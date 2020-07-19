Кубанский прыгун Альберт Денисенко, который поднимал «Торпедо»

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сегодня, 09:02

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях московского «Торпедо». На этот раз вы узнаете, как из легкоатлета получился замечательный голкипер.

После войны московские автозаводцы были просто крепким коллективом, способным иногда выиграть Кубок или попасть в призовую тройку. В середине 50-х годов «Торпедо» выросло из рабочей спецовки заводской команды, вышло на иной уровень – одного из лидеров отечественного футбола, способного регулярно бороться за самые высокие места. Популярность команды перешагнула порог зиловской проходной, торпедовский коллектив стал любим во многих уголках не только столицы, но всей страны. Этому росту способствовало появление в составе «Торпедо» целой плеяды замечательных мастеров. Валентин Иванов, чуть позже Эдуард Стрельцов, Слава Метревели, Леонид Островский. И Альберт Денисенко, один из лучших вратарей того времени.

После того как Анатолий Акимов ушёл в ВВС, торпедовцы стали испытывать сложности на последнем рубеже. Нельзя сказать, что предшественники Альберта Денисенко были слабыми вратарями, но им недоставало столь нужной стабильности. Затянувшиеся поиски голкипера мешали «Торпедо», в первой половине 50-х автозаводцы занимали места, которые не соответствовали их уровню. Команде был нужен сильный, уверенный в себе и стабильный страж ворот. И такой был найден в Ростове-на-Дону.

Альберт был очень спортивным юношей. Занимался и легкой атлетикой, и баскетболом, и волейболом. Согласно воспоминаниям самого Альберта Григорьевича, он мог играть в баскетбол и волейбол в любое время дня и ночи. В двадцать лет он был тренером и мужской (играющим), и женской баскетбольных команд Краснодара. Но наибольших успехов он добился в легкой атлетике. В 1946 году он выиграл чемпионат Краснодарского края в прыжках в высоту, установив рекорд края – 170 сантиметров. Прыжки в высоту были для него, прыгуна в длину, совершенно новой дисциплиной.

Футбольным вратарём Денисенко также стал случайно. Краснодарское «Динамо» проводило товарищеский матч с московским «Динамо». Неожиданно южане столкнулись с проблемой вратаря. Основной голкипер заболел, а второго в команде тогда не было. «Алик, выручай», – попросили футболисты баскетболиста Альберта Денисенко. Тот откликнулся на просьбу и сыграл очень достойно. Молодого человека пригласили защищать ворота «Динамо». Сам Денисенко поступил на службу в краевой отдел министерства государственной безопасности – был водителем.

В составе краснодарского «Динамо» Альберт Григорьевич выиграл чемпионат РСФСР . Но уровень кубанской команды Денисенко перерос, нужно было переходить в более серьёзный клуб. Альберт перебрался в ростовское «Торпедо», которое считалось одним из сильнейших коллективов класса «Б». Но краснодарцы никак не хотели отпускать Денисенко. Тем более что тот был сотрудником органов, ему не с руки было играть за профсоюзную команду. Над вратарём возникла угроза дисквалификации. В дело вмешались руководители Ростовской области и Краснодарского края. В итоге Альберту Григорьевичу всё же разрешили играть за ростовчан. А после двух хороших сезонов на берегах Дона Денисенко стал торпедовцем.

Мы заняли на турнире четвёртое место. Но меня заприметил тренер сборной СССР Константин Бесков и другие селекционеры. А нужно сказать, в Москве тогда был «голод» на вратарей. И вскоре мне поступили приглашения: от ленинградских «Трудовых резервов», тбилисского «Динамо»… Выбор был обусловлен тем, где мне скорее дадут жильё. Автомобильный гигант « ЗИЛ » строил тогда в Москве большие дома… В декабре 54-го меня пригласили на закрытое мероприятие, посвященное окончанию футбольного чемпионата. Заместитель директора завода пообещал мне: «Никуда не езжай, все тебе дадим»… Я провёл c «Торпедо» весенние сборы в Батуми и Сочи. Потом начался сезон. Мы отыграли четыре матча в Сталино, Киеве, Кишиневе и Харькове (правда, ворота защищал не я, а Юрий Петров), а квартиры все нет… У нас с женой Тамарой на руках был годовалая дочь, мы решили возвращаться в Ростов (согласно существовавшим тогда правилам перехода игроков, если футболист не выходил на поле в течение двух матчей подряд, он мог перейти в другую команду). Но вскоре на Дон пришла правительственная телеграмма: «Возвращайся назад! Все вопросы решим». Нужно сказать, что тогда еще ни Иванов, ни Стрельцов не имели своего жилья, спартаковцы Огоньков с Татушиным жили в полуподвалах, а мне предложили несколько квартир на выбор!

