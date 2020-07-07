Настоящий католик, который опять мечтает покорить мир — своим вином

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«Мир станет лучше, если люди будут помогать друг другу»

Провинция Альбасете, в которую входит малая родина Иньесты – Фуэнтеальбилья, –является частью автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Это – родина знаменитого сервантевского Дон Кихота и оплот католической веры страны. Даже сейчас, когда тенденция к ослаблению религиозного чувства коснулась и Испании, более 60% местного населения называют себя убежденными христианами и негативно относятся к такому явлению, как, например, гражданский брак, предпочитая ему традиционный церковный обряд. А в годы юности Андреса позиции церкви здесь были еще прочнее. Ведь почти вся Кастилия-Ла-Манча входит в архиепархию Толедо. А Толедо еще в период арабского владычества стал центром сбережения католической веры в Испании. Так что родители Иньесты воспитывали единственного сына в полном соответствии с христианскими представлениями о добре и зле. И рассказывая об Андресе, его друзья и знакомые очень часто упоминают, что он «преданный католик».

Иньеста, как и почти все, кто получил религиозное воспитание с детства, не видит в вере предмет для выставления на всеобщее обозрение. Когда его спрашивают, верит ли он в Бога, он без малейшего удивления отвечает утвердительно, подчеркивая, что любые события в жизни имеют причины, которые можно отыскать в каких-то своих более раних поступках или мыслях. Выйдя на поле, перед самым свистком судьи, Андрес обязательно три раза крестится: «Я делаю это, сколько себя помню». Лишь однажды он позволил сделать достоянием общественности свою религиозность, будучи не в силах сдержать переполнявшие его эмоции. Это произошло в 2010 г. после осчастливившей всю Испанию победы ее сборной на чемпионате мира в Южной Африке. Тогда перед финальным матчем все игроки команды запечатали в конвертах свои обещания, которые поклялись выполнить в случае победы. В конверте Иньесты после победного финала оказался обет совершить пешее паломничество в Сантьяго-де-Компостела. Это город, где находится крупнейший центр католического паломничества – собор Святого Иакова, мощи которого, по легенде, погребены в данном храме. Сантьяго-де Компостелу называют третьей святыней католического мира – после Иерусалима и Рима, и паломничество сюда, получившее название «Путь Святого Иакова», ежегодно совершают до 150 тыс. верующих.

Как добропорядочный христианин, Иньеста активно участвует в разного рода благотворительных начинаниях и не обязательно только коллективных, стремясь помочь, например, родному городку или своему первому футбольному клубу. Так, он выкупил акции клуба «Альбасете», оказавшегося на грани финансовой катастрофы, и спас его от вылета в один из самых последних дивизионов испанского футбола. Наверное, потому, что это была главная команда его детства, в которой он познал первые настоящие футбольные успехи и неудачи, спортивное товарищество и где ему случилось сделать самый главный выбор, определивший все его будущее. А для школы в своей Фуэнтеальбилье купил рояль, когда узнал, что ради этого инструмента руководство заведения хочет продать на аукционе ранее подаренный Андресом мяч с автографами игроков испанской сборной. Участие в благотворительных матчах (например, в игре, посвященной жертвам тайфуна на Филиппинах и др.), в съемках для разного рода печатной продукции, средства от реализации которой идут на помощь больным детям, передача благотворительным фондам для распродажи на аукционнах каких-то личных вещей (вроде бутс, в которых забивались знаменитые голы) — все это для Иньесты важная и искренняя часть его жизни.

Андрес всегда готов поблагодарить другого за доброе слово в его адрес, но в то же время старается относиться к себе самокритично и признает за собой качества, о которых не все знают и которые характеризуют его не с идеальной стороны. «Я не такой уж тихоня, каким меня представляют люди. Неправда, что я никогда ни с кем не ссорился и никогда не соревновался в дисциплине „у кого громче глотка“. Люди, которые хорошо меня знают, даже обвиняли меня в том, что я порой излишне властный или что пытаюсь организовать их жизни. …Я стараюсь быть справедливым и не зазнаваться». Любой человек – не идеал, считает он, но главное – стараться делать добрые дела. «…Хочу попросить всех небезразличных болельщиков, у которых есть соответствующая возможность, не забывать оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. К сожалению, в мире всё ещё очень много несправедливости и боли. И никто не справится с этим, кроме нас. Мне кажется, мир станет лучше, если люди и дальше будут помогать друг другу".

„Футбол был и является моей жизнью“

Почти десятилетнюю эпоху господства и триумфа испанцев в мировом футболе начала XXI века можно сравнить разве что с легендарными временами непобедимых бразильцев 50-60-х годов. Те времена принято называть эпохой Пеле. Для Испании же годы их великих побед теперь уже наверняка станут эпохой Иньесты. Или „Хавиньесты“. Поскольку рядом с Андресом все эти годы неизменно был еще один „непризнанный“ гений футбола Хави Эрнандес. Соединение их имен в одно целое уже давно стало термином, обозначающим филигранный, ювелирный, технически недостижимый, „космический“ футбол сборной Испании и великой „Барселоны“, где два этих пиренейских кудесника мяча творили свое волшебство. Они создали для своих команд особую, уникальную манеру игры, получившую немного странное название „тики-така“. (О происхождении названия есть разные версии. Суть такого стиля игры – постоянное движение игроков при владении мячом с помощью короткого паса.) Уникальную в прямом смысле, поскольку, как оказалось, повторить ее не способен никто. Неумолимое время, ставящее предел возможностей даже для волшебников футбола, доказало это.

