Вечно молодой Коченков и вечно запасной Медведев

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сегодня, 07:33

«Соккер.ру» завершает серию рассказов о вратарях «Локомотива». На очереди голкипер, выходивший в последних матчах «Локо», а также другие стражи ворот эпохи Гильерме.

Когда Маринато Гильерме в силу каких-либо причин не мог помочь «красно-зелёным», в воротах появлялся чем-то похожий на него рослый брюнет с окладистой бородой. «Молодой вратарь „железнодорожников“ Коченков», – довелось как-то услышать от комментатора. Хотя этот молодой вратарь всего на два года моложе Гильерме. 2 апреля ему исполнилось тридцать три года.

Более того, Антон — главный ветеран в нынешнем составе. Он был зачислен в основную команду в 2008 году. А в структуре «Локо» числился и вовсе с 2004 года. Но из этих двенадцати или, если угодно, шестнадцати лет Коченков по большей части находился вне «Локомотива». А за родной клуб сыграл всего около двадцати встреч.

Антона Коченкова селекционеры «Локомотива» нашли в Киргизии. Семнадцатилетним юношей Антон перебрался в Москву и стал заниматься в клубной академии. Но заиграть в составе «железнодорожников» он не смог. Точнее, не получил шанса. В 2008 Коченков уехал в Нижний Новгород. Сначала играл за одноимённую команду, потом за «Волгу», помог последней пробиться в Премьер-Лигу. В сезоне 2011 был отдан в аренду «Ростову», где достаточно долгое время был основным вратарем. Дебют пришелся на встречу шестого тура с «Тереком», Антон заменил Деяна Радича, получившего тяжелейшую травму – разрыв почки. В 14 встречах пропустил 19 мячей. Поле прихода в «Ростов» Стипе Плетикосы Антон перебрался на скамейку запасных. Но первый опыт игры на высшем уровне был получен, и надо сказать, он был, скорее, положительным.

Затем был нальчикский «Спартак», потом «Мордовия», которая с Коченковым поднялась в Премьер-Лигу. Антон был основным. Пропускал немало, что неудивительно. Но запомнился. Может быть, поэтому «Локомотив» вспомнил о своём воспитаннике и вернул его. Чтобы снова отправить в аренду. Сначала в «Краснодар», а после в «Томь». Уже перешагнув тридцатилетний рубеж, Коченков стал регулярно попадать в основу. Но «Томь» вылетела, а Антон вернулся в «Локомотив». Где присел на лавочку и выходит на поле, только когда не может играть Гильерме. Например, весной 2018 в 1/8 финала Лиги Европы Антон играл в московском матче против «Атлетико». Пропустил пять мячей, и не все из них были неберущимися. А прошлой зимой, опять же в противостоянии с «Атлетико», но уже в Лиге чемпионов, Коченков уже на второй минуте отразил пенальти в исполнении Кирана Триппьера. «Локомотив» потом проиграл 0:2, но уже никто не мог упрекнуть его второго вратаря.

Да, второго. А он мог быть и третьим. Не зря «Локомотив» вытаскивал из «Ростова» Никиту Медведева. Однако обладатель рекордной для чемпионатов России сухой серии пребывает в резерве, а в дублёрах у Гильерме ходит всё-таки уже немолодой Антон Коченков. Вот и сейчас, когда натурализованный бразилец лечится, ворота «красно-зелёных» защищает Коченков. И довольно неплохо справляется со своей работой.

Возможно, Антон Коченков был бы достоин лучшей участи, если бы над ним не нависала тень Гильерме. Многие клубы Премьер-Лиги не отказались бы от его услуг, а в ФНЛ бы его оторвали с руками. Но Антон ждёт своего часа в «Локомотиве». Может быть, и дождётся. Странно, что голкипера не зовут в сборную Киргизии, которой он бы точно пригодился.

Антон Амельченко, пришедший из «Ростова», составить конкуренцию Гильерме тоже не смог. Отчасти виновата в этом травма колена, полученная Антоном весной. Так он и не дождался своего дебюта в составе «Локомотива». Поиграл в аренде в «Тереке», после выступал за «Ростов» и «Факел», а доигрывал карьеру в Беларуси, пока не получил травму.

Ещё один белорусский вратарь Артём Гомелько, считавшийся третьим голкипером клуба, не воспользовался своим шансом. Во время одноматчевой дисквалификации Гильерме он неудачно сыграл с ЦСКА , — пропустил три мяча. Особенно курьёзен был второй гол армейцев, забитый Зораном Тошичем – голкипер просто потерял ворота и не среагировал на удар из-за пределов штрафной. Вскоре Артём попал в другую историю, уже за пределами футбольного поля, — стал участником драки в кафе. Вскоре Гомелько был отдан в аренду «Торпедо» из Жодино. Потом поиграл в ещё нескольких белорусских клубах. Но в нашем чемпионате Артём больше не выступал.

В 2011 году, когда Гильерме получил красную карточку, Владимиру Маминову пришлось бросить в бой 21-летнего Александра Фильцова. Молодой вратарь не растерялся, не позволив спартаковцам ни разу поразить свои ворота. Фильцов получил хорошую прессу, и на время травмы Амельчеко именно он стал вторым голкипером «Локо». А в молодёжной сборной он был вторым после спартаковца Николая Заболотного.

Александр Фильцов родился в Амурской области. Футбольное образование получал в академии Коноплева. Начинал карьеру в клубе «Крылья Советов - СОК», потом играл в ФК «Тольятти», где и попал на карандаш разведке «Локомотива», заключив контракт с москвичами в 2010 году.

