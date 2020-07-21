«Сассуоло» — «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 35-м туре Серии A «Сассуоло» на стадионе «Мапей» примет «Милан». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который состоится 21.07.2020.
«Сассуоло»
Заметный прогресс в игре после выхода из карантина позволил «Сассуоло» подняться на восьмую позицию в турнирной таблице Серии A. В активе команды 48 очков, но отставание от ТОП-6 составляет восемь зачетных пунктов.
После паузы команда Роберто Де Зе Дзерби проиграла только в гостях «Аталанте» (1:4). После этого «Зелено-черные» одержали четыре победы и столько же раз сыграли вничью. К слову, во всех восьми матчах этой команды проходила ставка на ОБЗ и в семи ТБ(2,5). В последнем поединке «Сассуоло» разделил очки с «Кальяри» (1:1).
«Милан»
«Россонери» в пост-карантинный период также заметно прибавили и улучшили свои позиции. Сейчас «Милан» ведет заочную борьбу с «Наполи за шестую строчку, уступая конкуренту только по дополнительным показателям.
В активе команды Стефано Пиоли четыре победы в пяти предыдущих турах. В этих матчах гости не победили только раз, когда разделили очки с „Наполи“ в гостевой встрече. Между тем „Милан“ победил уверенно „Лацио“ (3:0), „Ювентус“ (4:2), „Парму“ (3:1) и „Болонью“ (5:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит „Сассуоло“ — 3.690
- Ничья – 4.060
- Победит „Милан“ — 1.952
Статистика
- Ставка на ТБ(2,5) сыграла в 15 из 16 последних домашних матчах „Сассуоло“.
- „Сассуоло“ забивал минимум 3 гола в 4 предыдущих домашних матчах.
- „Милан“ забивал минимум 2 гола в 8 последних поединках чемпионата.
- Ставка на ТБ(2,5) сыграла в 6 предыдущих поединках „Милана“.
- „Милан“ выиграл в 3 последних гостевых матчах против „Сассуоло“.
Прогноз
В предстоящем матче сойдутся две команды, которые результативно играют в атаке. У „Сассуоло“ уже нет конкретных задач на остаток сезоне, поэтому хозяевам могут себе позволить сыграть в авантюрном стиле.
„Милану“ же нужно побеждать, чтобы не отставать от прямых конкурентов в борьбе за зону Лиги Европы. При таком раскладе, ставка на ТБ(3) с коэффициентом 1.636 выглядит весьма перспективно.