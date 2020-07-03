«Ливерпуль» разгромлен 4:0. Команда Клоппа – «мыльный пузырь»?

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вчера, 10:00

«Соккер.ру» находит особенность «красных», сравнивая футболистов Юргена с другими королями топ-5.

Линекер пошутил, что начинает считать «Ливерпуль» «вспышкой на сковороде» — по смыслу можно перевести как «мыльный пузырь» или «однодневка». Гарри, конечно, понимает, что поражение 0:4 от «Манчестер Сити» предсказуемое и скорее наоборот полезное. Чемпионов Англии спустили на грешную землю. Клопп получил возможность припомнить погром после чемпионского коридора. Но тут важнее посмотреть на сам «Ливерпуль».

Оцените заявку. Там есть дублер бывшего голкипера «Арсенала» — звучит, как диагноз. Ещё парень, что дебютировал в сборной неудачников лишь в 24 года. Уроженец Европы, которого не приняли в сборную его фактической родины. Пацан, который вылетал во вторую лигу. Неизвестный публике школьник, что даже после первых успехов в основу сборной не проходил. Мужичок, над которым насмехались фанаты его же клуба.

Ещё надо добавить парня, которого ставили в защите на фланге, поскольку в предыдущей команде его в центре поля не видели. В атаке сразу два человека, которые могли оказаться в «Спартаке» — один прилетел в Москву и был согласен на переход. А завершить схему можно форвардом, который не нападающий вовсе. И до появления в Англии играл за деревенский клуб.

А ведь это все футболисты основы «Ливерпуля» Клоппа последних лет. Алиссон был резервистом Щесны в «Роме». Ван Дейк играл в Шотландии, затем за середняка АПЛ , в сборную попал не в возрасте Де Лигта, намного позже. Матип родился в Бохуме, но об основе сборной Германии речь не шла, согласился играть за Камерун. Робертсон встречался с Ван Дейком в Шотландии, а потом вылетел с «Халл Сити» из АПЛ перед трансфером в «Ливерпуль».

Мане и Салаха их агенты пытались пристроить в «Спартак». Причем если Садьо не спешил соглашаться, то Мохамеда легко могли увидеть в «красно-белой» форме московского клуба. Фирмино до «Ливерпуля», куда приехал в качестве атакующего хавбека, буквально играл за деревенский клуб – владелец «Хоффенхайма» построил стадион в городишке рядом, но сама одноименная деревня на 3-4 тысячи жителей.

Хендерсона сейчас, похоже, назовут лучшим игроком АПЛ , что не очень разумно – Де Брюйне, конечно, ярче выступил как боевая единица и герой, и нет никакого правила, что награду может получить только футболист чемпионов Англии. Но раньше над Джорданом прикалывались сами фанаты «Ливерпуля». Фабиньо в «Монако» играл на фланге защиты, да и в Англии не сразу нашли место в основе в центре поля и поверили в его важность.

В принципе, из привычной основы команды, где также важную роль занял вчерашний школьник Александр-Арнольд, что в 2018-м году оказался резервистом сборной Англии на чемпионате мира, только Вейналдум был успешным игроком со стабильными вызовами в состав национальной сборной до того, как Клопп включил свою магию. Вчера Гвардиола перехватил рубильник и «Манчестер Сити» сыграл против «Ливерпуля», словно те – клуб РПЛ , но в этом и разница.

Если возьмете составы «Реала», «Барселоны», старого «Манчестер Юнайтед» или «Милана», то увидите истории развития. Но одновременно концентрация людей, которые давно были звездами и долго шли к вершине, будет выше, чем в «Ливерпуле». Кто знал Алиссона в 2017-м году, когда у него было три матча за сборную Бразилии и статус запасного в «Роме»? А буквально через два года Бекер первым награжден «Призом Яшина» — лучший голкипер прошлого года.

При этом «Ливерпуль», где есть Ловрен – защитник с сомнительной репутацией, где в финале ЛЧ играл Кариус, выиграл буквально всё. Это чудо. Когда «Реал» взял Лигу чемпионов после длительного перерыва, но в основе были чемпионы мира Касильяс, Рамос и Арбелоа, был будущий чемпион мира Хедира, вице-чемпион Ди Мария, дорогущий Бэйл, Роналду – многократный обладатель «Золотого мяча». У вечного чемпиона «Баварии» классический состав напичкан чемпионами мира.