Когда-то в одном из интервью Иньеста сказал: „Если я почувствую, что уже не в состоянии помогать своей команде – приму соответствующее решение“. И в 2018 г. по окончании сезона футбольный мир узнал, что больше не увидит Иньесту в матчах на высшем уровне. Сначала Андрес сообщил, что уходит из „Барселоны“ в один из азиатских клубов, а сразу поле драматического поражения от сборной России в Москве на чемпионате мира принял решение покинуть и ряды сборной. „Футбол был и является моей жизнью с четырехлетнего или пятилетнего возраста. И это было сказкой“, — говорит он. „Я ухожу, потому что того просит тело. Если бы оно было в порядке, я бы остался. Но когда тело начало ослабевать, я понял, что пора уходить. Физическое и моральное восстановление стало занимать больше времени. Я выжал из себя каждую каплю, больше ничего не осталось. Это честный поступок. Было бы легко продолжать дальше, не волноваться, буду играть или нет, но я не мог так поступить. Время пришло“. Конечно, Иньеста останется Иньестой, даже играя в Китае или Японии. Мало ли что? Ведь вернулся же наш Сергей Игнашевич в 39 лет по просьбе тренера в сборную и провел свой лучший турнир на прощание. Так что испанцы хоть и горюют, но вправе и помечтать. Тем более, сам Андрес говорит, что хочет играть и в 40 лет, вот только не ручается – сможет ли. Да и будущее свое намерен продолжить в футболе: „Не хочу далеко отходить от футбольного поля. Хочу стать тренером или связать свою жизнь с футболом как-то еще“.

Уход Иньесты словно пробудил спортивный мир и открыл ему глаза на то, какого великого игрока и человека теряет большой футбол. Когда Андрес был полон сил и энергии, его мастерство воспринималось как само собой разумеющийся факт. При этом всегда находились более заметные и „проверенные“ в статусе героев игроки, которым и доставалась основная слава. Сам Иньеста всегда относился к такому порядку вещей спокойно: „Я думаю, что уважение намного важнее „Золотого мяча““. Но теперь газеты, телевидение, электронные СМИ словно старались хоть как-то возместить Иньесте то, что принадлежало ему по праву. Паскаль Ферре, редактор журнала, в котором много лет назад был придуман приз „Золотой мяч“, написал: „Прости нас, Андрес. Для нас ты не просто игрок, ты тот самый игрок. Твои жертвы на благо команды стоили тебе индивидуального признания. Из всех упущений в списке победителей „Золотого мяча“ нехватка твоего имени особенно болезненна. Ты лучший раскрыватель чужих талантов в истории игры“. Авторитетная спортивная газета Испании „Marca“ констатировала: „Он сделал нас такими счастливыми. Нечто в душе погибает, когда теряешь таких друзей. Отныне ничто не будет как прежде“.

Кумир детства Иньесты, а затем его тренер Хосеп Гвардиола полушутя-полусерьезно заметил: „Андрес не носит сережек, не красит волосы, не попадает в скандальные истории. Для прессы он не так привлекателен, как некоторые, но для меня он все равно абсолютно лучший игрок!“. А знаменитый в прошлом нападающий „Барселоны“ Это'О признался: „Андрес – просто удивительно хороший человек. Иногда его лупят по ногам, а он за это извиняется. Таких в футболе больше нет. Есть футболисты на десятку по 10-балльной системе. Он тянет на 20 баллов из 10. А как человек — на все 200. Я боготворю его. Просто боготворю“. Многолетний партнер и часть „механизма“ „Хавинвесты“ Хави Эрнандес добавляет: „Он чудо света. Феномен. Второго Иньесты нет и никогда не будет. Кто играет в стиле, который хотя бы отдаленно напоминает его? Никто не играет, как он. Никого нельзя с ним сравнить“.

На все эти приятные дифирамбы Иньеста отвечает с давно привычной всем скромностью: „У каждого человека свои предпочтения. С моей стороны все ясно. Лучший футболист в истории – это Месси“. „Я просто хочу, чтобы меня запомнили хорошим игроком и хорошим человеком“, — признается он. У каждого свой собственный путь в жизни, замечает Андрес. Такое высокое признание его качеств со стороны друзей, коллег, просто знакомых он называет наибольшим из того, что только может иметь человек. И он счастлив от того, что у него это есть, и что такое отношение к нему могут видеть его дети. Их у него трое – сын Паоло Андреа и две дочери – Валерия и Сиена. Непременно делать из своего сына футболиста он не собирается, считая, что свой жизненный выбор дети должны сделать сами. „Если мой сын захочет стать футболистом, я всегда помогу ему советом. Дойдет до „Барселоны“ — отлично!“.

Сбросив груз ответственности за великие победы, Иньеста может, наконец-то, заняться осуществлением своей давней мечты. „В профессиональном плане я получил даже больше, чем когда-либо мечтал, — столько титулов, признание, возможно, собственное место в истории футбола… А вот из личных есть одна, и я к ней потихоньку иду. Я хочу стать великим виноделом“. Поэтому теперь, по-прежнему отдавая значительную часть времени все еще любимому футболу, Андрес в свободные часы читает книжки и изучает тонкости виноделия. Известно, что существенную часть заработанных на футбольном поле денег он потратил на покупку виноградников в своей родной Фуэнтеальбилье и на открытие винодельни, которую так и назвал – „Винодельня Иньесты“. А в его ближайших планах – вывести свое вино на китайский рынок. Так что рядом с установленным в Фуэнтеальбилье бронзовым памятником Андресу (как автору „золотого“ победного гола на чемпионати мира 2010 г.) может когда-нибудь появиться и монумент самому знаменитому виноделу Испании. А дегустировать вино от Иньесты можно будет в расположенном неподалеку том самом баре „Лухан“, где когда-то проходили детские футбольные баталии, а теперь создан небольшой музей „живописца испанского футбола“.