В Краснодаре Александр вновь заменил Гильерме, на этот раз получившего травму, и снова сыграл очень здорово. Отразил 11-метровый и помог «Локомотиву» победить крепкую «Кубань» на ее поле. Фильцов действовал в воротах очень грамотно, спокойно и уверенно. Были основания надеяться, что и в дальнейшем молодой вратарь будет играть так же хорошо. Но что-то пошло не так. В длинном чемпионате России сезона-2011/12 Александр пропустил 10 мячей в шести матчах. К роли первого номера в «Локо» он оказался не готов и отправился в «Краснодар». В течение полутора сезонов был основным голкипером команды. В то же время «быки» искали нового вратаря, так как стабильностью Фильцов не отличался. Позже в карьере были «Рубин», «Арсенал», «Ротор». А затем судьба занесла Александра в Белоруссию, где он до сих пор числится в составе клуба «Смолевичи», в котором тренером вратарей трудится Артём Гомелько.

Воспитанники клуба Илья Киселёв и Арнольд Крегер в команде долго не продержались. Крегер в настоящее время играет за петрозаводскую «Карелию» и уже успел заработать у болельщиков прозвище Железный Арни.

Но наибольшие авансы были выписаны Мирославу Лобанцеву. Коренной москвич начинал в школе «Спартака», но потом перебрался в «Локомотив», где считался очень большим талантом. Мирославу сулили карьеру Игоря Акинфеева. Дебют не заставил себя ждать. Славен Билич, возглавивший «железнодорожников» в 2012, взял 17-летнего Мирослава сначала на сбор, а потом доверил ему ворота в стартовом матче. Тем более что Гильерме был нездоров. Но в игре с «Мордовией» Лобанцев сильно разволновался. Москвичи выиграли в Саранске, но пропустили два мяча. Правда, претензий к молодому вратарю не возникло. Во втором туре против «Крыльев» Мирослав отработал на ноль, а «Локомотив» забил два мяча. Но в Краснодаре Лобанцев расклеился и пропустил три. Больше Мирослав за «Локомотив» не играл. После этого была аренда в «Крылья Советов» - с очень скудной игровой практикой - и переход в «Ротор». Сейчас бывший вратарь российской молодёжки играет в Казахстане за не самый сильный клуб. Обычная история. Звезда юношеского футбола не смогла реализовать себя на взрослом уровне.

Хорватский тренер Славен Билич отработал в «Локомотиве» недолго, — всего один год. Но успел привести в команду земляка — рослого и плечистого Дарио Крешича. 29-летний голкипер, за спиной которого было немало матчей в чемпионате Греции — в составе «Паниониоса» и «Панатинаикоса». Крешич и вытеснил Лобанцева из ворот. Но сезон у «Локомотива» не заладился. Дарио тоже играл без особого рвения, даром, что получил вызов в сборную страны. Доиграл сезон и ушёл вскоре после ухода Билича в немецкий «Майнц».

В самом начале сезона 2013-14 Гильерме повредил связки колена и надолго выбыл из строя «Локо». Бразилец, в то время у него ещё не было российского паспорта, получил травму в начале первого тайма. Крешич уже сидел на чемоданах, а в Лобанцева тренер Леонид Кучук, видимо, не верил. В срочном порядке был оформлен переход Ильи Абаева из нижегородской «Волги». Так в команде появился рослый бородатый брюнет с волосами, собранными в хвостик. К тому времени новичку «железнодорожников» уже исполнилось тридцать два года.

Илья Абаев — потомственный вратарь. Его отец Виктор Абаев играл в «Спартаке», «Торпедо» и «Шиннике». Сам Илья начинал в «Торпедо». Но к тому времени, как Абаев перешёл из юношеского футбола во взрослый, торпедовцы заметно сдали и покинули Премьер-Лигу. Потом Илья уехал на Кавказ и защищал ворота «Анжи». Из Махачкалы его путь лежал в Нижний Новгород, где набравшийся опыта Абаев обосновался на последнем рубеже «Волги». Там-то и его приметили представители «Локомотива».

Надо сказать, что с приглашением Абаева «Локомотив» угадал. Илья достойно заменил Гильерме. «Красно-зелёные» одержали несколько ярких побед, а сам Абаев выдал серию из сухих матчей. Когда бразилец выздоровел, Илья присел на лавочку. В следующем чемпионате он тоже нередко подменял Гильерме в основе. И тоже удачно. После чего надолго сел на скамейку. Goleiro играл постоянно, и надобность в услугах Абаева не то чтобы исчезла, но стала небольшой. Илья уехал в «Ростов», там боролся с Сергеем Песьяковым, но в итоге уступил более молодому коллеге. Вернулся в столицу и сейчас является вторым вратарём стремительно растущего «Чертаново». В августе Абаеву исполнится 39 лет. Но пока Илья Викторович не объявлял о своём уходе.

Никита Медведев, возможно, заслужил больше, чем один абзац. Обладатель всероссийского рекорда — 952 минуты. Пало достижение Руслана Нигматуллина. Но эту сухую серию уроженец Ижевска выдал в воротах «Ростова», а наш сериал посвящён вратарям «Локомотива». В этом контексте про Никиту пока сказать, увы, нечего. За два года пребывания в стане «красно-зелёных» Никита сыграл лишь дважды за основной состав. И оба раза неудачно. Поэтому и сидит в глубоком запасе. А время идёт. Медведеву уже 25. Пора играть. И необязательно в «Локомотиве». Ведь не разучился же он за два года отсутствия реальной практики. Наверное, надо что-то менять. Будет жаль потерять очень способного вратаря.