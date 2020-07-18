Операция «Капитуляция». От полуфинала Лиги чемпионов до вылета в Чемпионшип

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вчера, 19:05

«Соккер.ру» вспоминает «Лидс» образца 16-летней давности.

Сегодня «Лидс», вернувшийся в число сильнейших английских клубов, главный герой публикаций. Трёхкратные чемпионы так долго отсутствовали в высшем обществе, что по ним успели соскучиться. Даже их недруги из «Манчестер Юнайтед». Поздравления у нас в другом материале. Здесь же вспомним, как «павлины» вылетели из Премьер-лиги. Тем более, что автор когда-то обещал рассказать про чёрный для «белых» сезон 2003-04.

В первую очередь надо развеять несколько мифов. Точнее полумифов, ибо в них была изрядная доля правды. Полумиф первый. «Лидс» обанкротился и был близок к ликвидации. Стремительный прогресс команды Дэвида О'Лири в конце девяностых несколько вскружил голову руководству во главе с председателем правления Питером Ридсдейлом. Клуб утратил некое чувство реальности и перестал жить по средствам. Были куплены сильные, качественные и разумеется дорогие игроки. Ридсдейл рассчитывал отбить расходы победой в чемпионате, Кубке или европейском турнире. Но яркая команда не выиграла ничего. В результате у клуба образовался солидный долг. «Лидс» крепко затянул пояс, был вынужден продавать игроком и заложить стадион «Элланд Роад». Но до банкротства дело не дошло. По состоянию дел на лето 2003 года клуб был бедным, но не нищим. Внешнее управление, снятие десяти очков и прочие «радости» будут позже. Уже после вылета.

Полумиф номер два. «Лидс» продал всех сильных игроков и вступил в сезон молодёжным составом. Продал, да не всех. Перед началом сезона пришлось отпустить в «Ливерпуль» Гарри Кьюэлла за 5 миллионов футбол, отправить Оливье Дакура в «Рому» за 3,5 миллиона и выручить у «Эвертона» полмиллиона за вратаря-ветерана Найджела Мартина. Рио Фердинанд, Джонатан Вудгейт, Робби Кин, Ли Бойер ушли годом раньше. Однако оставались в строю вратарь Пол Робинсон, крайние защитники, они же игроки сборной Ирландии – Гари Келли и Йан Харт. В центре обороны оставались Лукас Радебе и Майкл Дюберри. Не ушли сильные полузащитники Эрик Бакке, Ник Бармби, Дэвид Батти и Джейсон Уилкокс. Удалось пока удержать нападающих Алана Смита и Марка Видуку. Кроме того, перед началом сезона в состав влилась группа бесплатных, по больше части арендованных, но всё же квалифицированных игроков. Тренер Терри Венейблс оставил свой пост, но его преемник Питер Рид успел заработать приличную репутацию в «Сандерленде».

Полумиф третий. Даже миф, однако я на него в своё время купился. В те времена прокатилась новость, будто фанаты «Лидса», разочарованные деятельностью председателя правления Питера Ридсдейла, в шутку объявили сбор средств на киллера. На счёт поступила некая сумму денег, а потом шутниками занялась полиция. Это был первоапрельский розыгрыш. Но эта байка показалась достоверной. Однако фанаты не могли знать, что вскоре на смену похожему на киноактёра Донатаса Баниониса придёт подобный Санта Клаусу седобородый дедушка Кен Бейтс.

А теперь немного о составе, с которым «Лидс» вступил сезон 2003-04. Основной вратарь Пол Робинсон, которого уже приглашали в сборную Англии. Его дублёр – молодой Скотт Карсон. Про обоих вы могли прочитать не так давно в блоге «Бригада». На правом фланге – Гари Келли, на противоположном — его племянник Йан Харт. Дядя был старше всего на три года. В центре могли быть разные сочетания игроков. Чаще всего Доминик Маттио и одолженный у «Ланса» француз Зумана Камара. Также имелись Майкл Дюберри и капитан сборной ЮАР Лукас Радебе. В резерве Стивен Колдвелл, Дидье Доми, Фрейзер Ричардсо, Роке Жуниор и Майкл Килганнон.

