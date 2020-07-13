Голкипер по прозвищу «Стихийное бедствие» и дублер Симена. Лучшие вратари Англии 2000-х

1594641176

вчера, 14:52

После некоторой паузы «Соккер.ру» возобновляет сериал «десятка с плюсом», посвящённый наиболее ярким вратарям. Начнём с Англии.

Английская Премьер-Лига широко распахнула двери для иностранцев ещё в девяностых. Началось нашествие легионеров, в том числе и вратарей. И если в девяностые в большинстве клубов играли всё же британские стражи ворот, то в новом десятилетии их стали теснить пришельцы. Особенно в ведущих клубах. Старая гвардия постепенно сходила со сцены, а новое поколение оказалось не столь успешным.

Рассказ о вратарях английской Премьер-Лиги будет состоять из нескольких частей. В первую войдут англичане и другие британцы. А также представители не входящей в состав Великобритании Республики Ирландии. Не удивляйтесь, если снова увидите тех, про кого читали в предыдущих главах. Вратари — люди долгоиграющие, и одним десятилетием их карьеры не ограничиваются. Например, наш первый герой попадал и в список 80-х, и в главу посвящённую английским голкиперам 90-х.

Дэвид Симен (1963). Англия. «Арсенал» 1990-2003, «Манчестер Сити» 2003-04

Обладатель усов и длинных волос, собранных в хвостик, встретил новое столетие первым номером сборной Англии и «Арсенала». Хотя обозреватели говорили, что Дэвид с возрастом стал менее надёжен и подвержен травмам. Вспоминали и шесть мячей, пропущенных «канонирами» на «Олд Траффорд». Но шеф «Арсенала» Арсен Венгер продолжал ему доверять последний рубеж, а новый тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон также предпочитал Симена другим вратарям. Но в четвертьфинале чемпионата мира Дэвид пропустил совершенно необязательный мяч от Роналдиньо, что привело к досрочному вылету англичан. Тут Дэвиду вспомнили, что он и раньше мог прозевать дальний удар, а главное, что ему почти 39 лет. Симен сам всё понял и ушёл из сборной. В «Арсенале» ещё поиграл годик и выиграл Кубок Англии. Потом отправился в «Манчестер Сити». Как оказалось, совершенно напрасно. Там ветеран пробыл полгода и закончил карьеру.

Найджел Мартин (1966). Англия. «Лидс» 1996-2003, «Эвертон» 2003-06

В сборной Англии этот слегка хромавший на левую ногу вратарь играл нечасто. Был дублёром Симена, вместе с Дэвидом ушёл и из национальной команды. Зато на клубном уровне превосходно защищал ворота «Лидса» Дэвида О’Лири, — одной из самых ярких команд АПЛ на перекрёстке двух столетий. Но уже в новом веке у «Лидса» возникли серьёзные проблемы с деньгами, а в клубе подрос молодой Пол Робинсон. Мартин отправился в «Эвертон», где провёл три очень добротных сезона. Тренер Дэвид Мойес очень не хотел отпускать сорокалетнего Найджела на пенсию. Но к хронической травме колена прибавилось повреждение голеностопа, и Мартину пришлось попрощаться с футболом.

Иан Уокер (1971). Англия. «Тоттенхэм» 1989-2001, «Лестер» 2001-05, «Болтон» 2005-08

К концу девяностых карьера Уокера пошла на спад, и «шпоры» решили избавиться от ещё не совсем старого голкипера. Тем более что на «Уайт Харт Лейн» появился Нил Салливан. Просидев полгода в запасе, Уокер собрал вещички в «Лестер», где доказал, что лондонцы поторопились с его списанием. «Лестер» тогда построил новую арену, которая получила имя «Уокерз Стэдиум». Не в честь вратаря, конечно, но Иану было приятно играть на стадионе-однофамильце. Он вернулся в сборную и поехал на чемпионат Европы 2004 года.

Однако «Лестер» сильно издержался на постройке нового дома. Клуб с трудом сводил концы с концами, что сказывалось и на выступлениях «лисиц». Как ни бился Уокер в воротах, а его команда дважды покидала Премьер-Лигу. Вылетела, вернулась и снова вылетела. После второго вылета один из самых ярких вратарей Англии отправился в «Болтон», где просидел несколько лет на лавочке в тени Юсси Яскеляйнена.

Шака Хислоп (1969). Англия/Тринидад и Тобаго. «Вест Хэм» 1998-2002 и 2005-06, «Портсмут» 2002-05, «Даллас Старз» 2006-07

Противостояние двух темнокожих вратарей — Шаки Хислопа и Дэвида Джеймса продолжилось и в новом веке. Завершилось оно победой Дэвида, который обошёл Шаку и в сборной Англии. Затем он вытеснил его из основы «Вест Хэма» и сменил в «Портсмуте». При том, что Хислоп считался более стабильным и надёжным, да и обидных прозвищ не получал. Шака согласился играть за сборную Тринидада и Тобаго, помог ей пробиться в финальную стадию чемпионата мира 2006 года. Там тринидадцы встретились со сборной Англии и достойно уступили ей 0:2. Шака передал привет сидевшему на лавочке Дэвиду.

Во многом благодаря Хислопу «Портсмут» вылез из глубин в Премьер-Лигу, а «Вест Хэм» дошёл до финала Кубка Англии. И едва не взял трофей, но взять дальний удар Стивена Джеррарда в конце встречи Хислоп не смог. А в серии пенальти уже верх взял «Ливерпуль». И хотя футбольная карьера несостоявшегося космонавта могла быть и более успешной, этот рослый вратарь был яркой фигурой в английском футболе.

