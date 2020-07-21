«Сассуоло» — «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:26

В 35-м туре Серии A «Сассуоло» на стадионе «Мапей» примет «Милан». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который состоится 21.07.2020.

«Сассуоло»

Заметный прогресс в игре после выхода из карантина позволил «Сассуоло» подняться на восьмую позицию в турнирной таблице Серии A. В активе команды 48 очков, но отставание от ТОП-6 составляет восемь зачетных пунктов.

После паузы команда Роберто Де Зе Дзерби проиграла только в гостях «Аталанте» (1:4). После этого «Зелено-черные» одержали четыре победы и столько же раз сыграли вничью. К слову, во всех восьми матчах этой команды проходила ставка на ОБЗ и в семи ТБ (2,5). В последнем поединке «Сассуоло» разделил очки с «Кальяри» (1:1).

«Милан»

«Россонери» в пост-карантинный период также заметно прибавили и улучшили свои позиции. Сейчас «Милан» ведет заочную борьбу с «Наполи за шестую строчку, уступая конкуренту только по дополнительным показателям.

В активе команды Стефано Пиоли четыре победы в пяти предыдущих турах. В этих матчах гости не победили только раз, когда разделили очки с „Наполи“ в гостевой встрече. Между тем „Милан“ победил уверенно „Лацио“ (3:0), „Ювентус“ (4:2), „Парму“ (3:1) и „Болонью“ (5:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит „Сассуоло“ — 3.690

Ничья – 4.060

Победит „Милан“ — 1.952

Статистика

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в 15 из 16 последних домашних матчах „Сассуоло“.

(2,5) сыграла в 15 из 16 последних домашних матчах „Сассуоло“. „Сассуоло“ забивал минимум 3 гола в 4 предыдущих домашних матчах.

„Милан“ забивал минимум 2 гола в 8 последних поединках чемпионата.

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в 6 предыдущих поединках „Милана“.

(2,5) сыграла в 6 предыдущих поединках „Милана“. „Милан“ выиграл в 3 последних гостевых матчах против „Сассуоло“.

Прогноз

В предстоящем матче сойдутся две команды, которые результативно играют в атаке. У „Сассуоло“ уже нет конкретных задач на остаток сезоне, поэтому хозяевам могут себе позволить сыграть в авантюрном стиле.