«Милан» — «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 07:14

В 36-м туре итальянской Серии A «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» сыграет против «Аталанты». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 24.07.2020 года.

«Милан»

«Россонери» заметно прибавили после затяжной паузы. Сейчас у команды Стефано Пиоли есть возможность обойти в турнирной таблице «Наполи» и закрепиться на пятой позиции.

В активе «Красно-черных» четыре победы в пяти последних матчах. Серия без поражений команды длиться уже десять матчей во всех турнирах. В последнем противостоянии «Милан» оказался сильней «Сассуоло» (2:1) благодаря дублю Златана Ибрагимовича.

«Аталанта»

Коллектив из Бергамо уже гарантировал себе место в первой четверке по итогам текущего сезона Серии А. Теперь подопечные Джан Пьеро Гасперини будут пытаться сохранить вторую позицию в рейтинге, чтобы впервые в своей истории завоевать серебряные медали чемпионата Италии.

На данный момент «Аталанта» на одно очко опережает третий «Интер», и отстает от лидера «Ювентуса» на шесть баллов. В прошлом туре «Оробичи» в непривычным для себя стиле с минимальным счетом обыграли дома «Болонью» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» — 3.020

Ничья – 4.240

Победит «Аталанта» — 2.140

Статистика

«Милан» выиграл в 4 последних домашних матчах чемпионата Италии.

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в 3 предыдущих поединках «Милана» на «Сан-Сиро».

(2,5) сыграла в 3 предыдущих поединках «Милана» на «Сан-Сиро». «Аталанта» не проигрывала в Милане с 2014 года – 2 победы и 3 ничьи.

В 3 из 5 последних выездных матчах «Аталанты» забивалось минимум три гола.

Прогноз

К очному противостоянию на стадионе «Сан-Сиро» команды подходят в превосходной игровой и физической форме. Поэтому, определить победителя этой встречи сложно. В связи с этим, предлагаем обратить внимание на игру команд в атаке.