На правом фланге обосновался быстроногий Джермейн Пеннант, считавшийся восходящим талантом, слева 17-летний Джеймс Милнер заменил Гарри Кьюэлла. В распоряжении Рида имелось ещё несколько полузащитников, как опытных – Ник Бармби, Дэвид Батти, Джейсон Уилкокс, зрелых – Стив Макфейл, Эрик Бакке, Сет Джонсон, Саломон Олембе, списанный из Челси» Джоди Моррис. Влился во взрослую команду 16-летний бегунок Аарон Леннон. Основную пару нападающих составили Марк Видука и Алан Смит. На подхвате были Ламин Сако, Майкл Бриджес, Саймон Джонсон и Сириль Шапюи. Конечно, состав не то, что был раньше, но всё же откровенно слабым его не назовёшь.

«Лидс» начинал чемпионат домашним матчем с «Ньюкаслом» и едва не выиграл. Алан Ширер своим вторым голом спас гостей на 88 минуте – 2:2. Но после поездки в Лондон в гости к «Тоттенхэму» оптимизму поубавилось. «Белых» разбили со счётом 1:3. Далее нулевая ничья с «Саутгемптоном» на «Элланл Роад», выигрыш в гостях у «Мидлсбро» 3:2 после 1:2. «Павлины» – двенадцатые. Большего от них мало кто ждал.

Но наступила осень, а с ней пришли неудачи. В девяти следующих встречах была одна победа. Остальные проигрыши, причём весьма увесистые – 0:4, 1:4, 1:4, 1:6. Матч в Портсмуте, который как раз был проигран с результатом 1:6, стал для Рида последним на посту главного тренера. Питер понял, что дело безнадёжно и написал заявление. Удерживать его не стали.

Пожилой шотландец Эдди Грэй был видной фигурой в великом «Лидсе» Дона Риви. Играл и после Риви, испытал с «белыми» горечь вылета из старого Первого дивизиона. После чего стал играющим тренером. И едва не вернул команду в элиту. Но всё же футболистом Грэй был куда более успешным, нежели тренером профессиональных команд. У практически ничего не получилось в «Рочдейле» и «Халл Сити». Зато работать с молодёжью получалось превосходно. Почти вся плеяда юных футболистов, влившихся в состав команды, прошли через его руки. Затем Грэй входил в штаб Дэвида О'Лири и считался правой рукой ирландца. Но к роли пожарного он оказался не готов. И дело не в квалификации.

После серии обидных поражений игроки ещё в сентябре смирились с вылетом. Никакого инстинкта самосохранения, ни жажды борьбы. Им надоело тянуть на себе тонущий клуб. Будут они биться на поле, удержатся в Премьер-лиги и ради чего такое самопожертвование? Чтобы продлить агонию?

Тем не менее, Грэй сумел на короткое время оживить своё сникшее войско. Пять туров «Лидс» не знал поражений. В результате переместился с последнего (двадцатого) места на девятнадцатое. Французы и франкоязычные африканцы, пришедшие к Риду, не понимали, что хочет от них новый тренер. В игру вписался только самый толковый из них — Зумана Камара. Было желание у Милнера, Смита, ирландских дяди и племянника, Леннона. Многие футболисты оставили команду зимой, другие вовсю искали себе новое место работы. Команда, которая ещё недавно играла в полуфинале Лиги чемпионов, умирала. Грэю иногда удавалось взыграть на самолюбии футболистов, но не более того. После короткого просвета шла тьма. «Лидс» закончил чемпионат на 19-ом месте и провалился в Чемпионшип.

В клубе сменились хозяева, но денег больше не стало. Скорее наоборот. Разбежались остальные игроки – Харт, Робинсон, Смит, Видука, Бармби, Милнер. Три года «белые» болтались в Чемпиошипе, после чего заняли там последнее место и спустились в Лигу 1. Как выяснилось, тоже на три года. Путь наверх был извилистым и мучительным. Словно, кто-то проклял «Лидс» за капитуляцию в сезоне 2003-04. И только через 16 лет «белые» смогли прийти туда, где их помнят и ждут.