
    Shineheart
    Shineheart
    вчера в 11:22
    Какой-то вопрос не о чем. Как в принципе можно называть "однодневкой" клуб, который дважды в последнее время был в финале ЛЧ и один раз выиграл? А прошлый сезон? Там 97 набранных очков. Такого запаса в любое другое время хватило бы для чемпионства! А в этом сезоне график был ещё более убийственный (не без везения в некоторых матчах, но тем не менее). Это планомерной движение. Ложкой дёгтя тут может служить только вылет от Атлетико в ЛЧ. Но Атлетико очень крепкая команда, но на Энфилде им крепко так повезло не гореть ещё после первого тайма 0-3.

    А поражение 0-4 - да наплевать. Сегодня МС нас хлопнул, в другой раз мы МС. Чем-то этот матч был похож на прошлый. Но там забили мы, когда должен был МС, а тут наоборот мы не забили свои моменты (а их до гола Сити было несколько), а Сити забил с глупого пенальти (спасибо Гомесу опять =D). Бывает, вообще не страшно.
    Raamtvall
    Raamtvall
    вчера в 11:17, ред.
    "Мыльный пузырь", когда надо было, мс привёз ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ очков, и когда надо было, выиграл ЛЧ, в отличие от. Вчерашний 41 уже никому не был нужен, Ливер уже чемпион.
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    вчера в 11:11
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 10:43
      Вижу 2 главных причины чемпионства ливера:
      1. Компаний ушёл, а ляпорт пропустил весь сезон
      2. Ливер выдал нереальный сезон, перли как танк, их никто бы не догнал, будь даже псж, бавария или реал с барсой, на дистанции им равных нет в этом сезоне.
      Roman73
      Roman73
      вчера в 10:41, ред.
      Гвардьола разбирается в тактике и стратегии.
      Чемпионство Ливерпуля было неизбежно и Сити не упорствовал с Челси , чтобы эффектно победить потерявших мотивацию мерсисайдцев. Ливерпуль конечно же сильнее Сити. Команда Клоппа атакует почти так же мощно , как Сити, а защищается гораздо лучше. Матч с Атлетико Мерсисайд проиграл на фоне усталости ( конечно же 20 очков преимущества над вторым местом перебор, очков 10 можно было отдать за дополнительное время с Атлетико, но Ливерпуль соскучился по титулу чемпиона Англии и совершенно не экономил в чемпионате . ) А вчера им не хватило мотивации.
      Но в целом всё уж не так и плохо в Ливерпуле.
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
      вчера в 10:27, ред.
      Да успокойтесь с Ливером уже. Правда. Да чемпионы, но даже Лестер был чемпионом Англии. ЛЕСТЕР.....ну серьёзно. Да Клопп молодец, но ещё до начало чемпионата было понятно, что без центральных защитников Сити будет тяжело. Компани ушёл никого не купили. Чудес не бывает. Даже Пеп не способен без центрального защитника выиграть чемпионат Англии. В следующем сезоне посмотрим. Да в этом году Ливерпуль чемпион. Но он точно не велик. Они проиграли все кубки и вылетели из ЛЧ....Был Лестер, сейчас Ливерпуль. И конечно я не сравниваю. Я понимаю, что Ливерпуль выиграл титул круче, но у Раньери не было Ван Дейка за 80 млн и такого крутого кипера.
      Gelious
      Gelious
      вчера в 10:05
      Короткий ответ на название статьи: да. Ну и как бы Атлетико и в ЛЧ уже немного так намекнул на это.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100