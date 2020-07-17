Круче Пеле и Месси. Главный бомбардир в истории футбола, о котором забыли

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вчера, 10:15

«Соккер.ру» рассказывает о Йозефе Бицане — единственном футболисте, который забил больше 800 голов в карьере.

Сотни и тысячи голов. Почему Бицан выше Пеле?

Кто является самым результативным футболистом в истории футбола? Пеле? Ромарио? Может быть, Роналду или Месси? С такими ответами вы бы провалились на футбольной викторине, потому что нужный вам вариант — Йозеф Бицан. У многих сейчас треснули устои футбольных знаний, а всплывшая перед внутренним взором фотография с Пеле с числом «1000», которое выложено перед «Королем Футбола» пятнистыми мячами, не дает сразу поверить в правдивость сказанного. Однако это так.

У нас не возникает сомнений в том, что Роналду и Месси преодолели отметку в 700 забитых мячей, при желании можно найти видеодоказательства каждого их гола, но раньше все было не так прозрачно, и хитрец Пеле «накрутил» себе несколько сотен голов, чтобы хватило до тысячи и еще немного про запас. Король Футбола считает, что он забил 1283 гола, часто козыряет этим достижением, например, в таком контексте:

У меня часто спрашивают: «Когда родится новый Пеле?» Никогда. Мои родители закрыли фабрику по производству. Месси — талантливый футболист, но чтобы сравниться со мной, ему нужно выиграть три чемпионата мира и забить 1283 гола. Тогда и обсудим.

Вот только когда статистики взялись изучать наследие Пеле, то насчитали 767 голов, забитых в официальных матчах. Сам Пеле заносит себе в актив все товарняки с любительскими командами районов и даже показательные матчи, которые он играл в армии за команду береговой охраны против других подразделений вооруженных сил Бразилии. Спасибо, что воскресные игры с внуками в парке оставил без внимания.

Те же въедливые любители футбольной статистики из официальных организаций, сотрудничающих с ФИФА , насчитали 805 голов в 530 соревновательных играх у Йозефа Бицана — чеха, появившегося на свет в Вене, выступавшего за австрийские и чешские клубы в первой половине XX века. Именно Бицан — самый результативный форвард в истории мирового футбола со средним показателем 1.5 гола за игру. Если же посчитать вообще все голы, как это сделал Пеле, то у Пепи наберется 1468 забитых мячей в 918 матчах. Зовите астрономов!

Les joueurs avec le plus de buts dans l'histoire du football:

Josef Bican — 805

Romário — 772

Pelé — 767

Ferenc Puskas — 746

Gerd Müller — 735

Cristiano Ronaldo — 730

LIONEL MESSI — 700

Ferenc Deák — 576

Uwe Seeler e Túlio Maravilha — 575

Artur Friedenreich — 557 pic.twitter.com/XWQTo2I1sL — 𝙕𝙀𝙎𝙋𝙊𝙍𝙏 (@dyesbro) July 7, 2020

«Почему же мы о нем ничего не знаем, если он был так хорош?»

Уже вы знаете чуть больше, чем «ничего», и это только начало. Это история забытой легенды футбола, так случается — кто-то остается на виду, а кто-то теряется в складках времени. Накладывает определенный отпечаток и эпоха, ведь появившийся на свет 25-го сентября 1913 года в Вене Йозеф Бицан занимался своим делом в самый сложный период в истории человечества — между двумя мировыми войнами, а потом во время и после второй из них. Карьера Бицана длилась почти четверть века: за венский «Рапид» начал играть в 17 лет, а последние матчи провел в составе пражского «Динамо» уже после того, как разменял пятый десяток.

Сменил шесть клубов, поиграл за три сборные (Австрия, Чехословакия, Богемия и Моравия), завоевал славу величайшего форварда своего времени. И всего этого достиг мальчишка из бедной чешской семьи, обосновавшейся в Вене еще во времена Австро-Венгерской империи, где чехов считали людьми второго сорта и слугами титульных наций. Как это ни парадоксально, но бедность родителей помогла Йозефу впоследствии добиться успехов в футболе, ведь в детстве и юности тренироваться приходилось «по бразильской системе» — без обуви, на которую денег не было. Будущий грозный форвард прокачал голеностопы, научился хлестко бить с двух ног и отличался настоящим бесстрашием в дворовых и районных футбольных баталиях, где более удачливые товарищи в бутсах оттаптывали ему ноги.

