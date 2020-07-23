Унаи Эмери назначен на пост главного тренера «Вильярреала»

«Вильярреал» на официальном сайте объявил о назначении Унаи Эмери на пост главного тренера команды.
Контракт с 48-летним испанским специалистом подписан на три сезона – до лета 2023 года. Ранее пост наставника «субмарины» покинул Хавьер Кальеха.
Последним клубом Эмери был лондонский «Арсенал». Также Эмери известен по работе в московском «Спартаке».
ПС - да, прогнозы бесплатные, чисто азарт! Награждения Победителей и похвалы и только! А то я тут расписал, как будто на 1Х... Тебя зову!)
ПС - да, прогнозы бесплатные, чисто азарт! Награждения Победителей и похвалы и только! А то я тут расписал, как будто на 1Х... Тебя зову!)
Но удачи ему все равно не пожелаю, из за ПСЖ и Арсенала..
Там он показал свое никчемную, тупую и бессильную морду... Тьфу.
Пусть ломает руки и кривляется в ЛаЛиге.
Но удачи ему все равно не пожелаю, из за ПСЖ и Арсенала..
Там он показал свое никчемную, тупую и бессильную морду... Тьфу.
Пусть ломает руки и кривляется в ЛаЛиге.
Нехватает его оскала в АПЛ !
Нехватает его оскала в АПЛ !