 Мы — чемпионы! 60 лет главной победе в истории отечественного футбола

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вчера, 14:30

В этот день сборная СССР одержала победу на чемпионате Европы.

На пути к первому Евро

Сегодня УЕФА — самая богатая и продвинутая конфедерация ФИФА с самым представительным континентальным турниром, однако чемпионат Европы моложе не только Кубка Америки, первый официальный розыгрыш которого состоялся в 1916 году, но и Кубка африканских наций (1957) с Кубком Азии (1956). Путь к европейскому форуму для сборных получился долгим, даже созданный по инициативе журналиста Габриэля Ано и его коллег из «Экип» Кубок чемпионов появился на 5 лет раньше, причем там от идеи до запуска турнира с участием сильнейших клубов Старого Света прошло всего несколько месяцев.

А ведь впервые идея проведения чемпионата Европы возникла у Анри Делоне, тогдашнего генерального секретаря Федерации футбола Франции, еще в 1927 году. Его поддерживал легендарный Хуго Майсль — тренер мощнейшей сборной Австрии первой половины XX века. ФИФА «зарезала» эту инициативу, но Делоне не забыл ее почти 30 лет спустя, когда стал генсеком-основателем УЕФА . Анри не смог убедить клубы, которые не желали отпускать футболистов на очередной турнир сборных, автор идеи чемпионата Европы ушел из жизни в 1955 году, а его пост в УЕФА достался его сыну Пьеру, который продолжил дело отца со словами:

Нравится нам или нет, эту силу не удержать. В конце концов европейский турнир будет организован. И рано или поздно ассоциации поддержат его практически единогласно.

Через три года после смерти Анри Делоне конгресс УЕФА в Стокгольме принял решение о проведении первого чемпионата Европы. Турнир получил название Кубок европейских наций. Главную роль на том судьбоносном съезде делегатов УЕФА сыграл президент организации, датчанин Эббе Шварц, который развеял апатию членов конгресса резким заявлением:

Жеребьевка состоится послезавтра, 6-го июня. Вступительный взнос за участие в розыгрыше — 200 швейцарских франков.

Каким был первый чемпионат Европы?

В 1958 году все еще далеко не все были в восторге от идеи Анри Делоне, а уставший от бесконечных споров Эббе Шварц решил пойти на риск: объявил о создании турнира, пригласив всех согласных присоединиться. Но группа несогласных тоже оказалась обширной и представительной: все британские сборные (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия), а также команды ФРГ , Нидерландов, Италии и Швеции. Эти сборные вполне могли провести свой чемпионат Европы, который оказался бы ничуть ни хуже официального.

Кто участвовал в первом чемпионате Европы?

17 национальных федераций уплатили вступительный взнос, 17 сборных начали борьбу за Кубок Анри Делоне. Вот они все: СССР , Ирландия, Чехословакия, Венгрия, Франция, Греция, Румыния, Турция, Норвегия, Австрия, Югославия, Болгария, ГДР , Португалия, Польша, Испания, Дания.

По какой схеме проводился Евро-1960?

Заранее было определено, что финальный турнир с участием четырех команд пройдет летом 1960 года во Франции, но эти четыре команды сначала нужно было определить. Началось все с квалификационных матчей между Чехословакией и Ирландией, после чего соискатели звания сильнейшей команды Европы сыграли дома и в гостях на стадии 1/8 и 1/4 финала. Четыре команды, выигравшие по две дуэли, отправились во Францию, где им предстояло выяснять отношения уже в одноматчевом формате: два полуфинала, игра за третье место и финал.

Сборная СССР на пути во Францию

1/8 финала. Триумфальный поход сборной СССР начался 28 сентября 1958 года в Москве. В «Лужниках» (тогда — стадион имени Ленина) по официальным данным собрались 100572 зрителя, и они не были разочарованы. Уже на 4-й минуте Анатолий Ильин открыл счет в матче с венграми, а к исходу получаса игры уже пахло разгромом после голов Славы Метревели и Валентина Иванова.

