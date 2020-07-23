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Унаи Эмери назначен на пост главного тренера «Вильярреала»

23 июля 2020, 13:36

«Вильярреал» на официальном сайте объявил о назначении Унаи Эмери на пост главного тренера команды.

Контракт с 48-летним испанским специалистом подписан на три сезона – до лета 2023 года. Ранее пост наставника «субмарины» покинул Хавьер Кальеха.

Последним клубом Эмери был лондонский «Арсенал». Также Эмери известен по работе в московском «Спартаке».

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Gahi
Gahi
23 июля в 18:39
Добротный тренер, прекрасно может работать с командами среднего уровня и выигрывать трофеи. С капризными звёздными командами как-то у него не получилось, а может это и к лучшему, пусть теперь жёлтая субмарина топит капризных звёзд не всплывая. Удачи
112910415
112910415
23 июля в 18:35
успехов ему !
valt134
valt134
23 июля в 16:05
«Тренеришка» тренирует... Своё ДЕЛО знает.
denmig
denmig ответ Legend 6 (раскрыть)
23 июля в 16:04
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Legend 6
Legend 6
23 июля в 15:49
Пойду поставлю на то что в следующем сезоне выиграет Лигу Европы Вильярреал.
Rheinfall
Rheinfall
23 июля в 15:49
Съездил во Францию и Англию на хорошие заработки и вернулся в Ла Лигу работать ;-)
Шишанутый
Шишанутый
23 июля в 15:39
Преведет подводников к большим победам. Эмери это хороший тренер для Испаний!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
23 июля в 15:25, ред.
Прошлый тренер показал хороший результат и 5 место и вывел в ЛЕ, странное решение его менять плюс Бруно и Касорла после этого решения ушли
Союзник противников
Союзник противников ответ Nazi (раскрыть)
23 июля в 15:05
    Союзник противников
    Союзник противников
    23 июля в 15:04
    Сериал "Тренеришка" .Часть 4 "Пике".
    Nazi
    Nazi
    23 июля в 14:59
    С командами второго эшелона етот тренеришка асс :)

    Но удачи ему все равно не пожелаю, из за ПСЖ и Арсенала..

    Там он показал свое никчемную, тупую и бессильную морду... Тьфу.

    Пусть ломает руки и кривляется в ЛаЛиге.
    violent
    violent
    23 июля в 14:48
    где он только не был
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    23 июля в 14:44
    Легенда !
    Нехватает его оскала в АПЛ !
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    23 июля в 14:03
    Жаль подлодку
    DEIVID
    DEIVID
    23 июля в 14:00
    Все его значимые успехи с испанскими клубами. Так что может и будет результат. За пределами ничего серьёзного не получилось достичь.
    galem72
    galem72
    23 июля в 13:51
    Было ожидаемо. Удачи баску на подлодке!
    Смольчик
    Смольчик
    23 июля в 13:50
    После спартака даже в таком клубе делать нечего.
    shlomo
    shlomo
    23 июля в 13:48
    Все..трындец подводной лодке...потопит к едреней фени...хорошо хоть Денис вовремя оттуда ушел...
    BarSlona
    BarSlona
    23 июля в 13:43
    Это будет интересно )
    Caniggia
    Caniggia
    23 июля в 13:38
    Удачи, тренеришка!
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