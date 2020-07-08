«Борнмут» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:38

В 34-м туре АПЛ «Борнмут» на стадионе «Виталити» сыграет против «Тоттенхэма». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Борнмут»

«Вишни» проиграли пять матчей подряд в АПЛ и обосновались на предпоследнем месте в турнирной таблице. Команда имеет поровну очков с «Астон Виллой», а зона спасения находится на расстоянии четырех зачетных пунктов.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Борнмут» дома одержал четыре победы, пять раз сыграл вничью и потерпел семь поражений. В последнем матче подопечные Эдди Хау с треском уступили « МЮ » в гостях (2:5).

«Тоттенхэм»

«Шпоры» вплотную подобрались к зоне еврокубков. Сейчас команда Жозе Моуриньо уступает седьмому «Арсеналу» два зачетных пункта.

Провальным для лондонцев оказался гостевой матч против «Шеффилда», в котором они уступили со счетом 1:3. Благо уже в следующем поединке «Шпоры» минимально обыграли дома «Эвертон» благодаря автоголу Мойзи Кина.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» — 4.870

Ничья – 4.040

Победит «Тоттенхэм» — 1.729

Статистика

В 4 из 5 последних домашних матчах «Борнмута» забивалось минимум три гола.

«Тоттенхэм» выиграл 4 из 5 последних очных встречи против «Борнмута».

В 3 из 4 предыдущих встречах команд забивалось от трех голов и больше.

В матче первого круга АПЛ «Тоттенхэм» победил «Борнмут» дома (3:2).

Прогноз

«Борнмут» находится в затяжном кризисе. Команда Эдди Хау страдает от провалов в обороне, которая пропускала минимум два гола в каждом из восьми последних матчей.

У «Тоттенхэма» положительная статистика очных встреч против «Вишен». К тому же, «Шпоры» по составу на голову сильней своего соперника. Ставим на победу гостей с коэффициентом 1.729 в букмекерской конторе Pinnacle.