«Старая синьора» доковыляла первой до финиша. Зыбкое доминирование «Ювентуса» в Италии

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вчера, 11:15

Доминирование «Ювентуса» продолжилось, хотя в какой-то момент казалось, что оно прервется. «Соккер.ру» — о том, почему нынешнее чемпионство туринцев не похоже на предыдущие.

Победив «Сампдорию» со счетом 2:0 в 36-м туре чемпионата Италии, «Ювентус» гарантировал себе очередной чемпионский титул, который стал для «бьянконери» девятым подряд и 36-м (38 с учетом Кальчополи) в истории – столько же суммарно у «Милана» и «Интера». Можно представить себе степень господства «Ювентуса». Однако в нынешнем сезоне, пожалуй, больше всего критики раздавалось в адрес туринцев.

И казалось, что интрига наконец-то вернулась в чемпионат, где ее давно не было. Сначала борьбу навязывал «Интер», потом в дело включился «Лацио», который выдал блестящий отрезок, даже выходил на первое место, но пришло неожиданное испытание – пандемия коронавируса. К такому опыту оказались готовы не все.

Долго находиться в подвешенном состоянии – отдельное испытание. Результаты после возобновления футбольных сезонов и игра многих команд разительно отличалась от того, что они показывали до паузы. В том числе в Италии. Это касается и «Ювентуса», который разгонялся очень тяжело в финишных кубковых матчах, а потом все же выдал отличную серию из четырех побед в чемпионате с общим счетом 13:2. За счет этого рывка туринцы и смогли обеспечить себе титул, по большому счету.

После нее конкуренты отвалились, а жаждущие интриг в отчаянии смотрели с надеждой даже в сторону «Аталанты», которая набрала сумасшедший ход и смотрелась чуть ли не лучшей командой Европы в посткоронавирусную эпоху – вот где образцовый выход после неожиданной паузы. Но слишком уж велика была фора «Ювентуса» перед «Аталантой», чтобы та могла всерьез претендовать на навязывание борьбы за титул. А те, от кого этого ждали, как раз провалились, не выдержав испытание паузой и «сбитым дыханием».

«Лацио» в восьми первых матчах после возобновления чемпионата выиграл только два раза. Для гонки, которая велась буквально ноздря в ноздрю, это был чудовищный провал. «Интер» мог бы подхватить упавшее знамя главного претендента из рук «Лацио», но грешил частыми ничьими и неспособностью собранно с предельной концентрацией проводить целиком матчи. Поэтому из десяти игр после паузы «нерадзурри» выиграли всего в шести – тоже мало для претендента, которому необходима безошибочность.

Без поражений послекоронавирусный отрезок прошла только уже упомянутая «Аталанта», которая с возобновления выиграла шесть матчей кряду, но приостановила серию как раз в игре с «Ювентусом» — случилась ничья (2:2), которая, вероятно, и определила итог этого противостояния на длинной дистанции. Ведь выиграй тогда «Аталанта», и тогда могло случиться нечто сенсационное. Но два пенальти в исполнении Криштиану Роналду свое дело сделали.

Кстати, португалец даже в своей не самой лучшей форме оказался весьма результативен на решающем заключительном отрезке. В десяти матчах Роналду забил десять мячей. Такого показателя нет ни у кого в топ-пяти чемпионатах. Конечно, помогают пенальти, которых тоже было предостаточно. Настолько, что в чемпионском матче с «Сампдорией» Криштиану смог себе позволить не забить с одиннадцати метров – угодил в перекладину.

Но ничто не смогло остановить «Ювентус». Даже собственные усилия по снижению чемпионского ритма. Туринцы выиграли только два матча из последних шести, давали повод для мощной критики чуть ли не после каждой встречи. Маурицио Сарри и его ребятам оставалось только абстрагироваться, поглядывать по сторонам, где спотыкались претенденты, да пытаться сохранить отрыв.

В итоге концовка чемпионата Италии больше напоминала финиш неподготовленных марафонцев, где речь идет не о борьбе, а о том, чтобы хоть как-то доковылять до финишной ленты. Доковылял первым «Ювентус». На опыте, можно сказать. Но стоит отметить, что сам по себе необычно длинный сезон стал большим испытанием для всех, и по ходу этого сезона переживали проблемы лидеры почти во всех турнирах.

Некоторым исключением может быть «Ливерпуль», который нахрапом так оторвался, что вопросы все снял к середине сезона. Но успех того же «Реала» в Испании долго не был столь очевиден, проходили отрезки нестабильности. Даже у «Баварии», которая приучила, что она еще больше машина, чем «Ювентус», возникали сложности. Все проходили через сомнения и ошибки. Вероятно, в Италии они просто были более явными и более свежи в памяти, потому что слишком уж великой оказалась разница в том, что топы показывали до паузы и после нее.

Проблемы «Ювентуса» обусловлены тем, что процесс притирки тренера и состава все же очень тяжел и продолжителен. Общее мнение почти всех экспертов в самой Италии в том, что методы Сарри не подходят «Ювентусу». Как минимум — нынешнему его составу. Несмотря на то, что сам состав по именам ярок. Слишком уж специфичен подход Сарри.

Но даже с такими проблемами «Ювентус» победил. Он давал шанс другим. Не его вина в том, что «Лацио» сорвался в пропасть, «Интер» оказался непоследовательным, а «Аталанта» поздно спохватилась. Состав «Ювентуса» малоподвижен для того, какой футбол хочет показывать Сарри. Но другого состава у туринцев нет. И задачу в Лиге чемпионов, победа в которой остается теперь ключевой задачей «Ювентуса», нельзя не иметь в виду. И надеяться на то, что в ней тоже конкуренты станут делать подарки, было бы слишком опрометчиво.