Добавьте к этому воистину реактивную скорость — и получите идеального нападающего для любого времени. В летописях сохранилась запись о том, что Бицан при росте 178 сантиметров развивал воистину бешеную скорость: делал стометровку за 10.8 секунды, что всего на полсекунды медленнее тогдашнего мирового рекорда. Кажется, этот человек действительно был футбольным богом. Но когда видишь подтвержденные 805 голов в 530 официальных матчах, сомнения быстро успокаиваются: согласитесь, что человек, забивавший голы с такой фантастической регулярностью, должен был обладать поистине уникальными навыками. Скорость ракеты и убийственные удары с обеих ног? То, что нужно!

Happy Birthday Josef Bican. Credited with scoring the most competitive goals in history, Josef was born today in 1913 pic.twitter.com/VKsOgZTRwp — Campo (@CampoRetro) December 12, 2014

Бицан и чемпионаты мира

Корректно ответить на этот вопрос невозможно, но я думаю, что 15-летний Йозеф и сейчас снискал бы славу футбольного вундеркинда, его бы рвали на куски топ-клубы Европы. Бицан с детства не расставался с мячом, играл на поляне венской «Герты», в которой выступал его отец, с ребятами постарше, в 15 лет пошел работать и стал играть за фабричную команду «Шустек», через год переместился в фирму «Фарбенлутц», где тоже совмещал футбол с работой в цеху. К тому моменту, когда венский «Рапид» обратил внимание на паренька из первенства рабочих, он успел наколотить 71 гол в 43 играх против взрослых мужиков.

В 20 лет Бицан дебютировал в сборной Австрии, которую тогда называли «Вундертим» — скорее всего, эти парни поставили бы на колени всю футбольную планету и основали династию, если бы международные турниры уже были поставлены на поток. Никогда этого не узнаем. На ЧМ -1934 австрийцы с Синделаром, Бицаном, Хорватом, Цишеком и Шаллем дошли до полуфинала, где уступили Италии, которую всеми правдами и неправдами тащили к победе на глазах у Бенито Муссолини. Йозеф отметился решающим голом в овертайме матча 1/8 финала против Франции.

Четыре года спустя Австрия завоевала право выступить на мундиале, но не сыграла на чемпионате мира из-за аншлюса, лучших игроков загнали в сборную Германии, а Бицан к тому моменту уже год как играл на исторической родине за пражскую «Славию», которая станет главным клубом в его карьере. Сборная Чехословакия приняла участие в ЧМ -1938, но без Бицана: по тогдашнему регламенту ФИФА можно было сменить сборную, но должно было пройти два года со дня последнего матча за предыдущую команду. А потом была война и не было чемпионатов мира, так что на своем единственном мундиале Бицан сыграл в 20 лет.

Legendary striker Josef «Pepi» Bican was born 105 years ago (on 25 September 1913). 514 games in Slavia, 1.131 goals, 5 league titles, ten times best league striker. ⚽️ Officially recognised the greatest goalscorer of 20th century. #slaviaprague #bican pic.twitter.com/zLAewqVt2G — SK Slavia Prague EN ⭐️⭐️ (@slavia_eng) September 25, 2018

Йозеф — суперзвезда своего времени

Футбол меняется, сравнивать звезд настоящего и прошлого — занятие неблагодарное, которым лишний раз не хочется заниматься, при этом невозможно оспорить тот факт, что для своего времени Йозеф Бицан являлся суперфутболистом, а с современными средствами коммуникаций у него была бы мировая известность. Каким бы ни был футбол в первой половине XX века, почему-то никому, кроме Бицана, не удалось забить 800+ голов в официальных матчах, не так ли?

За свою карьеру Бицан:

- выиграл 14 трофеев

-12 раз становился лучшим бомбардиром высших дивизионов национальных первенств

- забил 57 голов в 26 матчах за один сезон

- на протяжении пяти лет подряд был самым результативным футболистом Европы

- в последнем сезоне (Йозефу было 42 года) забил 22 гола в 29 матчах

Потрясающая статистика. Но вы обязательно скажете, что в старые времена ворота были шире, защитников меньше, а забивали все, кому не лень. Футбол стал намного сложнее! Возможно. Но настолько ли сильно все изменилось, чтобы мы с пренебрежением относились к великим бомбардирам? Доживший до XXI века Бицан (ушел из жизни в конце 2001 года, в 88 лет) не раз слышал снисходительные мнения о своих голах. Мол, забивал не в ту эпоху. И вот что он об этом говорил:

Мне часто приходилось слышать, что в мои дни было забивать легче. Но я смотрю футбол и вижу, что возможности у форвардов сейчас такие же, как были у меня. И через сто лет они останутся такими же. Разницу между форвардами определяет умение превращать эти возможности в голы. Я умел это делать. Когда у меня было пять шансов — я забивал пять голов, было семь моментов — забивал семь. Думаю, я был сильным форвардом…

Мне не хочется с ним спорить.