«Плевок в душу». Футбольное извращение по-киевски

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сегодня, 12:00

Болельщики киевского «Динамо» в шоке: Игорь Суркис назначил главным тренером Мирчу Луческу. «Соккер.ру» предпринимает жалкую попытку найти логику.

Потрясающая во всех смыслах новость пришла из Киева: Мирча Луческу стал главным тренером «Динамо», что стало по-настоящему шокирующим известием. Впрочем, пребывать в шоке и рефлексировать — это все, что могут фанаты «Динамо», ведь президент Игорь Суркис четко дал понять, что это его клуб, поэтому он волен в своих решениях:

Со стороны советы давать может каждый. Идите и работайте в клубе, могу устроить вас на работу. Не забывайте о возможностях Ахметова и моих. Я в этот клуб в***ил (вложил) полтора миллиарда и тащу его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в «Динамо» деньги, и я подвинусь в сторонку. А за чужой счет управлять может каждый. Свои вложите. 30 миллионов долларов в год — и управляйте сами. Тренеров назначайте, берите, кого хотите.

Не по форме, но по содержанию речь Игоря Суркиса очень похожа на недавнее выступление Ким Лим, дочери владельца «Валенсии» Питера Лима:

Некоторые фанаты ругают и проклинают меня и мою семью. Они не понимают, что это наш клуб, и мы можем делать с ним все что захотим? Никто не может что-то говорить на эту тему.

Игорь Суркис реально не понимает, что Луческу не удастся даже элементарное уважение завоевать в Киеве? Для фанатов «Динамо», наверное, нет более одиозной фигуры в футболе. Мирча 12 лет отработал в «Шахтере», за это время выиграл 8 чемпионских титулов и десятки раз подтрунивал, издевался и смачно плевал в сторону «бело-синих».

Один из таких плевков Луческу случился в прошлом году: румынский специалист раскритиковал рейтинг лучших тренеров в истории от France Football из-за шестого места Лобановского, якобы Мэтра поставили незаслуженно высоко. Сам Луческу занял только 41-е место.

Если бы они зашли на сайт УЕФА , то увидели бы, что я второй по количеству завоеванных трофеев.

Позже Луческу принес извинения, но не потому что осознал или раскаялся, а из-за обрушившейся на него критики. Фанаты красноречиво отреагировали на назначение румына: памятнику Валерия Васильевича Лобановского завязали глаза бело-голубым шарфом. Лучше ему этого не видеть.

А болельщикам лучше не помнить, что именно Мирча Луческу был идеологом чемпионской системы принципиального соперника, которая включает в себя не только ковровые закупки бразильцев, но и «шахтерских дочек» — речь о командах, которые никогда не выигрывали у «Шахтера». Просто стечение обстоятельств.

И вот теперь дедушка с таким шлейфом приехал тренировать «Динамо». Давайте отбросим в сторону эмоции и попытаемся влезть в шкуру Суркиса, чтобы осознать логику его решения. По всей видимости, Игорь Михайлович рассчитывает с помощью Луческу разрушить систему, выстроенную Луческу в «Шахтере», и вернуть футбольную столицу Украины в Киев.

Но и здесь кое-что не сходится: Мирча строил Голема в Донецке не один и не два года, и хотя первые успехи пришли довольно быстро, они стали следствием щедрых сиюминутных вложений в команду. Система строилась годами, а Луческу, напомню, работал в «Шахтере» 12 лет. А сколько румын сможет посвятить «Динамо», учитывая, что через пять дней ему стукнет 75?

Откровенно говоря, есть полное ощущение, что активная тренерская карьера Луческу завершилась как раз с уходом из «Шахтера». Все что после — пенсионерские гастроли. Почему бы и нет, если в Санкт-Петербурге, Турции, а теперь и в Киеве престарелому специалисту готовы щедро платить? Мирча приземлил «Зенит» на третьем месте в РПЛ и дал «Спартаку» выиграть чемпионат; у руля сборной Турции одержал 4 победы в 17 матчах.

Сегодня Луческу благодарит судьбу, которая «позволила ему прийти в клуб с великими традициями и талантливыми футболистами». И с зарплатой 3 миллиона евро. Хотел 4, но согласился на 3, прописав еще один миллион в качестве возможных бонусов (500 тысяч евро за чемпионство + 500 тысяч за попадание в групповой этап ЛЧ ). Но даже без дополнительных усилий Мирча может получить 6 миллионов евро, ведь подписал договор на два года с опцией продления еще на год на тех же условиях.

Не знаю, горит ли в груди Луческу еще огонь, готов ли он бросить перчатку «Шахтеру» и поспорить с бывшим клубом за чемпионство, но самые радикальные фанаты киевлян вообще могут посчитать, что «победы Луческу не считаются» и отказать команде в поддержке из-за фигуры главного тренера.

В России принято считать, что Леонид Федун лучше всех издевается над болельщиками «Спартака», но уроженцу Киева еще не пришло на ум такое футбольное извращение, каким «порадовал» фанатов «Динамо» Суркис. Если бы Леонид Арнольдович захотел ответить симметрично, идеальной кандидатурой стал бы Валерий Газзаев. Но пока до высот киевского «Динамо» и Суркиса далеко даже Федуну. Просто почитайте, что говорят о назначении Луческу…

Олег Блохин, легенда киевского «Динамо» и обладатель «Золотого мяча»: