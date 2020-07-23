Унаи Эмери назначен на пост главного тренера «Вильярреала»

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23 июля 2020, 13:36

«Вильярреал» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды.

Контракт с 48-летним испанским специалистом подписан на три сезона – до лета 2023 года. Ранее пост наставника «субмарины» покинул Хавьер Кальеха.

Последним клубом Эмери был лондонский «Арсенал». Также Эмери известен по работе в московском «Спартаке».