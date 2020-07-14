Друг сына Сталина и Человек-угорь. Вратари послевоенного «Торпедо»

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«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях московского «Торпедо». Новая глава посвящена тем, кто играл в воротах автозаводцев в послевоенные годы.

Во время войны работниками ЗиСа (Завод имени Сталина) были два известных столичных голкипера – Анатолий Акимов из «Спартака» и Николай Разумовский из «Локомотива». Помимо своей основной работы на автозаводе оба выступали и за местную команду. В 1945 году они стали вратарями возрожденного «Торпедо». Вы могли прочитать про Анатолия Акимова в цикле, посвящённом спартаковским вратарям. А с Николаем Разумовским могли повстречаться в серии материалов про голкиперов «Локомотива».

Анатолий Акимов или «человек-угорь», как прозвала его французская пресса в мирном 1935 году, был так же надёжен, как и в довоенных чемпионатах. Опытный, очень грамотный голкипер немало сделал для становления автозаводцев. В первом послевоенном чемпионате «Торпедо» взлетело на третье место, пропустив вперед только «Динамо» и ЦДКА . Акимов с годами стал ещё более серьёзно подходить к матчам. Перед каждым из них он тщательно изучал игру предстоящего соперника. Говорят, у Анатолия Михайловича был специальный блокнот, куда он вписывал характеристики и особенности нападающих. Поэтому он частенько знал, куда пробьет форвард, и предугадывал его действия.

Акимов защищал ворота «Торпедо» с 1945 по 1948 годы. Мог бы играть и дольше, но обстоятельства сложились так, что Анатолию Михайловичу пришлось уйти в ФК ВВС. После обострения туберкулёза вратарь слёг в больницу в очень тяжёлом состоянии. Если бы не вмешательство Василия Сталина, всё могло кончиться очень плохо. Василий Иосифович дружил с Акимовым и сделал всё, чтобы помочь Анатолию. Акимова поставили на ноги. В знак благодарности к Василию Иосифовичу голкипер перешёл в курируемый сыном вождя клуб.

Но свою карьеру Акимов завершал в «Торпедо». Военным летчикам прославленный вратарь оказался не нужен, вот он и вернулся в клуб, ставшим ему вторым домом. Свой последний матч в карьере Анатолий Михайлович провёл против родного «Спартака». Отыграл очень достойно и помог автозаводцам одержать победу. В последние 25 минут встречи спартаковцы устроили штурм ворот Акимова, но Анатолий Михайлович был непробиваем.

Мощный, атлетически сложенный Николай Разумовский до войны успешно защищал ворота столичного «Локомотива», конкурируя за место в основе с Валентином Гранаткиным. В «Торпедо» же Николай Сергеевич довольствовался ролью второго вратаря и нечастыми появлениями на поле. В 1947 году Разумовский завершил выступления и перешел на административную работу в «Локомотив». А в «Торпедо» появились два вратаря. Владимир Дерюгин сыграл лишь один матч – с минским «Динамо», пропустил три мяча, после чего уехал в другое «Торпедо» – сталинградское. Зато другому – Владимиру Лексовскому суждено было выиграть первый в истории клуба трофей – Кубок СССР , стать соавтором двух рекордов, один из которых продержался почти 50 лет, а второй в силе до сих пор.

Владимир Лексовский пришел в «Торпедо» из сталинградского «Трактора», и надо же было так случиться, что первый матч в воротах автозаводцев Владимир Иванович провёл против бывшего клуба. В воротах Лексовский оказался довольно поздно – в 18-летнем возрасте. До этого момента он играл в средней линии. Но потом на тренировке «Трактора» случился некомплект, и Володю, как самого молодого, отрядили в ворота. Надо сказать, что комплекция у Лексовского была не вполне вратарской – вес 75 кг при росте 172 см. Но в 1946 году Владимир довольно успешно подменял в воротах «Трактора» знаменитого Василия Ермасова.

Летом 1947 года Владимир Иванович поступил в московский автодорожный институт и перебрался в столичное «Торпедо». 25-летний голкипер стал дублером самого Акимова. В 1948 году Лексовский провёл десять встреч, в том числе и памятную, с московским «Динамо», в которой были установлены два не самых приятных для автозаводцев рекорда. 24 июня московское «Динамо» забило в ворота «Торпедо», защищаемые Лексовским, семь безответных мячей. Поражение 0:7 было самым крупным в истории клуба на протяжении 46 лет, пока в 1994 «Локомотив» не учинил землякам разгром со счетом 8:0. Форвард «Динамо» Сергей Соловьёв в течение двух минут забил три мяча, и это достижение не перекрыто до сих пор.

Во втором круге «Торпедо» взяло реванш со счетом 2:1, но ворота победителей защищал Человек-угорь — Анатолий Акимов. Лексовский довольствовался ролью второго голкипера, однако в 1949 ему пришлось стать основным вратарем.

