«Челси» — «Вулерхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:46

«Челси» и «Вулверхэмптон» сыграют в заключительном туре АПЛ . Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который состоится 26.07.2020.

«Челси»

У «Челси» 63 очка и четвертая позиция в турнирной таблице АПЛ . Чтобы не выпасти из зоны Лиги Чемпионов, лондонцам нужно набрать одно очко в предстоящем матче.

В прошлом туре команда Фрэнка Лэмпарда уступила в гостях «Ливерпулю» (3:5). Этот матч стал четвертым из пяти последних для «Аристократов», в которых забивалось минимум три гола. В домашних поединках у «Челси» пять побед кряду, три из которых, добывались без пропущенных голов.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает шестое место в рейтинге, и ведет борьбу за него с «Тоттенхэмом». Чтобы гарантированно не упасть ниже, «Волкам» нужно брать максимум очков в предстоящем матче.

В предыдущем туре АПЛ команда Эшпириту Санту обыграла дома «Кристал Пэлас» (2:0). В двух последних гостевых матчах «Волки» не побеждали. Помимо этого, в пяти последних гостевых матчах команды забивалось не более двух голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» — 1.892

Ничья – 3.750

Победит «Вулверхэмптон» — 3.750

Статистика

«Челси» выиграл четыре из пяти последних домашних матча у соперника.

«Вулверхэмптон» не забивал голов в четырех из пяти предыдущих гостевых матчах в Лондоне.

В первом круге АПЛ «Челси» победил «Вулверхэмптон» со счетом 5:2.

Прогноз

Команда Фрэнка Лэмпарда, скорей всего, начнет осторожно этот матч. «Вулверхэмптон» в гостях играет строго от обороны, и вряд ли отойдет от этой формации.

Учитывая важность поединка для обеих сторон, стоит ожидать осторожного футбола. Поэтому, предлагаем рассмотреть ставку ТМ(3) с коэффициентом 1.526 в БК Pinnacle.