У «Ювентуса» в основе в финале ЛЧ в 2015-м было полно коронованных легенд. Конечно, если вдруг Англия выиграет Евро-2021, но Трент, Джо и Джордан тоже станут победителями крупного турнира, но часто британцы выигрывают такие кубки? Сам «Ливерпуль» тридцать лет ждал чемпионства, а 14 лет – победы в финале Лиги чемпионов. И Клопп добился успеха не с таким звездным и дорогим составом, как у многих чемпионов крупных лиг последнего десятилетия.

Конечно, это не второй «Лестер», где основу Раньери собрали за копейки по меркам АПЛ , но потенциал «Ливерпуля» выше, чем у той команды. Юрген не потеряет ключевых игроков, сможет приобрести тех, кого посчитает усилением, да и потенциал для роста у его коллектива имеется. «Ливерпуль» построен на командном духе, поэтому это чемпионы Европы – обладатели ЛЧ , мира – клубный ЧМ и Англии – впервые в истории АПЛ .

Это история успеха Робертсона, который начинал в низших лигах Шотландии. Это история Ван Дейка, который однажды так заболел, что писал завещание – врачи не гарантировали его матери, что Вирджил выживет. Алиссон тихо принчал на гитаре, а его взрывная игра в основе «Ромы» стала сюрпризом – не ждали, что парень, который поначалу грубо ошибался, выдаст футбол уровня Облака. О том, что Ван Дейк из «Саутгемптона» настолько крут, мир узнал уже после его перехода в «Ливерпуль».

Салаха списал «Челси», как знаете, а когда за него отдали «Роме» солидные деньги, то были справедливые сомнения – знаем героев одного сезона в Серии А, которые позже себя не показывали, особенно за пределами итальянской лиги. Но «Ливерпуль» заслужил чемпионский коридор как раз потому, что там на всю основу только один стартовал с места в карьер – Трент Александр-Арнольд. И то история у парня интересная, ведь играл в центре поля, а раскрылся в роли, которую аналитики изучают и будут применять в командах, где найдется человек, что может быть настолько важным в атаке защитником.

Клопп собрал необычный коллектив, и именно такой оказался нужен, чтобы опередить «Манчестер Сити» Гвардиолы на дистанции. Вчерашняя игра была товарищеской для двух команд – ни выше, ни ниже не сместятся в таблице, поэтому результат ничего не рассказывает о главных фаворитах этого и следующего сезонов. Могли сыграть 2:2, 4:0 или 5:2 – без разницы. Зато личные истории роста важны, особенно в мире, где создана иллюзия, что все трофеи можно купить на трасферном рынке.

Что ж никто из АПЛ не догадался, что Робертсон так выстретил, никто не увидел в Фабиньо чемпионскую силу, или не поверил в Мане с Салахом, которых по цене себе даже «Лестер» мог позволить? Клопп и его помощники – спортивный и генеральный директоры, проделали изумительную работу. Но разницу между «Ливерпулем» и «стандартными» победителями великих лиг надо подчеркивать, особенно когда это сделал «денежный мешок» «Манчестер Сити».

Например, у прошлогоднего чемпиона Испании на поле было три чемпиона мира и семь победителей ЛЧ . Но когда встретились лицом к лицу, то «красные» победили Месси со счетом 4:3. У «Ливерпуля» коллектив, собранный для того, чтобы создавать чудеса. Более того – коллектив, что не исчерпал себя и показывает силу духа в футболе в официальных играх. «Ливерпуль» крут не потому, что там есть Салах, что попадет в штангу в игре против МС , а именно тем, что важны все – и Робертсон, и Фабиньо, и Фирмино.

Перед вами особенная команда, поэтому добились уникального успеха. Особенные, но фирменно босяцкие – Гомес, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Фирмино, Салах и Мане в другой команде и у другого тренера, не Клоппа, могли показать иной футбол, слабее. Тут примером может быть Коутиньо в «Барселоне», то это ещё один повод наслаждаться перепадами в их игре. Тридцать лет ждали титула, но свое начало «Ливерпуль» сохранил – рядом с великими победами у них всегда будут заметные поражения. Но 28 побед в АПЛ расскажут о командном духе «красных» больше, чем два погрома от «Уотфорда» и «Манчестер Сити».