От Облака до Поупа. Помогите Лэмпарду найти вратаря

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вчера, 23:16

Усиление вратарской линии «Челси» может стать наиболее увлекательной трансферной сагой ближайшего времени. «Соккер.ру» — о потенциальных героях истории.

Все более упорные слухи о том, что Кепа Аррисабалага не устраивает «Челси», заставляют британские СМИ усиленно искать ему замену. Попытки угадать желания руководства «Челси» где-то соседствуют с фантазиями, а где-то – с инсайдами изнутри системы. Тем интереснее потом будет проследить развитие событий. В том, что у Кепы есть проблемы, сомнений уже никто не испытывает. Об этом говорит и сама статистика. «Челси» пропустил 49 голов в 36 матчах чемпионата Англии – это больше, чем любая другая команда из верхней половины турнирной таблицы. Столько же пропустил, например, «Кристал Пэлас», который занимает 14-е место. А «Лестер», например, который идет четвертым, пропустил на десяток меньше, «Ливерпуль» — на два десятка. «Синие» выглядят сейчас командой, которая растет, которая готова покорять новые высоты, в том числе в Лиге чемпионов. Поэтому очень важно иметь надежный тыл – для классной команды уверенный вратарь – половина успеха. Тот же «Ливерпуль» может подтвердить. Поэтому не стоит сомневаться в том, что в «Челси» думают о новом вратаре и будут вести тяжелую борьбу за усиление. А кто в кандидатах?

Ян Облак («Атлетико»)

Сразу, без разгона. Облака многие считают чуть ли не лучшим вратарем мира прямо сейчас. Зачем мелочиться? Но есть один нюанс. Во-первых, на него также претендует «Манчестер Юнайтед», который тоже начинает уставать от вроде как звездного Давида Де Хеа, но совершающего досадные ошибки. Во-вторых, это цена на Облака. «Атлетико» установил сумму отступных за Облака в размере 108,9 миллиона фунтов стерлингов. Это умопомрачительные деньги за любого футболиста, за суперзвезду. Не говоря уже о вратаре. И в Мадриде не намерены даже вести переговоры о продаже Облака – платите отступные и все.

Андре Онана («Аякс»)

У «Челси» сейчас отлажена неплохая связь с руководством «Аякса». Можно вспомнить о покупке в Амстердаме атакующего полузащитника Хакима Зиеша за 33,4 миллиона фунтов стерлингов. Поэтому если Онана последует по его стопам, никто не удивится. Камерунец, кажется, готов сделать шаг вперед в своей карьере. Недаром интерес к нему проявляла и «Барселона». Он хорошо играет ногами, мощен физически, обладает отличной реакцией. Какие-то позиционные «скиллы» вполне может усовершенствовать. Редкий вратарь, у которого есть свой характерный стиль – не самая удобная для этого позиция. И оценивается 24-летний камерунец «всего» в 35 миллионов фунтов.

Ник Поуп («Бернли»)

Многие английские эксперты называют Поупа самым выдающимся вратарем в Премьер-Лиге в нынешнем сезоне. Он не пропустил в 40,5 % матчей в сезоне-2019/20. Феноменальный показатель для вратаря очень среднего клуба. Поуп вполне готов становиться и основным вратарем сборной Англии – а это статус для любого клуба. 28-летний вратарь смотрится очень уверенно, мало ошибается и принес единолично немало очков «Бернли». Но игра в клубе-середняке и топ-команде – совсем разные вещи по уровню психологической нагрузки, цены ошибки и ответственности.

Алекс Мерет («Наполи»)

Самым известным молодым вратарем Италии, конечно, является Джанлуиджи Доннарумма, который в свое время разрывал все рейтинги юных голкиперов. Сейчас ажиотаж вокруг него поугас, а вот 23-летний Мерет стал интересовать все больше. «Наполи» отчаянно пытается удержать защитника Калиду Кулибали. Но, вероятно, ему придется побороться и за сохранение Мерета, на которого поглядывает не только «Челси». С «Наполи» тяжело торговаться, но там у всего есть цена – можно договориться.

Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед», в аренде из «Манчестер Юнайтед»)

Вернемся к Де Хеа, который провел еще один разочаровывающий сезон на «Олд Траффорд», что заставило многих болельщиков МЮ заговорить о необходимости перемен. Кто-то предлагает довериться Хендерсону как «номеру один». Но в «Манчестере» вроде как меньше риска видят в продолжении отношений с Де Хеа, а не в ставке на Хендерсона. Этим может воспользоваться «Челси», который в Кепе разочарован больше, чем МЮ в Давиде. Британские СМИ сообщают даже, что «Челси» провел переговоры с представителями Хендерсона и готов удвоить его зарплату, пытаясь переманить. Интерес к Дину объясним. В нынешнем сезоне «Шеффилд Юнайтед» борется за очень высокие для себя места и пропустил в 37 матчах всего 36 мячей – меньше на том же отрезке пропустили только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», то есть два лидера.

Мик Меньян («Лилль»)

Воспитанник ПСЖ в «Лилле» срывает овации своей игрой. Особенно в нынешнем сезоне. Он очень крепок физически и при этом обладает высокой гибкостью, реакцией, уверенно контролирует штрафную, чего не хватает тому же Кепе. 25-летний Меньян имеет с «Лиллем» контракт всего на два года, поэтому французский клуб готов рассматривать предложения по нему – голкипер вряд ли захочет надолго остаться, потому что интерес со стороны высок. А французские клубы, как мы знаем, не особо упираются, когда у них кого-то хотят выкупить. Интерес к Меньяну проявляет еще и «Тоттенхэм», который постепенно подыскивает замену Уго Льорису.

Альфонс Ареоля ( ПСЖ )