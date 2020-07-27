«Интер» — «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 37-м туре чемпионата Италии «Интер» сыграет в Милане против «Наполи». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 28.07.2020.
«Интер»
«Интер» занимает вторую позицию в турнирной таблице Серии A, опережая «Лацио» и «Аталанту» на одно очко.
На счету команды Антонио Конте 22 победы в текущем сезоне. Еще в десяти матчах миланский клуб делил очки со своими соперниками, и четыре раза проиграл. Дома у хозяев предстоящего поединка только два поражения, при десяти победах и шести мировых исходах.
В четырех из пяти последних матчах «Интера» забивалось три и больше голов. Серия без поражений миланского коллектива насчитывает шесть матчей – 3 победы и 3 ничьи.
«Наполи»
Клуб из города Неаполь занимает седьмую строчку в рейтинге, с отставанием от «Милана» в один пункт. У команды Дженнаро Гаттузо 59 очков, которые обеспечили семнадцать побед и восемь ничьих.
Еще в одиннадцати поединках «Партенопеи» терпели поражения. Последнее фиаско они потерпели в позапрошлом туре, когда проиграли в гостях «Парме» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» — 2.070
- Ничья – 3.760
- Победит «Наполи» — 3.520
Статистика
- В пяти последних встречах команд в Милане сыграла ставка на ТМ(2,5).
- «Наполи» не забивал голов в 3 из 5 предыдущих выездных матчах против «Интера».
- «Интер» проиграл только один из десяти последних домашних матча в Серии A.
Прогноз
В домашних поединках команда Антонио Конте редко уступает в текущем сезоне. «Интер» сейчас ведет борьбу за серебро, поэтому в этом матче выложиться по максимуму.
У «Наполи» есть заметные проблемы, особенно в гостевых встречах, где команда Гаттузо регулярно пропускает. Предлагаем взять ставку на Ф1(0) с коэффициентом 1.543 от БК Pinnacle.