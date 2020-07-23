«Милан» — «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 36-м туре итальянской Серии A «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» сыграет против «Аталанты». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 24.07.2020 года.
«Милан»
«Россонери» заметно прибавили после затяжной паузы. Сейчас у команды Стефано Пиоли есть возможность обойти в турнирной таблице «Наполи» и закрепиться на пятой позиции.
В активе «Красно-черных» четыре победы в пяти последних матчах. Серия без поражений команды длиться уже десять матчей во всех турнирах. В последнем противостоянии «Милан» оказался сильней «Сассуоло» (2:1) благодаря дублю Златана Ибрагимовича.
«Аталанта»
Коллектив из Бергамо уже гарантировал себе место в первой четверке по итогам текущего сезона Серии А. Теперь подопечные Джан Пьеро Гасперини будут пытаться сохранить вторую позицию в рейтинге, чтобы впервые в своей истории завоевать серебряные медали чемпионата Италии.
На данный момент «Аталанта» на одно очко опережает третий «Интер», и отстает от лидера «Ювентуса» на шесть баллов. В прошлом туре «Оробичи» в непривычным для себя стиле с минимальным счетом обыграли дома «Болонью» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Милан» — 3.020
- Ничья – 4.240
- Победит «Аталанта» — 2.140
Статистика
- «Милан» выиграл в 4 последних домашних матчах чемпионата Италии.
- Ставка на ТБ(2,5) сыграла в 3 предыдущих поединках «Милана» на «Сан-Сиро».
- «Аталанта» не проигрывала в Милане с 2014 года – 2 победы и 3 ничьи.
- В 3 из 5 последних выездных матчах «Аталанты» забивалось минимум три гола.
Прогноз
К очному противостоянию на стадионе «Сан-Сиро» команды подходят в превосходной игровой и физической форме. Поэтому, определить победителя этой встречи сложно. В связи с этим, предлагаем обратить внимание на игру команд в атаке.
«Милан» забивал минимум два гола в восьми последних матчах. Тогда, как атака «Аталанты» является лучшей в чемпионате – 95 голов в 35-и поединках. В связи с этим, ставка на ТБ(3) с коэффициентом 1.602 в БК Pinnacle выглядит весьма привлекательно.