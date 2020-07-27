«Интер» — «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1595829735

вчера, 09:02

В 37-м туре чемпионата Италии «Интер» сыграет в Милане против «Наполи». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 28.07.2020.

«Интер»

«Интер» занимает вторую позицию в турнирной таблице Серии A, опережая «Лацио» и «Аталанту» на одно очко.

На счету команды Антонио Конте 22 победы в текущем сезоне. Еще в десяти матчах миланский клуб делил очки со своими соперниками, и четыре раза проиграл. Дома у хозяев предстоящего поединка только два поражения, при десяти победах и шести мировых исходах.

В четырех из пяти последних матчах «Интера» забивалось три и больше голов. Серия без поражений миланского коллектива насчитывает шесть матчей – 3 победы и 3 ничьи.

«Наполи»

Клуб из города Неаполь занимает седьмую строчку в рейтинге, с отставанием от «Милана» в один пункт. У команды Дженнаро Гаттузо 59 очков, которые обеспечили семнадцать побед и восемь ничьих.

Еще в одиннадцати поединках «Партенопеи» терпели поражения. Последнее фиаско они потерпели в позапрошлом туре, когда проиграли в гостях «Парме» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» — 2.070

Ничья – 3.760

Победит «Наполи» — 3.520

Статистика

В пяти последних встречах команд в Милане сыграла ставка на ТМ(2,5).

«Наполи» не забивал голов в 3 из 5 предыдущих выездных матчах против «Интера».

«Интер» проиграл только один из десяти последних домашних матча в Серии A.

Прогноз

В домашних поединках команда Антонио Конте редко уступает в текущем сезоне. «Интер» сейчас ведет борьбу за серебро, поэтому в этом матче выложиться по максимуму.

У «Наполи» есть заметные проблемы, особенно в гостевых встречах, где команда Гаттузо регулярно пропускает. Предлагаем взять ставку на Ф1(0) с коэффициентом 1.543 от БК Pinnacle.