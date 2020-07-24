Племянник чемпиона и президента. Побег из «Баварии» в «Хоффенхайм»

1595588718

сегодня, 14:05

«Соккер.ру» рассказывает о новом тренере «деревенских».

«Хоффенхайм», уволивший на финише чемпионата голландского специалиста Альфреда Схредера, определился с новым наставником. Им стал 38-летний Себастьян (Басти) Хёнесс. В ближайшее время он будет представлен команде.

Хёнесс. Не правда ли футбольная фамилия? Сразу вспоминаются два знаменитых брата — чемпион мира и Европы, президент «Баварии» Ули Хёнесс, а также бомбардир «Штутгарта» и «Баварии» Дитер Хёнесс. Старший брат из-за травмы завершил карьеру в 27 лет и стал самым молодым функционером тогда ещё Западной Германии. Долгое время был первым лицом сильнейшего клуба страны и даже отправился из президентского кабинета за решётку. Но после выхода на свободу снова вернулся в кресло президента и только потом ушёл на пенсию. Дитер удачно заменил Ули в Мюнхене, в 1986 году вернулся с проходившего в Мексике чемпионата мира с позолоченной медалью. После завершения выступлений Дитер пошёл по стопам старшего брата и стал одним из руководителей. Но не «Баварии», а «Герты».

Сын Дитера Басти начинал в «Штутгарте», потом оказался в отцовской «Герте». Которая в 1999 году пробилась в Лигу чемпионов. Но не ищите фамилию Хёнесс среди игроков «бабушки» сезона 1999-2000. Басти играл только за резервный состав столичного коллектива. Большая часть карьеры центрального полузащитника (в отличие от папы и дяди Хёнесс-младший был не созидателем, а разрушителем) прошла во вторых командах. Единственный клуб, где Себастьян играл за первый состав, был как раз «Хоффенхайм». В сезоне-2006/07 он трижды выходил за основу «Хоффе», игравшего во второй Бундеслиге. Басти закончил играть в 29 лет, а его ухода никто не заметил. Многие даже не догадывались, что у Дитера есть сын-футболист.

Не добившись успеха на футбольном поле, Себастьян выучился на тренера. Работал с молодёжью «РБ Лейпциг». А потом вышедший на свободу Ули Хёнесс пригласил племянника поработать в «Баварии». Два года молодой специалист работал с юношами, а в прошлом году Басти доверили вышедшую в третью лигу «Баварию II».

И надо же. В своём дебютном сезоне вторая «Бавария» выиграла турнир. С таким преимуществом, как первый состав — чемпионский титул, но всё же этот успех впечатляет. Ведь в команде Хёнесса играли преимущественно юные футболисты, в то время как их соперники были укомплектованы более опытными исполнителями. В составе баварцев было только четыре возрастных футболиста — защитник Николас Фельдкамп, игроки средней линии — Тимо Керн и Максимилиан Вайсмюллер, нападащий Квази Фридт. 30, 31. 30 и 26 лет соответственно. Остальным по восемнадцать-двадцать. По ходу чемпионата «Бавария II» делегировала в главную команду очень толкового голландского нападающего Джошуа Зиркзее («Соккер.ру» посвящал ему целую статью). На финише первой Бундеслиги в составе чемпиона выходили Сарприт Сингх, Оливер Батиста Майер, Леон Даяку, Джамал Мусияла и лучший бомбардир третьей лиги Кваси Вридт. Конечно, чемпион в конце сезона мог позволить себе эксперименты. Но такой массовый призыв резервистов можно истолковать как оценку работы молодого тренера.

Но согласно регламенту, «Бавария II» не имеет права подниматься выше третьей лиги, поэтому от путёвки во вторую Бундеслигу пришлось отказаться. И, наверное, эта команда достигла своего потолка. Басти Хёнесс почувствовал, что нужно двигаться дальше. Идти помощником к Ханси Флику ему не хотелось. А тут вакансия в «Хоффенхайме». Тем более что у «Баварии» имеется должок перед «Хоффе». Ещё до пандемии коронавируса, когда зрителям можно было посещать матчи Бундеслиги, мюнхенские фанаты плохо себя вели в Зисхайме. А именно — полоскали на все лады владельца «Хоффе» Дитмара Хоппа. Так что Ханси Флик и лидер «Баварии» Томас Мюллер были вынуждены успокаивать болельщиков и призывать их к порядку. Скандал вышел грандиозным. Хопп даже собирался засудить чемпиона за неумение работать с фанатами. Но потом всё сошло на нет. Вполне вероятно, что командировка Хёнесса является своего рода компенсацией за причинение морального ущерба.

Назначение Себастьяна Хёнесса пока не состоялось, но, как утверждают немецкие источники, это вопрос нескольких дней. Не исключено, что Басти придёт не один, а с несколькими игроками. Конечно, самых талантливых футболистов «Баварии II» чемпион придержит. В лучшем случае аренда. Правда, лучший бомбардир Кваси Вридт уже подписал контракт с голландским клубом «Виллем II». Но несколько человек могут последовать в Зисхайм. Например, вратарь Кристиан Фрюхтль, которому вряд ли предоставят шанс в родном коллективе. Или правый защитник Мерт Йылмаз, полузащитники Янник Роше и Сарприт Сингх, крайний нападающий Оливер Батиста Мейер. И это далеко не полный список. В основе первой «Баварии» им заиграть сейчас будет сложно, а в «Хоффе» талантливые ребята получат хорошую практику.

В Зисхайме доверяли молодым тренерам. Тут начинал ещё никому неизвестный Маркус Гиздоль. Юлиан Нагельсманн стал звездой немецкого тренерского цеха. Нынешний шеф «Баварии» Ханси Флик проходил обкатку, правда, не совсем удачную в деревенской команде. Поэтому приглашение перспективного специалиста выглядит вполне логичным. Хёнесс получит возможность проявить себя на высшем уровне, причём с довольно крепкой командой. «Бавария» от него никуда не денется. При условии, если получится с «Хоффенхаймом».