Акимов ушёл в ВВС, и автозаводцы остались с двумя вратарями – Владимиром Лексовским и совсем необстрелянным Меликом Дарманяном. Состав «Торпедо» в том сезоне вообще сильно обновился и стал едва ли не самым молодым в лиге. Что не помешало торпедовцам выдать беспроигрышную серию из восьми матчей в начале первенства и одиннадцати во второй половине, а также выиграть Кубок страны. В финале со счётом 2:1 было обыграно московское «Динамо». Одним из героев финального матча стал вратарь Владимир Лексовский. Динамовцы удивлялись, — тот ли это вратарь, которому они год назад забили семь мячей.

Этот сезон стал лучшим в карьере Владимира Ивановича. В 1950 он уже был не так надёжен и по ходу сезона потерял место в основном составе. В 1951 году он сыграл всего три встречи, после чего покинул «Торпедо» и отправился в ивановский «Текстильщик», где провёл ещё несколько сезонов.

Мелик Дарманян задержался в «Торпедо» лишь на один сезон, после чего уехал в рижскую «Даугаву», где был дублёром Всеволода Виноградова. Владимир Дерюгин сыграл в составе «Торпедо» только один матч – в 1947 году против минского «Динамо». Пропустил три мяча, в том числе и один от коллеги – Вадима Андреева (минчане использовали его в атаке). Дерюгин уехал в Сталинград, где потом защищал ворота местного «Торпедо».

Воспитанник кубанского футбола Николай Берлизов пришёл в «Торпедо» в 1950 году. Дебют 23-летнего голкипера пришёлся на матч с тбилисским «Динамо», в котором автозаводцы одержали победу со счетом 2:1. Лексовский получил повреждение, и Николай довольно удачно защищал ворота москвичей. Вплоть до игры со «Спартаком», когда в воротах Берлизова побывало четыре мяча. А в следующей встрече против «Зенита» с торпедовским стражем ворот случился конфуз – Берлизов поймал мяч после удара Бориса Левина-Когана со штрафного и выронил его за линию ворот. Тренер Фёдор Селин решил заменить голкипера и поставил в ворота совсем молодого Константина Конышева. Тот волновался, ошибался. В итоге «Торпедо» проиграло 0:4. Берлизов же оправился от этой неприятности и в сезоне 1951 года на равных конкурировал с Лексовским. В 1952 году Берлизов не выдержал конкуренции с Евгением Королевичем, после чего оказался в дубле. В 1953 году Николай Александрович вернулся в Краснодар, где отработал сезон в местном «Динамо».

Карьеру Берлизова во многом испортил инцидент, после которого вратарь угодил за решётку. Поссорился с подвозившим его таксистом. Словесная перепалка переросла в драку, в которой водитель получил серьёзные побои. Суд приговорил Николая Берлизова к трём годам. Отбыв срок, Николай Александрович защищал ворота команды краснодарского завода измерительных приборов, в составе которой он выиграл чемпионат РСФСР .

Все восемь братьев Конышевых стали футболистами – случай уникальный для нашей страны и, наверное, не только нашей. Но лишь один из них – Константин сумел пробиться в высшую лигу, где провел две встречи за «Торпедо». Остальные играли в родном Орехово-Зуево за разные городские команды.

Евгений Королевич мог заиграть и в киевском «Динамо». В 1945 году способного голкипера из «Стахановца» (Сталино) пригласили в клуб из столицы Украины. Но пребывание в динамовском коллективе оказалось недолгим. На стол министру внутренних дел Украины Тимофею Строкачу попала газета, издававшаяся немцами в оккупированном Донбассе. И на одной из полос было напечатано стихотворение за подписью Евгения Королевича. Министр тот час же распорядился гнать поэта в шею в свой Донбасс. Евгений ещё легко отделался. Запросто могли обвинить в сотрудничестве с оккупантами. При том что полицаем Королевич не был. Соответствующие органы не нашли фактов сотрудничества Королевича с оккупантами. Совершил глупый поступок, но не более того.

Сталинский «Шахтер» играл во второй группе, и поэтому переход в сталинградское «Торпедо» был повышением в классе, где Евгений Витольдович отыграл три сезона до перехода в «Торпедо» из Москвы. Выступал очень достойно, сумел заменить самого Василия Ермасова. Были, правда, и курьёзы. Например, в игре с московским «Динамо» Королевич поразил собственные ворота. Константин Бесков заметил, что голкипер волжан вышел далеко вперёд и перебросил мяч ему за спину. Королевича подстраховал защитник, но он выбил мяч прямо на голову стремительно несшегося к своим воротам голкипера.

Но если в Сталинграде Королевич ошибался нечасто, то в Москве не заладилось сразу. В трех первых матчах Королевич пропустил десять мячей (семь штук от одного тбилисского «Динамо»). По ходу сезона опытный голкипер было освоился, но летом снова допустил ряд ошибок, приведших к потере очков. Во втором круге ворота чаще защищал Николай Берлизов, иногда появлялся Владимир Лексовский, а там и Акимов вернулся. Показатели Королевича – тридцать пропущенных мячей в семнадцати встречах вряд ли могли понравиться руководителям автозаводцев. По окончании сезона 29-летний голкипер покинул «Торпедо», а новую команду так и не нашёл. Дальнейшая судьба Евгения Витольдовича Королевича неизвестна.