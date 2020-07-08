«Борнмут» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 34-м туре АПЛ «Борнмут» на стадионе «Виталити» сыграет против «Тоттенхэма». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Борнмут»
«Вишни» проиграли пять матчей подряд в АПЛ и обосновались на предпоследнем месте в турнирной таблице. Команда имеет поровну очков с «Астон Виллой», а зона спасения находится на расстоянии четырех зачетных пунктов.
В текущем сезоне чемпионата Англии «Борнмут» дома одержал четыре победы, пять раз сыграл вничью и потерпел семь поражений. В последнем матче подопечные Эдди Хау с треском уступили «МЮ» в гостях (2:5).
«Тоттенхэм»
«Шпоры» вплотную подобрались к зоне еврокубков. Сейчас команда Жозе Моуриньо уступает седьмому «Арсеналу» два зачетных пункта.
Провальным для лондонцев оказался гостевой матч против «Шеффилда», в котором они уступили со счетом 1:3. Благо уже в следующем поединке «Шпоры» минимально обыграли дома «Эвертон» благодаря автоголу Мойзи Кина.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Борнмут» — 4.870
- Ничья – 4.040
- Победит «Тоттенхэм» — 1.729
Статистика
- В 4 из 5 последних домашних матчах «Борнмута» забивалось минимум три гола.
- «Тоттенхэм» выиграл 4 из 5 последних очных встречи против «Борнмута».
- В 3 из 4 предыдущих встречах команд забивалось от трех голов и больше.
- В матче первого круга АПЛ «Тоттенхэм» победил «Борнмут» дома (3:2).
Прогноз
«Борнмут» находится в затяжном кризисе. Команда Эдди Хау страдает от провалов в обороне, которая пропускала минимум два гола в каждом из восьми последних матчей.
У «Тоттенхэма» положительная статистика очных встреч против «Вишен». К тому же, «Шпоры» по составу на голову сильней своего соперника. Ставим на победу гостей с коэффициентом 1.729 в букмекерской конторе Pinnacle.