Сезон-55 Денисенко отыграл превосходно, если бы не травма, полученная вратарем в четырнадцатом туре, автозаводцы вполне могли бы рассчитывать на бронзовые награды. Но команда очень некстати проиграла «Локомотиву» 1:4, затем «Шахтёру» 1:3 – осталась четвёртой. Ворота «Торпедо» в тех злополучных матчах защищали Борис Горелов и Рафаэль Матевосян.

Игра вратаря «Торпедо» не осталась незамеченной со стороны тренера сборной Гавриила Дмитриевича Качалина. Альберт Григорьевич был вызван в сборную СССР , но закрепиться в ней помешала травма. В официальных и товарищеских встречах за главную команду страны он так и не сыграл, но участвовал в нескольких тренировочных матчах против клубных команд.

В 1956 году «Торпедо» прекрасно стартовало, едва не выиграло первый круг. Но в домашнем матче с кишинёвским «Буревестником» автозаводцы, в том числе и Денисенко, сыграли неважно, что обернулось проигрышем 1:4. Спад в игре команды случился и на финише сезона. Неудачно действовал голкипер в матчах с ЦДСА и «Трудовыми резервами». В итоге только пятое место – и отставка начинающего в ту пору тренера Константина Бескова.

1957 год стал очень удачным и для «Торпедо», и для Альберта Григорьевича. Автозаводцы, в составе которых блистали Валентин Иванов, Эдуард Стрельцов, Слава Метревели, Юрий Фалин, Леонид Островский, заняли второе место. Превосходно отработал и Альберт Денисенко. Меньше «Торпедо» пропустило лишь «Динамо».

В 1958 году автозаводцы сдали свои позиции. Из-за дела Эдуарда Стрельцова. Не отличалась стабильностью и игра Денисенко. В 1959-м Альберт хорошо провёл первый круг, но во втором стал ошибаться и был вытеснен Алексеем Поликановым. Возможно, осень 1959-го и определила дальнейшую судьбу голкипера. Его откомандировали в Минск. Там в срочном порядке усиливали местную «Беларусь», представлявшую тракторостроительный завод, «Торпедо» решило помочь в какой-то степени родственному коллективу. Альберт Денисенко провёл в составе минчан (сначала «Беларуси», а потом и «Динамо») пять сезонов. После завершения карьеры игрока Альберт Григорьевич входил в тренерский штаб минчан, после чего долгое время трудился на благо белорусского футбола.

Альберт Григорьевич всегда тепло вспоминал минский отрезок своей карьеры, позволивший ему продлить своё спортивное долголетие. С Денисенко в воротах минчане стали бронзовыми призёрами чемпионата страны, играли в финале Кубка СССР .

В 1962 году главным тренером минской команды стал Александр Севидов. Александр Александрович возглавлял нашу команду семь лет. С ним связаны главные наши достижения того времени. Я стоял в воротах в «Динамо» до 37 лет, а когда я решил уйти из большого спорта, Севидов предложил мне помочь ему в работе. Так я стал начальником команды, затем был тренером при Иване Ивановиче Мозере. Работал с вратарями — тренировал Михаила Вергеенко, Юрия Курбыко, Вячеслава Хрусталева… Всего же мой трудовой стаж составил 50 лет. А дослужился я в Минске до звания подполковника милиции.

Выйдя на пенсию, Альберт Григорьевич вернулся в Москву, где и проживал до своей кончины, последовавшей в 2009 году.

Альберт Денисенко никогда не говорил публично о сожалении, что золотые годы «Торпедо» пришлись на тот период, когда его уже не было в команде. Его торпедовские регалии ограничиваются серебряной медалью 1957 года. Но кубанский самородок Денисенко был одним из тех, кто сделал «Торпедо» из скромной заводской команды одним из грандов нашего футбола. И его имя должно быть непременно в торпедовском зале славы.

В материале использованы фрагменты интервью Альберта Денисенко «Независимой спортивной газете» 2005 года.