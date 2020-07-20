«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:02

В 37-м туре АПЛ «Астон Вилла» в Бирмингеме сыграет против «Арсенала». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 21-го июля 2020 года.

«Астон Вилла»

За два тура до конца чемпионата «Астон Вилла» занимает 18-е место в турнирной таблице. Команда из Бирмингема имеет поровну очков с «Борнмутом», и отстает на три от «Уотфорда».

После домашней победы над «Кристал Пэлас» (2:0), «Львы» сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1). Перед этим команда Дина Смита проиграла три матча подряд, в которых она не забивала голов – «Вулверхэмптон» (0:1), «Ливерпуль» (0:2) и «Манчестер Юнайтед» (0:3).

«Арсенал»

«Канониры» практически лишились шансов завоевать путевку в Лигу Европы. Сейчас у «Арсенала» 53 очка в активе и десятая строчка в рейтинге, а отставание от ТОП-6 составляет пять зачетных пунктов.

Но к грядущему матчу подопечные Микеля Артеты подойдут в приподнятом настроении. В субботу им удалось пройти в финал Кубка Англии за счет сенсационной победой над «Манчестер Сити» (2:0).

За 36 туров в АПЛ лондонская команда одержала тринадцать побед и четырнадцать раз сыграла вничью. Проигрывал «арсенал» в девяти поединках текущего сезона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» — 3.230

Ничья – 3.930

Победит «Арсенал» — 2.150

Статистика

«Арсенал» выиграл 7 последних матчей у «Астон Виллы».

Ставка на ТМ(2,5) прошла в 3 из 5 последних домашних матчах «Астон Виллы».

«Арсенал» выиграл 3 из 5 предыдущих гостевых поединка во всех турнирах.

Прогноз

Победа над «Астон Виллой» в первом круге текущего сезона АПЛ далась «Арсеналу» крайне сложно (3:2). Очевидно, что и в этот раз уставшие «Канониры» могут иметь проблемы в противостоянии с соперником, который нуждается в очках.

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(+0,5) можно разместить с выгодным коэффициентом 1.793.