Дэвид Джеймс (1970). Англия. «Астон Вилла» 1999-2001, «Вест Хэм» 2001-04, «Манчестер Сити» 2004-06, «Портсмут» 2006-10

Самая противоречивая фигура в английском вратарском корпусе. Первый и пока единственный темнокожий вратарь, сыгравший в сборной Англии (Хислоп ограничился сидением на скамейке). Большой — метр девяносто четыре и весом под центнер, и в это же время лёгкий и подвижный. Его броски не могли не приводить в восторг. Однако Джеймс был способен не только отбить любой удар, но и пропускать самые нелепые и курьёзные мячи. За что и был удостоен прозвища «Стихийное бедствие». Клубы тоже изрядно настрадались от ошибок Дэвида. «Вест Хэм» вылетел, как и «Портсмут». Правда, перед этим взял Кубок Англии — второй трофей в истории «помпейцев».

И вот такой сотканный из противоречий, любимый и критикуемый, сменивший немало клубов Джеймс сыграл более 50 встреч в сборной Англии и задержался в большом футболе до сорока четырёх лет.

Нил Салливан (1970). Англия/Шотландия. «Тоттенхэм» 2000-2003, «Челси» 2003-04, «Лидс» 2004-07, «Донкастер» 2007-13

Рослый англичанин, ставший в конце девяностых под Андреевский флаг сборной Шотландии, с возрастом стал намного осторожнее и осмотрительней. Например, Нил перестал выходить далеко из ворот и получать мячи за шиворот, как это случалось в «Уимблдоне». Но чем-то особым в воротах «Тоттенхэма» Нил не запомнился. Команда у «шпор» тогда была какая-то рыхлая, аморфная. Да и сам Нил, похоже, не испытывал большого удовольствия от выступлений за «Спёрз». Затем Салливан отправился на выручку «Челси», когда травмы выкосили вратарей «синих». Играл в воротах «Лидса» в смутные для «белых» времена. А затем Нил обрёл своё вратарское счастье в «Донкастере» и помог клубу выбраться из Лиги 2 в Чемпионшип.

Пол Джонс (1967). Уэльс. «Саутгемптон» 1997-2004, «Ливерпуль» 2004, «Уотфорд» 2004-05, «Вулверхэмптон» 2005-06, «Миллуолл» 2005, «Куинз Парк Рейнджерс» 2006-08

Это ему Вадим Евсеев забил свой знаменитый мяч в Кардиффе, а потом нынешний тренер «Уфы» произнёс свою знаменитую фразу. Рослый и плечистый Джонс заменил в воротах команды Уэльса Невилла Саутхолла и был обречён на сравнения. Которые были не в пользу Пола. Но Джонс играл так, как мог. И получалось неплохо. Особенно в «Саутгемптоне». С возрастом Пол стал более грузным, прибавились и проблемы со зрением. В октябре 2006 года валлийцы проиграли дома словакам 1:5. Три мяча из пяти Джонс просто проворонил. После этого случая ветеран понял, что пора подумать о пенсии.

Дин Кили (1970). Англия/Ирландия. «Чарльтон Атлетик» 1999-2006, «Портсмут» 2006-07, «Лутон» 2006-07, «Вест Бромвич» 2007-11

Дин долго искал свою команду, пока в 1999 году бывшего вратаря английской молодёжки не пригласили в лондонский «Чарльтон». И тут-то 29-летний голкипер раскрылся во всей красе. Не обладая какими-то выдающимися физическими данными, Кили брал своей реакцией и своей мобильностью. Он был чрезвычайно прыгуч и подвижен, совершал головокружительные броски, мгновенно вскакивал на ноги и ни на секунду не выпадал из игры. Болельщики «Чарльтона» обожали своего «Дино» и считали бритоголового стража ворот лучшим в Англии.

Переход в «Чарльтон» совпал с ещё одним событием в жизни Кили. Его позвали в сборную Ирландии. Среди родственников Дино были ирландцы. Почему бы не сыграть, если в английскую команду не зовут? Но место в воротах островитян было прочно занято Шеем Гивеном, поэтому Дино за сборную играл нечасто.

После пяти лет безупречной службы в «Чарльтоне» Кили перешёл в «Портсмут». Наверное, напрасно. Там всё сразу не заладилось. Поэтому пробыл Дин в портовом городе всего год. Пришлось уйти. В «Вест Бромвиче» Дино был на вторых ролях за исключением одного сезона. Того самого, в котором «дрозды» поднялись из Чемпионшипа в Премьер-Лигу. А потом он снова отошёл на вторые роли, а в сорок один год закончил выступления. Сейчас Дин Кили тренирует вратарей в «Кристал Пэлас».

Тим Флауэрс (1967). Англия. «Лестер» 1999-2003, «Стокпорт» 2001, «Ковентри» 2002, «Манчестер Сити» 2003

После ухода из «Блэкберна» Тим обосновался в воротах «Лестера», где на протяжении двух лет был первым номером и показывал достойную игру. Но потом «лисицы» решили заменить Флауэрса на Йана Уокера, про которого вы читали выше. Тим предпринял несколько попыток найти новый коллектив, но не получилось. Завершил выступления в 35 лет, что маловато для английского вратаря.

На этом позвольте завершить первую часть. В следующей вас ждут немало интересных личностей — Пол Робинсон, Шей Гивен, Крис Киркленд, Ричард Райт и другие.