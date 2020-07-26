«Челси» — «Вулерхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Челси» и «Вулверхэмптон» сыграют в заключительном туре АПЛ. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который состоится 26.07.2020.
«Челси»
У «Челси» 63 очка и четвертая позиция в турнирной таблице АПЛ. Чтобы не выпасти из зоны Лиги Чемпионов, лондонцам нужно набрать одно очко в предстоящем матче.
В прошлом туре команда Фрэнка Лэмпарда уступила в гостях «Ливерпулю» (3:5). Этот матч стал четвертым из пяти последних для «Аристократов», в которых забивалось минимум три гола. В домашних поединках у «Челси» пять побед кряду, три из которых, добывались без пропущенных голов.
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» занимает шестое место в рейтинге, и ведет борьбу за него с «Тоттенхэмом». Чтобы гарантированно не упасть ниже, «Волкам» нужно брать максимум очков в предстоящем матче.
В предыдущем туре АПЛ команда Эшпириту Санту обыграла дома «Кристал Пэлас» (2:0). В двух последних гостевых матчах «Волки» не побеждали. Помимо этого, в пяти последних гостевых матчах команды забивалось не более двух голов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» — 1.892
- Ничья – 3.750
- Победит «Вулверхэмптон» — 3.750
Статистика
- «Челси» выиграл четыре из пяти последних домашних матча у соперника.
- «Вулверхэмптон» не забивал голов в четырех из пяти предыдущих гостевых матчах в Лондоне.
- В первом круге АПЛ «Челси» победил «Вулверхэмптон» со счетом 5:2.
Прогноз
Команда Фрэнка Лэмпарда, скорей всего, начнет осторожно этот матч. «Вулверхэмптон» в гостях играет строго от обороны, и вряд ли отойдет от этой формации.
Учитывая важность поединка для обеих сторон, стоит ожидать осторожного футбола. Поэтому, предлагаем рассмотреть ставку ТМ(3) с коэффициентом 1.526 в БК Pinnacle.