Поздний гол Яноша Гереча немного подпортил настроение, но ничего не изменил: в Будапеште сборная СССР выиграла 1:0 благодаря голу Юрия Войнова и вышла в четвертьфинал. Сейчас это трудно представить, но две половинки одного сражения разделил год — игра на «Непштадионе», где собрались почти 80 тысяч человек, состоялась 27 сентября 1959 года. Победу в Венгрии сборная СССР одержала под руководством Михаила Якушина, а за год до этого тренером был Гавриил Качалин, который вернется на мостик к финальному турниру Евро.

1/4 финала. Четвертьфинальную стадию сборная СССР прошла без борьбы из-за отказа сборной Испании: правительство Франко в последний момент запретило своим футболистам выходить на поле против команды из СССР . А ведь у «Красной Фурии» была потрясающая по именам команда с обладателем «Золотого мяча» за 1960 год Луисом Суаресом Мирамонтесом, натурализованными Альфредо Ди Стефано и Ференцем Пушкашем, Пако Хенто и еще несколькими многократными обладателями Кубка чемпионов в составе «Реала».

Сборная СССР в финальном турнире

Полуфинал. Финальная часть первого чемпионата Европы состояла из четырех матчей, которые были проведены в течение пяти дней на двух французских стадионах. Честь принимать Кубок европейских наций выпала французскому «Парк де Пренсу» и марсельскому «Велодрому». В первый день турнира, 6-го июля, местной публике была более интересна игра на столичной арене, где хозяева встречались с югославами и в красивейшей борьбе уступили — 4:5.

Тем временем сборная СССР в Марселе реализовала свое огромное игровое преимущество в разгромный счет в матче с Чехословакией — 3:0. Дубль оформил Валентин Иванов, еще один гол на счету Виктора Понедельника. В отечественной и зарубежной прессе отметили сильные качества команды Гавриила Качалина: атлетичность, высокие скорости, поддержание высокого темпа игры на всей протяженности матча, качественные комбинации в атаке и нацеленность на ворота. Соперники не смогли даже размочить счет, хотя у Войта был отличный шанс, однако Йозеф не реализовал пенальти — мимо.

Финал. За день до этого Чехословакия обыграла Францию в матче за третье место и стала бронзовым призером Евро, а «золото» разыгрывали в Париже СССР и Югославия. Это была труднейшая игра для обеих команд и тяжелейшая победа для нашей команды. Победная схема Качалина из финального матча — 3-2-5, позволяет оценить, насколько сильно изменился футбол за 60 лет. Югославы открыли счет в концовке первого тайма, который провели с территориальным и игровым преимуществом, сборная СССР рассчитывала в основном на контратаки и быстроту.

Сразу после перерыва наша команда выбросила на стол козыри, максимально взвинтив темп игры, что вылилось в ответный гол Славы Метревели. Были шансы выйти вперед, но к концу основного времени на табло продолжали гореть две «единички». В овертайме часто побеждает тот, у кого осталось больше сил, и великолепная физическая готовность помогла сборной СССР дожать измочаленных югославов на 112-й минуте, когда Виктор Понедельник забил не только свой главный гол в карьере, но главный гол в истории отечественного футбола вообще. Мы — чемпионы!

Творцы победы на Евро-1960

Вратари: Лев Яшин (2 матча, 1 пропущенный гол), Владимир Маслаченко.

Защитники: Гиви Чохели (2 матча), Анатолий Крутиков (2 матча), Александр Масленкин (2 матча), Владимир Кесарев.

Полузащитники: Игорь Нетто (2 матча), Юрий Войнов (2 матча), Виктор Царев.

Нападающие: Слава Метревели (2 матча, 1 гол), Валентин Иванов (2 матча, 2 гола), Виктор Понедельник (2 матча, 2 гола), Валентин Бубукин (2 матча), Михаил Месхи (2 матча), Юрий Ковалев, Герман Апухин, Заур Калоев.

Тренер: Гавриил Качалин.