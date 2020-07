Круче Пеле и Месси. Главный бомбардир в истории футбола, о котором забыли

«Соккер.ру» рассказывает о Йозефе Бицане — единственном футболисте, который забил больше 800 голов в карьере.

Сотни и тысячи голов. Почему Бицан выше Пеле?

Кто является самым результативным футболистом в истории футбола? Пеле? Ромарио? Может быть, Роналду или Месси? С такими ответами вы бы провалились на футбольной викторине, потому что нужный вам вариант — Йозеф Бицан. У многих сейчас треснули устои футбольных знаний, а всплывшая перед внутренним взором фотография с Пеле с числом «1000», которое выложено перед «Королем Футбола» пятнистыми мячами, не дает сразу поверить в правдивость сказанного. Однако это так.

У нас не возникает сомнений в том, что Роналду и Месси преодолели отметку в 700 забитых мячей, при желании можно найти видеодоказательства каждого их гола, но раньше все было не так прозрачно, и хитрец Пеле «накрутил» себе несколько сотен голов, чтобы хватило до тысячи и еще немного про запас. Король Футбола считает, что он забил 1283 гола, часто козыряет этим достижением, например, в таком контексте:

Вот только когда статистики взялись изучать наследие Пеле, то насчитали 767 голов, забитых в официальных матчах. Сам Пеле заносит себе в актив все товарняки с любительскими командами районов и даже показательные матчи, которые он играл в армии за команду береговой охраны против других подразделений вооруженных сил Бразилии. Спасибо, что воскресные игры с внуками в парке оставил без внимания.

Те же въедливые любители футбольной статистики из официальных организаций, сотрудничающих с ФИФА , насчитали 805 голов в 530 соревновательных играх у Йозефа Бицана — чеха, появившегося на свет в Вене, выступавшего за австрийские и чешские клубы в первой половине XX века. Именно Бицан — самый результативный форвард в истории мирового футбола со средним показателем 1.5 гола за игру. Если же посчитать вообще все голы, как это сделал Пеле, то у Пепи наберется 1468 забитых мячей в 918 матчах. Зовите астрономов!

«Почему же мы о нем ничего не знаем, если он был так хорош?»

Уже вы знаете чуть больше, чем «ничего», и это только начало. Это история забытой легенды футбола, так случается — кто-то остается на виду, а кто-то теряется в складках времени. Накладывает определенный отпечаток и эпоха, ведь появившийся на свет 25-го сентября 1913 года в Вене Йозеф Бицан занимался своим делом в самый сложный период в истории человечества — между двумя мировыми войнами, а потом во время и после второй из них. Карьера Бицана длилась почти четверть века: за венский «Рапид» начал играть в 17 лет, а последние матчи провел в составе пражского «Динамо» уже после того, как разменял пятый десяток.

Сменил шесть клубов, поиграл за три сборные (Австрия, Чехословакия, Богемия и Моравия), завоевал славу величайшего форварда своего времени. И всего этого достиг мальчишка из бедной чешской семьи, обосновавшейся в Вене еще во времена Австро-Венгерской империи, где чехов считали людьми второго сорта и слугами титульных наций. Как это ни парадоксально, но бедность родителей помогла Йозефу впоследствии добиться успехов в футболе, ведь в детстве и юности тренироваться приходилось «по бразильской системе» — без обуви, на которую денег не было. Будущий грозный форвард прокачал голеностопы, научился хлестко бить с двух ног и отличался настоящим бесстрашием в дворовых и районных футбольных баталиях, где более удачливые товарищи в бутсах оттаптывали ему ноги.

Добавьте к этому воистину реактивную скорость — и получите идеального нападающего для любого времени. В летописях сохранилась запись о том, что Бицан при росте 178 сантиметров развивал воистину бешеную скорость: делал стометровку за 10.8 секунды, что всего на полсекунды медленнее тогдашнего мирового рекорда. Кажется, этот человек действительно был футбольным богом. Но когда видишь подтвержденные 805 голов в 530 официальных матчах, сомнения быстро успокаиваются: согласитесь, что человек, забивавший голы с такой фантастической регулярностью, должен был обладать поистине уникальными навыками. Скорость ракеты и убийственные удары с обеих ног? То, что нужно!

Happy Birthday Josef Bican. Credited with scoring the most competitive goals in history, Josef was born today in 1913 pic.twitter.com/VKsOgZTRwp